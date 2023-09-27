Проекту GNU исполнилось 40 лет

|
|
|
|2.6, Аноним (-), 07:14, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Спасибо, уже насмотрелись на эту "свободу" - облизывать корпоративные ботинки, нифига не получая взамен, на правах второго сорта. В GNU практикуется иной путь - равноправное взаимодействие. Это как-то сильно честнее. И да, для этого надо разумеется наложить некоторые ограничения, типа как современное законодательство запрещает грабить, убивать, в рабство брать и проч - чтобы не ущемлять права того кто этому подвергается.
|
|
|
|3.47, Анонин (?), 10:44, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ахаха! равноправное взаимодействие?
Это когда ты передал все права гнутикам, а сам остался у разбитого корыта?)))
Вот это равноправие!
Пока что гнутые жрут то, что им дают корпы. А то, куда корпы не вложили денег - то мертво, как тот же хурд.
|
|
|
|4.54, Гнутый (?), 11:00, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Авторское право не передаётся, как автор ты всегда можешь продолжать использовать/развивать/закрывать копию своего кода. А то, что было отдано под GPL лицензией будет жить своей жизнью.
|
|
|
|5.56, Аноним (56), 11:14, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Авторское право не передаётся
А что же такое тогда этот "copyright assignment", который требует FSF от всех проектов GNU?
|
|
|
|6.57, Анонин (?), 11:16, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тссс... ты так слона не продашь! Не задавайте вопросов, просто поддерживайте гну!
Об этой мелочи гнутики старательно умалчивают во всех своих рекламках про свободку.
|
|
|
|
|
|
|
|9.71, Аноним (65), 12:01, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Автор GnuPG изначально не передавал Автор GnuTLS прекратил передачу в 2012 году... текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.42, фнон (?), 10:32, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
хаха, неужели кастомное ядро линукса "для внутреннего пользования" приходится выносить на общее обозрение?
или можно пользоваться самим и ни с кем не делиться (как и бсд) ?
|
|3.59, Анонимусс (?), 11:23, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
... но в рельности корпорасты прекрасно кормятся на гнутых проектах, используя их как бесплатную базу для своих коммерческих предложений ...
|
|2.12, Аноним (12), 07:39, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще понятие свобода крайне скользкое
Бери и делай без лицензии - по настоящему свобода.
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 07:46, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет это базовое понятие. Если оно у тебя скользит у меня для тебя плохие новости.
|
|
|
|4.16, Аноним (12), 07:52, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
свобода и любая лицензия вещи не совместимые
тебе что юрист запрещает кодить?
|
|
|
|
|
|6.23, Аноним (12), 08:22, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
здарвствуйте товарищ отбиратель денег и раздуватель рабочего штата
|
|
|
|7.49, Анонин (?), 10:46, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Анархокоммунист? Коммуноанархист? Арахнокоммунист? Хз как правильно!
Простите, очень плохо разбираюсь в сортах...
|
|3.61, Аноним2 (?), 11:30, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Свобода по Столманновски это
"Свобода распространять копии, так что вы можете помочь вашему товарищу (свобода 2)."
что убивает возможность заработать деньги
|
|
|
|4.64, Анонин (?), 11:47, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть варианты. Напр. выпускать багованный, вечно недопиленный софт, который потребует повсеместного допиливания и "поддержки"... и продавать это допиливание и поддержку!
|
|
|
|2.8, Аноним (-), 07:16, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
И на память об этом уже есть несколько (полу)проприетарных тулчейнов типа особой уличной магии^W LLVM в Xcode у эппла и парочки блоб компилеров от тулчейноклепателей.
Очень спорно фича ли это, имхо. Благодаря GCC я могу использовать заведомо открытые тулчейны под удобной мне системой, типом проца и проч, не спрашивая блобмейкеров. Это как-то больше похоже на свободу как по мне.
|
|
|
|3.21, Аноним (15), 08:18, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но ведь в параллельной реальности когда мир пошел не туда все компиляторы выпускает только компания IBM и все кому нужны вычисления должны идти к ней на поклон. При этом ты не можешь быть частным лицом, только корпом и только если ты соответствует стандартам компании IBM.
|
|3.38, Аноним (38), 10:25, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А когда в gcc сделали так что линковка с либой под gpl переводила под gpl всю программу - это как, нормально? Жирный бородач потом долга отмазывался что типа случайно так получилось, но ему не поверили и придумали LGPL во избежание.
|
|
|
|4.44, фнон (?), 10:34, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
это был просто gplный спидорак)
он заражал программы даже через линковку
хорошо что lgpl вакцину сделали относительно быстро
|
|1.5, Аноним (5), 07:12, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Проекту GNU исполнилось 40 лет
Большинство людей Земли не подозревают о его существовании.
|
|
|
|2.14, Аноним (12), 07:45, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
базой пользуются
мультимедиа и прочее и не знают, потому что свобода.. и все это не отнимают
|
|
|
|3.50, Аноним (50), 10:47, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Большинство пользуются блобами от M , Google и подобных контор Windows Media Pl... большой текст свёрнут, показать
|
|2.18, Аноним (15), 08:12, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Большинство россиян не знают, почему Гагарин полетел в космос именно в день праздника космонавтики.
|
|1.17, Аноним (12), 07:56, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А вообще автор опубликованного молодец. Не стал приплетать бюрократическое слово лицензия
|
|
|
|
|
|3.22, Аноним (12), 08:21, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
под какой лицензий идешь в лес за ягодами? ты ведь продаешь то во что не вкладывался, а беззаконие это ведь плохо? да?
у тебя есть полная свобода без лецензии.. хошь бабушке за так отдашь, это доброе дело.
|
|
|
|4.46, фнон (?), 10:42, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ты не поверишь, но стоит тебе собрать женьшень, костянику или какой-то трюфель - то ты нарушишь "лицензию" по сбору краснокнижных видов и получишь наказание от сообщества (государства)
свобода без ограничений - это анархия
|
|
|
|5.63, Анонимусс (?), 11:44, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то нет, классическая анархия - это НЕ отсутствие законов.
Почитайте хотя бы вики - там даже есть отдельная секция "Неправильное представление".
Причем за это нужно сказать спасибо в том числе и голивуду с их "бандами байкеров-мутантов, рассекающих по радиоактивным пустошам"
|
|
|
|3.33, Аноним (12), 09:11, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В первую очередь костяк GNU не стоит на трех китах: GPLv1,GPLv2,GPLv3
Это философия, которая вторым пунктом на сайте GNU и описана для человека.
|
|1.24, Аноним (24), 08:30, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Мое мнение - корпорасты просто нашли хитрый способ получить почти бесплатно то, за что они должны были бы платить миллиарды. И это палка о двух концах. С одной стороны я конечно могу поставить и пользоваться второсортной системой фактически бесплатно. С другой стороны если мне не повезло родится программистом - мой труд обесценивается и становится непрофессиональным.
|
|
|
|2.29, Аноним (12), 09:02, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
90% людей плевать на лицензию.. им нужна суть.
Но не плевать на манифест, который подразумевает доброе дело.
Вся фигня происходит по причине "вор украл у вора" судебные тяжбы по патентам и так далее.. в общем, там, где юристы работают. А тут манифест.
|
|
|
|3.35, Аноним (24), 09:21, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну почему то никто не делает таких манифестов в других областях. Где, например, бесплатная еда? Все почему то хотят честного "ты мне - я тебе". Если человек учится чему-то, потом работает, потеет - это должно оплачиваться, т.к. нельзя ничего получить бесплатно при всем желании, ибо человеку нужно "топливо" для жизни. Жилье, еда, одежда. А тут получается, что кто то работает, а кто то бабки гребет. Работают энтузиасты, а бабки гребут эппл с гуглом. И получать бабки можно в лучшем случае работая на эти конторки и предоставляя левые услуги. Например собирая и продавая персональные данные. А если я хочу быть просто программистом и не хочу быть барыгой? Вы считаете, что это справедливо?
|
|
|
|4.36, Аноним (12), 09:38, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Спекулятивность - это сейчас современная реальность, когда работы делают рутину, а люди просто спекулируют ценником.
Со временем появляются накопления в виде материальных ценностей и становится трудно продать(как раньше) то что работает по факту.
Для капитализма это плохо, т.к. как или нужно откатываться назад или вводить налоги. Последнее вводят в виде подписок
|
|3.48, фнон (?), 10:45, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а еще таким людям плевать на законы (если нет наказания, естественно)
поэтому в городе ездят 79, в магазине дорогие конфеты взвешиваются как дешевые, паркуются на пешеходке или прям под парадной, пронести незаметно сырок или получить взятку за тендер - это благо
а... потом вопрошают "а почему мы в таком ##### живем?"
|
|
|
|4.62, Аноним (12), 11:43, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не говори-ка! может миллиарды каждому начать платить, сразу все нормально будет?
|
|
|
|5.67, фнон (?), 11:52, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
при чем тут зп к законопослушности? или вы так оправдываете магазинных воришек?
вроде "мне плохой дядя мало платит, поэтому я имею право воровать у другого дяди"?
|
|1.28, Аноним (28), 09:00, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>свободного аналога Unix
Ну и где этот аналог? Хурд как не был готов, так и не готов.
|
|
|
|2.37, Аноним (37), 09:41, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ядро проиграло из-за микроядерности, её не потащили даже топовые госкорпорации, но юзерспейсная часть на сегодня лидирует.
|
|
|
|3.66, Аноним (66), 11:50, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ядро проиграло потому же, что проиграл emacs.Академический софт никому не нужен.
|
|1.39, Аноним (38), 10:29, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В настоящий момент под крылом GNU развивается 385 свободных проектов
Точно ли под крылом или же под совсем иным органом? Например под тем, на котором традиционно принято сидеть.
|
|1.41, Аноним (43), 10:31, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
40 лет назад борода попробовал построить коммунизм.
Но получилось как обычно - капиталисты зарабатывают на результатах работы немамонтов, а простой народ жрет че дают. Зато бесплатно!
|
|1.45, фнон (?), 10:38, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Можно поздравить еще детище проекта GNU - организацию FSF, которая отжимает права у авторов (естественно во благо!)
"От любого человека, делающего вклад в пакеты GNU, Фонд требует письменное заявление о передаче авторских прав"
|
|
|
|
|
|3.58, фнон (?), 11:20, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для чего это реально делается или как заявляется, для чего оно делается?
Это делается чтобы гну прибрал к своим ручкам все права на код.
А все остальные их заявления - просто бла-бла-бла.
|