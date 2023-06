В Safari 17 и WebKit включена поддержка формата изображений JPEG XL

2.7 , Аноним ( 2 ), 14:07, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там с анимациями не очень пока емнип. Но вот типичная гифка 100 кадров 5-10 гигабайт, с этим вполне может конкурировать уже сейчас. Одна из киллер фич сабжа это быстрое лосслесс перекодирование уже существующих жпегов с потерями (чтобы получить хороший результат, исходник должен быть без потерь), на моём опыте 20-40% экономии в среднем (до ~99%) и этот тот же жпег остаётся.

3.9 , Аноним ( 2 ), 14:10, 10/06/2023 Но кстати повторное лосси кодирование не уменьшает размер (некуда уменьшать), но способно спрятать жпег артефакты получше альтернатив.

2.13 , Аноним ( 12 ), 14:25, 10/06/2023 Абсолютно. Есть же видеокодеки для такого.

3.14 , Аноним ( 2 ), 14:31, 10/06/2023 MJPEG хороший кодек, но всё же подустарел.

4.21 , Аноним ( 25 ), 15:02, 10/06/2023 Он хорош двумя вещами:

1) низкая вычислительная сложность

2) отсутствие межкадрового сжатия, что полезно, когда недопустимо "додумывание" кодеком деталей изменений в кадре. Что делает его идеальным для, например, автомобильных видеорегистраторов. В остальном он, прямо скажем, лучше только полного отсутствия сжатия и сжатия видео без потерь универсальными компрессорами типа Deflate и ко.

3.20 , Аноним ( 5 ), 15:01, 10/06/2023 Даже сам эпл у себя на сайте делает анимации плавных переходов или разворотов простыми видеофайлами и у них нормально получается.

4.34 , Аноним ( 34 ), 16:35, 10/06/2023 >By today (Oct 2022), we still can only use <img src=".mp4"> on Safari. If you want to make MP4 files work like GIFs on other browsers, you might wanna use <video autoplay muted loop>. https://stackoverflow.com/questions/60114243/using-videos-in-img-html