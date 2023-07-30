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Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-2 Focal

30.07.2023 08:46

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал прошивку OTA-2 Focal (over-the-air). Это второй выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04 (старые выпуски базировались на Ubuntu 16.04). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-1 Focal сформировано для смартфонов Fairphone 3 и 4, F(x)tec Pro1 X, Google Pixel 3a, Vollaphone 22, Vollaphone X23, Vollaphone X и Vollaphone. Сборки для Pine64 PinePhone, PinePhone Pro и PineTab формируются отдельно, для PinePhone и PineTab стабильного обновления с меткой "OTA-2" не будет.

Ключевые изменения в Ubuntu Touch OTA-2 Focal:

  • Добавлена поддержка устройств Fairphone 3, F(x)tec Pro1 X и Vollaphone X23.
  • Расширены возможности интерфейса для настройки параметров системы. Изменена раскладка некоторых конфигурационных страниц, таких как настройка звука.
  • Добавлена возможность удаления ранее добавленных собственных фоновых изображений.
  • В оболочке Lomiri появилась поддержка настройки (System Settings > Gestures) чувствительности экранных жестов, привязанных к краям экрана. Добавлена возможность увеличения ширины краевой области экрана.
  • Добавлена возможность использования присутствующей на некоторых устройствах специальной кнопки камеры для создания снимка.
  • Обеспечен более плавный запуск приложения при запросе файла из файлового менеджера через Content Hub.




  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/en/blog/ub...)
  2. OpenNews: Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-1 Focal, переведённая на Ubuntu 20.04
  3. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  4. OpenNews: Двадцать четвёртое обновление прошивки Ubuntu Touch
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59519-ubports
Ключевые слова: ubports
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:53, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Vollaphone
    > Fairphone

    Госпаде...

    Ну и как это всё установить на бомжоми

     
     
  • 2.2, soarin (ok), 09:57, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На какой из тысячи?
    А так понятное дело, что никто под эту ораву дешман одноразовых закрытых смартфонов адаптировать не будет.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:31, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А нам бы чтобы две-три модели, да на десять лет как минимум! А то ишь, новенького хотят. да разного.
    Только даже у Джобса не получилось.
     
     
  • 4.33, soarin (ok), 13:32, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если просто так хотят на за бесплатно на свою специфичную китайку, то это как-то странно.
    И как бэ очевидно, что никто не побежит делать.
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:58, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > на бомжоми

    Увы, на iphone ничего стороннего не поставить

     
     
  • 3.15, Ойдурак (?), 12:02, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну вот куда ты лезешь? Более говняной ОС чем андроид человечество ещё не придумало, а твоя миуи это вообще за гранью, но тебе ж надо вставить свои 5 копеек за китайского хозяина.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 12:50, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Более кастрированной ОС чем iOS человечество ещё не придумало. Но жри на здоровье, приятного аппетита
     
  • 4.26, Аноним (11), 13:14, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Более говняной ОС чем андроид человечество ещё не придумало

    Они все сорта вот этого. Единственная надежда былfа на Windows Mobile, но увы.

     
     
  • 5.36, Аноним (36), 13:59, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшая мобильная ось это maemo/meego/sailfish.
     
     
  • 6.38, soarin (ok), 14:02, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь пользуешься, или как всегда?
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:31, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сделали, но только для

    >Xiaomi Mi A2
    >Xiaomi Poco M3
    >Xiaomi Redmi Note 7 and 7 Pro

     
     
  • 3.23, Тот_ещё_аноним (ok), 12:49, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждую новость проверяю mi max и обламываюсь(
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:23, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не проще за 5 копеек купить на Али Pixel 3a, который есть в списке?

    Вот уже годик примерно, как на Али появились бушные пиксели
    За копейки можно взять прекрасный аппарат под который у тебя будет выбор разных редких операционок

     
     
  • 5.31, soarin (ok), 13:25, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждунство — это такой принцип.
     
  • 4.39, Аноним (39), 14:18, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >проверяю mi max и обламываюсь

    https://opennet.ru/58613-realme

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:19, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они панель перенесли в левую сторону с "аргументами" вроде "увеличить полезное пространство" а теперь и в телефоне также завернули. Явно у разработчиков гнома проблем с логикой.
     
     
  • 2.7, eugener (ok), 11:03, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > у разработчиков гнома

    Это же Unity. Оно и появилось из-за неприятия изменений в GNOME 3.

     
  • 2.9, soarin (ok), 11:14, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > теперь и в телефоне

    так уже лет восемь.
    Это Unity, а не GNOME

     
  • 2.37, Аноним (37), 14:00, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пробовал тыкать пальцем правой руки в левую часть окна. Это самое неудобное что можно придумать.
     

  • 1.6, Аноним (30), 10:58, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос совершенно без подколов

    А есть какие-то объяснения почему в 2023 году мучают 20.04, а не сразу 22.04?
    Ладно, много лет отставали жутко с 16.04, но зачем сейчас 20.04?

     
     
  • 2.10, soarin (ok), 11:15, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ответ такой же элементарный - нехватка ресурсов.
    Естественно скачок между более дальними версиями Ubuntu тяжелее, ибо больше изменений.
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:42, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ибо интузиасты))
     
  • 2.14, rinat85 (ok), 12:02, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    потому что это для вас релизы первые произошли в конце 22 - начале 23 года, а работа над ними скорее всего началась  где-то вообще в 2021, если не в 2020, людей в проекте мало, работают в свободное время, количество устройств довольно большое. Вспомните, сколько у производителей смартфонов с их огромными командами инженеров и разработчиков (и зарплатами) проблем бывает в новых устройствах с прошивками даже на Андроид, а теперь перенесите это на разрозненные команды энтузиастов и практически голый линукс поднимать со всеми этими тач интерфейсами, gsm модулями и т.д. и т.п.
     
     
  • 3.21, Аноним (30), 12:18, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как раз потому, что рожают долго нужно сейчас делать скачок на 22.04, иначе так и будет отставание на 10 лет
     
     
  • 4.28, soarin (ok), 13:17, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот скачок происходит года три.
    Вот в этом году осилили скачок на 20.04, скакнули года три назад.
     
  • 2.16, Аноним (11), 12:04, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В андроиде до сих пор повсеместно linux kernel 4.X, и ничего страшного.
     
     
  • 3.20, Аноним (30), 12:17, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не видишь разницы между ядром и юзер-спейсом?
    Ядро на разных телефонах разное, обычно то с которым вышел первый для данной мобилы Андроид
    Например у меня на Pixel 4a 5G Андроид 14, но при этом ядро 4.19.278
     
     
  • 4.22, Аноним (11), 12:35, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разницу вижу. Ядро куда важнее, чем юзерспейс.
     
     
  • 5.25, KhabMan (ok), 13:11, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ядро куда важнее, чем юзерспейс

    Для кого важнее?

     
  • 5.29, Аноним (30), 13:21, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо не видишь
    Если ядро полностью поддерживает железо, то зачем его обновлять(кроме случаев уязвимостей в нем и их затыкания)?
    Это не комп, где ты можешь менять железо и тебе нужны модули ядра поддерживающие его
    Тут у тебя вот ядро с поддержкой всего что есть в мобиле и нет нужды в обновах

    А вот юзер-спейс обновлять надо, порой добавляются крайне полезные вещи(например я перешел на бетки 14 Андроида потому что в нем наконец-то появилась возможность включить автопереключение между симками, как источниками мобильного инета, если на основной он пропал)

     
     
  • 6.32, Аноним (11), 13:26, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что же такого полезного появилось в 22.04? Полезного для телефона, подчеркнём.

    > Если ядро полностью поддерживает железо, то зачем его обновлять(кроме случаев уязвимостей в нем и их затыкания)?

    Ядро — это не только поддержка железа. Там тоже появляются новые полезные вещи.

     
     
  • 7.34, soarin (ok), 13:38, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну допустим LUKS2 и fscrypt, чтобы запилить полнодисковое шифрование не на устаревших технологиях.
    Пока тут принцип «нам нечего скрывать».
     

  • 1.35, KhabMan (ok), 13:45, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал Lomiri на десктопе на Debian sid... Абсолютно неюзабельное поделие
     

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