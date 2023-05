Выпуск Util-linux 2.39

1.1 , Аноним ( 1 ), 09:41, 19/05/2023 [ответить] +1 + / – Нет времени объяснять, скорее переписывайте на раст.

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:45, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я уже на Mojo переписываю.

3.4 , Жироватт ( ok ), 09:53, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Переписал на FreePascal.

После него моджо виден вялым и съёжившимся язычком для ара-хипстеров.

4.5 , Аноним ( 3 ), 09:56, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Можо пока что лучший язык, который можно было придумать на данный момент. Скоро появятся нейросети, которые будут целенаправлено учится писать на можо. И тогда они все соберутся и перепишут ядро на можо.

5.8 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 10:00, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ... и тысячи обезьян собраны здесь и печатают - печатают величайший роман

5.9 , Жироватт ( ok ), 10:03, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А до этого момента ты будешь ходить по гитхабу с большим черным мешком для мусора? Да так, что на два полных мешка целый день уходить будет. Зато, когда после тяжёлого дня ты закроешь браузер, откроешь вижуал студио коде...мммм, и свалишь в неё свой сокровище. И начнешь переписывать на моджо, представляя, что тебя поглотил единый организм можо. И скоро на полном серьёзе тебе вообще будет казаться, что все зипы с выгрузкой репо умеют думать, у них есть свои семьи, города, чувства, не помещайте их в архив гитхаба, лучше приютите у себя, говорите с ними, ласкайте их…. А однажды тебе приснится чудный сон, как будто ты нырнёшь в море, и оно прератилось в mojo, рыбы, водоросли, медузы, все из г-кода на mojo, даже небо, даже Аллах!.

1.2 , Аноним ( 3 ), 09:45, 19/05/2023 [ответить] +1 + / – Единственные нормальные бинутилз.

1.6 , ryoken ( ok ), 09:57, 19/05/2023 [ответить] + / – >>У утилите cal Или "В утилите" или "У утилиты". Торопыги.

2.7 , Аноним ( 3 ), 10:00, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У краины.

3.10 , Жироватт ( ok ), 10:04, 19/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У нiшей хатi - порося!