Проект GCC принял кодекс поведения разработчиков

2.12 , ИмяХ ( ? ), 22:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – В цивилизованном обществе нет места дискриминации по умственным способностям

3.20 , Аноним ( 9 ), 22:37, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сразу постнатальный аборт?

3.23 , Avririon ( ok ), 22:40, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Но это уже не цивилизация.

3.50 , Аноним ( 50 ), 00:13, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В обычной повседневной беседе - да, не должно быть. Но не при обсуждениях сложных специализированных инженерно-технических проблем.

4.52 , Мамкинтролль ( ? ), 00:42, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Особенно когда речь о внедрении TS, Node JS

2.15 , llolik ( ok ), 22:30, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А что делает в этом перечне уровень знаний и квалификация? Ну, допустим, чувак в проекте вполне может заниматься сайтом или ещё чем нибудь помимо, собственно, непосредственно GCC. Наверное, у него нет знаний и квалификации писать код компилятора, но он тоже участник проекта.

3.24 , Аноним ( 9 ), 22:41, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – однако если возникнет конфликт между ним и писателем кода компилятора, и обе стороны заявят "или он - или я", то выгнать надо наименее ценного для проекта. А может быть вообще обоих.

4.48 , Аноним ( 48 ), 00:09, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > если [...] обе стороны заявят "или он - или я", то выгнать надо [...] обоих Правильно. Потому что оба демонстрируют неспособность к сотрудничеству, а таковые не нужны вне зависимости от уровня гениальности. Уже было неоднократно разобрано с примерами, что в долгосрочной перспективе «капризный гений» приносит больше вреда, чем пользы любому проекту. А с большой вероятностью мы говорим отнюдь не о гениях, а о людях со средними по индустрии навыками.

2.36 , Я ( ?? ), 23:32, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – а зачем самоутверждаться за счёт тех кто глупее тебя? неужели так сложно вырасти над собой и ну если уж не получается и не хочется ничему никого учить то хотябы промолчать? неужели нет другой радости кроме как уделать кого в рассылке или коментариях на опеннете?

3.49 , Аноним ( 48 ), 00:10, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как ты очень скоро убедишься, да. Это сложно.

2.44 , твердыйпластилин ( ? ), 23:56, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В тексте СоС по ссылке из поста нет ни слова про квалификацию.

