Началось альфа-тестирование KDE 6

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|1.1, iPony129412 (?), 13:10, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> По умолчанию в KDE Plasma 6 будет предложен сеанс, использующий протокол Wayland,
ну наконец-то
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|2.3, Аноним (3), 13:16, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Радуешься что можно будет врать что это не вяленый бажный, а плазма упала? Ну такое себе
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|3.20, Аноним (20), 13:48, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну если у вас что-то постоянно падает, то это уже повод пойти к доктору :)
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|3.73, Нон (?), 15:25, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вяленый не может быть бажный, так как это протокол. Так что теперь Квин/плазма будут виноваты не только в том, что сами падают, но и в том, что падают и не так работают остальные приложения.
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|4.75, Аноним (75), 15:32, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они и не падали. По-моему, там кутешные нормально работали и криво -- гткшные. Получается, сами приложения всё же такие. Там даже не то что падает, а тормозит, не запускается без эмулятора иксов, глючит.
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|2.98, FF (?), 16:09, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для тех, кто ждал XFCE на вяленом.
А вообще я думал, что панель снизу такую и так настроить можно было
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|2.16, Анонин (?), 13:43, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не отлично, а шикарно!
Еще бы побыстрее вообще дропнули иксы и перенаправили освободившиеся ресурсы на багфиксинг плазмы.
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|3.29, Аноним (29), 14:02, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты как маленький. Если только фиксить баги - то кто же тогда донать разработчикам кде будет?
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|5.86, Аноним (29), 15:47, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неа. Вон в LXDE только фиксы без фич были, и много им надонатили? А так, чтобы и новые фичи, и фиксы - это фулл-тайм зарплату кдеешникам кто-то должен платить.
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|3.64, Аноним (64), 14:58, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если "ресурсы" скажут "не хотим за вас пилить вашу клизму, хотим чинить иксы"?
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|4.69, Анонин (?), 15:08, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если эти "ресурсы" на зп у KDE - то будут фиксить то, что им скажут фиксить.
Если нет - без проблем, чините. Но вот что-то до сих пор таких не нашлось))
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|1.5, Аноним (5), 13:20, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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До чего же мерзотный вантузятнический гуй. Кеды свернули куда-то не туда после третьей версии.
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|3.12, Аноним (-), 13:38, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если GNOME модный, молодёжный и прогрессивный, то движется он в правильном направлении.
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|4.39, Аноним (39), 14:16, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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GNOME модный, молодёжный и прогрессивный потому, что с примитивным даун-интерфейсом.
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|3.14, Аноним (14), 13:39, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что Гном, что Кеды активно деградируют. Нормальный Гном это MATE, нормальные Кеды это Trinity TDE.
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|4.55, Аноним (39), 14:48, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>нормальные Кеды это Trinity TDE
Ага, TQt, DCOP. А все кдешные приложения давно используют Qt 5 (скоро 6), D-Bus. Т.е., межпрограммного взаимодействия никакго. И толку тогда от такого DE.
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|5.82, Аноним (82), 15:43, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На их пеньках и не нужны обновления. Для них даже Qt4 слишком жирные.
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|2.17, Аноним (39), 13:44, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не после 3-ей, а после 4.4-й, когда перешли на унылую плоскотню в значках.
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|2.18, Аноним (18), 13:46, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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за трендами гнаться, себя не уважать
для чего главную менюшку сделали по середине? чтобы что? сбоку было неудобно? переделали и все такие
-оо. неужели! 6-я версия меню по середине
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|3.23, фнон (?), 13:53, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А разве оно не должно быть похоже на винду?
Ну типа чтобы объяснять тете из бухгалтерии "это как винда, но чуть по другому выглядит"
Думаю в настройках главную менюшку можно перенести куда угодно.
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|4.30, амерский ведроид (?), 14:04, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Думаю в настройках главную менюшку можно перенести куда угодно.
Осталосьтолько повернуть для этого десяток тумлеров и щёлкнуть десятком переключателей.
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|5.94, фнон (?), 15:57, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какая альтернатива?
Пердолиться с конфигами? Исправлять десятки файлов разбросанных в разных местах.
С очень ненулевой вероятностью что оно потом выстрелит где-то в другом месте?
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|4.80, Аноним (82), 15:42, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие тут все крутые. Можно подумать, ты сам всю жизнь не виндой пользовался, как бугалтерша, и привык к чему то иному.
И да, ничего плохо в этом нет. Уж лучше, чем всю жизнь пердолить линуксы.
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|5.93, фнон (?), 15:56, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лол, как будто я сказал что это плохо?
Наоборот скопировать дизайн и ю-икс с лидера рынка, к которому привыкли десятки миллионов пользователей - это очень правильное решение.
С этим уже можно приходить к бизнесу со словами "вам не придется переучивать своих сотрудников".
И продавать рабочие места на линуксе.
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|2.24, Аноним (24), 13:53, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут тебе не GNOME и не шиддофс. Не нравится панель - настрой под себя!
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|2.78, Аноним (82), 15:39, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Делают для людей. А все нормальные люди пользуются Windows (следовательно KDE для них предпочтительнее). Какой смысл делать для пердолей?
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|3.81, Аноним (81), 15:43, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если следовать вашей логике то все линукс пользователи - пердоли. Неплохо, неплохо.
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|4.87, Аноним (82), 15:49, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Изначально так и было. Это последнее время порог вхождения упал. Теперь еще и школьники.
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|4.88, Аноним (88), 15:50, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно. Если пользователь линукса не пердолися с конфигами, глючными DE, драйверами, вайном и тд... то это не пользователь линукса! Ему хватило бы браузера где угодно. Ну или кто-то это делает за него.
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|5.97, Аноним (82), 16:03, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело не только в браузере. У того, кто не собирается пердолиться, в принципе нет особых причин выкидывать шиндовс и накатывать какую-нибудь убунту.
А те, кто говорит, что "мне так удобней, я так привык" и т.п. - это пердолики, если не в настоящем, то в прошлом. Обычного юзера-ламера хрен заставишь переучиваться.
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|2.102, Аноним (102), 16:51, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, это кеды, слава богу тут (пока) всё настраивается... Меняете тему и всё. Breeze и Oxygen никуда не девали.
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|3.63, Аноним (63), 14:57, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первое - это фан и икспириенс, который прилагается строго к сертифицированным дилдакам от гейпл. Второе - пользовательский интерфейс. Это для всяких там устаревших белых цисгендерных мужиков, чтоб их.
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|3.68, Анонин (?), 15:04, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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UI - это как выглядит. Ну вот это всё серое-на-сером или наоборот новогодняя ёлка, круглые или квадратные кнопочки, скругления, градиентики, поиграться со шрифтами...
UX - это то как оно себя ведет. Насколько удобно расположены кнопочки, нужно ли делать одно действие или пять в разных местах чтобы получить желаемое, чтобы поведение интерфейса было логичным и тд.
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|1.19, Аноним (39), 13:48, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Из изменений поведения выделяется переход на двойной щелчок мышью для открытия файлов и каталогов
Вендовенько
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|2.25, Анонимусс (?), 13:53, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот хорошо - людям будет легче ее использовать, потому что они уже привыкли к такому поведению у лидеров десктопа.
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|3.33, Аноним (39), 14:07, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надеюсь, можно вернуть одиночный клик. Если, конечно, в 6-й версии не отошли от принципа: В KDE всё настраивается.
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|4.62, Анонимусс (?), 14:57, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно можно вернуть - это же KDE.
Они просто сменили дефолтное значение.
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|3.90, Аноним (82), 15:53, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, а все "не такие как все" могут и дальше наслаждаться TDE и своих пеньках.
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|2.26, амерский ведроид (?), 13:58, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спорный наброс,но при этом гномодистров значитьльно больше кутешных. Даже дрова Нвидиа просят гтк,а не куте. Кстати,а можно построить дистр с одними Кедами и программами исключительно на Кутях без гтк вообще?
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|3.28, beck (??), 14:02, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как-то попался опрос на хабре, там примерно 30% гномов, 27% кде, ну и остальные понемножку.
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|3.35, Аноним (39), 14:12, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наличие большого количества дистров c GNOME ещё не означает высокого качества самого GNOME.
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|3.37, Аноним (75), 14:15, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я собирал дистр, вырезав абсолютно всё связанное с гномом и гтк, никаких проблем. Кроме glib. Гтк2 нужен для проприетарного софта (цепляет 2, если 3 нет) и браузеры по-моему больше не собираются с гтк2, но можно использовать браузеры на QtWebEngine -- им не надо гтк. Когда вернул гтк, полезли типичные линуксячьи косяки, так что, можно сделать вывод, что всё плохое из-за гнома.
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|2.48, Аноним (48), 14:26, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если б была и оно мало жрало, я б поставил. Было бы прикольно. Да и интерфейс виндовс уже надоел
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|1.40, Аноним (40), 14:17, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Усторим торжество! УУУУУУУУУУ! Это торжественное событие, вышла новая мажорная версия самой лучшей в мире DE, KDE Plasma 6, которая открыла новую эпоху в её развитии. Этот день следующие 5-6 лет пока она будет актуальной, будем вспоминать! УУУУууууУУУ!!!!! Хвала!
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|1.43, Аноним (40), 14:19, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я ж надеюсь панели как на скриншоте - то же не по умолчанию? А то выглядит косо и дёшево. Лучше как в 5 Плазме поставить
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|1.51, Аноним (51), 14:39, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Номер один, три, два
Я играю джаз.
KDE дышит едва
А ZorinOS даёт газ.
Все мне завидуют, что я крутой
И что я никогда не сдаюсь
Но я просто сижу на ZorinOS
И с арчем не ибуcь
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|1.74, Аноним (74), 15:28, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> плавающий режим показа панели, при котором имеются видимые отступы между панелью и границами экрана
Это можно отключить?
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|1.77, анон (?), 15:35, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вопрос к свидетелям вейланда в кедах. Вы реально не замечаете статтеры даже на рабочем столе от него? Встроенный график фреймрейта пробовали включать? Даже там видно, что он тупит, что на нвидии, что на амд.
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|2.83, Аноним (88), 15:45, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Умвср, статтеров нет, график без просадок.
Попробуй выпрямить рука, может тогда и статтеры пропадут.
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|1.85, pic (?), 15:46, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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KDE самый стабильный в своём развитии, перемены ради перемен, скукота.
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|1.89, danonimous (?), 15:51, 09/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Окна сливаются с верхней панелью - жуть какая-то. Про то, что творится в верхнем левом углу я вообще молчу. Лучше будем сидеть на 5-х кедах до упора в LTS-дистрибутивах. А потом на Fly перейдём.
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|2.103, Аноним (103), 16:53, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а кто-то может пояснить откуда вообще взялся этот мем, в чём его смысл, причём тут аниме, и почему он стал настолько популярным что его задали даже президенту Украины Виктору Ющенко?
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