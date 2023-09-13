Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.64

Опубликован выпуск утилиты rclone 1.64, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, OneDrive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. В новом выпуске: Добавлены бэкенды для хранения резервных копий в хранилищах Drive и Quatrix, а также в облачных провайдерах Synology C2 и Leviia, совместимых с API Amazone S3, и провайдерах Onlime и Telia Sky, совместимых с Jottacloud.

Переработана организация передачи данных в многопоточном режиме. Многопоточная передача реализована для бэкендов local, s3, azureblob, b2, oracleobjectstorage и smb.

Добавлена команда "rclone config redacted" для отображения состояния конфигурации с учётом изменений настроек, внесённых пользователем.

В VFS добавлена опция "--vfs-cache-min-free-space" для поддержания минимального остатка свободного пространства на накопителе с кэшем.

В утилиту bisync добавлены опции "--resilient" (экспериментальный режим восстановления с использованием кодов коррекции ошибок), "--ignore-listing-checksum" и "--create-empty-src-dirs".



