Выпуск Chrome OS 117

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 117, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 117. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 117 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex. Основные изменения в Chrome OS 117: Добавлена отключаемая в настройках поддержка звуковой индикации заряда аккумулятора. При работе устройства в автономном режиме система теперь выдаёт звуковые сигналы, если заряд снижается до уровня, которого хватит на 15 и 5 минут работы. В момент подключения внешнего питания подаются звуковые сигналы, позволяющие понять текущий уровень заряда (разные сигналы для диапазонов заряда 0-15%, 16-79% и 80-100%). Если мощности подключённого зарядного устройства недостаточно и аккумулятор продолжает разряжаться предупреждения выдаются при снижении заряда до 10% и 5%.

В интерфейс выбора emoji добавлена поддержка изображений в формате GIF.

Оформление всех элементов интерфейса переработано в соответствии с концепцией дизайна Material 3. Добавлен новый набор тем оформления, динамически адаптирующихся к выбранному фону и стилю.

Добавлено приложение Personalization для выбора стиля оформления и настройки цветов на свой вкус. По умолчанию цвета активных элементов (accent) выбираются на основе цвета обоев рабочего стола и текущего режима (светлого или тёмного).

Добавлены настройки цветокоррекции, позволяющие добиться желаемой цветопередачи на используемом экране (например, люди с проблемами со зрением могут включить фильтры цветов или вывод в режиме оттенков серого).

При поиске в интерфейсе запуска программ (Launcher) реализован вывод в результатах поиска системной информации, если запрос связан с ОЗУ, версией, аккумулятором, накопителем или CPU (например, системная информация выводится при запросах "version", "battery", "cpu", "storage" и "ram").

Начался переход на новый Bluetooth-стек, основанный на стеке Fluoride, перенесённом из платформы Android и продолжающий развитие стека BlueDroid от компании Broadcom. Замена Bluetooth-стека будет производиться постепенно, охватывая всё новые категории устройств. Принудительно отключить новый стек можно через настройку "chrome://flags/#bluetooth-use-floss".

В приложении для работы с камерой добавлен режим замедленной видеосъёмки (режим Time-Lapse). Скорость покадровой записи выбирается автоматически в зависимости от продолжительности записи. Запись может производиться до исчерпания свободного места на накопителе. Режим можно использовать для съёмки медленных процессов, таких как распускание цветка.

Включена поддержка режима адаптивного заряда аккумулятора (Settings > Device > Power > Adaptive Charging), поддерживаемого в некоторых Chromebook. Суть режима в том, что вначале осуществляется заряд аккумулятор до 80%, после чего нелинейно доводится до 100% c использованием параметров зарядки, предлагаемых моделью машинного обучения, учитывающей поведение пользователя (часто отключает зарядку или держит ли устройство подолгу подключённым к зарядке). Режим позволяет продлить время жизни аккумулятора через снижение времени, при котором он постоянно находится в состоянии 100% заряда.

Расширено меню доступа к истории буфера обмена. Добавлен показ дополнительных сведений об элементах в буфере обмена и предоставлена возможность обращения к истории из контекстного меню.

В экранном ридере ChromeVox добавлена дополнительная информация о его назначении и особенностях активации для исключения ошибочного включения.

В календарь-планировщик добавлено отображение предстоящих событий на экране с календарём и реализована новая кнопка "Join" для подключению к аудио- или видео-конференциям.

В правом нижнем углу панели реализованы индикаторы включения камеры и микрофона.

Переработано оформление экрана быстрых настроек (Quick Settings). Добавлена возможность доступа к уведомлениям из нового центра управления сообщениями. Обеспечена поддержка обращения ко всем кнопкам управления прямо из области быстрых настроек, включая возможность перезапуска. Добавлены переключатели для режима ночного освещения и автоматического создания субтитров на лету ("Live Caption").

Исправлены уязвимости в ядре Linux, прошивке mwifiex, libwebp, Chromium и других компонентах системы.



