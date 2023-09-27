Выпуск Chrome OS 117

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|2.9, коньюктивит (?), 10:42, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Статкаунтер показывает за год 1,44%. Линукса там, кстати, нет в принципе. Есть unknown и other :)
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|1.4, Аноним (4), 09:05, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Chrome OS — это пример того, как надо готовить десктопный линукс. Мы все должны стремиться к этому идеалу.
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|2.10, Аноним (10), 10:55, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ошибаешься. Arch Linux - пример того, как надо готовить эталонный десктопный Linux.
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|3.11, Аноним (11), 11:00, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ошибаешься. MacOS - пример того, как надо готовить эталонный десктопный Linux.
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|5.18, Аноним (11), 11:28, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учи букварь!
Тут разве написано "MacOS - эталонный десктопный Linux"?
> "MacOS - ПРИМЕР того, КАК НАДО ГОТОВИТЬ эталонный десктопный ....."
Так понятней?
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|2.12, Аноним (12), 11:04, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Chrome OS — это пример того, как не надо готовить десктопный линукс.
Фиксанул
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|3.32, Аноним (10), 11:53, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понятно. Arch Linux - эталонный пример того, как нужно готовить десктопный Linux.
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|2.8, ryoken (ok), 10:29, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Виидмо, ОСь на базе браузера собирается дольше самого браузера. Да и тестировать хоть как-то поди надо :D.
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|1.13, Аноним (12), 11:05, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё идёт к тому что львиная доля софта будет крутиться на удалённых серверах по подписке а у тебя лишь "терминал" для доступа. История таки по спирали ходит.
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|2.27, rezzet (?), 11:43, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю у кого там че куда идет, я вижу что появляется все больше и больше опенсорс софта который поддерживается все больше и больше. Так что да наверно когда речь о проприетарщине то там все равно как тебе доступ обеспечат по подписке на локальной машине или на сервере, но если речь о опенсорсе то нет.
Даже такие проекты как ownCloud(NextCloud), Seafile и прочие очень сильно похорошели и стали реально рабочей штукой. Так что если что-то у меня и будет из софта с сервера, то это будет мой сервер
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|2.31, Аноним (11), 11:49, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ээээ.. очнись! Будущее уже наступило! Львиная доля софта уже крутиться на удалённых серверах. А для пользования софтом нужна подписка. Ну а те компании, у которых были как cloud версии продуктов так и серверные, оставляют только cloud по подписке, а серверные отключают. Например, в 2021 году Atlassian отказалась от лицензии Server для своих продуктов, оставив Cloud и мега дорогую серверную лицензию для корпоратов.
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|3.28, Аноним (20), 11:44, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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было бы круто если её раскопали, и ещё десктопную версию сделали
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