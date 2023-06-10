В Safari 17 и WebKit включена поддержка формата изображений JPEG XL

Компания Apple включила по умолчанию в бета-версии браузера Safari 17 и движке WebKit поддержку формата изображений JPEG XL, от поддержки которого в Chrome в прошлом году отказалась компания Google. В Firefox поддержка формата JPEG XL доступна в ночных сборках (включается через image.jxl.enabled = true в about:config), но Mozilla пока сохраняет нейтральную позицию в вопросе продвижения этого формата.

В качестве аргумента удаления экспериментальной поддержки JPEG XL из кодовой базы Chromium упоминалось отсутствие достаточного интереса к формату со стороны экосистемы. С тех пор ситуация изменилась и кроме положительных отзывов от web-разработчиков и сообщества (за поддержку JPEG XL в Chrome высказались представители Facebook, Adobe, Intel and VESA, Krita, The Guardian, libvips, Cloudinary, Shopify и Free Software Foundation), формат теперь будет поддерживаться в Safari. В Google продолжают поступать запросы, связанные с возвращение кода для работы JPEG XL в Chromium.

В числе аргументов Google против включения JPEG XL также упоминалось отсутствие достаточных дополнительных преимуществ по сравнению с существующими форматами. При этом на странице с заявкой добавления поддержки JPEG XL в движок Blink упоминаются такие преимущества, как снижение размера до 60% по сравнению с изображениями JPEG идентичного качества и наличие расширенных возможностей, таких как HDR, анимация, прозрачность, режим прогрессивной загрузки, плавное ухудшение качества при уменьшении битрейта, сжатие JPEG без потерь (уменьшение размера JPEG до 21% c возможностью восстановления исходного состояния), поддержка до 4099 каналов и большой диапазон глубин цвета.

Кодек JPEG XL не требует отчислений и предлагает открытую эталонную реализацию под лицензией BSD. Применяемые в JPEG XL технологии не пересекаются с запатентованными технологиями, за исключением принадлежащего Microsoft патента на метод rANS (range Asymmetric Number System), но для данного патента выявлен факт более раннего использования ("prior art").



