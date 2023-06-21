Проект GCC принял кодекс поведения разработчиков

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|1.1, Аноним (1), 22:03, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Что, прогнулись под повесточку? Больше никаких шуток про педегов с иносранцами. А, и отбитым на бошку потакать с их оно, иха, вещь и прочими местоимениями, которые почему-то кто-то должен запоминать как обращаться к существу. Уважать бесполых кастратов, чего там еще они хотят? В общем все нехорошее.
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|2.9, Аноним (9), 22:17, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Уважать бесполых кастратов
Уважают и неуважают людей за поступки, поведение и компетенции, а не за наличие или отсутствие "шаров".
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|3.17, Mail (?), 22:32, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> Уважают и неуважают людей за поступки, поведение и компетенции
так раньше было,
>> "независимо от уровня их знаний и квалификации",
поступки, поведение и компетенции тут ни причем, теперь уважают за "аккуратность в высказываниях"
PS
История с Titan очень поучительна.
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|3.51, Мамкинтролль (?), 00:40, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Членовредительство это тоже поступок против природы, nature - соответственно, остальное -- противоестественно
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|2.13, kusb (?), 22:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Местоимения - нормально, захватывать и навязывать правила - нет.
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|1.4, Аноним (4), 22:08, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Джентельменам кодекс не нужен, они итак ведут себя по-джентельменски
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|2.42, Kuromi (ok), 23:54, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот против такого "секьсизьма" они и будут бороться, а то у вас там джентельвуманы не предусмотрены.
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|1.10, Аноним (10), 22:17, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А что делает в этом перечне уровень знаний и квалификация? Зачем быть открытым для низкоквалифицированных желающих, не хотящих улучшать свои навыки?
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|2.12, ИмяХ (?), 22:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В цивилизованном обществе нет места дискриминации по умственным способностям
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|3.50, Аноним (50), 00:13, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В обычной повседневной беседе - да, не должно быть. Но не при обсуждениях сложных специализированных инженерно-технических проблем.
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|2.15, llolik (ok), 22:30, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А что делает в этом перечне уровень знаний и квалификация?
Ну, допустим, чувак в проекте вполне может заниматься сайтом или ещё чем нибудь помимо, собственно, непосредственно GCC. Наверное, у него нет знаний и квалификации писать код компилятора, но он тоже участник проекта.
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|3.24, Аноним (9), 22:41, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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однако если возникнет конфликт между ним и писателем кода компилятора, и обе стороны заявят "или он - или я", то выгнать надо наименее ценного для проекта. А может быть вообще обоих.
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|4.48, Аноним (48), 00:09, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> если [...] обе стороны заявят "или он - или я", то выгнать надо [...] обоих
Правильно. Потому что оба демонстрируют неспособность к сотрудничеству, а таковые не нужны вне зависимости от уровня гениальности. Уже было неоднократно разобрано с примерами, что в долгосрочной перспективе «капризный гений» приносит больше вреда, чем пользы любому проекту. А с большой вероятностью мы говорим отнюдь не о гениях, а о людях со средними по индустрии навыками.
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|2.36, Я (??), 23:32, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а зачем самоутверждаться за счёт тех кто глупее тебя? неужели так сложно вырасти над собой и ну если уж не получается и не хочется ничему никого учить то хотябы промолчать? неужели нет другой радости кроме как уделать кого в рассылке или коментариях на опеннете?
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|1.14, OpenEcho (?), 22:23, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Принятый кодекс приветствует дружелюбие и терпимость, доброжелательность, внимательность, уважительное отношение, аккуратность в высказываниях, и желание вникнуть в детали происходящего при несогласии с чьей-то точкой зрения
Негодяи, скопировали с opennet, как мы тут культурно общаемся и даже ссылку не оставили
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|2.34, Витюшка (?), 23:14, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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При этом никто не умер. А там если не "оформить" мальчика в девочку то оно обязательно покончит самоубийством! Мы спасаем ено жизнь!
А тут всего лишь немного токсичное общение)
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|3.37, Я (??), 23:34, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а вот интересно это уже и на опеннет трансфобных ботов залили или страшилок уже так хорошо накачали что пошла органика?
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|4.45, prokoudine (ok), 23:56, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эта органика тут годами уже пасётся. Все проблемы у них решены, патчи написаны, пуллреквесты вмёржены, пенсионеры по помойкам не шарятся, рост МРОТ почти успевает за инфляцией, вот только меньшинства осталось обнулить — и тогда сразу яблони на Марсе зацветут. Иначе не цветут никак, хоть тресни.
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|1.16, anonymous (??), 22:30, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Следовало ожидать с момента как внезапно массово стали гнать на человека-стола. Странно что так долго, наверно пытались сопротивляться. Истину говорю, грядут темные времена.
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|4.28, Аноним (9), 22:45, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ктт конкретно, у GCC много авторов, но на первый взгляд ни столов, ни стульев и прочей мебели там не вижу.
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|3.26, Avririon (ok), 22:43, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Человек, но стол. Без него мы все, как без рук. Любые столешницы может ставить - он тут, страшный Человек-стол. Он тут, страшный Человек-стол!
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|4.39, Анонус (?), 23:40, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если еще поиграть словами, то можно Сталь-мэн. Ну или банальнее
> Stallman — торговец в уличном ларьке, киоскер.
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|1.18, inklesspen (ok), 22:33, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Отмечается, что обычно обсуждения в сообществе GCC имеют характер цивилизованного общения, но в редких случаях, когда беседа выходит за рамки приличия, будет полезным иметь инструмент для воздействия
Видимо, эти редкие случаи были недостаточно редкими, чтобы закрывать на это глаза
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|2.46, Quad Romb (ok), 00:06, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то, в профессиональном сообществе, которое заботится о своей репутации - ни один такой случай не должен оставаться без воздаяния.
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|1.27, InuYasha (??), 22:45, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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commit -m "Die, motherfucker, die" - это не страшно. Страшно когда тебя убивают со словами "commit -m".
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|1.29, Аноним (29), 22:53, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для тех кому лень читать что там в уставе, излагаю кратко:
> Программистом может ты не быть, но гомосексуалистом быть обязан
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|2.35, warlock66613 (ok), 23:28, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гомосексуалом. "Гомосексуалист" — это устаревший некорректный термин, ныне имеющий негативную коннотацию.
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|1.31, Аноним (31), 23:01, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему комитет, а не комиссариат? Расстреливать кто будет, неужели аутсорсников наберут?
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|3.38, Я (??), 23:37, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он вообще повзрослел и дорос до момента что добрее можно быть к людям даже если они неправы.
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|1.40, prokoudine (ok), 23:47, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как говорил один из героев "Маятника Фуко", по системе запретов можно понять, чем люди занимаются.
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|1.41, Kuromi (ok), 23:52, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"планируется сформировать комитет для разбора жалоб и разрешения конфликтных ситуаций"
Вот так штат разработчиков постепенно заменяется бюрократами сведущими в обидах, а потом эти бюрократы ВНЕЗАПНО оказываются более важными участниками чем разработчики и решают кому быть, а кому нет.
Финальная стадия - остаются только бюрократы, которые грызутся за торговую марку, домены и цопирайты.
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|2.53, Мамкинтролль (?), 00:49, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я дивлюсь, когда мои комменты не просто скрывают, удаляют по каким-то маскам, решению модератора, а именно за жалобы. Значит не зря тут вещаю неженкам.
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|1.43, Quad Romb (ok), 23:54, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очень толковый кодекс.
Без кучи подпунктов, примечаний и всяких перегибов.
В принципе, хватило бы одного пункта "Be careful in the words that you choose.".
Но, что поделаешь, если не все разработчики прошли школу уличного общения.
Которое не только вредно, но и чрезвычайно полезно.
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