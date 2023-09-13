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Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.64

13.09.2023 08:44

Опубликован выпуск утилиты rclone 1.64, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, OneDrive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске:

  • Добавлены бэкенды для хранения резервных копий в хранилищах Drive и Quatrix, а также в облачных провайдерах Synology C2 и Leviia, совместимых с API Amazone S3, и провайдерах Onlime и Telia Sky, совместимых с Jottacloud.
  • Переработана организация передачи данных в многопоточном режиме. Многопоточная передача реализована для бэкендов local, s3, azureblob, b2, oracleobjectstorage и smb.
  • Добавлена команда "rclone config redacted" для отображения состояния конфигурации с учётом изменений настроек, внесённых пользователем.
  • В VFS добавлена опция "--vfs-cache-min-free-space" для поддержания минимального остатка свободного пространства на накопителе с кэшем.
  • В утилиту bisync добавлены опции "--resilient" (экспериментальный режим восстановления с использованием кодов коррекции ошибок), "--ignore-listing-checksum" и "--create-empty-src-dirs".


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.rclone.org/t/rcl...)
  2. OpenNews: Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.63
  3. OpenNews: Доступна система резервного копирования restic 0.15
  4. OpenNews: Открыт код HDDSuperClone, программы для копирования информации с неисправных жестких дисков
  5. OpenNews: Доступна система резервного копирования Bacula 13.0.0
  6. OpenNews: Уязвимость в Rsync, позволяющая перезаписать файлы на стороне клиента
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59749-rclone
Ключевые слова: rclone, backup
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Обсуждение (3) RSS
  • 3, КриоМух (?), 09:29, 13/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    И где обсуждение?
     
     
  • 4, Аноним (4), 09:42, 13/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной нинужный добровольный зондозапихиватель
     

  • 5, Аноним (5), 09:45, 13/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    хорошая весчь, использую с rustic (держу в курсе)
     

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