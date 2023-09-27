Проекту GNU исполнилось 40 лет

2.6 , Аноним ( - ), 07:14, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Спасибо, уже насмотрелись на эту "свободу" - облизывать корпоративные ботинки, нифига не получая взамен, на правах второго сорта. В GNU практикуется иной путь - равноправное взаимодействие. Это как-то сильно честнее. И да, для этого надо разумеется наложить некоторые ограничения, типа как современное законодательство запрещает грабить, убивать, в рабство брать и проч - чтобы не ущемлять права того кто этому подвергается.

3.47 , Анонин ( ? ), 10:44, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ахаха! равноправное взаимодействие?

Это когда ты передал все права гнутикам, а сам остался у разбитого корыта?)))

Вот это равноправие! Пока что гнутые жрут то, что им дают корпы. А то, куда корпы не вложили денег - то мертво, как тот же хурд.

4.54 , Гнутый ( ? ), 11:00, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Авторское право не передаётся, как автор ты всегда можешь продолжать использовать/развивать/закрывать копию своего кода. А то, что было отдано под GPL лицензией будет жить своей жизнью.

5.56 , Аноним ( 56 ), 11:14, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Авторское право не передаётся А что же такое тогда этот "copyright assignment", который требует FSF от всех проектов GNU?

6.57 , Анонин ( ? ), 11:16, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тссс... ты так слона не продашь! Не задавайте вопросов, просто поддерживайте гну!

Об этой мелочи гнутики старательно умалчивают во всех своих рекламках про свободку.

7.65 , Аноним ( 65 ), 11:50, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Передача прав FSF не обязательна, Glibc, GCC и многие другие проекты GNU этого не делают. https://www.opennet.ru/55260

https://www.opennet.ru/55564

8.69 , Анонин ( ? ), 11:55, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот только это произошло в конце 2021 года Наконец-то до кого-то дошло А скол... 9.71 , Аноним ( 65 ), 12:01, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Автор GnuPG изначально не передавал Автор GnuTLS прекратил передачу в 2012 году... 2.11 , Аноним ( 11 ), 07:21, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – BSD это кормовая база для корпорастов и прочих барыг.

3.42 , фнон ( ? ), 10:32, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – хаха, неужели кастомное ядро линукса "для внутреннего пользования" приходится выносить на общее обозрение?

или можно пользоваться самим и ни с кем не делиться (как и бсд) ?

3.59 , Анонимусс ( ? ), 11:23, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ... но в рельности корпорасты прекрасно кормятся на гнутых проектах, используя их как бесплатную базу для своих коммерческих предложений ...

2.12 , Аноним ( 12 ), 07:39, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще понятие свобода крайне скользкое

Бери и делай без лицензии - по настоящему свобода.

3.15 , Аноним ( 15 ), 07:46, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет это базовое понятие. Если оно у тебя скользит у меня для тебя плохие новости.

4.16 , Аноним ( 12 ), 07:52, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – свобода и любая лицензия вещи не совместимые

тебе что юрист запрещает кодить?

5.20 , Аноним ( 15 ), 08:14, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здравствуйте товарищ анархист, вы ещё не очень старый?

6.23 , Аноним ( 12 ), 08:22, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – здарвствуйте товарищ отбиратель денег и раздуватель рабочего штата

6.26 , Аноним ( 26 ), 08:39, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вдруг он не анархист, а коммунист?

7.49 , Анонин ( ? ), 10:46, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Анархокоммунист? Коммуноанархист? Арахнокоммунист? Хз как правильно!

Простите, очень плохо разбираюсь в сортах...

3.61 , Аноним2 ( ? ), 11:30, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Свобода по Столманновски это

"Свобода распространять копии, так что вы можете помочь вашему товарищу (свобода 2)."

что убивает возможность заработать деньги

4.64 , Анонин ( ? ), 11:47, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть варианты. Напр. выпускать багованный, вечно недопиленный софт, который потребует повсеместного допиливания и "поддержки"... и продавать это допиливание и поддержку!

2.13 , Аноним ( 15 ), 07:44, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это бесплатное пиво, а не свобода.

