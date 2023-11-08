Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-3 Focal

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|3.31, Аноним (31), 20:52, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта выкупила Салорыбу. Тепрь она ОС для гаджетов госчиновников.
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|2.9, Аноним (9), 19:47, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Android основа тоже открытый, что же мешает делать "свои мобильные ОС" на нём? Помойму все так и делают, например не так давно была новость про выпуск "отечественной" РЕД ОС на основе его.
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|3.18, Аноним (17), 20:25, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Злой корп который стоит за спиной андроида, если ты его не заметил. А сабж это просто кусок кода, никаких тебе договоров со стором, никаких сервисов Убунту)
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|3.21, Аноним (21), 20:33, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет доверия от слова совсем
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если б это шло от сообщества (которого по факту у нас и нет) безусловно было бы лучше, чем будут делать незаинтересованные, ради замещения.
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|4.23, Аноним (23), 20:39, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сообщество школьников-голодранцев сделает лучше, чем дядечки на зарплате?
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|5.25, Аноним (8), 20:43, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По крайней мере, от сообщества школьников пользы явно больше, чем от твоего комментария.
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|6.36, Аноним (23), 21:02, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это потому что никто мне за комментарии тут не платит. А бесплатно взрослые не работают, только школьники и инфантилы.
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|7.38, Аноним (8), 21:05, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая количество твоих комментов, ты школьник и инфантил в одном флаконе.
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|2.12, Аноним (12), 19:57, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть Phosh, Plasma Mobile, Glacier, Maui Shell. Сабж самый неудобный из всех тачскрин СРС.
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|2.14, Аноним (12), 20:04, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не соглашусь. Луддитно это удобно, юзабельно и эноргомично. Можно было сказать что это луддитно если бы это повторяло ГИП Pocket PC 2002.
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|3.20, Аноним (8), 20:30, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Луддитно это удобно, юзабельно и эноргомично.
Приплети сюда 4 пень и будет бинго.
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|3.29, мимо (?), 20:47, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>удобно, юзабельно и эноргомично
>панель с левой стороны, куда придется тянуться через весь экран большшим пальцем
Choose one.
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|2.7, Аноним (8), 19:43, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он админ, а ты комментатор которого удаляют. Так кто из вас лох?
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|1.11, Аноним (11), 19:48, 08/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я тоже хочу убунту тач, дизайн красивый из мессенджеров телеграм есть (на скриншоте иконка есть), но мой телефон не поддерживает. Жаль(
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|2.22, Аноним (23), 20:34, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты домохозяйка, которой кроме телеги и браузера ничего не нужно? Пинус на смартфоне твой выбор. Потому что если 2,5 приложух мало, то тут только андроид (и айос), без вариантов.
И не надо про waydroid, это костыль, который проблему нехватки софта не решает (хотя есть, наверное, извращенцы, которые по 10-15 приложений в waydroid ставят).
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|3.24, Аноним (8), 20:42, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И не надо про waydroid, это костыль, который проблему нехватки софта не решает
Так же, как и таблетки, которые не решают проблему наличия лишней хромосомы у местных экспертов.
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|4.32, Аноним (23), 20:52, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если нужны андроид приложения, то нет смысла ставить сабж. А нужны они практически всем без исключения, кроме разве что пердолей местных и домохозяек. Хотя пердоли обычно понаставят с десяток приложух в waydroid и кричат на форумах, что андроид не нужен.
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|5.33, Аноним (8), 20:59, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хотя пердоли обычно понаставят с десяток приложух в waydroid и кричат на форумах, что андроид не нужен.
Ну раз ты в теме, расскажешь подробнее о своём опыте?!
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|6.41, Аноним (23), 21:09, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень показателен тот факт, что этот ваш линупкс используют на смартфонах единицы, у большинства daily driver - все равно Android. Ну потому что ради наркоманского UI ставить в качестве основной систему, где нет софта кроме калькулятора и календаря - мазохизм.
У Plasma Mobile еще норм интерфейс, и она кстати более всего походит на Android.
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|7.43, Аноним (8), 21:14, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> этот ваш линупкс используют на смартфонах единицы
Учитывая, что линекс это всего лишь ядро, поверх которого работает андроед, ты своим комментом в очередной раз газифицировал лужу.
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|8.45, Аноним (23), 21:20, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же попсовый корпоративный мусор, у настоящего пердолика и поборника швaбодки... текст свёрнут, показать
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|2.26, хочу (?), 20:43, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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куча древних девайсов за копейки в списке поддержки, насобирай бутылок и купи.
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|3.30, Аноним (8), 20:48, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> насобирай бутылок и купи
Прости, отдал их тебе, чтоб сидеть было на чём.
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|5.42, Аноним (8), 21:10, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> андроидом не пользуюсь принципиально
Мозгом, судя по всему, тоже.
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|3.47, Аноним (47), 21:21, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что не так? Приятный, ламповый, как из 2010-ых. Не раздражает. Не то что бело-круглый Material You и прочие "футуристические" дизайны.
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