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Выпуск Util-linux 2.39

19.05.2023 09:32

Опубликована новая версия пакета системных утилит Util-linux 2.39, в который входят как тесно связанные с Linux-ядром утилиты, так и утилиты общего назначения. Например, в пакете представлены утилиты mount/umount, fdisk, hwclock, cal, blkid, fsck/cfdisk/sfdisk, blockdev, chrt, mkfs, ionice, more, renice, su, kill, setsid, login, shutdown, dmesg, lscpu, logger, losetup, setterm, mkswap, swapon, taskset и т.п.

В новой версии:

  • В утилите mount и библиотеке libmount добавлена поддержка нового API ядра Linux для управления монтированием файловых систем с учётом пространств имён точек монтирования (mount namespaces). В новом API вместо общей функции mount() задействованы раздельные функции для обработки разных стадий монтирования (обработать суперблок, получить информацию об ФС, примонтировать, прикрепить к точке монтирования). Совместимость libmount со старыми ядрами Linux и старым API для монтирования сохранена. Для принудительного отключения нового API добавлена опция "--disable-libmount-mountfd-support".
  • Использование нового API монтирования позволило реализовать поддержку маппинга идентификаторов пользователей примонтированных файловых систем, применяемого для сопоставления файлов определённого пользователя на примонтированном чужом разделе с другим пользователем в текущей системе. Для управления маппингом в утилиту mount добавлена опция "X-mount.idmap=".
  • В утилиту mount добавлены новые опции: "X-mount.auto-fstypes" для автоматического обнаружения файловой системы определённого типа, "X-mount.{owner,group,mode}" для изменения владельца, группы и режима доступа после монтирования и "rootcontext=@target" для выставления контекста SELinux для ФС. Для флагов VFS добавлена поддержка аргумента "recursive" (например, "mount -o bind,ro=recursive").
  • Добавлена команда blkpr, позволяющая зарезервировать блоки на накопителях SCSI или NVMe.
  • Добавлена команда pipesz для установки или проверки размера буфера для неименованных каналов и FIFO.
  • Добавлена команда waitpid для ожидания изменения состояния произвольного процесса (например, завершения выполнения).
  • В утилиту renice добавлены опции "-n" и "--relative".
  • В утилите blockdev реализована поддержка ioctl BLKGETDISKSEQ.
  • В утилиту lsfd добавлена поддержка pidfd и сокетов AF_NETLINK, AF_PACKET, AF_INET и AF_INET6 (/proc/net/*), обеспечено отображение изменённых имён процессов из proc/$pid/fd, реализовано декодирование флагов из /proc/$PID/fdinfo/$fd, добавлена опция "-i" ("--inet") для показа только сведений о сокетах AF_INET и AF_INET6.
  • У утилите cal появилась поддержка настройки цветного вывода через terminal-colors.d.
  • В dmesg реализован вывод с точность в доли секунд при использовании опций "--since" и "--until", в опции "--level" добавлена возможность указания префикса/суффикса "+" для показа всех уровней с номерами больше/меньше заданного.
  • В утилиту fstrim добавлена опция "--types" для фильтрации по типу ФС.
  • В blkid и libblkid добавлена поддержка ФС bcachefs и включён расчёт контрльных сумм для ФС и RAID.
  • В утилиту lsblk добавлены опции "--nvme" и "--virtio" для отсеивания устройств, реализованы столбцы ID (udev ID), ID-LINK (udev /dev/disk/by-id), PARTN (номер раздела) и MQ (очереди), улучшена поддержка горячего подключения и отключения устройств.
  • В nsenter добавлена опция "--env" для передачи переменных окружения.
  • В namei добавлена опция "-Z" для показа контекстов SELinux.
  • Улучшена поддержка сборочной системы Meson.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.spinics.net/lists/...)
  2. OpenNews: Новые выпуски вариантов coreutils и findutils, переписанных на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.2
  4. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.40
  5. OpenNews: Выпуск Util-linux 2.37
  6. OpenNews: Выпуск GNU inetutils 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59154-util-linux
Ключевые слова: util-linux
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 19/05/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет времени объяснять, скорее переписывайте на раст.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:45, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я уже на Mojo переписываю.
     
     
  • 3.4, Жироватт (ok), 09:53, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Переписал на FreePascal.
    После него моджо виден вялым и съёжившимся язычком для ара-хипстеров.
     
     
  • 4.5, Аноним (3), 09:56, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можо пока что лучший язык, который можно было придумать на данный момент. Скоро появятся нейросети, которые будут целенаправлено учится писать на можо. И тогда они все соберутся и перепишут ядро на можо.
     
     
  • 5.8, Бывалый смузихлёб (?), 10:00, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... и тысячи обезьян собраны здесь и печатают - печатают величайший роман
     
  • 5.9, Жироватт (ok), 10:03, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А до этого момента ты будешь ходить по гитхабу с большим черным мешком для мусора? Да так, что на два полных мешка целый день уходить будет. Зато, когда после тяжёлого дня ты закроешь браузер, откроешь вижуал студио коде...мммм, и свалишь в неё свой сокровище. И начнешь переписывать на моджо, представляя, что тебя поглотил единый организм можо. И скоро на полном серьёзе тебе вообще будет казаться, что все зипы с выгрузкой репо умеют думать, у них есть свои семьи, города, чувства, не помещайте их в архив гитхаба, лучше приютите у себя, говорите с ними, ласкайте их…. А однажды тебе приснится чудный сон, как будто ты нырнёшь в море, и оно прератилось в mojo, рыбы, водоросли, медузы, все из г-кода на mojo, даже небо, даже Аллах!.

     

  • 1.2, Аноним (3), 09:45, 19/05/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственные нормальные бинутилз.
     
  • 1.6, ryoken (ok), 09:57, 19/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    >>У утилите cal

    Или "В утилите" или "У утилиты". Торопыги.

     
     
  • 2.7, Аноним (3), 10:00, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У краины.
     
     
  • 3.10, Жироватт (ok), 10:04, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нiшей хатi - порося!
     
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