Опубликована прошивка Ubuntu Touch OTA-2 Focal

2.10 , soarin ( ok ), 11:15, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ответ такой же элементарный - нехватка ресурсов.

Естественно скачок между более дальними версиями Ubuntu тяжелее, ибо больше изменений.

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:42, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ибо интузиасты))

2.14 , rinat85 ( ok ), 12:02, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – потому что это для вас релизы первые произошли в конце 22 - начале 23 года, а работа над ними скорее всего началась где-то вообще в 2021, если не в 2020, людей в проекте мало, работают в свободное время, количество устройств довольно большое. Вспомните, сколько у производителей смартфонов с их огромными командами инженеров и разработчиков (и зарплатами) проблем бывает в новых устройствах с прошивками даже на Андроид, а теперь перенесите это на разрозненные команды энтузиастов и практически голый линукс поднимать со всеми этими тач интерфейсами, gsm модулями и т.д. и т.п.

3.21 , Аноним ( 30 ), 12:18, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И как раз потому, что рожают долго нужно сейчас делать скачок на 22.04, иначе так и будет отставание на 10 лет

4.28 , soarin ( ok ), 13:17, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот скачок происходит года три.

Вот в этом году осилили скачок на 20.04, скакнули года три назад.

2.16 , Аноним ( 11 ), 12:04, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В андроиде до сих пор повсеместно linux kernel 4.X, и ничего страшного.

3.20 , Аноним ( 30 ), 12:17, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не видишь разницы между ядром и юзер-спейсом?

Ядро на разных телефонах разное, обычно то с которым вышел первый для данной мобилы Андроид

Например у меня на Pixel 4a 5G Андроид 14, но при этом ядро 4.19.278

4.22 , Аноним ( 11 ), 12:35, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Разницу вижу. Ядро куда важнее, чем юзерспейс.

5.25 , KhabMan ( ok ), 13:11, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ядро куда важнее, чем юзерспейс Для кого важнее?

5.29 , Аноним ( 30 ), 13:21, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо не видишь

Если ядро полностью поддерживает железо, то зачем его обновлять(кроме случаев уязвимостей в нем и их затыкания)?

Это не комп, где ты можешь менять железо и тебе нужны модули ядра поддерживающие его

Тут у тебя вот ядро с поддержкой всего что есть в мобиле и нет нужды в обновах А вот юзер-спейс обновлять надо, порой добавляются крайне полезные вещи(например я перешел на бетки 14 Андроида потому что в нем наконец-то появилась возможность включить автопереключение между симками, как источниками мобильного инета, если на основной он пропал)

6.32 , Аноним ( 11 ), 13:26, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что же такого полезного появилось в 22.04? Полезного для телефона, подчеркнём. > Если ядро полностью поддерживает железо, то зачем его обновлять(кроме случаев уязвимостей в нем и их затыкания)? Ядро — это не только поддержка железа. Там тоже появляются новые полезные вещи.

7.34 , soarin ( ok ), 13:38, 30/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну допустим LUKS2 и fscrypt, чтобы запилить полнодисковое шифрование не на устаревших технологиях.

Пока тут принцип «нам нечего скрывать».

