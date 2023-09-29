У Ричарда Столлмана выявлена злокачественная опухоль

2.108 , Аноним ( 108 ), 13:09, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Простите, а какие жёсткие принципы и какая борьба?

3.127 , fyji ( ? ), 14:11, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "коммунизм" это достаточно жесткий принцип? > какая борьба как какая? с капиталистами естественно!

может еще успеет написать книгу "Моя борьба (с проприетарщиной)"

4.132 , Аноним ( 108 ), 14:18, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >"коммунизм" это достаточно жесткий принцип? Вполне! Просто жёсткий принцип без жёстких поступков называется определённым словом у людей простых. Оно еще фигурирует в поговорке про ворочание мешков. За последние 23 года мне кажется сабж именно этим и занимался. Поэтому может он в какой-то другой области делами занимался и борьбу вёл?

5.135 , FF ( ? ), 14:28, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в том то и дело, недосублимировалось, недореализовалось, оставшись внутри

4.153 , Аноньимъ ( ok ), 16:41, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – РС ни разу не коммунист. Сам он себя вроде с либертариансвом ассоциирует.

С политической точки зрения он левый либерал.

5.164 , Антон ( ?? ), 17:17, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А с практической?

За предложение сделать "Государственный фонд финансировани ПО" который будет распределять налоги с компьютерного железа и определять зарплаты прогеров (почти как Мигалков с болванками) либертарианцы ему бы в лицо плюнули

3.133 , Аноним ( 51 ), 14:21, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чувак, просто у деда в отличии от большинства есть яйца и этим всё сказано!

>>> какие жёсткие принципы и какая борьба? <<< Стивен Леви. Хакеры. Герои компьютерной революции

4.138 , Аноним ( 108 ), 14:34, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Чувак, просто у деда в отличии от большинства есть яйца и этим всё сказано! Простите, а эти яйца сейчас с нами, в этой комнате? Мне всегда казалось, что яйца есть у людей, которые способны слово подкрепить делом. У сабжа же скорее есть не яйца, а понимание очевидной для любого леволиберала вещи - чем страшнее ты говоришь об общественно полезных вещах, тем охотнее тебе дают гранты на развитие окружающей среды, борьбу с корпорациями зла и прочие классные штуки. Развивать и бороться при этом необязательно, достаточно ездить по конференциям и рассказывать об удоях. Собственно, это он понял в конце 90х примерно и успешно исполняет.

5.141 , Аноним ( 51 ), 14:41, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>> которые способны слово подкрепить делом. <<< Дед, в своё время, сделал более чем достаточно, а его наследие будет жить вечно!

6.167 , Анонимусс ( ? ), 17:22, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какие громкие слова про вечность))

А не думали, что лет через 20-50 группа одичалых людей раскопает на помойке пару блестящих дисков с забавным пингвином и понесет к своему племени. И только старейшина вспомнит, что это были Источники Знаний времен до Великой Войны.

3.137 , FF ( ? ), 14:33, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – недостигнутое желание переделать мир под свои представления, за пределами границ реального влияния и без учёта желания хомяков.

4.139 , Аноним ( 108 ), 14:36, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какое витиеватое определение "кормиться с грантов", спасибо, буду использовать. В принципе любого госчиновника можно так описать.

4.154 , Аноньимъ ( ok ), 16:45, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > недостигнутое желание переделать мир под свои представления Сколько не смотрел и не читал Столлмана, о переделке мира он ничего не говорит.

Он борется изначально за базовые свободы людей, конкретно в ключе закона о копирайте который эти права жёстко нарушает.

Сам он свою борьбу изначально считал бесперспективной, и несмотря на это от своих принципов не отказался и борьбу продолжал. В результате получилось у него таки сделать много и многое почти невозможное.

5.162 , Анонин ( ? ), 17:15, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да ладно, как ты представляешь имплементацию хотя бы одного пункта из его манифеста без переделки мира? > борется изначально за базовые свободы людей при этом хочет нехило так ограничить базовые права других

6.182 , коньюктивит ( ? ), 18:26, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Любой социализм/коммунизм неизбежно скатывается в диктатуру, а если эта диктатура ослабевает, разрушается. Современная история у нас перед глазами.

5.168 , Антон ( ?? ), 17:23, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > базовые свободы людей ты это же не серьезно, да? Борода на серьезных щах предлагал наказывать(!) тех кто не хочет делиться кодом.

Цитата: "Если программисты заслуживают награды за создание передовых программ, то по этой же причине они заслуживают наказания, если они ограничивают пользование этими программами." Ты называешь ситуацию когда человека принуждают и отбирают право распоряжаться своим творением "базовой свободой"?

6.184 , коньюктивит ( ? ), 18:30, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Пример типичной коммуняцкой демагогии за которой стоит диктатура и тотальный контроль. Ну и на вершине этой фекальной кучи всегда должен возвышаться вождь, коим Столлман себя определённо видел в какое-то время.

6.185 , Аноньимъ ( ok ), 18:33, 29/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы как будто читать не умеете. Ограничение пользования это не распоряжение своим творением, это распоряжение тем как другие люди распоряжаются тем чем владеют они.

Вы разницу не понимаете? Столлман ничего не имеет против того что "творец" капец блин, так можно и стулья начать творениями называть, распоряжается своим творением как хочет. Хочет делится им, хочет нет. И в вашем переводе цитаты, у которой надеюсь есть источник, речь точно идёт о наказании за закрытость кода? Как то из цитаты это не очевидно. Да, права на текст этого комментария принадлежат Аноньимъ Корп. Это сообщение распространяется под лицензией Маниакальной Одержимости Властью над Людьми (МОВЛ).

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