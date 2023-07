Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-2 Focal

2.2 , soarin ( ok ), 09:57, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На какой из тысячи?

А так понятное дело, что никто под эту ораву дешман одноразовых закрытых смартфонов адаптировать не будет.

3.11 , Аноним ( 11 ), 11:31, 30/07/2023
А нам бы чтобы две-три модели, да на десять лет как минимум! А то ишь, новенького хотят. да разного.

Только даже у Джобса не получилось.

4.33 , soarin ( ok ), 13:32, 30/07/2023
Если просто так хотят на за бесплатно на свою специфичную китайку, то это как-то странно.

И как бэ очевидно, что никто не побежит делать.

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:58, 30/07/2023
> на бомжоми Увы, на iphone ничего стороннего не поставить

3.15 , Ойдурак ( ? ), 12:02, 30/07/2023
Ну вот куда ты лезешь? Более говняной ОС чем андроид человечество ещё не придумало, а твоя миуи это вообще за гранью, но тебе ж надо вставить свои 5 копеек за китайского хозяина.

4.24 , Аноним ( 24 ), 12:50, 30/07/2023
Более кастрированной ОС чем iOS человечество ещё не придумало. Но жри на здоровье, приятного аппетита

4.26 , Аноним ( 11 ), 13:14, 30/07/2023
> Более говняной ОС чем андроид человечество ещё не придумало Они все сорта вот этого. Единственная надежда былfа на Windows Mobile, но увы.

5.36 , Аноним ( 36 ), 13:59, 30/07/2023
Лучшая мобильная ось это maemo/meego/sailfish.

6.38 , soarin ( ok ), 14:02, 30/07/2023
Надеюсь пользуешься, или как всегда?

2.12 , Аноним ( 12 ), 11:31, 30/07/2023
Сделали, но только для >Xiaomi Mi A2

>Xiaomi Poco M3

>Xiaomi Redmi Note 7 and 7 Pro 3.23 , Тот_ещё_аноним ( ok ), 12:49, 30/07/2023
Каждую новость проверяю mi max и обламываюсь(

4.30 , Аноним ( 30 ), 13:23, 30/07/2023
Не проще за 5 копеек купить на Али Pixel 3a, который есть в списке? Вот уже годик примерно, как на Али появились бушные пиксели

За копейки можно взять прекрасный аппарат под который у тебя будет выбор разных редких операционок

5.31 , soarin ( ok ), 13:25, 30/07/2023
Ждунство — это такой принцип.

4.39 , Аноним ( 39 ), 14:18, 30/07/2023
>проверяю mi max и обламываюсь https://opennet.ru/58613-realme