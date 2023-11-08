Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-3 Focal

2.15 , soarin ( ok ), 20:12, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Один того https://github.com/ubports/telegram-app

Второй в бета https://open-store.io/app/teleports.ubports

2.22 , Аноним ( 23 ), 20:34, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты домохозяйка, которой кроме телеги и браузера ничего не нужно? Пинус на смартфоне твой выбор. Потому что если 2,5 приложух мало, то тут только андроид (и айос), без вариантов.

И не надо про waydroid, это костыль, который проблему нехватки софта не решает (хотя есть, наверное, извращенцы, которые по 10-15 приложений в waydroid ставят).

3.24 , Аноним ( 8 ), 20:42, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И не надо про waydroid, это костыль, который проблему нехватки софта не решает Так же, как и таблетки, которые не решают проблему наличия лишней хромосомы у местных экспертов.

4.32 , Аноним ( 23 ), 20:52, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если нужны андроид приложения, то нет смысла ставить сабж. А нужны они практически всем без исключения, кроме разве что пердолей местных и домохозяек. Хотя пердоли обычно понаставят с десяток приложух в waydroid и кричат на форумах, что андроид не нужен.

5.33 , Аноним ( 8 ), 20:59, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хотя пердоли обычно понаставят с десяток приложух в waydroid и кричат на форумах, что андроид не нужен. Ну раз ты в теме, расскажешь подробнее о своём опыте?!

6.41 , Аноним ( 23 ), 21:09, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень показателен тот факт, что этот ваш линупкс используют на смартфонах единицы, у большинства daily driver - все равно Android. Ну потому что ради наркоманского UI ставить в качестве основной систему, где нет софта кроме калькулятора и календаря - мазохизм. У Plasma Mobile еще норм интерфейс, и она кстати более всего походит на Android.

7.43 , Аноним ( 8 ), 21:14, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > этот ваш линупкс используют на смартфонах единицы Учитывая, что линекс это всего лишь ядро, поверх которого работает андроед, ты своим комментом в очередной раз газифицировал лужу.

8.45 , Аноним ( 23 ), 21:20, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это же попсовый корпоративный мусор, у настоящего пердолика и поборника швaбодки... 5.37 , Третий П ( ? ), 21:04, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот сейчас за домохозяек обидно было.

6.39 , Аноним ( 8 ), 21:06, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебе как домохозяину переживать нечего.

2.26 , хочу ( ? ), 20:43, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – куча древних девайсов за копейки в списке поддержки, насобирай бутылок и купи.

3.30 , Аноним ( 8 ), 20:48, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > насобирай бутылок и купи Прости, отдал их тебе, чтоб сидеть было на чём.

4.40 , хочу ( ? ), 21:08, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мимо, андроидом не пользуюсь принципиально.

5.42 , Аноним ( 8 ), 21:10, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > андроидом не пользуюсь принципиально Мозгом, судя по всему, тоже.

2.27 , Аноним ( 8 ), 20:44, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > дизайн красивый Аж жир из монитора потёк.

3.47 , Аноним ( 47 ), 21:21, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что не так? Приятный, ламповый, как из 2010-ых. Не раздражает. Не то что бело-круглый Material You и прочие "футуристические" дизайны.

