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Уязвимость в Cisco IOS XE, применяемая для установки бэкдора

18.10.2023 12:23

В реализации web-интерфейса, используемого на физических и виртуальных устройствах Cisco, оснащённых операционной системой Cisco IOS XE, выявлена критическая уязвимость (CVE-2023-20198), позволяющая без прохождения аутентификации получить полный доступ к системе с максимальным уровнем привилегий, при наличии доступа к сетевому порту, через который функционирует web-интерфейс. Опасность проблемы усугубляет то, что злоумышленники уже в течение месяца используют неисправленную уязвимость для создания дополнительных учётных записей "cisco_tac_admin" и "cisco_support" с правами администратора, и для автоматизированного размещения на устройствах импланта, предоставляющего удалённый доступ для выполнения команд на устройстве.

Несмотря на то, что для обеспечения должного уровня безопасности рекомендуется открывать доступ к web-интерфейсу только для избранных хостов или локальной сети, многие администраторы оставляют возможность подключения и из глобальной сети. В частности, по данным сервиса Shodan в настоящее время в глобальной сети зафиксировано более 140 тысяч потенциально уязвимых устройств. Организация CERT уже зафиксировала около 35 тысяч успешно атакованных устройств Cisco, на которых установлен вредоносный имплант.

До публикации исправления с устранением уязвимости в качестве обходного пути для блокирования проблемы рекомендуется отключить HTTP- и HTTPS-сервер на устройстве, используя в консоли команды "no ip http server" и "no ip http secure-server", или ограничить доступ к web-интерфейсу на межсетевом экране. Для проверки наличия вредоносного импланта рекомендуется выполнить запрос: 


   curl -X POST http://IP-устройства/webui/logoutconfirm.html?logon_hash=1
который в случае компрометации вернёт 18-символьный хэш. Также на устройстве можно проанализировать лог на предмет посторонних подключений и выполнения операций по установке дополнительных файлов. 

    %SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process SEP_webui_wsma_http from console as user on line

    %SEC_LOGIN-5-WEBLOGIN_SUCCESS: Login Success [user: user] [Source: source_IP_address] at 05:41:11 UTC Wed Oct 17 2023

    %WEBUI-6-INSTALL_OPERATION_INFO: User: username, Install Operation: ADD filename

В случае компрометации для удаления импланта достаточно перезагрузить устройство. Созданные атакующим учётные записи сохраняются после перезапуска и их необходимо удалить вручную. Имплант размещается в файле /usr/binos/conf/nginx-conf/cisco_service.conf и включает 29 строк кода на языке Lua, обеспечивающих выполнение произвольных команд на уровне системы или командного интерфейса Cisco IOS XE в ответ на HTTP-запрос со специальным набором параметров.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.talosintelligence...)
  2. OpenNews: В Cisco IOS устранены уязвимости, удалённо эксплуатируемые по SNMP
  3. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
  4. OpenNews: Cisco использовала Linux в новейших маршрутизаторах серии Cisco ASR 1000
  5. OpenNews: Устранена критическая уязвимость, затрагивающая 318 моделей коммутаторов Cisco
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в коммутаторах Cisco
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59948-cisco
Ключевые слова: cisco, ios
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:03, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не стоит переживать, сколько лазеек ещё оставлено в коде циски, которые пока не нашли...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:06, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это же не Хуавей какой-то, надо отнестись с пониманием!
     
     
  • 3.24, ыы (?), 15:43, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трудно вводить иероглифы на стандартной клавиатуре?
     

  • 1.2, InuYasha (??), 13:04, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Установка бэкдора возможна только из официальных репозиториев или можно самоподписанный? Для тестов. :'D
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:06, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > при наличии доступа к сетевому порту, через который функционирует web-интерфейс

    Т.е. отключив возможность доступа к интерфейсу с non-mgmt портов можно спать относительно спокойно (не важно, циско или микротик).

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:52, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Молодой, спать ты больше не будешь. Будешь ходить по зданию с ноутбуком искать где спрятаны эти железки и как к их портам подключиться. И повезет если в стену ничего не вмонтировали.
     
  • 2.13, YetAnotherOnanym (ok), 14:18, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если только кака не появится на писюке, подключённом к тому порту, с которого открыто управление. У персов центрифуги вообще за эйргэпом были - не помогло.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:23, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На что по приличнее можно поставить OpenWRT?
     
     
  • 2.9, Ананий (?), 13:54, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да Шиндовс сразу ставь, чего уж там
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:41, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    D-Link DES-1210-28
     
  • 2.19, Аноним (18), 14:42, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZTO L2S1900-24TP2S
     
  • 2.20, Разрешитель (?), 14:43, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На что по приличнее можно поставить OpenWRT?

    Разрешаю!

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:56, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    web на cisco? Что? Его кто-нибудь видел вообще?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:06, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там всегда был с лохматых годов какой-то древний веб-сервер с CGI-интерфейсом
     
  • 2.23, пох. (?), 15:09, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, регулярно видим - в виде "no ip http server / no ip http secure-server"
    У циски еще много интересных команд которые полагается вводить при начальной настройке, чтобы не видеть всякой хрени потом.

    Ну а кто не мог без поинт-унд-клац - тому превед.

     

  • 1.11, Аноним (11), 14:00, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тому, кто впиндюрил web-рожу в кошака, нужно в голову гвоздь забить©
     
     
  • 2.14, YetAnotherOnanym (ok), 14:26, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отсутствие веб-интерфейса дружно осуждают авторы обзоров в техноблогах, на которые ориентируются эффективные менеджеры.
     
  • 2.16, Аноним (-), 14:30, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а почему нет? с любого утюга, призывного возраста, можно управлять))))
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:28, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    продолжай покупать курсы и сертификаты циски, аноним, и станешь успешным бородатым сисодмином
     
     
  • 2.25, ыы (?), 15:46, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угрюмым мизантропом, социопатом и психопатом...
     

  • 1.17, Аноним (8), 14:33, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего никто не говорит специально или не специально добавили бекдор. И никто не визжит про дырявый веб язык джава? Похоже проплатили тереть комменты...
     
     
  • 2.21, Анонимм (??), 15:06, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению не понятно это логическая ошибка или нет.
    Плюс даже если java дырявая, то это не уменьшает дырявость С/С++.
    Как говорится в теореме г-на Эскобара, что то не очень качественное, что другое.

    Но по новостям проблем дыряшки все-таки больше)

     

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