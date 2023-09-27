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Выпуск Chrome OS 117

27.09.2023 08:41

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 117, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 117. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 117 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 117:

  • Добавлена отключаемая в настройках поддержка звуковой индикации заряда аккумулятора. При работе устройства в автономном режиме система теперь выдаёт звуковые сигналы, если заряд снижается до уровня, которого хватит на 15 и 5 минут работы. В момент подключения внешнего питания подаются звуковые сигналы, позволяющие понять текущий уровень заряда (разные сигналы для диапазонов заряда 0-15%, 16-79% и 80-100%). Если мощности подключённого зарядного устройства недостаточно и аккумулятор продолжает разряжаться предупреждения выдаются при снижении заряда до 10% и 5%.
  • В интерфейс выбора emoji добавлена поддержка изображений в формате GIF.
  • Оформление всех элементов интерфейса переработано в соответствии с концепцией дизайна Material 3. Добавлен новый набор тем оформления, динамически адаптирующихся к выбранному фону и стилю.
  • Добавлено приложение Personalization для выбора стиля оформления и настройки цветов на свой вкус. По умолчанию цвета активных элементов (accent) выбираются на основе цвета обоев рабочего стола и текущего режима (светлого или тёмного).
  • Добавлены настройки цветокоррекции, позволяющие добиться желаемой цветопередачи на используемом экране (например, люди с проблемами со зрением могут включить фильтры цветов или вывод в режиме оттенков серого).
  • При поиске в интерфейсе запуска программ (Launcher) реализован вывод в результатах поиска системной информации, если запрос связан с ОЗУ, версией, аккумулятором, накопителем или CPU (например, системная информация выводится при запросах "version", "battery", "cpu", "storage" и "ram").
  • Начался переход на новый Bluetooth-стек, основанный на стеке Fluoride, перенесённом из платформы Android и продолжающий развитие стека BlueDroid от компании Broadcom. Замена Bluetooth-стека будет производиться постепенно, охватывая всё новые категории устройств. Принудительно отключить новый стек можно через настройку "chrome://flags/#bluetooth-use-floss".
  • В приложении для работы с камерой добавлен режим замедленной видеосъёмки (режим Time-Lapse). Скорость покадровой записи выбирается автоматически в зависимости от продолжительности записи. Запись может производиться до исчерпания свободного места на накопителе. Режим можно использовать для съёмки медленных процессов, таких как распускание цветка.
  • Включена поддержка режима адаптивного заряда аккумулятора (Settings > Device > Power > Adaptive Charging), поддерживаемого в некоторых Chromebook. Суть режима в том, что вначале осуществляется заряд аккумулятор до 80%, после чего нелинейно доводится до 100% c использованием параметров зарядки, предлагаемых моделью машинного обучения, учитывающей поведение пользователя (часто отключает зарядку или держит ли устройство подолгу подключённым к зарядке). Режим позволяет продлить время жизни аккумулятора через снижение времени, при котором он постоянно находится в состоянии 100% заряда.
  • Расширено меню доступа к истории буфера обмена. Добавлен показ дополнительных сведений об элементах в буфере обмена и предоставлена возможность обращения к истории из контекстного меню.
  • В экранном ридере ChromeVox добавлена дополнительная информация о его назначении и особенностях активации для исключения ошибочного включения.
  • В календарь-планировщик добавлено отображение предстоящих событий на экране с календарём и реализована новая кнопка "Join" для подключению к аудио- или видео-конференциям.
  • В правом нижнем углу панели реализованы индикаторы включения камеры и микрофона.
  • Переработано оформление экрана быстрых настроек (Quick Settings). Добавлена возможность доступа к уведомлениям из нового центра управления сообщениями. Обеспечена поддержка обращения ко всем кнопкам управления прямо из области быстрых настроек, включая возможность перезапуска. Добавлены переключатели для режима ночного освещения и автоматического создания субтитров на лету ("Live Caption").
  • Исправлены уязвимости в ядре Linux, прошивке mwifiex, libwebp, Chromium и других компонентах системы.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 117
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 116
  4. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  5. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
  6. OpenNews: Google продлил до 10 лет время поддержки устройств на базе ChromeOS
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59827-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:56, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скоро Хром ОС со своих 4% ПК скакнет аш на 5%
     
     
  • 2.9, коньюктивит (?), 10:42, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Статкаунтер показывает за год 1,44%. Линукса там, кстати, нет в принципе. Есть unknown и other :)
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:05, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Chrome OS — это пример того, как надо готовить десктопный линукс. Мы все должны стремиться к этому идеалу.
     
     
  • 2.5, ryoken (ok), 09:58, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие-то подпроприетарные вопли ...
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:20, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто зонд начинает пульсировать.
     
     
  • 4.23, Аноним (2), 11:39, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать опенсорсные зонды чем то лучше.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:55, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ошибаешься. Arch Linux - пример того, как надо готовить эталонный десктопный Linux.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:00, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ошибаешься. MacOS - пример того, как надо готовить эталонный десктопный Linux.
     
     
  • 4.15, Аноним (10), 11:09, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каких это пор MacOS линуксом стал?
     
     
  • 5.18, Аноним (11), 11:28, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учи букварь!
    Тут разве написано "MacOS - эталонный десктопный Linux"?

    > "MacOS - ПРИМЕР того, КАК НАДО ГОТОВИТЬ эталонный десктопный ....."

    Так понятней?

     
  • 2.12, Аноним (12), 11:04, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Chrome OS — это пример того, как не надо готовить десктопный линукс.

    Фиксанул

     
     
  • 3.32, Аноним (10), 11:53, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно. Arch Linux - эталонный пример того, как нужно готовить десктопный Linux.
     
  • 2.19, iPony129412 (?), 11:31, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа того.
    В дестопных линуксах вот до сих пор нормальный набор Emoji не осилили 😐
     

  • 1.6, Анонизм (?), 10:07, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нельзя в один день с браузером выпускать, что ли?
     
     
  • 2.8, ryoken (ok), 10:29, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виидмо, ОСь на базе браузера собирается дольше самого браузера. Да и тестировать хоть как-то поди надо :D.
     

  • 1.13, Аноним (12), 11:05, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё идёт к тому что львиная доля софта будет крутиться на удалённых серверах по подписке а у тебя лишь "терминал" для доступа. История таки по спирали ходит.
     
     
  • 2.27, rezzet (?), 11:43, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю у кого там че куда идет, я вижу что появляется все больше и больше опенсорс софта который поддерживается все больше и больше. Так что да наверно когда речь о проприетарщине то там все равно как тебе доступ обеспечат по подписке на локальной машине или на сервере, но если речь о опенсорсе то нет.
    Даже такие проекты как ownCloud(NextCloud), Seafile и прочие очень сильно похорошели и стали реально рабочей штукой. Так что если что-то у меня и будет из софта с сервера, то это будет мой сервер
     
  • 2.31, Аноним (11), 11:49, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ээээ.. очнись! Будущее уже наступило! Львиная доля софта уже крутиться на удалённых серверах. А для пользования софтом нужна подписка. Ну а те компании, у которых были как cloud версии продуктов так и серверные, оставляют только cloud по подписке, а серверные отключают. Например, в 2021 году Atlassian отказалась от лицензии Server для своих продуктов, оставив Cloud и мега дорогую серверную лицензию для корпоратов.
     

  • 1.17, кек (?), 11:13, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё там с OS на HTML5? Переживаю.
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:32, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль что не придумали Firefox OS
     
     
  • 2.24, Аноним (2), 11:40, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже придумали и уже закопали лол.
     
     
  • 3.28, Аноним (20), 11:44, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    было бы круто если её раскопали, и ещё десктопную версию сделали
     

  • 1.21, Аноним (20), 11:37, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получается теперь в ХромОС можно отправлять гифки с Губкой Бобом?
     
     
  • 2.25, Аноним (2), 11:41, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже с Патриком.
     

  • 1.30, Всем Анонимам Аноним (?), 11:47, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне нравится, что коментарии в основном от тех, кто ChromeOS в глаза не видел.
     

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