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Проект GCC принял кодекс поведения разработчиков

21.06.2023 21:57

Комитет, управляющий разработкой набора компиляторов GCC (GCC Steering Committee), утвердил применение кодекса поведения (Code of Conduct), задающего правила общения в сообществе и, например, применимого в обсуждениях в почтовых рассылках, bugzilla и чате. В дальнейшем также планируется сформировать комитет для разбора жалоб и разрешения конфликтных ситуаций.

Отмечается, что обычно обсуждения в сообществе GCC имеют характер цивилизованного общения, но в редких случаях, когда беседа выходит за рамки приличия, будет полезным иметь инструмент для воздействия, а также способ уведомления руководства об оскорбительном поведении участников. Кодекст также поможет новичкам сориентироваться, как нужно себя вести и какое отношение к себе следует ожидать.

Принятый кодекс приветствует дружелюбие и терпимость, доброжелательность, внимательность, уважительное отношение, аккуратность в высказываниях, и желание вникнуть в детали происходящего при несогласии с чьей-то точкой зрения. Проект подчёркивает открытость для любых участников, независимо от уровня их знаний и квалификации, расы, пола, культуры, национального происхождения, цвета кожи, социального статуса, сексуальной ориентации, возраста, семейного положения, политических убеждений, религии или физических способностей.

  1. Главная ссылка к новости (https://gcc.gnu.org/pipermail/...)
  2. OpenNews: Объединение индейцев добивается переименования проектов Apache
  3. OpenNews: Проект GCC разрешил приём изменений без передачи Фонду СПО прав на код
  4. OpenNews: Ричард Столлман опубликовал рекомендации по ведению дискуссий в сообществе GNU
  5. OpenNews: Руководство Perl приостановило работу команды, следящей за соблюдением кодекса поведения
  6. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59327-gcc
Ключевые слова: gcc
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  • 1.1, Аноним (1), 22:03, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Что, прогнулись под повесточку? Больше никаких шуток про педегов с иносранцами. А, и отбитым на бошку потакать с их оно, иха, вещь и прочими местоимениями, которые почему-то кто-то должен запоминать как обращаться к существу. Уважать бесполых кастратов, чего там еще они хотят? В общем все нехорошее.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:17, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Уважать бесполых кастратов

    Уважают и неуважают людей за поступки, поведение и компетенции, а не за наличие или отсутствие "шаров".

     
     
  • 3.17, Mail (?), 22:32, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> Уважают и неуважают людей за поступки, поведение и компетенции

    так раньше было,

    >> "независимо от уровня их знаний и квалификации",

    поступки, поведение и компетенции тут ни причем, теперь уважают  за "аккуратность в высказываниях"


    PS
    История с Titan очень поучительна.

     
     
  • 4.19, Аноним (9), 22:36, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У адекватных людей всё по-прежнему.
     
  • 3.51, Мамкинтролль (?), 00:40, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Членовредительство это тоже поступок против природы, nature - соответственно, остальное -- противоестественно
     
  • 2.13, kusb (?), 22:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Местоимения - нормально, захватывать и навязывать правила - нет.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:08, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Джентельменам кодекс не нужен, они итак ведут себя по-джентельменски
     
     
  • 2.5, Aztart (ok), 22:12, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно
     
  • 2.7, Аноним (-), 22:15, 21/06/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.42, Kuromi (ok), 23:54, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот против такого "секьсизьма" они и будут бороться, а то у вас там джентельвуманы не предусмотрены.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:17, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А что делает в этом перечне уровень знаний и квалификация? Зачем быть открытым для низкоквалифицированных желающих, не хотящих улучшать свои навыки?
     
     
  • 2.12, ИмяХ (?), 22:21, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В цивилизованном обществе нет места дискриминации по умственным способностям
     
     
  • 3.20, Аноним (9), 22:37, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сразу постнатальный аборт?
     
  • 3.23, Avririon (ok), 22:40, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но это уже не цивилизация.
     
  • 3.50, Аноним (50), 00:13, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В обычной повседневной беседе - да, не должно быть. Но не при обсуждениях сложных специализированных инженерно-технических проблем.
     
     
  • 4.52, Мамкинтролль (?), 00:42, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно когда речь о внедрении TS, Node JS
     
  • 2.15, llolik (ok), 22:30, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А что делает в этом перечне уровень знаний и квалификация?

    Ну, допустим, чувак в проекте вполне может заниматься сайтом или ещё чем нибудь помимо, собственно, непосредственно GCC. Наверное, у него нет знаний и квалификации писать код компилятора, но он тоже участник проекта.

     
     
  • 3.24, Аноним (9), 22:41, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    однако если возникнет конфликт между ним и писателем кода компилятора, и обе стороны заявят "или он - или я", то выгнать надо наименее ценного для проекта. А может быть вообще обоих.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 00:09, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > если [...] обе стороны заявят "или он - или я", то выгнать надо [...] обоих

    Правильно. Потому что оба демонстрируют неспособность к сотрудничеству, а таковые не нужны вне зависимости от уровня гениальности. Уже было неоднократно разобрано с примерами, что в долгосрочной перспективе «капризный гений» приносит больше вреда, чем пользы любому проекту. А с большой вероятностью мы говорим отнюдь не о гениях, а о людях со средними по индустрии навыками.

     
  • 2.36, Я (??), 23:32, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а зачем самоутверждаться за счёт тех кто глупее тебя? неужели так сложно вырасти над собой и ну если уж не получается и не хочется ничему никого учить то хотябы промолчать? неужели нет другой радости кроме как уделать кого в рассылке или коментариях на опеннете?
     
     
  • 3.49, Аноним (48), 00:10, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты очень скоро убедишься, да. Это сложно.
     
  • 2.44, твердыйпластилин (?), 23:56, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тексте СоС по ссылке из поста нет ни слова про квалификацию.
     

  • 1.11, LUIS2 (?), 22:20, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Срочно, пилите форк GCOC
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:39, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gcc-cocless
     

  • 1.14, OpenEcho (?), 22:23, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Принятый кодекс приветствует дружелюбие и терпимость, доброжелательность, внимательность, уважительное отношение, аккуратность в высказываниях, и желание вникнуть в детали происходящего при несогласии с чьей-то точкой зрения

    Негодяи, скопировали с opennet, как мы тут культурно общаемся и даже ссылку не оставили

     
     
  • 2.34, Витюшка (?), 23:14, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При этом никто не умер. А там если не "оформить" мальчика в девочку то оно обязательно покончит самоубийством! Мы спасаем ено жизнь!

    А тут всего лишь немного токсичное общение)

     
     
  • 3.37, Я (??), 23:34, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот интересно это уже и на опеннет трансфобных ботов залили или страшилок уже так хорошо накачали что пошла органика?
     
     
  • 4.45, prokoudine (ok), 23:56, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эта органика тут годами уже пасётся. Все проблемы у них решены, патчи написаны, пуллреквесты вмёржены, пенсионеры по помойкам не шарятся, рост МРОТ почти успевает за инфляцией, вот только меньшинства осталось обнулить — и тогда сразу яблони на Марсе зацветут. Иначе не цветут никак, хоть тресни.
     

  • 1.16, anonymous (??), 22:30, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Следовало ожидать с момента как внезапно массово стали гнать на человека-стола. Странно что так долго, наверно пытались сопротивляться. Истину говорю, грядут темные времена.
     
     
  • 2.21, Аноним (9), 22:39, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на человека-стола

    Это кто такой?

     
     
  • 3.25, anonymous (??), 22:42, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    автор GCC
     
     
  • 4.28, Аноним (9), 22:45, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ктт конкретно, у GCC много авторов, но на первый взгляд ни столов, ни стульев и прочей мебели там не вижу.
     
  • 3.26, Avririon (ok), 22:43, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человек, но стол. Без него мы все, как без рук. Любые столешницы может ставить - он тут, страшный Человек-стол. Он тут, страшный Человек-стол!
     
  • 3.30, Аноним Анонимович Анонимов (?), 22:55, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ричард столлман (стол ман - человек стол, игра слов)
     
     
  • 4.39, Анонус (?), 23:40, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если еще поиграть словами, то можно Сталь-мэн. Ну или банальнее

    > Stallman — торговец в уличном ларьке, киоскер.

     
  • 3.47, Аноним (47), 00:06, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Это кто такой?

    RMS

     

  • 1.18, inklesspen (ok), 22:33, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отмечается, что обычно обсуждения в сообществе GCC имеют характер цивилизованного общения, но в редких случаях, когда беседа выходит за рамки приличия, будет полезным иметь инструмент для воздействия

    Видимо, эти редкие случаи были недостаточно редкими, чтобы закрывать на это глаза

     
     
  • 2.46, Quad Romb (ok), 00:06, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, в профессиональном сообществе, которое заботится о своей репутации - ни один такой случай не должен оставаться без воздаяния.
     

  • 1.27, InuYasha (??), 22:45, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    commit -m "Die, motherfucker, die" - это не страшно. Страшно когда тебя убивают со словами "commit -m".
     
  • 1.29, Аноним (29), 22:53, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для тех кому лень читать что там в уставе, излагаю кратко:

    > Программистом может ты не быть, но гомосексуалистом быть обязан

     
     
  • 2.35, warlock66613 (ok), 23:28, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гомосексуалом. "Гомосексуалист" — это устаревший некорректный термин, ныне имеющий негативную коннотацию.
     

  • 1.31, Аноним (31), 23:01, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему комитет, а не комиссариат? Расстреливать кто будет, неужели аутсорсников наберут?
     
  • 1.32, Аноним (32), 23:04, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линуса Торвальдса на вас не хватает!
     
     
  • 2.33, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:11, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его само того... придавили кодексом поведения
     
     
  • 3.38, Я (??), 23:37, 21/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он вообще повзрослел и дорос до момента что добрее можно быть к людям даже если они неправы.
     

  • 1.40, prokoudine (ok), 23:47, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как говорил один из героев "Маятника Фуко", по системе запретов можно понять, чем люди занимаются.
     
  • 1.41, Kuromi (ok), 23:52, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "планируется сформировать комитет для разбора жалоб и разрешения конфликтных ситуаций"

    Вот так штат разработчиков постепенно заменяется бюрократами сведущими в обидах, а потом эти бюрократы ВНЕЗАПНО оказываются более важными участниками чем разработчики и решают кому быть, а кому нет.
    Финальная стадия - остаются только бюрократы, которые грызутся за торговую марку, домены и цопирайты.

     
     
  • 2.53, Мамкинтролль (?), 00:49, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я дивлюсь, когда мои комменты не просто скрывают, удаляют по каким-то маскам, решению модератора, а именно за жалобы. Значит не зря тут вещаю неженкам.
     

  • 1.43, Quad Romb (ok), 23:54, 21/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень толковый кодекс.
    Без кучи подпунктов, примечаний и всяких перегибов.

    В принципе, хватило бы одного пункта "Be careful in the words that you choose.".
    Но, что поделаешь, если не все разработчики прошли школу уличного общения.
    Которое не только вредно, но и чрезвычайно полезно.

     

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