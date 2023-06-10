В Safari 17 и WebKit включена поддержка формата изображений JPEG XL

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|1.2, Аноним (2), 13:47, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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У Гулага просто есть своя карманная вебп. Она получше авиф и прочей дряни, но тоже уг. А у JXL конкурентов не существует, это Гулаг думает, что евоный шлак способен конкурировать, но он просто выставляет себя на посмешище в очередной раз.
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|Часть нити удалена модератором
|3.11, Аноним (11), 14:16, 10/06/2023 [ответить]
|+1 +/–
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1) По пункту webp vs jpegxl анон полностью прав. JXL технологичней кодирования ключевых кадров из VP8.
2) По пункту очередного обсёра гугла. Непонятно упорство гугла, когда формат royalty-free, это да, с этим не поспоришь. А по поводу "очередности" обсёра. Это доля (участь) корпораций делать всякие волны и плюсы, и тащить их до полных похорон, сохраняя хорошую мину при плохой игре и итогах этой игры.
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|1.3, Аноним (3), 13:50, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вдруг webp станет никому не нужен? Подскажите, а webp придумали не потому, что его сделать можно просто выдернув кусок из webm-потока и подправив заголовок?
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|2.8, Аноним (11), 14:07, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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webp - это контейнер RIFF (некоторая обвязка) над алго сжатия, которые применяются для кодирования ключевых кадров (I-frame, keyframe), для декодирования которых не нужны другие кадры (Intra-coded) кодека VP8.
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|3.12, Аноним (12), 14:24, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это выдернутый ключевой кадр из VP8, засунутый в webp контейнер, или нет? Я имею в виду, не могли ли этот формат придумать и внедрить для оптимизации формирования миниатюр на YouTube? Знаю, что YT всё видео перекодирует, но у них такие объёмы, что даже маленькое улучшение, вроде экономии на формировании миниатюр, может дать сколько-то денег.
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|4.25, Аноним (25), 15:12, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так это выдернутый ключевой кадр из VP8, засунутый в webp контейнер, или нет?
Я не специалист, но судя по тому, что я видел, что говорят про WebP/HEIF/AVIF - это именно выдернутые ключевые кадры.
Придумали их всё же не ради миниатюр, а ради вторичного использования имеющегося кода и аппаратного ускорения видео. Отсюда проистекают ограничения этих форматов (маленькое разрешение, ограниченный выбор сабсэмплинга, ограниченная битность каналов и т.д.). Зато очень дешёвое good enough решение.
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|4.27, Анонус (?), 15:16, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так это выдернутый ключевой кадр из VP8, засунутый в webp контейнер
Если совсем точно, то в AVI-контейнер (хотя RIFF применяется в довольно многих форматах медиафайлов).
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|1.5, Аноним (5), 13:58, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лучше бы они вместо того чтобы высказываться высылали бабулесы в Гугл. Вот это был бы совсем другой разговор.
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|2.7, Аноним (2), 14:07, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там с анимациями не очень пока емнип. Но вот типичная гифка 100 кадров 5-10 гигабайт, с этим вполне может конкурировать уже сейчас. Одна из киллер фич сабжа это быстрое лосслесс перекодирование уже существующих жпегов с потерями (чтобы получить хороший результат, исходник должен быть без потерь), на моём опыте 20-40% экономии в среднем (до ~99%) и этот тот же жпег остаётся.
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|3.9, Аноним (2), 14:10, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но кстати повторное лосси кодирование не уменьшает размер (некуда уменьшать), но способно спрятать жпег артефакты получше альтернатив.
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|4.21, Аноним (25), 15:02, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он хорош двумя вещами:
1) низкая вычислительная сложность
2) отсутствие межкадрового сжатия, что полезно, когда недопустимо "додумывание" кодеком деталей изменений в кадре.
Что делает его идеальным для, например, автомобильных видеорегистраторов.
В остальном он, прямо скажем, лучше только полного отсутствия сжатия и сжатия видео без потерь универсальными компрессорами типа Deflate и ко.
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|3.20, Аноним (5), 15:01, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже сам эпл у себя на сайте делает анимации плавных переходов или разворотов простыми видеофайлами и у них нормально получается.
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|1.16, Аноним (25), 14:47, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё-таки есть что-то подозрительное в том, что JPEG XL использует в качестве целевой метрики Butteraugli производства тех же самых разработчиков и большую часть своего преимущества в качестве обосновывает именно на превосходстве в этой метрике, а при сравнении с помощью простого и понятного PSNR, которому сто лет в обед, сливает конкурентам, в том числе очень старым типа JP2.
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|2.24, Аноним (2), 15:09, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что подозрительного? Имеет значение только визуальное качество и PSNR это очень плохая метрика для оценки потерь. Если сравнивать качество, то Peak Absolute Error чуть получше, но тоже не идеал. На зуме лосси выглядит плоховато, когда меньше q96, но зависит от источника тоже. Могут быть небольшие артефакты на краях, у конкурентов артефакты намного хуже. q97 очень близко к pixel-perfect. При этом, размер этого q97 аналогичен jpeg q93 который с кучей атрефактов идёт без вариантов. Кое-что не жалко и в q94 пожать, разница будет не видна, если не включать 800-кратный зум. К лосслесс претензий быть не может.
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|3.28, Аноним (25), 15:18, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подозрительное оно тем, что Butteraugli сложный (и их собственный — конфликт интересов же), а PSNR — простой.
Согласен, что PSNR — не лучшая метрика, но сложные метрики демонстрируют большую хрупкость на нестандартных (не предусмотренных разработчиками) изображениях, ИМХО. На r/jpegxl периодически появляются темы про то, что их visually lossless не такой уж и visually lossless на изображениях.
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|1.17, Chromium (ok), 14:51, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Привет. Я знаю о JPEG XL. Это новый формат изображений, который поддерживает сжатие как с потерями, так и без потерь. Он разработан для улучшения качества и эффективности сжатия изображений в интернете и профессиональной фотографии. Он также поддерживает широкий цветовой диапазон, высокий динамический диапазон и высокую битовую глубину изображений²¹.
Я думаю, что JPEG XL имеет много преимуществ перед старым форматом JPEG и другими современными форматами, такими как HEIC, AVIF и WebP. Он может существенно уменьшить размер изображений без потери качества, а также обеспечить обратную совместимость с существующими приложениями на основе JPEG². Он также может поддерживать анимацию, прозрачность, слои, миниатюры, постепенное кодирование и другие функции для разных сценариев использования¹. Он специально разработан для работы с широким цветовым диапазоном и высоким динамическим диапазоном, такими как Rec. 2100 с функцией передачи PQ или HLG².
Так что я думаю, что внедрение JPEG XL может быть полезным для улучшения пользовательского опыта при просмотре и обработке изображений в интернете и за его пределами. Как ты думаешь? 😊
Источники:
(1) JPEG XL - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XL.
(2) JPEG - JPEG XL. https://jpeg.org/jpegxl/.
(3) JPEG XL — Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG_XL.
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|2.35, Аноним (35), 17:00, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аж затошнило пока читал... Слишком слащаво и оптимистично, на языке румяных и эффективных.
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|1.36, Всем Анонимам Аноним (?), 17:09, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольно, в гугловском багрепорте (который начал один из команды Chromium, кстати), вместо объективный доводов куча просто срача, типа какой гугл плохой, а аппл хороший. Могу поспорить, только 1% идет от людей, которые занимаются web разработкой, если они там вообще есть. Иначе бы обосновали почему вдруг в задницу клюнуло в 2023 году и им всем срочно понадобился именно этот формат только из-за того, что в его названии слово JPEG присутствует.
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