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Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-3 Focal

08.11.2023 19:19

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, представил прошивку OTA-3 Focal (over-the-air). Это третий выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04 (старые выпуски базировались на Ubuntu 16.04). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-3 Focal будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, Fairphone 3/3+ и 4, F(x)tec Pro1 X, Google Pixel 3a/3a XL, Vollaphone 22, Vollaphone X23, Vollaphone X, Vollaphone, JingPad A1, Sony Xperia X, Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Redmi Note 9, 9 Pro, 9 Pro Max и 9S, Xiaomi Poco M2 Pro. На стадии бета-тестирования находятся сборки для Pine64 PinePhone, PinePhone Pro и PineTab и PineTab2.

Ключевые изменения в Ubuntu Touch OTA-3 Focal:

  • Добавлены сборки для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, JingPad A1, Sony Xperia X, Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Redmi Note 9, 9 Pro, 9 Pro Max и 9S.
  • Сформирован первый выпуск сборок Ubuntu Touch 20.04 для смартфонов PinePhone и PinePhone Pro, а также планшетов PineTab и PineTab2, развиваемых проектом Pine64. Сборки пока имеют уровень бета-версии.
  • Переработан интерфейс для настройки параметров, связанных с безопасностью и конфиденциальностью.
  • Добавлена начальная поддержка пакетов в формате snap.
  • В программе для обмена сообщениями добавлена функция поиска в чатах.
  • В браузере Morph добавлен переключатель между мобильным и настольным режимом отображения сайтов. В настройки добавлена опция для управления автоматической загрузкой изображений. Удалена поисковая система Peekier и обеспечен откат на поисковую систему по умолчанию (DuckDuckGo). Движок QtWebEngine обновлён до версии 5.15.15.
  • В QMir, наборе привязок для интеграции дисплейного сервера Mir с Qt, добавлена поддержка вывода на встроенные экраны, подключённые через интерфейс DSI (Display Serial Interface). Возвращена реализация буфера обмена на базе content-hub.
  • В Waydroid, окружении для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux, налажен расчёт доступного экранного пространства для запускаемых приложений (решились проблемы со смещением нижних кнопок за границу экрана).
  • В композитном сервере и пользовательском окружении обеспечена корректная обработка ситуации нехватки памяти системе.
  • В hfd-service и lomiri-system-settings возвращена возможность отключения вибросигнала из уведомлений и приложений.
  • Осуществлён переход на использование базы lineageos-apndb с информацией о точках доступа APN (Access Point Name), предоставляемых операторами мобильной связи.
  • В location-service добавлен провайдер gpsd и реализована возможность обращений из оболочки Lomiri к D-Bus свойству ClientApplications для предоставления клиентам location-service ресурсов для обновления данных о местоположении.
  • В usb-moded расширены возможности определения точек доступа на базе протоколов CDC-NCM и CDC-ECM, добавлена поддержка предоставления канала связи поверх USB для устройств Fairphone 4.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/en/blog/ub...)
  2. OpenNews: Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-2 Focal
  3. OpenNews: Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-1 Focal, переведённая на Ubuntu 20.04
  4. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  5. OpenNews: Двадцать четвёртое обновление прошивки Ubuntu Touch
  6. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60076-ubports
Ключевые слова: ubports
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 19:27, 08/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена начальная поддержка пакетов в формате snap.

    ну хоть так

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:33, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём когда в шинде.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:44, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже в wsl
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 20:23, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не работает так гуйня и системд.
     
  • 3.34, Третий П (?), 20:59, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мобильной?
     
  • 2.28, хочу (?), 20:47, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://droidian.org/ - чуваки пытаются Debian натянуть на мобилки, напишите о них.
     

  • 1.3, Аноним (2), 19:35, 08/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас доделают и любая страна сможет выкатывать свою мобильную ОС.
     
     
  • 2.4, Аноним (8), 19:38, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > любая страна сможет

    Кроме этой.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 20:52, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта выкупила Салорыбу. Тепрь она ОС для гаджетов госчиновников.
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:47, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Android основа тоже открытый, что же мешает делать "свои мобильные ОС" на нём? Помойму все так и делают, например не так давно была новость про выпуск "отечественной" РЕД ОС на основе его.
     
     
  • 3.18, Аноним (17), 20:25, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Злой корп который стоит за спиной андроида, если ты его не заметил. А сабж это просто кусок кода, никаких тебе договоров со стором, никаких сервисов Убунту)
     
  • 3.21, Аноним (21), 20:33, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет доверия от слова совсем
    ..
    если б это шло от сообщества (которого по факту у нас и нет) безусловно было бы лучше, чем будут делать незаинтересованные, ради замещения.


     
     
  • 4.23, Аноним (23), 20:39, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сообщество школьников-голодранцев сделает лучше, чем дядечки на зарплате?
     
     
  • 5.25, Аноним (8), 20:43, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По крайней мере, от сообщества школьников пользы явно больше, чем от твоего комментария.
     
     
  • 6.35, Третий П (?), 21:01, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 6.36, Аноним (23), 21:02, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что никто мне за комментарии тут не платит. А бесплатно взрослые не работают, только школьники и инфантилы.
     
     
  • 7.38, Аноним (8), 21:05, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая количество твоих комментов, ты школьник и инфантил в одном флаконе.
     
     
  • 8.44, Аноним (23), 21:16, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я нормальный школьник, а не немытый сектант-беспризорник из сообщества ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.46, Аноним (8), 21:20, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это твоя судьба и твоё будущее Живи теперь с этим ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.10, soarin (ok), 19:47, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сейчас

    уже больше десяти лет

     
  • 2.12, Аноним (12), 19:57, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть Phosh, Plasma Mobile, Glacier, Maui Shell. Сабж самый неудобный из всех тачскрин СРС.

     

  • 1.5, Аноним (8), 19:38, 08/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит луддитно.
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 20:04, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не соглашусь. Луддитно это удобно, юзабельно и эноргомично. Можно было сказать что это луддитно если бы это повторяло ГИП Pocket PC 2002.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 20:15, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ГИП Pocket PC 2002

    ГИП Карман ЭВМ 2002.

     
  • 3.20, Аноним (8), 20:30, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Луддитно это удобно, юзабельно и эноргомично.

    Приплети сюда 4 пень и будет бинго.

     
  • 3.29, мимо (?), 20:47, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >удобно, юзабельно и эноргомично
    >панель с левой стороны, куда придется тянуться через весь экран большшим пальцем

    Choose one.

     

  • 1.6, Аноним (6), 19:42, 08/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Админ сайта - лох.
    Потому что удаляет сообщения.
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 19:43, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он админ, а ты комментатор которого удаляют. Так кто из вас лох?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 19:59, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Админ, конечно же.
     
     
  • 4.19, Аноним (8), 20:28, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, админ, а ты лох.
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:48, 08/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я тоже хочу убунту тач, дизайн красивый из мессенджеров телеграм есть (на скриншоте иконка есть), но мой телефон не поддерживает. Жаль(
     
     
  • 2.15, soarin (ok), 20:12, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один того https://github.com/ubports/telegram-app
    Второй в бета https://open-store.io/app/teleports.ubports
     
  • 2.22, Аноним (23), 20:34, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты домохозяйка, которой кроме телеги и браузера ничего не нужно? Пинус на смартфоне твой выбор. Потому что если 2,5 приложух мало, то тут только андроид (и айос), без вариантов.
    И не надо про waydroid, это костыль, который проблему нехватки софта не решает (хотя есть, наверное, извращенцы, которые по 10-15 приложений в waydroid ставят).
     
     
  • 3.24, Аноним (8), 20:42, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И не надо про waydroid, это костыль, который проблему нехватки софта не решает

    Так же, как и таблетки, которые не решают проблему наличия лишней хромосомы у местных экспертов.

     
     
  • 4.32, Аноним (23), 20:52, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если нужны андроид приложения, то нет смысла ставить сабж. А нужны они практически всем без исключения, кроме разве что пердолей местных и домохозяек. Хотя пердоли обычно понаставят с десяток приложух в waydroid и кричат на форумах, что андроид не нужен.
     
     
  • 5.33, Аноним (8), 20:59, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя пердоли обычно понаставят с десяток приложух в waydroid и кричат на форумах, что андроид не нужен.

    Ну раз ты в теме, расскажешь подробнее о своём опыте?!

     
     
  • 6.41, Аноним (23), 21:09, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень показателен тот факт, что этот ваш линупкс используют на смартфонах единицы, у большинства daily driver - все равно Android. Ну потому что ради наркоманского UI ставить в качестве основной систему, где нет софта кроме калькулятора и календаря - мазохизм.

    У Plasma Mobile еще норм интерфейс, и она кстати более всего походит на Android.

     
     
  • 7.43, Аноним (8), 21:14, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > этот ваш линупкс используют на смартфонах единицы

    Учитывая, что линекс это всего лишь ядро, поверх которого работает андроед, ты своим комментом в очередной раз газифицировал лужу.

     
     
  • 8.45, Аноним (23), 21:20, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же попсовый корпоративный мусор, у настоящего пердолика и поборника швaбодки... текст свёрнут, показать
     
  • 5.37, Третий П (?), 21:04, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот сейчас за домохозяек обидно было.
     
     
  • 6.39, Аноним (8), 21:06, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе как домохозяину переживать нечего.
     
  • 2.26, хочу (?), 20:43, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    куча древних девайсов за копейки в списке поддержки, насобирай бутылок и купи.
     
     
  • 3.30, Аноним (8), 20:48, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > насобирай бутылок и купи

    Прости, отдал их тебе, чтоб сидеть было на чём.

     
     
  • 4.40, хочу (?), 21:08, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мимо, андроидом не пользуюсь принципиально.
     
     
  • 5.42, Аноним (8), 21:10, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > андроидом не пользуюсь принципиально

    Мозгом, судя по всему, тоже.

     
  • 2.27, Аноним (8), 20:44, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дизайн красивый

    Аж жир из монитора потёк.

     
     
  • 3.47, Аноним (47), 21:21, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так? Приятный, ламповый, как из 2010-ых. Не раздражает. Не то что бело-круглый Material You и прочие "футуристические" дизайны.
     
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