Проект GCC принял кодекс поведения разработчиков

Очень толковый кодекс.

Без кучи подпунктов, примечаний и всяких перегибов. В принципе, хватило бы одного пункта "Be careful in the words that you choose.".

Но, что поделаешь, если не все разработчики прошли школу уличного общения.

Которое не только вредно, но и чрезвычайно полезно.