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Началось альфа-тестирование KDE 6

09.11.2023 12:42

Представлена первая альфа-версия новой ветки пользовательского окружения KDE Plasma 6, библиотек KDE Frameworks 6 и коллекции приложений KDE Gear 6. 29 ноября планируется опубликовать бета-выпуск, который ознаменует заморозку кодовой базы от добавления новшеств. Релиз намечен на 28 февраля. Для тестирования KDE 6 можно воспользоваться сборками от проекта KDE Neon или пакетами для Fedora.

Ключевым изменением в ветке KDE 6 является переход на Qt 6, изменение некоторых базовых настроек, проведение чистки устаревших возможностей и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE. По умолчанию в KDE Plasma 6 предложен сеанс, использующий протокол Wayland, новый интерфейс переключения между задачами и плавающий режим показа панели, при котором имеются видимые отступы между панелью и границами экрана. Из изменений поведения выделяется переход на двойной щелчок мышью для открытия файлов и каталогов и отключение возможности переключения виртуальных рабочих столов через прокрутку на рабочем столе.

Из функциональных изменений можно отметить перевод оболочки, библиотек и приложений c виджетов Kirigami.AbstractListItem на Kirigami.BasicListItem, реализацию раздельного управления цветом для каждого экрана, возвращение эффекта для навигации по рабочим столам в форме вращающегося куба, изменение оформления менеджера приложений Discover, модернизацию конфигуратора и интерфейса настройки панели, возможность разблокировки экрана при помощи смарткарты или отпечатка пальца, поддержку HDR в играх.

В текущем виде из 505 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 реализована в 379 проектах. Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - aura-browser, kget, falkon, colord-kde, kgpg, kmix и ktorrent.



  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: В KDE реализована поддержка Wayland-расширений для управления цветом
  3. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  4. OpenNews: KDE перешёл на использование двойного щелчка мышью для открытия файлов
  5. OpenNews: В KDE Plasma 6 намечено удаление некоторых возможностей
  6. OpenNews: В KDE Plasma 6 будут включены по умолчанию Wayland и плавающая панель
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60082-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, iPony129412 (?), 13:10, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > По умолчанию в KDE Plasma 6 будет предложен сеанс, использующий протокол Wayland,

    ну наконец-то

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:16, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Радуешься что можно будет врать что это не вяленый бажный, а плазма упала? Ну такое себе
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:48, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну если у вас что-то постоянно падает, то это уже повод пойти к доктору :)
     
  • 3.73, Нон (?), 15:25, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вяленый не может быть бажный, так как это протокол. Так что теперь Квин/плазма будут виноваты не только в том, что сами падают, но и в том, что падают и не так работают остальные приложения.
     
     
  • 4.75, Аноним (75), 15:32, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и не падали. По-моему, там кутешные нормально работали и криво -- гткшные. Получается, сами приложения всё же такие. Там даже не то что падает, а тормозит, не запускается без эмулятора иксов, глючит.
     
  • 2.98, FF (?), 16:09, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех, кто ждал XFCE на вяленом.
    А вообще я думал, что панель снизу такую и так настроить можно было
     

  • 1.2, амоним (?), 13:13, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    >>wayland
    >>по умолчанию

    "отлично".

     
     
  • 2.16, Анонин (?), 13:43, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не отлично, а шикарно!
    Еще бы побыстрее вообще дропнули иксы и перенаправили освободившиеся ресурсы на багфиксинг плазмы.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:02, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты как маленький. Если только фиксить баги - то кто же тогда донать разработчикам кде будет?
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 15:01, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю за багфиксинг даже больше будут донатить
     
     
  • 5.86, Аноним (29), 15:47, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа. Вон в LXDE только фиксы без фич были, и много им надонатили? А так, чтобы и новые фичи, и фиксы - это фулл-тайм зарплату кдеешникам кто-то должен платить.
     
  • 3.64, Аноним (64), 14:58, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если "ресурсы" скажут "не хотим за вас пилить вашу клизму, хотим чинить иксы"?
     
     
  • 4.69, Анонин (?), 15:08, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если эти "ресурсы" на зп у KDE - то будут фиксить то, что им скажут фиксить.
    Если нет - без проблем, чините. Но вот что-то до сих пор таких не нашлось))
     
  • 2.49, Аноним (49), 14:30, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что по гибридной графике intel/amd + nvidia?
     

  • 1.4, Аноним (29), 13:17, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох, самое время обновляться с четвертых кед до пятых.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:27, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    до третьих
     
  • 2.11, Аноним (-), 13:36, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты чо такой не модный?
     
     
  • 3.31, Аноним (29), 14:04, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Стабильность большем нравится, чем мода.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:20, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    До чего же мерзотный вантузятнический гуй. Кеды свернули куда-то не туда после третьей версии.
     
     
  • 2.7, дАнон (?), 13:21, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меню бургер в каждый дом (с)
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:22, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А гном по-твоему в правильном направлении движется?
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 13:38, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если GNOME модный, молодёжный и прогрессивный, то движется он в правильном направлении.
     
     
  • 4.34, Советский инженер (ok), 14:10, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ...
     
  • 4.39, Аноним (39), 14:16, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    GNOME модный, молодёжный и прогрессивный потому, что с примитивным даун-интерфейсом.
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:39, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что Гном, что Кеды активно деградируют. Нормальный Гном это MATE,  нормальные Кеды это Trinity TDE.
     
     
  • 4.55, Аноним (39), 14:48, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нормальные Кеды это Trinity TDE

    Ага, TQt, DCOP. А все кдешные приложения давно используют Qt 5 (скоро 6), D-Bus. Т.е., межпрограммного взаимодействия никакго. И толку тогда от такого DE.

     
     
  • 5.82, Аноним (82), 15:43, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На их пеньках и не нужны обновления. Для них даже Qt4 слишком жирные.
     
  • 2.17, Аноним (39), 13:44, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не после 3-ей, а после 4.4-й, когда перешли на унылую плоскотню в значках.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:46, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за трендами гнаться, себя не уважать
    для чего главную менюшку сделали по середине? чтобы что? сбоку было неудобно? переделали и все такие

    -оо. неужели! 6-я версия меню по середине

     
     
  • 3.23, фнон (?), 13:53, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве оно не должно быть похоже на винду?
    Ну типа чтобы объяснять тете из бухгалтерии "это как винда, но чуть по другому выглядит"

    Думаю в настройках главную менюшку можно перенести куда угодно.

     
     
  • 4.30, амерский ведроид (?), 14:04, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Думаю в настройках главную менюшку можно перенести куда угодно.

    Осталосьтолько повернуть для этого десяток тумлеров и щёлкнуть десятком переключателей.

     
     
  • 5.94, фнон (?), 15:57, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая альтернатива?
    Пердолиться с конфигами? Исправлять десятки файлов разбросанных в разных местах.
    С очень ненулевой вероятностью что оно потом выстрелит где-то в другом месте?
     
     
  • 6.100, амерский ведроид (?), 16:13, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из полноценных DE хз,а так у wm один конфиг как правило.
     
  • 4.80, Аноним (82), 15:42, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие тут все крутые. Можно подумать, ты сам всю жизнь не виндой пользовался, как бугалтерша, и привык к чему то иному.
    И да, ничего плохо в этом нет. Уж лучше, чем всю жизнь пердолить линуксы.
     
     
  • 5.93, фнон (?), 15:56, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол, как будто я сказал что это плохо?
    Наоборот скопировать дизайн и ю-икс с лидера рынка, к которому привыкли десятки миллионов пользователей - это очень правильное решение.
    С этим уже можно приходить к бизнесу со словами "вам не придется переучивать своих сотрудников".
    И продавать рабочие места на линуксе.
     
  • 2.22, Lost Inside (ok), 13:52, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С - субъективизм.
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:53, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут тебе не GNOME и не шиддофс. Не нравится панель - настрой под себя!
     
  • 2.27, penetrator (?), 14:00, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    нормальный гуй, можно настроить как тебе нравится
     
  • 2.78, Аноним (82), 15:39, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делают для людей. А все нормальные люди пользуются Windows (следовательно KDE для них предпочтительнее). Какой смысл делать для пердолей?
     
     
  • 3.81, Аноним (81), 15:43, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если следовать вашей логике то все линукс пользователи - пердоли. Неплохо, неплохо.
     
     
  • 4.87, Аноним (82), 15:49, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально так и было. Это последнее время порог вхождения упал. Теперь еще и школьники.
     
  • 4.88, Аноним (88), 15:50, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно. Если пользователь линукса не пердолися с конфигами, глючными DE, драйверами, вайном и тд... то это не пользователь линукса! Ему хватило бы браузера где угодно. Ну или кто-то это делает за него.
     
     
  • 5.97, Аноним (82), 16:03, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не только в браузере. У того, кто не собирается пердолиться, в принципе нет особых причин выкидывать шиндовс и накатывать какую-нибудь убунту.

    А те, кто говорит, что "мне так удобней, я так привык" и т.п. - это пердолики, если не в настоящем, то в прошлом. Обычного юзера-ламера хрен заставишь переучиваться.

     
  • 2.79, Аноним (81), 15:41, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1000
     
  • 2.102, Аноним (102), 16:51, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это кеды, слава богу тут (пока) всё настраивается... Меняете тему и всё. Breeze и Oxygen никуда не девали.
     

  • 1.6, дАнон (?), 13:20, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ура ура! Больше падений, меньше UX, больше UI!
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 13:40, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое  UX и что такое UI и в чём разница?
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 14:57, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первое - это фан и икспириенс, который прилагается строго к сертифицированным дилдакам от гейпл. Второе - пользовательский интерфейс. Это для всяких там устаревших белых цисгендерных мужиков, чтоб их.
     
  • 3.68, Анонин (?), 15:04, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    UI - это как выглядит. Ну вот это всё серое-на-сером или наоборот новогодняя ёлка, круглые или квадратные кнопочки, скругления, градиентики, поиграться со шрифтами...
    UX - это то как оно себя ведет. Насколько удобно расположены кнопочки, нужно ли делать одно действие или пять в разных местах чтобы получить желаемое, чтобы поведение интерфейса было логичным и тд.
     

  • 1.9, амерский ведроид (?), 13:26, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На M3 Федора уже работает?
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:38, 09/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.19, Аноним (39), 13:48, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Из изменений поведения выделяется переход на двойной щелчок мышью для открытия файлов и каталогов

    Вендовенько

     
     
  • 2.25, Анонимусс (?), 13:53, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот хорошо - людям будет легче ее использовать, потому что они уже привыкли к такому поведению у лидеров десктопа.
     
     
  • 3.33, Аноним (39), 14:07, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь, можно вернуть одиночный клик. Если, конечно, в 6-й версии не отошли от принципа: В KDE всё настраивается.
     
     
  • 4.62, Анонимусс (?), 14:57, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно можно вернуть - это же KDE.
    Они просто сменили дефолтное значение.
     
  • 3.90, Аноним (82), 15:53, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, а все "не такие как все" могут и дальше наслаждаться TDE и своих пеньках.
     

  • 1.21, Аноним (20), 13:49, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только у гном альфа не заканчивается некогда!
     
     
  • 2.26, амерский ведроид (?), 13:58, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спорный наброс,но при этом гномодистров значитьльно больше кутешных. Даже дрова Нвидиа просят гтк,а не куте. Кстати,а можно построить дистр с одними Кедами и программами исключительно на Кутях без гтк вообще?
     
     
  • 3.28, beck (??), 14:02, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то попался опрос на хабре, там примерно 30% гномов, 27% кде, ну и остальные понемножку.

     
  • 3.35, Аноним (39), 14:12, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наличие большого количества дистров c GNOME ещё не означает высокого качества самого GNOME.
     
  • 3.37, Аноним (75), 14:15, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я собирал дистр, вырезав абсолютно всё связанное с гномом и гтк, никаких проблем. Кроме glib. Гтк2 нужен для проприетарного софта (цепляет 2, если 3 нет) и браузеры по-моему больше не собираются с гтк2, но можно использовать браузеры на QtWebEngine -- им не надо гтк. Когда вернул гтк, полезли типичные линуксячьи косяки, так что, можно сделать вывод, что всё плохое из-за гнома.
     
     
  • 4.44, амерский ведроид (?), 14:20, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот непруха,а я так надеялся, что нельзя без гтк жить.
     
  • 3.91, Аноним (82), 15:54, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KaOS

    Можно вообще без KDE на одних культях (с LXQt, например).

     

  • 1.36, Аноним (36), 14:14, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребят, для виндовса есть версия?
     
     
  • 2.41, амерский ведроид (?), 14:18, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кторрент с Критой собрать наверное можно,а остальное на Винде не нужно.
     
     
  • 3.92, Аноним (82), 15:55, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qBittorrent
     
  • 2.42, Аноним (39), 14:19, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то давно сборку четвёрки кто-то делал. После не слышал.
     
  • 2.48, Аноним (48), 14:26, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если б была и оно мало жрало, я б поставил. Было бы прикольно. Да и интерфейс виндовс уже надоел
     

  • 1.38, Аноним (38), 14:15, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну зачем этот закос под Win11?
     
  • 1.40, Аноним (40), 14:17, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Усторим торжество! УУУУУУУУУУ! Это торжественное событие, вышла новая мажорная версия самой лучшей в мире DE, KDE Plasma 6, которая открыла новую эпоху в её развитии. Этот день следующие 5-6 лет пока она будет актуальной, будем вспоминать! УУУУууууУУУ!!!!! Хвала!
     
  • 1.43, Аноним (40), 14:19, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ж надеюсь панели как на скриншоте - то же не по умолчанию? А то выглядит косо и дёшево. Лучше как в 5 Плазме поставить
     
  • 1.45, 12yoexpert (ok), 14:21, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё ещё не падает?
     
     
  • 2.47, амерский ведроид (?), 14:26, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обоину от Крысы прицепить и норм.
     
     
  • 3.58, Аноним (39), 14:51, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем же такую скучнотищу?
     
     
  • 4.71, амерский ведроид (?), 15:22, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так похоже до боли на Крыску. В Альте Кеды из Крыски делали, а теперь наоборот будут похоже.
     
     
  • 5.72, амерский ведроид (?), 15:23, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда это давно было,в 10 Стартеркитс не так всё уже.
     
  • 2.57, Аноним (39), 14:50, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нет. А у тебя?
     

  • 1.46, Аноним (46), 14:25, 09/11/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.51, Аноним (51), 14:39, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Номер один, три, два
    Я играю джаз.
    KDE дышит едва
    А ZorinOS даёт газ.
    Все мне завидуют, что я крутой
    И что я никогда не сдаюсь
    Но я просто сижу на ZorinOS
    И с арчем не ибуcь
     
     
  • 2.52, Сергей (??), 14:41, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пошёл ставить Зорьку, убедил меня))
     
  • 2.53, eljeybobik (?), 14:42, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Не понимаю зачем срАрчи когда есть такая крутая ОС
     
  • 2.59, Аноним (14), 14:51, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Унылый форс.
     
  • 2.66, Аноним (39), 15:01, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А ZorinOS даёт газ.

    Какой: CH₄, CO, CO₂, HCN ?

     

  • 1.54, MrGold (ok), 14:43, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    «поддержку HDR в играх» а когда завезут поддержку игр?
     
     
  • 2.67, Аноним (63), 15:02, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты их напишешь. Ну или стим с протономм поставишь.
     

  • 1.70, Аноним (70), 15:08, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них там, кстати, забавно на странице https://community.kde.org/Plasma/Wayland_Showstoppers. Они Wayland Showstoppers не фиксят, а постепенно переносят в раздел Non-showstoppers. :)


     
  • 1.74, Аноним (74), 15:28, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > плавающий режим показа панели, при котором имеются видимые отступы между панелью и границами экрана

    Это можно отключить?

     
  • 1.76, Alladin (?), 15:34, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так enlightment оказывается модным был..
     
     
  • 2.84, Аноним (84), 15:46, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    E16 с темой Winter до сих пор топчик
     

  • 1.77, анон (?), 15:35, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вопрос к свидетелям вейланда в кедах. Вы реально не замечаете статтеры даже на рабочем столе от него? Встроенный график фреймрейта пробовали включать? Даже там видно, что он тупит, что на нвидии, что на амд.
     
     
  • 2.83, Аноним (88), 15:45, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Умвср, статтеров нет, график без просадок.
    Попробуй выпрямить рука, может тогда и статтеры пропадут.
     

  • 1.85, pic (?), 15:46, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE самый стабильный в своём развитии, перемены ради перемен, скукота.
     
  • 1.89, danonimous (?), 15:51, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Окна сливаются с верхней панелью - жуть какая-то. Про то, что творится в верхнем левом углу я вообще молчу. Лучше будем сидеть на 5-х кедах до упора в LTS-дистрибутивах. А потом на Fly перейдём.
     
     
  • 2.101, Аноним (102), 16:44, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну смените тему, всего-то, это ж KDE.
     

  • 1.95, Аноним (95), 15:57, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже пропатчено под freebsd?
     
     
  • 2.103, Аноним (103), 16:53, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кто-то может пояснить откуда вообще взялся этот мем, в чём его смысл, причём тут аниме, и почему он стал настолько популярным что его задали даже президенту Украины Виктору Ющенко?
     

  • 1.96, Аноним (95), 16:02, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мдя..у них что там, одни погромисты? Дизайнеров нормальных нет?
     
     
  • 2.99, Sw00p aka Jerom (?), 16:11, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да они даже толком скопипастить с винды или макоси не могут.
     

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