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В Safari 17 и WebKit включена поддержка формата изображений JPEG XL

10.06.2023 13:21

Компания Apple включила по умолчанию в бета-версии браузера Safari 17 и движке WebKit поддержку формата изображений JPEG XL, от поддержки которого в Chrome в прошлом году отказалась компания Google. В Firefox поддержка формата JPEG XL доступна в ночных сборках (включается через image.jxl.enabled = true в about:config), но Mozilla пока сохраняет нейтральную позицию в вопросе продвижения этого формата.

В качестве аргумента удаления экспериментальной поддержки JPEG XL из кодовой базы Chromium упоминалось отсутствие достаточного интереса к формату со стороны экосистемы. С тех пор ситуация изменилась и кроме положительных отзывов от web-разработчиков и сообщества (за поддержку JPEG XL в Chrome высказались представители Facebook, Adobe, Intel and VESA, Krita, The Guardian, libvips, Cloudinary, Shopify и Free Software Foundation), формат теперь будет поддерживаться в Safari. В Google продолжают поступать запросы, связанные с возвращение кода для работы JPEG XL в Chromium.

В числе аргументов Google против включения JPEG XL также упоминалось отсутствие достаточных дополнительных преимуществ по сравнению с существующими форматами. При этом на странице с заявкой добавления поддержки JPEG XL в движок Blink упоминаются такие преимущества, как снижение размера до 60% по сравнению с изображениями JPEG идентичного качества и наличие расширенных возможностей, таких как HDR, анимация, прозрачность, режим прогрессивной загрузки, плавное ухудшение качества при уменьшении битрейта, сжатие JPEG без потерь (уменьшение размера JPEG до 21% c возможностью восстановления исходного состояния), поддержка до 4099 каналов и большой диапазон глубин цвета.

Кодек JPEG XL не требует отчислений и предлагает открытую эталонную реализацию под лицензией BSD. Применяемые в JPEG XL технологии не пересекаются с запатентованными технологиями, за исключением принадлежащего Microsoft патента на метод rANS (range Asymmetric Number System), но для данного патента выявлен факт более раннего использования ("prior art").

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Доступен браузер Thorium 110, более быстрый форк Chromium
  3. OpenNews: Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome
  4. OpenNews: Firefox, Chrome, Edge и Safari прекратят поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1
  5. OpenNews: Chrome и Safari убрали возможность отключения атрибута отслеживания кликов
  6. OpenNews: Компания Apple добавила поддержку кодека AV1 в браузер Safari
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59276-jpegxl
Ключевые слова: jpegxl, webkit, safari
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Аноним (2), 13:47, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    У Гулага просто есть своя карманная вебп. Она получше авиф и прочей дряни, но тоже уг. А у JXL конкурентов не существует, это Гулаг думает, что евоный шлак способен конкурировать, но он просто выставляет себя на посмешище в очередной раз.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.11, Аноним (11), 14:16, 10/06/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    1) По пункту webp vs jpegxl анон полностью прав. JXL технологичней кодирования ключевых кадров из VP8.
    2) По пункту очередного обсёра гугла. Непонятно упорство гугла, когда формат royalty-free, это да, с этим не поспоришь. А по поводу "очередности" обсёра. Это доля (участь) корпораций делать всякие волны и плюсы, и тащить их до полных похорон, сохраняя хорошую мину при плохой игре и итогах этой игры.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:50, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вдруг webp станет никому не нужен? Подскажите, а webp придумали не потому, что его сделать можно просто выдернув кусок из webm-потока и подправив заголовок?
     
     
  • 2.8, Аноним (11), 14:07, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    webp - это контейнер RIFF (некоторая обвязка) над алго сжатия, которые применяются для кодирования ключевых кадров (I-frame, keyframe), для декодирования которых не нужны другие кадры (Intra-coded) кодека VP8.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:24, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это выдернутый ключевой кадр из VP8, засунутый в webp контейнер, или нет? Я имею в виду, не могли ли этот формат придумать и внедрить для оптимизации формирования миниатюр на YouTube? Знаю, что YT всё видео перекодирует, но у них такие объёмы, что даже маленькое улучшение, вроде экономии на формировании миниатюр, может дать сколько-то денег.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 15:12, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так это выдернутый ключевой кадр из VP8, засунутый в webp контейнер, или нет?

    Я не специалист, но судя по тому, что я видел, что говорят про WebP/HEIF/AVIF - это именно выдернутые ключевые кадры.

    Придумали их всё же не ради миниатюр, а ради вторичного использования имеющегося кода и аппаратного ускорения видео. Отсюда проистекают ограничения этих форматов (маленькое разрешение, ограниченный выбор сабсэмплинга, ограниченная битность каналов и т.д.). Зато очень дешёвое good enough решение.

     
  • 4.27, Анонус (?), 15:16, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так это выдернутый ключевой кадр из VP8, засунутый в webp контейнер

    Если совсем точно, то в AVI-контейнер (хотя RIFF применяется в довольно многих форматах медиафайлов).

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:58, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше бы они вместо того чтобы высказываться высылали бабулесы в Гугл. Вот это был бы совсем другой разговор.
     
     
  • 2.10, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 14:14, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы ты вместо своего высказывания денег перевёл нуждающимся.
     
     
  • 3.19, Аноним (5), 14:59, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перевёл твоя очередь.
     

  • 1.6, Аноним (5), 13:59, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И вообще анимированный jpeg сразу в гарбедж без раздумий.
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 14:07, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там с анимациями не очень пока емнип. Но вот типичная гифка 100 кадров 5-10 гигабайт, с этим вполне может конкурировать уже сейчас. Одна из киллер фич сабжа это быстрое лосслесс перекодирование уже существующих жпегов с потерями (чтобы получить хороший результат, исходник должен быть без потерь), на моём опыте 20-40% экономии в среднем (до ~99%) и этот тот же жпег остаётся.
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 14:10, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но кстати повторное лосси кодирование не уменьшает размер (некуда уменьшать), но способно спрятать жпег артефакты получше альтернатив.
     
  • 2.13, Аноним (12), 14:25, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Абсолютно. Есть же видеокодеки для такого.
     
     
  • 3.14, Аноним (2), 14:31, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    MJPEG хороший кодек, но всё же подустарел.
     
     
  • 4.21, Аноним (25), 15:02, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он хорош двумя вещами:
    1) низкая вычислительная сложность
    2) отсутствие межкадрового сжатия, что полезно, когда недопустимо "додумывание" кодеком деталей изменений в кадре.

    Что делает его идеальным для, например, автомобильных видеорегистраторов.

    В остальном он, прямо скажем, лучше только полного отсутствия сжатия и сжатия видео без потерь универсальными компрессорами типа Deflate и ко.

     
  • 3.20, Аноним (5), 15:01, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже сам эпл у себя на сайте делает анимации плавных переходов или разворотов простыми видеофайлами и у них нормально получается.
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 16:35, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >By today (Oct 2022), we still can only use <img src=".mp4"> on Safari. If you want to make MP4 files work like GIFs on other browsers, you might wanna use <video autoplay muted loop>.

    https://stackoverflow.com/questions/60114243/using-videos-in-img-html

     

  • 1.16, Аноним (25), 14:47, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё-таки есть что-то подозрительное в том, что JPEG XL использует в качестве целевой метрики Butteraugli производства тех же самых разработчиков и большую часть своего преимущества в качестве обосновывает именно на превосходстве в этой метрике, а при сравнении с помощью простого и понятного PSNR, которому сто лет в обед, сливает конкурентам, в том числе очень старым типа JP2.
     
     
  • 2.24, Аноним (2), 15:09, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что подозрительного? Имеет значение только визуальное качество и PSNR это очень плохая метрика для оценки потерь. Если сравнивать качество, то Peak Absolute Error чуть получше, но тоже не идеал. На зуме лосси выглядит плоховато, когда меньше q96, но зависит от источника тоже. Могут быть небольшие артефакты на краях, у конкурентов артефакты намного хуже. q97 очень близко к pixel-perfect. При этом, размер этого q97 аналогичен jpeg q93 который с кучей атрефактов идёт без вариантов. Кое-что не жалко и в q94 пожать, разница будет не видна, если не включать 800-кратный зум. К лосслесс претензий быть не может.
     
     
  • 3.28, Аноним (25), 15:18, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозрительное оно тем, что Butteraugli сложный (и их собственный — конфликт интересов же), а PSNR — простой.

    Согласен, что PSNR — не лучшая метрика, но сложные метрики демонстрируют большую хрупкость на нестандартных (не предусмотренных разработчиками) изображениях, ИМХО. На r/jpegxl периодически появляются темы про то, что их visually lossless не такой уж и visually lossless на изображениях.

     

  • 1.17, Chromium (ok), 14:51, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Привет. Я знаю о JPEG XL. Это новый формат изображений, который поддерживает сжатие как с потерями, так и без потерь. Он разработан для улучшения качества и эффективности сжатия изображений в интернете и профессиональной фотографии. Он также поддерживает широкий цветовой диапазон, высокий динамический диапазон и высокую битовую глубину изображений²¹.

    Я думаю, что JPEG XL имеет много преимуществ перед старым форматом JPEG и другими современными форматами, такими как HEIC, AVIF и WebP. Он может существенно уменьшить размер изображений без потери качества, а также обеспечить обратную совместимость с существующими приложениями на основе JPEG². Он также может поддерживать анимацию, прозрачность, слои, миниатюры, постепенное кодирование и другие функции для разных сценариев использования¹. Он специально разработан для работы с широким цветовым диапазоном и высоким динамическим диапазоном, такими как Rec. 2100 с функцией передачи PQ или HLG².

    Так что я думаю, что внедрение JPEG XL может быть полезным для улучшения пользовательского опыта при просмотре и обработке изображений в интернете и за его пределами. Как ты думаешь? 😊

    Источники:
    (1) JPEG XL - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XL.
    (2) JPEG - JPEG XL. https://jpeg.org/jpegxl/.
    (3) JPEG XL — Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG_XL.

     
     
  • 2.18, Аноним (25), 14:55, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привет, Бинг 👋
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:03, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привет, ChatGPT.
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:00, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аж затошнило пока читал... Слишком слащаво и оптимистично, на языке румяных и эффективных.
     

  • 1.23, ИмяХ (?), 15:06, 10/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.29, Анонус (?), 15:20, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.30, birdie (ok), 15:26, 10/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.31, grayich (ok), 15:26, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему бы подобное не выносить в модули, зачем тащить в базовый код
     
  • 1.36, Всем Анонимам Аноним (?), 17:09, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно, в гугловском багрепорте (который начал один из команды Chromium, кстати), вместо объективный доводов куча просто срача, типа какой гугл плохой, а аппл хороший. Могу поспорить, только 1% идет от людей, которые занимаются web разработкой, если они там вообще есть. Иначе бы обосновали почему вдруг в задницу клюнуло в 2023 году и им всем срочно понадобился именно этот формат только из-за того, что в его названии слово JPEG присутствует.
     

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