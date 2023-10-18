Уязвимость в Cisco IOS XE, применяемая для установки бэкдора

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|3.24, ыы (?), 15:43, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Трудно вводить иероглифы на стандартной клавиатуре?
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|1.2, InuYasha (??), 13:04, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Установка бэкдора возможна только из официальных репозиториев или можно самоподписанный? Для тестов. :'D
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|1.4, Аноним (4), 13:06, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> при наличии доступа к сетевому порту, через который функционирует web-интерфейс
Т.е. отключив возможность доступа к интерфейсу с non-mgmt портов можно спать относительно спокойно (не важно, циско или микротик).
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|2.8, Аноним (8), 13:52, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Молодой, спать ты больше не будешь. Будешь ходить по зданию с ноутбуком искать где спрятаны эти железки и как к их портам подключиться. И повезет если в стену ничего не вмонтировали.
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|2.13, YetAnotherOnanym (ok), 14:18, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если только кака не появится на писюке, подключённом к тому порту, с которого открыто управление. У персов центрифуги вообще за эйргэпом были - не помогло.
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|2.22, Аноним (22), 15:06, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там всегда был с лохматых годов какой-то древний веб-сервер с CGI-интерфейсом
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|2.23, пох. (?), 15:09, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, регулярно видим - в виде "no ip http server / no ip http secure-server"
У циски еще много интересных команд которые полагается вводить при начальной настройке, чтобы не видеть всякой хрени потом.
Ну а кто не мог без поинт-унд-клац - тому превед.
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|2.14, YetAnotherOnanym (ok), 14:26, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отсутствие веб-интерфейса дружно осуждают авторы обзоров в техноблогах, на которые ориентируются эффективные менеджеры.
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|2.16, Аноним (-), 14:30, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а почему нет? с любого утюга, призывного возраста, можно управлять))))
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|1.15, Аноним (15), 14:28, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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продолжай покупать курсы и сертификаты циски, аноним, и станешь успешным бородатым сисодмином
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|1.17, Аноним (8), 14:33, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чего никто не говорит специально или не специально добавили бекдор. И никто не визжит про дырявый веб язык джава? Похоже проплатили тереть комменты...
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|2.21, Анонимм (??), 15:06, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению не понятно это логическая ошибка или нет.
Плюс даже если java дырявая, то это не уменьшает дырявость С/С++.
Как говорится в теореме г-на Эскобара, что то не очень качественное, что другое.
Но по новостям проблем дыряшки все-таки больше)
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