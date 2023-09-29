У Ричарда Столлмана выявлена злокачественная опухоль

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|2.134, Sun (??), 14:22, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Хоть бы свою шляпу одел
>одел
Если ты одел презерватив, то у тебя проблемы!
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|2.165, Аноним (165), 17:17, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хоть бы свою шляпу одел
И костюм антилопы, а потом снова донаты и сорцы выпрашивал.
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|1.5, Аноним (5), 10:47, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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"наихудшей из проблем"
Есть классика симпсонов:
bart: It was the worst day of my life
homer: It was the worst day of your life so far!
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|1.12, Пряник (?), 11:16, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
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В нашем теле есть уже всё для здоровья. Мы не пользуемся телом так же активно, как 100 лет назад.
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|2.18, Rev (?), 11:22, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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И не умираем в 25-30 от насморка, как 100 лет назад.
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|4.28, fyji (?), 11:29, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну, ты не сравнивай насморк с болячкой уровня испанки
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|6.54, X86 (ok), 11:52, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А, судя по тому, как "ковид" вдруг отменили вскоре после начала СВО
Ага, во всем мире отменили.
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|6.63, beck (??), 12:00, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ковид и есть уровня насморка
Ковид (SARS-CoV-2) сделали из испанки, спида и непосредственно коронавируса.
И эта дрянь похлеще испанки будет.
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|7.110, Аноним (110), 13:20, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ковид (SARS-CoV-2) сделали из испанки, спида и непосредственно коронавируса.
Свинной и птичий грипп забыли.
>И эта дрянь похлеще испанки будет.
По степени промывания мозгов обывателям? Несомненно.
|
|5.82, Аноним (82), 12:20, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Я сам болел, у меня родственники болели, в том числе и 60+ - у всех прошло как простуда обычная.
Коронавирус изредка давал серьёзные осложнения, но говорить про их массовость, учитывая хитрости статистики, стоит аккуратно.
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|6.103, freecoder (ok), 12:37, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ковид многим подсократил ресурс организма на пару десятков лет, в ежедневной рутине это не заметно. Особенно тем, кто и так плюёт на своё здоровье и чесаться начинает только уже на стадии п**дец. Почти у всех моих знакомых, кто точно переболел ковидом, начались проблемы с сосудами - они сильно постарели. Все испытали длительное угнетающее воздействие на ЦНС. Последствия ковида ещё дадут о себе знать в ближайшие годы.
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|7.111, Аноним (110), 13:21, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>начались проблемы с сосудами - они сильно постарели.
Сосуды или знакомые?
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|7.121, Бывалый смузихлёб (?), 14:05, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я больше того скажу - всем что-то из простудных заболеваний да сократило жизнь
Просто набежала целая куча идиотов, которая, то ли в школе не училась, то ли по каким-то своим принципам не посещала биологию
А ты думал, что даже гриппом переболеть - это мешок изюма съесть ?
У большинства по итогу подобного возникали проблемы, от которых они в итоге умирали( обычно сердце или сосуды )
Откуда ты знаешь сколько тебе жить положено ?
Вроде здоровый как конь и все родственники до 90 жили, а в 28 - срубил инсульт и что хочешь то и делай
|
|6.114, voiceofreason (?), 13:40, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я сам болел, у меня родственники болели, в том числе и 60+
> - у всех прошло как простуда обычная.
Ну не совсем. Пару дней слабость, на 2 месяца потеря нюха и извращение вкуса. Еда вся как бумага с лютыми специями.
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|7.122, Бывалый смузихлёб (?), 14:06, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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самая хохма, что, если просто полноценно заткнуть нос, то примерно такой еда на вкус и будет - вкус её чувствуется далеко не только языком
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|7.155, Аноним (82), 16:49, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Пару дней слабость, на 2 месяца потеря нюха и извращение вкуса
Из четырёх человек, которых знаю (включая себя), у одного была долгая потеря обоняния. У меня лично на неделю вырубилось (я причем так и определил, что ковид, думал, что простуда, а потом уж тест антител подтвердил), но через неделю вернулось ровно как было. У двух оставшихся даже этого не было.
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|2.20, фнон (?), 11:24, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не пользуемся телом так же активно
Вот именно, малоподвижный образ жизни + достуное высококалорийное питание
В развитых странах проблемма ожирения весьма сущестенная
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|3.96, Аноним (96), 12:30, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в странах, где женятся на сёстрах, проблема генетических заболеваний ещё существеннее. В том числе наследственного диабета, от которого жуткое ожирение. И потом эта братия едет в развитые страны, и в них поднимают вой "ай-йа-йай, у нас количество жирдяев увеличилось, усё пропало". А у тех, у кого с генами всё в порядке, ожирения не будет даже при "доступном высококалорийном питании" (вожможно, если это не макдак, на себе экспериментировать не хочу) и малоподвижном образе жизни. Смотрите с кем детей делаете - и у ваших детей с высокой вероятностью ожирения не будет.
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|4.101, Аноним (101), 12:34, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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P.S. Некоторые девушки из этих стран весьма стройные. Но только потому, что сидят на жестчайшей диете.
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|3.109, Аноним (1), 13:15, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело то не в том что были такие люди а, какой процент таких людей был и какой стал.
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|4.125, Бывалый смузихлёб (?), 14:10, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вообще-то большинство из тех кто не помирал от причин, не зависевших от них
Просто нынешние поколения гораздо менее жизнеспособные даже ввиду того, что заведомо нежизнеспособных откачивают и те дают следующее поколение
А говоря о долгожителях.. как-то иному царю ли императору ли на Руси показалось, что история войны с наполеоном подвирает, мягко говоря - и он поручил отыскать всех её ветеранов. Нашёлся один, на другом конце страны. Дед 106 лет, с несколькими ранениями, всю жизнь куривший и попивавший.
Но до руководителя он уже не способен был добраться, посему, к нему выслали фотографа и в течение нескольких лет деда не стало. Но фотки сделали.
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|3.191, Vivaswan (ok), 18:41, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет мой друг: злокачественную опухоль так просто не вырежешь - ее гужно лечить систематически в зависимости от стадии развития.
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|1.13, коньюктивит (?), 11:18, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Только хотел ответить на коммент, а его уже корова языком слизнула. Ладно, понятно. Теперь о Столлмане только хорошее. Или ничего.
Этот человек был.. А, снова не то.
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|2.56, Анонимм (??), 11:54, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Этот человек был..
Ноно! Этот человек есть, и надеюсь, благодаря современной медицине, еще будет.
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|2.150, Аноньимъ (ok), 16:30, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то ничего плохого о Ричарде Столлмане в голову не приходит.
По сравнению с многими миллиардами он просто святой. Каким подонком нужно быть чтобы о таком человеке какую-то грязь писать?
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|3.157, Антон (??), 17:04, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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хм... ну даже не знаю
- создание агрессивной коммунистической секты?
- стремление отобрать у людей работу, хлеб и принудить их к попрошайничеству "просто программисты будут зарабатывать меньше и жить на пожертвования"?
- стремление уравнять всех создателей ПО путем ограничения зарплат?
- стремление создать государственную монополию по распределению благ для пришущих программы?
думаю многие миллиарды гораздо лучше сабжа
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|4.176, Аноним (176), 17:36, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ГНУ вообще не связан с коммунизмом, а даже полностью ему противоположен, потому что любые технологии социалистического блока оказывались проприетарными по натуре.
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|1.21, Rev (?), 11:24, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Будем надеяться, что он не пойдёт по стопам Стива Джобса, и не станет лечить рак йогой.
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|2.26, фнон (?), 11:28, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что кстати было странно, при всей моей нелюбви к Джобсу - тот был явно не дурак.
И навернео понимал, что есть как всякие проверенные решения, так и всякие инновационные методики (а не замшелость 2к летней давности)
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|3.34, Атон (?), 11:38, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если человек не может справится с компьютером (а некоторые не могут и с молотком), созданным им самим, то что он может сделать с телом, данным ему от природы свыше?
всякие "проверенные" и "инновационные" решения не лечат, а только продлевают агонию добавляя мучений. йога под веществами хотя бы делает конец приятнее.
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|3.85, Аноним (76), 12:20, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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>тот был явно не дурак.
>что есть как всякие проверенные решения
Большие деньги и слава, употребление психоактивных веществ в молодости и практика восточной эзотерики (или чем он там занимался когда уехал на восток) сочетались с неверием в доказательную медицину. Смерть которой можно было избежать говорит о том что Джобс был дурак, просто который умел строить из себя не пойми что. Он заработал деньги на таких же дураках, которые тоже строят из себя не пойми что.
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|4.112, Аноним (112), 13:23, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ответ не в тему, но я эту методику применяю постоянно, и она работает. А главное - совершенно бесплатна и не приносит мне никаких неудобств.
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|5.117, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:48, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я эту методику применяю постоянно, и она
> работает. А главное - совершенно бесплатна и не приносит мне никаких
> неудобств.
Дома можешь ходить как хочешь. Хоть голышом.
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|4.169, Аноним (169), 17:24, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Он был хорошим бизнесменом
Ты просто перефразировал мои слова. Он продавал не конкретно аппаратно-программный комплекс Эпл Макинтош, он одним из первых стал продавать образ человека владеющего Эпл Макинтош. Понтыон продавал если по-русски.
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|3.129, Аноним (129), 14:13, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему странно? Заниматься гимнастикой и поддерживать здоровое питание и режим — это странно?
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|4.170, Аноним (169), 17:26, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В этой вашенй ёге нет ничего полезного как и в яблочно-морковная диете, от которой он и сдох. И только тупые хомячки считают что он делал всё правильно.
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|4.171, Аноним (169), 17:26, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нельзя быть на столько тупые. Хоть немного изучай вопрос, не выноси поверхностных суждений.
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|2.29, коньюктивит (?), 11:29, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жаль только, что Джобс не сможет высказаться в ответ на.. Ничего, я здесь уже как-то напоминал. Придёт время и ещё раз напомню. Прям напишу дословно изменив лишь имя в том "некрологе".
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|2.30, Аноним (30), 11:30, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лечить - не вылечишь, но помощь организму за живучесть оказывает.
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|5.115, Аноним (115), 13:43, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как с коммерческим применением термоядерного синтеза — вот-вот уже будет. Уже полвека. И те же полвека продолжительность жизни потихоньку растёт только за счёт улучшения качества жизни.
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|6.172, Аноним (169), 17:28, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>термоядерного синтеза —
Про синтез ничего не скажу, не моя компетенция, но про исследования на людях очевидно, что есть силы которые целенаправленно ставят палки в колеса.
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|6.174, Аноним (165), 17:33, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В 1930 году английский экономист Джон Мейнард Кейнс предсказывал, что к 2030 году люди будут работать всего по 15 часов в неделю. «Трёх часов в день будет достаточно, чтобы угодить Адаму [Смиту], сидящему в большинстве из нас», — писал он. Мейнард считал: как только все смогут заработать на предметы первой необходимости, рабочая неделя сократится до двух-трех дней.
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|3.99, Аноним (76), 12:32, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще эта ваша ёга это не просто гимнастика какая-то, это часть эзотерической практики. Не нужна она.
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|2.119, тоже Аноним (ok), 14:00, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, эти комментарии лишь отражают недоразвитость постсоветского общества в целом и отсталость его индивидуумов - в частности.
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|4.152, тоже Аноним (ok), 16:34, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, в совке хамов и неучей тоже хватало.
Шок девяностых подсократил число первых, но конец Века Просвещения и воцарение мракобесия спровоцировали резкий рост вторых.
Так что - примерно та же клоака и получилась, увы.
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|4.178, тоже Аноним (ok), 17:45, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне-то лично приходится жить среди постсоветского общества, редко комментирующего редит. А что там за проблемы с другими обществами, с которыми я не сталкиваюсь - мне как-то до пуговицы.
Кстати, ваш шаблонный кивок на то, как у них там негров линчуют, не делает чести вашему умению думать самостоятельно. Даже заставляет усомниться в наличии у вас собственного мнения в принципе. Так что я, скорее всего, только повышаю энтропию этим ответом...
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|1.62, FF (?), 11:57, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Желаю устойчивой ремиссии RMS, спасибо ему за GNU, за его волю и уникальную и активную жизнь.
Жёсткие принципы и представления конечно могут довести до подобной психосоматики, как будто сценарий борьбы с некpософтом материализовался внутри его мини-вселенной.
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|3.127, fyji (?), 14:11, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"коммунизм" это достаточно жесткий принцип?
> какая борьба
как какая? с капиталистами естественно!
может еще успеет написать книгу "Моя борьба (с проприетарщиной)"
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|4.132, Аноним (108), 14:18, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>"коммунизм" это достаточно жесткий принцип?
Вполне! Просто жёсткий принцип без жёстких поступков называется определённым словом у людей простых. Оно еще фигурирует в поговорке про ворочание мешков. За последние 23 года мне кажется сабж именно этим и занимался. Поэтому может он в какой-то другой области делами занимался и борьбу вёл?
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|5.135, FF (?), 14:28, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в том то и дело, недосублимировалось, недореализовалось, оставшись внутри
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|4.153, Аноньимъ (ok), 16:41, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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РС ни разу не коммунист. Сам он себя вроде с либертариансвом ассоциирует.
С политической точки зрения он левый либерал.
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|5.164, Антон (??), 17:17, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А с практической?
За предложение сделать "Государственный фонд финансировани ПО" который будет распределять налоги с компьютерного железа и определять зарплаты прогеров (почти как Мигалков с болванками) либертарианцы ему бы в лицо плюнули
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|3.133, Аноним (51), 14:21, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чувак, просто у деда в отличии от большинства есть яйца и этим всё сказано!
>>> какие жёсткие принципы и какая борьба? <<<
Стивен Леви. Хакеры. Герои компьютерной революции
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|4.138, Аноним (108), 14:34, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Чувак, просто у деда в отличии от большинства есть яйца и этим всё сказано!
Простите, а эти яйца сейчас с нами, в этой комнате? Мне всегда казалось, что яйца есть у людей, которые способны слово подкрепить делом. У сабжа же скорее есть не яйца, а понимание очевидной для любого леволиберала вещи - чем страшнее ты говоришь об общественно полезных вещах, тем охотнее тебе дают гранты на развитие окружающей среды, борьбу с корпорациями зла и прочие классные штуки. Развивать и бороться при этом необязательно, достаточно ездить по конференциям и рассказывать об удоях. Собственно, это он понял в конце 90х примерно и успешно исполняет.
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|5.141, Аноним (51), 14:41, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> которые способны слово подкрепить делом. <<<
Дед, в своё время, сделал более чем достаточно, а его наследие будет жить вечно!
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|6.167, Анонимусс (?), 17:22, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какие громкие слова про вечность))
А не думали, что лет через 20-50 группа одичалых людей раскопает на помойке пару блестящих дисков с забавным пингвином и понесет к своему племени. И только старейшина вспомнит, что это были Источники Знаний времен до Великой Войны.
|
|3.137, FF (?), 14:33, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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недостигнутое желание переделать мир под свои представления, за пределами границ реального влияния и без учёта желания хомяков.
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|4.139, Аноним (108), 14:36, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какое витиеватое определение "кормиться с грантов", спасибо, буду использовать. В принципе любого госчиновника можно так описать.
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|4.154, Аноньимъ (ok), 16:45, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> недостигнутое желание переделать мир под свои представления
Сколько не смотрел и не читал Столлмана, о переделке мира он ничего не говорит.
Он борется изначально за базовые свободы людей, конкретно в ключе закона о копирайте который эти права жёстко нарушает.
Сам он свою борьбу изначально считал бесперспективной, и несмотря на это от своих принципов не отказался и борьбу продолжал. В результате получилось у него таки сделать много и многое почти невозможное.
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|5.162, Анонин (?), 17:15, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да ладно, как ты представляешь имплементацию хотя бы одного пункта из его манифеста без переделки мира?
> борется изначально за базовые свободы людей
при этом хочет нехило так ограничить базовые права других
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|6.182, коньюктивит (?), 18:26, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Любой социализм/коммунизм неизбежно скатывается в диктатуру, а если эта диктатура ослабевает, разрушается. Современная история у нас перед глазами.
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|5.168, Антон (??), 17:23, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> базовые свободы людей
ты это же не серьезно, да?
Борода на серьезных щах предлагал наказывать(!) тех кто не хочет делиться кодом.
Цитата: "Если программисты заслуживают награды за создание передовых программ, то по этой же причине они заслуживают наказания, если они ограничивают пользование этими программами."
Ты называешь ситуацию когда человека принуждают и отбирают право распоряжаться своим творением "базовой свободой"?
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|6.184, коньюктивит (?), 18:30, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пример типичной коммуняцкой демагогии за которой стоит диктатура и тотальный контроль. Ну и на вершине этой фекальной кучи всегда должен возвышаться вождь, коим Столлман себя определённо видел в какое-то время.
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|6.185, Аноньимъ (ok), 18:33, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы как будто читать не умеете.
Ограничение пользования это не распоряжение своим творением, это распоряжение тем как другие люди распоряжаются тем чем владеют они.
Вы разницу не понимаете?
Столлман ничего не имеет против того что "творец" капец блин, так можно и стулья начать творениями называть, распоряжается своим творением как хочет. Хочет делится им, хочет нет.
И в вашем переводе цитаты, у которой надеюсь есть источник, речь точно идёт о наказании за закрытость кода? Как то из цитаты это не очевидно.
Да, права на текст этого комментария принадлежат Аноньимъ Корп. Это сообщение распространяется под лицензией Маниакальной Одержимости Властью над Людьми (МОВЛ).
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Все остальные не имеют права хранить и распространять текст этого комментария или его части в любом виде и на любых ресурсах и устройствах хранения информации. А также запрещено использовать текст этого комментария для ведения коммерческой и не коммерческой деятельности либо создания продуктов интеллектуального труда.
Так что рекомендую вам поскорее текст этого комментария забыть, иначе ради сохранения моей свободы распоряжаться моим творением прийдётся вам прострелить голову.
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|1.79, Аноним (79), 12:17, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вы чо, упоролись? Нахрена это нужно в новостях? Пусть лечится спокойно, зачем всем об этом трубить?
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|2.130, fyji (?), 14:16, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а где еще можно поругаться в комментах?
новостей про раст на всех не хватит, слава богу уязвимостей в С запасено еще лет на 100
посмотри сколько комментов было в теме когда создатель бибикалки умер
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59557
активность форума это хорошо - подымает самооценку, поисковый рейтинг и шанс что кто-то задонатит денег
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|4.187, коньюктивит (?), 18:33, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что там всё свободное. Я тоже еле посмотрел с долгими затыками. Но сомневаюсь, что это из-за того, что там выстроилась веб-очередь заворачивающая за угол.
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|1.161, Аноним (161), 17:12, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Печально. Ричард - без сомнения историческая личность. Все что мы имеем, отчасти имеем благодаря GNU и Ричарду лично. Умение работать в GNU/Linux позволило многим из нас устроиться на работу, зарабатывать деньги, заниматься творчеством, проводить досуг.
Ричард уходит. Мы должны перенять эстафету, сохранить и продолжить развитие свободного ПО.
Благо исходный код открыт (ничего не нужно реверсинжинерить) и легален (не нужно ждать полвека до момента истечения авторских прав).
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|1.181, CloseNET (ok), 18:13, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зла ему не желаю, будь что будет, но он меня разочаровал тем что не попытался разобраться полтора года назад
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|1.183, OpenDa (?), 18:30, 29/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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RICHард STOLE-MAN топит за пиратство. А он в курсе, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого? Как насчёт права решать, кто, где, когда, на какой платформе и за какую плату может использовать ТВОЮ программу/игру?
Он просто типичный либерал-сектант с двойными стандартами и ничего более.
Только правообладатель имеет право распоряжаться своим трудом (в том числе передавать это право другому)
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|2.190, коньюктивит (?), 18:39, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он коммунист. Ай-Ти коммунист. Но коммунист - всегда коммунист. Партия лучше знает, какие свободы тебе нужны, а какие вредны. И главное, где они заканчиваюся (за ближайшим углом).
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