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Проекту GNU исполнилось 40 лет

27.09.2023 06:50

27 сентября 1983 года назад Ричард Столлман основал проект GNU (Gnu's Not Unix), нацеленный на разработку системных компонентов для создания свободного аналога Unix, позволяющих полностью обойтись без проприетарного ПО. GNU образует содружество свободных проектов, двигающихся к общей цели и развиваемых в соответствии с единой идеологией и философией.

В настоящий момент под крылом GNU развивается 385 свободных проектов, среди которых GCC, Glibc, Bash, Emacs, binutils, classpath, coreutils, sysutils, ddd, FreeFont, gawk, GDB, GetText, Ghostscript, GIMP, Gnash, Gnumeric, GnuPg, GnuTLS, Hurd, GRUB, Gzip, ядро linux-libre, MidnightCommander, Nano, MediaGoblin, ncurses, screen и wget.

Изначально центральными звеньями проекта выступали ядро GNU, инструментарий для разработчиков и набор приложений и утилит для пользовательского окружения, среди которых текстовый редактор, табличный процессор, командная оболочка и даже набор игр. Развиваемое проектом ядро не получило должного распространения, но пользовательское окружение и инструментарий разработки оказались востребованными и в сочетании с ядром Linux легли в основу дистрибутивов GNU/Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnu.org/gnu/initia...)
  2. OpenNews: Манифесту GNU исполнилось 30 лет
  3. OpenNews: Проекту GNU исполнилось 30 лет
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО пересмотрит взаимодействие с проектом GNU
  5. OpenNews: Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана
  6. OpenNews: Столлман не допустит радикальных изменений в проекте GNU
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59825-gnu
Ключевые слова: gnu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.3, Аноним (3), 07:07, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Вот только свободная по настоящему только BSD.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 07:14, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Спасибо, уже насмотрелись на эту "свободу" - облизывать корпоративные ботинки, нифига не получая взамен, на правах второго сорта. В GNU практикуется иной путь - равноправное взаимодействие. Это как-то сильно честнее. И да, для этого надо разумеется наложить некоторые ограничения, типа как современное законодательство запрещает грабить, убивать, в рабство брать и проч - чтобы не ущемлять права того кто этому подвергается.
     
     
  • 3.47, Анонин (?), 10:44, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ахаха! равноправное взаимодействие?
    Это когда ты передал все права гнутикам, а сам остался у разбитого корыта?)))
    Вот это равноправие!

    Пока что гнутые жрут то, что им дают корпы. А то, куда корпы не вложили денег - то мертво, как тот же хурд.

     
     
  • 4.54, Гнутый (?), 11:00, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Авторское право не передаётся, как автор ты всегда можешь продолжать использовать/развивать/закрывать копию своего кода. А то, что было отдано под GPL лицензией будет жить своей жизнью.
     
     
  • 5.56, Аноним (56), 11:14, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Авторское право не передаётся

    А что же такое тогда этот "copyright assignment", который требует FSF от всех проектов GNU?

     
     
  • 6.57, Анонин (?), 11:16, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тссс... ты так слона не продашь! Не задавайте вопросов, просто поддерживайте гну!
    Об этой мелочи гнутики старательно умалчивают во всех своих рекламках про свободку.
     
     
  • 7.65, Аноним (65), 11:50, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Передача прав FSF не обязательна, Glibc, GCC и многие другие проекты GNU этого не делают.

    https://www.opennet.ru/55260
    https://www.opennet.ru/55564

     
     
  • 8.69, Анонин (?), 11:55, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только это произошло в конце 2021 года Наконец-то до кого-то дошло А скол... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.71, Аноним (65), 12:01, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор GnuPG изначально не передавал Автор GnuTLS прекратил передачу в 2012 году... текст свёрнут, показать
     
  • 2.11, Аноним (11), 07:21, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    BSD это кормовая база для корпорастов и прочих барыг.
     
     
  • 3.42, фнон (?), 10:32, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хаха, неужели кастомное ядро линукса "для внутреннего пользования" приходится выносить на общее обозрение?
    или можно пользоваться самим и ни с кем не делиться (как и бсд) ?
     
  • 3.59, Анонимусс (?), 11:23, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... но в рельности корпорасты прекрасно кормятся на гнутых проектах, используя их как бесплатную базу для своих коммерческих предложений ...
     
  • 2.12, Аноним (12), 07:39, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще понятие свобода крайне скользкое
    Бери и делай без лицензии - по настоящему свобода.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 07:46, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет это базовое понятие. Если оно у тебя скользит у меня для тебя плохие новости.
     
     
  • 4.16, Аноним (12), 07:52, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свобода и любая лицензия вещи не совместимые
    тебе что юрист запрещает кодить?
     
     
  • 5.20, Аноним (15), 08:14, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравствуйте товарищ анархист, вы ещё не очень старый?
     
     
  • 6.23, Аноним (12), 08:22, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    здарвствуйте товарищ отбиратель денег и раздуватель рабочего штата
     
  • 6.26, Аноним (26), 08:39, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг он не анархист, а коммунист?
     
     
  • 7.49, Анонин (?), 10:46, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анархокоммунист? Коммуноанархист? Арахнокоммунист? Хз как правильно!
    Простите, очень плохо разбираюсь в сортах...
     
  • 3.61, Аноним2 (?), 11:30, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свобода по Столманновски это
      "Свобода распространять копии, так что вы можете помочь вашему товарищу (свобода 2)."
    что убивает возможность заработать деньги
     
     
  • 4.64, Анонин (?), 11:47, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть варианты. Напр. выпускать багованный, вечно недопиленный софт, который потребует повсеместного допиливания и "поддержки"... и продавать это допиливание и поддержку!
     
  • 2.13, Аноним (15), 07:44, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это бесплатное пиво, а не свобода.
     

  • 1.4, ilyafedin (ok), 07:08, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LNG. LLVM is not GNU
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 07:16, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И на память об этом уже есть несколько (полу)проприетарных тулчейнов типа особой уличной магии^W LLVM в Xcode у эппла и парочки блоб компилеров от тулчейноклепателей.

    Очень спорно фича ли это, имхо. Благодаря GCC я могу использовать заведомо открытые тулчейны под удобной мне системой, типом проца и проч, не спрашивая блобмейкеров. Это как-то больше похоже на свободу как по мне.

     
     
  • 3.21, Аноним (15), 08:18, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь в параллельной реальности когда мир пошел не туда все компиляторы выпускает только компания IBM и все кому нужны вычисления должны идти к ней на поклон. При этом ты не можешь быть частным лицом, только корпом и только если ты соответствует стандартам компании IBM.
     
  • 3.38, Аноним (38), 10:25, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда в gcc сделали так что линковка с либой под gpl переводила под gpl всю программу - это как, нормально? Жирный бородач потом долга отмазывался что типа случайно так получилось, но ему не поверили и придумали LGPL во избежание.
     
     
  • 4.44, фнон (?), 10:34, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это был просто gplный спидорак)
    он заражал программы даже через линковку
    хорошо что lgpl вакцину сделали относительно быстро
     

  • 1.5, Аноним (5), 07:12, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Проекту GNU исполнилось 40 лет

    Большинство людей Земли не подозревают о его существовании.

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 07:45, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    базой пользуются
    мультимедиа и прочее и не знают, потому что свобода.. и все это не отнимают
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 10:47, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство пользуются блобами от M , Google и подобных контор Windows Media Pl... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.18, Аноним (15), 08:12, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Большинство россиян не знают, почему Гагарин полетел в космос именно в день праздника космонавтики.

     

  • 1.10, Аноним (11), 07:18, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За 40 лет оно превратилось в bloatware.
     
  • 1.17, Аноним (12), 07:56, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вообще автор опубликованного молодец. Не стал приплетать бюрократическое слово лицензия
     
     
  • 2.19, Аноним (15), 08:13, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что в этом хорошего? Ненавидишь законы?
     
     
  • 3.22, Аноним (12), 08:21, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    под какой лицензий идешь в лес за ягодами? ты ведь продаешь то во что не вкладывался, а беззаконие это ведь плохо? да?
    у тебя есть полная свобода без лецензии.. хошь бабушке за так отдашь, это доброе дело.
     
     
  • 4.46, фнон (?), 10:42, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не поверишь, но стоит тебе собрать женьшень, костянику или какой-то трюфель - то ты нарушишь "лицензию" по сбору краснокнижных видов и получишь наказание от сообщества (государства)

    свобода без ограничений - это анархия

     
     
  • 5.63, Анонимусс (?), 11:44, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то нет, классическая анархия - это НЕ отсутствие законов.
    Почитайте хотя бы вики - там даже есть отдельная секция "Неправильное представление".
    Причем за это нужно сказать спасибо в том числе и голивуду с их "бандами байкеров-мутантов, рассекающих по радиоактивным пустошам"
     
  • 2.27, Аноним (65), 08:58, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лицензия GNU и проект GNU совершенно разные сущности.
     
     
  • 3.33, Аноним (12), 09:11, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В первую очередь костяк GNU не стоит на трех китах: GPLv1,GPLv2,GPLv3
    Это философия, которая вторым пунктом на сайте GNU и описана для человека.
     

  • 1.24, Аноним (24), 08:30, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мое мнение - корпорасты просто нашли хитрый способ получить почти бесплатно то, за что они должны были бы платить миллиарды. И это палка о двух концах. С одной стороны я конечно могу поставить и пользоваться второсортной системой фактически бесплатно. С другой стороны если мне не повезло родится программистом - мой труд обесценивается и становится непрофессиональным.
     
     
  • 2.29, Аноним (12), 09:02, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    90% людей плевать на лицензию.. им нужна суть.
    Но не плевать на манифест, который подразумевает доброе дело.
    Вся фигня происходит по причине "вор украл у вора" судебные тяжбы по патентам и так далее.. в общем, там, где юристы работают. А тут манифест.
     
     
  • 3.35, Аноним (24), 09:21, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну почему то никто не делает таких манифестов в других областях. Где, например, бесплатная еда? Все почему то хотят честного "ты мне - я тебе". Если человек учится чему-то, потом работает, потеет - это должно оплачиваться, т.к. нельзя ничего получить бесплатно при всем желании, ибо человеку нужно "топливо" для жизни. Жилье, еда, одежда. А тут получается, что кто то работает, а кто то бабки гребет. Работают энтузиасты, а бабки гребут эппл с гуглом. И получать бабки можно в лучшем случае работая на эти конторки и предоставляя левые услуги. Например собирая и продавая персональные данные. А если я хочу быть просто программистом и не хочу быть барыгой? Вы считаете, что это справедливо?
     
     
  • 4.36, Аноним (12), 09:38, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спекулятивность - это сейчас современная реальность, когда работы делают рутину, а люди просто спекулируют ценником.
    Со временем появляются накопления в виде материальных ценностей и становится трудно продать(как раньше) то что работает по факту.
    Для капитализма это плохо, т.к. как или нужно откатываться назад или вводить налоги. Последнее вводят в виде подписок
     
  • 3.48, фнон (?), 10:45, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а еще таким людям плевать на законы (если нет наказания, естественно)
    поэтому в городе ездят 79, в магазине дорогие конфеты взвешиваются как дешевые, паркуются на пешеходке или прям под парадной, пронести незаметно сырок или получить взятку за тендер - это благо
    а... потом вопрошают "а почему мы в таком ##### живем?"
     
     
  • 4.62, Аноним (12), 11:43, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не говори-ка! может миллиарды каждому начать платить, сразу все нормально будет?
     
     
  • 5.67, фнон (?), 11:52, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при чем тут зп к законопослушности? или вы так оправдываете магазинных воришек?
    вроде "мне плохой дядя мало платит, поэтому я имею право воровать у другого дяди"?
     

  • 1.28, Аноним (28), 09:00, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >свободного аналога Unix

    Ну и где этот аналог? Хурд как не был готов, так и не готов.

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 09:41, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро проиграло из-за микроядерности, её не потащили даже топовые госкорпорации, но юзерспейсная часть на сегодня лидирует.
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 11:50, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро проиграло потому же, что проиграл emacs.Академический софт никому не нужен.
     

  • 1.39, Аноним (38), 10:29, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В настоящий момент под крылом GNU развивается 385 свободных проектов

    Точно ли под крылом или же под совсем иным органом? Например под тем, на котором традиционно принято сидеть.

     
     
  • 2.43, Аноним (43), 10:32, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не сидеть, а нечто другое делать
     
     
  • 3.52, Аноним (38), 10:49, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давить эти самые проекты, согласен.
     

  • 1.41, Аноним (43), 10:31, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    40 лет назад борода попробовал построить коммунизм.
    Но получилось как обычно - капиталисты зарабатывают на результатах работы немамонтов, а простой народ жрет че дают. Зато бесплатно!
     
  • 1.45, фнон (?), 10:38, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Можно поздравить еще детище проекта GNU - организацию FSF, которая отжимает права у авторов (естественно во благо!)

    "От любого человека, делающего вклад в пакеты GNU, Фонд требует письменное заявление о передаче авторских прав"

     
     
  • 2.55, Аноним (55), 11:10, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для чего это делается ты тактично решил не упоминать, да?
     
     
  • 3.58, фнон (?), 11:20, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для чего это реально делается или как заявляется, для чего оно делается?
    Это делается чтобы гну прибрал к своим ручкам все права на код.
    А все остальные их заявления - просто бла-бла-бла.
     
  • 2.68, Аноним (65), 11:52, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "От любого человека, делающего вклад в пакеты GNU, Фонд требует письменное заявление
    > о передаче авторских прав"

    Ложь.
    https://www.opennet.ru/55260
    https://www.opennet.ru/55564

     

  • 1.60, главныйАноним (?), 11:26, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странно что автор не упомнянул такой знаковый документ как GNU Manifesto Ведь и... большой текст свёрнут, показать
     

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