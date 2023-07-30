Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-2 Focal

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|1.1, Аноним (1), 09:53, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Vollaphone
> Fairphone
Госпаде...
Ну и как это всё установить на бомжоми
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|2.2, soarin (ok), 09:57, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На какой из тысячи?
А так понятное дело, что никто под эту ораву дешман одноразовых закрытых смартфонов адаптировать не будет.
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|3.11, Аноним (11), 11:31, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А нам бы чтобы две-три модели, да на десять лет как минимум! А то ишь, новенького хотят. да разного.
Только даже у Джобса не получилось.
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|4.33, soarin (ok), 13:32, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если просто так хотят на за бесплатно на свою специфичную китайку, то это как-то странно.
И как бэ очевидно, что никто не побежит делать.
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|2.3, Аноним (3), 09:58, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> на бомжоми
Увы, на iphone ничего стороннего не поставить
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|3.15, Ойдурак (?), 12:02, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну вот куда ты лезешь? Более говняной ОС чем андроид человечество ещё не придумало, а твоя миуи это вообще за гранью, но тебе ж надо вставить свои 5 копеек за китайского хозяина.
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|4.24, Аноним (24), 12:50, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Более кастрированной ОС чем iOS человечество ещё не придумало. Но жри на здоровье, приятного аппетита
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|4.26, Аноним (11), 13:14, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Более говняной ОС чем андроид человечество ещё не придумало
Они все сорта вот этого. Единственная надежда былfа на Windows Mobile, но увы.
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|2.12, Аноним (12), 11:31, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сделали, но только для
>Xiaomi Mi A2
>Xiaomi Poco M3
>Xiaomi Redmi Note 7 and 7 Pro
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|4.30, Аноним (30), 13:23, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не проще за 5 копеек купить на Али Pixel 3a, который есть в списке?
Вот уже годик примерно, как на Али появились бушные пиксели
За копейки можно взять прекрасный аппарат под который у тебя будет выбор разных редких операционок
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|1.4, Аноним (4), 10:19, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Они панель перенесли в левую сторону с "аргументами" вроде "увеличить полезное пространство" а теперь и в телефоне также завернули. Явно у разработчиков гнома проблем с логикой.
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|2.7, eugener (ok), 11:03, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> у разработчиков гнома
Это же Unity. Оно и появилось из-за неприятия изменений в GNOME 3.
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|2.9, soarin (ok), 11:14, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> теперь и в телефоне
так уже лет восемь.
Это Unity, а не GNOME
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|2.37, Аноним (37), 14:00, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пробовал тыкать пальцем правой руки в левую часть окна. Это самое неудобное что можно придумать.
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|1.6, Аноним (30), 10:58, 30/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос совершенно без подколов
А есть какие-то объяснения почему в 2023 году мучают 20.04, а не сразу 22.04?
Ладно, много лет отставали жутко с 16.04, но зачем сейчас 20.04?
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|2.10, soarin (ok), 11:15, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ответ такой же элементарный - нехватка ресурсов.
Естественно скачок между более дальними версиями Ubuntu тяжелее, ибо больше изменений.
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|2.14, rinat85 (ok), 12:02, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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потому что это для вас релизы первые произошли в конце 22 - начале 23 года, а работа над ними скорее всего началась где-то вообще в 2021, если не в 2020, людей в проекте мало, работают в свободное время, количество устройств довольно большое. Вспомните, сколько у производителей смартфонов с их огромными командами инженеров и разработчиков (и зарплатами) проблем бывает в новых устройствах с прошивками даже на Андроид, а теперь перенесите это на разрозненные команды энтузиастов и практически голый линукс поднимать со всеми этими тач интерфейсами, gsm модулями и т.д. и т.п.
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|3.21, Аноним (30), 12:18, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как раз потому, что рожают долго нужно сейчас делать скачок на 22.04, иначе так и будет отставание на 10 лет
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|4.28, soarin (ok), 13:17, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот скачок происходит года три.
Вот в этом году осилили скачок на 20.04, скакнули года три назад.
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|2.16, Аноним (11), 12:04, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В андроиде до сих пор повсеместно linux kernel 4.X, и ничего страшного.
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|3.20, Аноним (30), 12:17, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не видишь разницы между ядром и юзер-спейсом?
Ядро на разных телефонах разное, обычно то с которым вышел первый для данной мобилы Андроид
Например у меня на Pixel 4a 5G Андроид 14, но при этом ядро 4.19.278
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|5.29, Аноним (30), 13:21, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо не видишь
Если ядро полностью поддерживает железо, то зачем его обновлять(кроме случаев уязвимостей в нем и их затыкания)?
Это не комп, где ты можешь менять железо и тебе нужны модули ядра поддерживающие его
Тут у тебя вот ядро с поддержкой всего что есть в мобиле и нет нужды в обновах
А вот юзер-спейс обновлять надо, порой добавляются крайне полезные вещи(например я перешел на бетки 14 Андроида потому что в нем наконец-то появилась возможность включить автопереключение между симками, как источниками мобильного инета, если на основной он пропал)
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|6.32, Аноним (11), 13:26, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что же такого полезного появилось в 22.04? Полезного для телефона, подчеркнём.
> Если ядро полностью поддерживает железо, то зачем его обновлять(кроме случаев уязвимостей в нем и их затыкания)?
Ядро — это не только поддержка железа. Там тоже появляются новые полезные вещи.
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|7.34, soarin (ok), 13:38, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну допустим LUKS2 и fscrypt, чтобы запилить полнодисковое шифрование не на устаревших технологиях.
Пока тут принцип «нам нечего скрывать».
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