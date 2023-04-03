Новые выпуски вариантов coreutils и findutils, переписанных на языке Rust

|
|1.8, Аноним (8), 11:44, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Изучаю раст - а он не так уж и плох. Боров чекер сильно ограничивает, но безопасность того стоит. Что касается синтаксиса, то там все хорошо, в плюсах он гораздо ужаснее. Что касается аргумента от "язык макросов отличается от языка самого раста", то это пустой аргумент, ибо в си тоже пишешь на двух языках одновременно: CPP (C preprocessor) и C (C). Все инструменты под рукой: пакетный менеджер, сборщик, форматировщик, генератор документации -- в си каждую приблуду придется ставить отдельно, причем пакетного менеджера нет в принципе, и не будет. Есть концеция "фич". Допустим, crossterm знает все о том, как выводить цветной текст в терминал, а lscolors имеет опциональную поддержку crossterm, если врубить для нее такую фичу.
|
|
|
|2.41, keydon (ok), 12:44, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Абстрактная безопасность Оно того стоит https www opennet ru opennews art sht... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|4.76, keydon (ok), 14:19, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>> Абстрактная безопасность. Оно того стоит https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56551
> Типичный эксперт опеннета, который не в состоянии отличить язык от библиотеки
У глиняного колосса еще одна рука отвалилась. Теперь растоманы не считают карго частью раста (хотя совсем недавно это было одним из основных преимуществ языка и тогда растоманов не смущало что это либа).
|
|3.65, freehck (ok), 14:02, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Именно Ошибки связанные с логикой никто не отменяет Реализация, повторённая на... большой текст свёрнут, показать
|
|3.149, Аноним (149), 18:32, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>си это древнючий мамонт, а зачем такой синтаксис в 2014
Чем тебе синтаксис сишки не нравится?
|
|2.117, Аноним (117), 16:04, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Что касается синтаксиса, то там все хорошо, в плюсах он гораздо ужаснее.
Сравнить левую пятку с мандарином.
Раст ближе к классическому Си.
|
|2.154, Аноним (154), 18:57, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Говно эта концепция фич. Несовместима с динамической линковкой. Как и весь раст. Каждый разработчик на Rust должен платить налог на обновление компов всем остальным, пропроционально количеству сжираемой им памяти * количество установок. Ибо это по его вине софт жрёт столько памяти, что мне ком придётся на свалку отправить, ибо теперь даже ванильный firefox просто запустить нельзя, либо системе трэшит, либо вылетает сам..
|
|1.9, Аноним (9), 11:45, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Ну реально достали уже. Всё подряд переписывают, ничего до конца не доводят, но радостных отчётов как говна за баней.
|
|
|
|2.56, Аноним (56), 13:46, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А что конкретно не довели до конца? И нгапример можно ли казать, что доевли до конца Widnows или Linux? По мне так пиши грамотно не соответствет твоим ожиданиям.
|
|
|
|3.67, InuYasha (??), 14:03, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В линуксе? в линуксе только команду cat до конца довели (и то, не уверен на 100%), а всё остальное отваливается через релиз. Без знания консоли им пользоваться невозможно в принципе. Да и со знанием - сплошной гемор, даже в простом обращении с файлами.
|
|2.57, Rock (?), 13:48, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ну реально достали уже. Всё подряд переписывают, ничего до конца не доводят, но радостных отчётов как говна за баней.
А как еще тестировать язык?
И второй вопрос, чисто риторический и из праздного любопытства: Вам-то от этого какая печаль?
|
|
|
|3.62, Аноним (62), 13:54, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что-то долго тестируют, пусть бы уже что-нибудь оригинальное написали.
|
|
|
|4.79, Rock (?), 14:23, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Что-то долго тестируют, пусть бы уже что-нибудь оригинальное написали.
Писать что-то оригинальное с целью протестировать язык? Вот скажите мне по-честному, пусть удалось Вам заработать кучу бабок и решили Вы стать венчурным капиталистом. Станете Вы вкладывать свои бабки и бабки доверившихся Вам людей в такую авантюру?
|
|3.90, Аноним (9), 14:56, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А как еще тестировать язык?
А, так это они для тестирования языка уже почти 10 лет переписывают? Теперь понятно.
Но возникает другой вопрос: нафига писать про это новости на опеннете? Почему, когда какой-то другой васян тестирует c++, он не оповещает об этом весь интернет? А про раст - на каждую васянскую поделку - новость. Вот из недавних:
* Инициатива по переработке инструментария для гипервизора Xen на языке Rust
* Командную оболочку Fish планируют переписать на языке Rust
* Прогресс в разработке пользовательского окружения COSMIC, написанного на Rust
Видишь? Тут местами даже ещё не написано ничего, а уже "Ура, руст шагает по планете".
И ещё куча такого же мусора.
|
|
|
|4.93, Rock (?), 15:00, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Но возникает другой вопрос: нафига писать про это новости на опеннете? Почему, когда какой-то другой васян тестирует c++, он не оповещает об этом весь интернет? А про раст - на каждую васянскую поделку - новость. Вот из недавних:
Потому, что людям это нравится читать, они эти материалы обсуждают, пишут свои отзывы и мнения. Вот как, например, мы с Вами.
|
|
|
|5.113, Аноним (9), 15:55, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Насчёт "нравится" - не согласен. Больше негативных отзывов. Но суть понятна - любой срач полезен для продвижения "продукта".
Маркетологи захватили мир программирования. И это грустно.
|
|4.125, Аноним (125), 16:26, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тут местами даже ещё не написано ничего
А местами и написано, много. Если сидишь сейчас в файерфоксе, то вебрендерер и многопоточность там на расте. Если пользуешься андроидом, то в 13 версии в _новом_ нативном коде (это си/плюсы/раст) раст составляет 21% и заявлено стремление всё новое нативное в дальнейшем писАть на расте вместо си/плюсов. И это не единственные примеры. Но тебе всё божья роса что бы тебе не говорили и в какие ссылки бы не макали.
|
|
|
|5.132, Аноним (132), 16:36, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Если пользуешься андроидом, то в 13 версии в _новом_ нативном коде (это си/плюсы/раст) раст составляет 21%
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58249
>В Android 13 примерно 21% от добавленного нового компилируемого кода написано на Rust, а 79% на C/C++. В репозитории AOSP (Android Open Source Project), в котором развиваются исходные тексты платформы Android, насчитывается примерно 1.5 млн строк кода на Rust
Новый код это, конечно, круто, но посмотрите ОБЩЕЕ соотношение кода.
|
|4.141, Илья (??), 18:02, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что новости про раст читают и комментируют, а новости про с++ никого не интереуют
|
|4.151, Аноним (151), 18:45, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я считаю что нужно писать и пропагандировать, если много людей увидят такие новости - на подсознании отложется что это НОРМАЛЬНО (и не будет восприниматься в штыки). Аналогично с пропагандой LGBTQ+ - это просто жизненно необходимо для здорового общества.
|
|
|
|2.15, Аноним (68), 11:52, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Главное это же хайп. А дальше ChatGPT будет все переписывать с любого языка на любой.
|
|
|
|3.144, Аноним (-), 18:11, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ChatGPT будет все переписывать с любого языка на любой.
Это миф. Я тоже сначала пускал слюни как школьник при виде бритого вареника в девчачьем туалете, но попробовав применить сгенерированный код на деле, понял, что минимум в 50% случаев оно выдаёт полнейшую чушь. Последующая ручная правка заняла времени больше, чем если бы я написал сам.
|
|2.17, Аноним (17), 11:55, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я об этом же написал, лол, что самый лучшие программисты на самом лучшем языке не могут переписать 100 файлов по 1к loc за такое время. Но модераторам почему-то такое сообщение не понравилось и он его удалил... Больно, наверное, правду осознавать.
|
|
|
|3.25, Аноним (25), 11:58, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут надо разделять цели языка, который в целом хорошие и хайповые, и реализацию. Реализация языка раст не выдерживает совсем никакой критики от слова ваще.
|
|
|
|4.26, Аноним (17), 12:02, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не нужно превращать технническую область(в нашем случае программирование) в гуманитарную и политическу помойку, где выбор идет не по техническим причинам, а потому что "можно", " хайпово", "правильные вещи говорят". Если послушать, то цели у всех хорошие, а потом получается бочка дегтя и ложка меда.
|
|2.49, Аноним (49), 12:55, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
в 2014м они первый (пресс-)релиз сделали, а писать начали еще в 2013.
|
|1.16, Аноним (68), 11:55, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Стопе оно что под линукс не работает? Это как они так умудрились?
Это я уже не говорю про зачем тут раст когда все эти тулзы проще переписать на быстрый и безопасный язык Go. Самое забавное что go-coreutils написан ещё 8 лет назад и полностью работоспособен.
|
|
|
|2.72, freehck (ok), 14:14, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Самое забавное что go-coreutils написан ещё 8 лет назад и полностью работоспособен.
https://github.com/ericlagergren/go-coreutils#completed
Completed: 15/100
Чувак 8 лет назад написал реализацию 15ти утилит, почти не двигался все эти 8 лет, а в феврале этого года и вовсе архивнул репу.
https://github.com/aisola/go-coreutils
Not all commands have the flags you may expect.
Чувак 9 лет назад написал реализацию 40 утилит, но в целом не особо парился над совместимостью утулит с оригиналом по флагам и поведению. Точно так же заброшено.
|
|
|
|3.119, Аноним (25), 16:11, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да представь себе, дорогой мой, фанатик. Он просто 8 лет назад написал все что хотел и забил потому всё что надо он сделал. А не орал 8 лет как он безопасно все переписывает с сотней новостей.
|
|
|
|4.129, Аноним (125), 16:34, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Он просто 8 лет назад написал все что хотел
всё, что смог
> и забил
на самое сложное и нужное другим, а не ему - совместимость и паритет по возможностям с оригиналом
> потому всё что надо он сделал
а надо ему было, вероятно, просто новый язычок изучить, потренироваться, а не сделать для всех безопасную, полностью совместимую с оригиналом, замену.
А вот здесь, судя по тому что не забрасывают и реализуют всё новые и новые флаги в бОльшем числе утилит, чем у гошника, поставили себе цели более глобальные и трудные
|
|1.21, Аноним (21), 11:57, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> MIT, вместо копилефт-лицензии GPL
основная причина, а раст как морковка для осликов
|
|1.43, _kp (ok), 12:47, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Переписали готовое, работающее, и теперь львиная часть тестов не проходит.
Откуда у них руки?
|
|
|
|
|
|3.83, InuYasha (??), 14:28, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У тебя в закладках не сохранилось того коммента где анон конкретно разложил недостатки и опасности раста? У себя не нашёл (
|
|2.51, Аноним (51), 13:29, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Какая тебе разница? Люди пишут своё, да пусть пишут. Они может только по праздникам пишут код в свое удовольствие. 8 лет - это ничего по сути.
|
|
|
|3.64, Аноним (62), 14:01, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
8 лет - это полторы пятилетки или две пятилетки, если ударно программировать.
|
|
|
|4.70, Аноним (51), 14:08, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты какую-то чушь пишешь, о батплагах в новости нет ничего. Какие такие отчеты? Им же деньги не платят, пишут просто just for fun, и отчитываться не перед кем. Для новости этого конечно недостаточно. Но это уже другой вопрос.
|
|2.54, фф (?), 13:39, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тесты не проходят скорее всего из-за различий в реализации фич (то есть это не падение утилиты как таковой, просто результат отличается от эталонного)
|
|
|
|3.88, _kp (ok), 14:51, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Объяснить я сам могу что угодно. Откуда руки ростут, неспособные даже списать с готового?
|
|
|
|4.92, Аноним (51), 14:59, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если ты можешь объяснить что угодно, то есть супер специалист. Тогда, где твои приложения?
|
|1.58, Аноним (56), 13:49, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Вот пришел ты в магазин, а там есть кило кортошки за 40 рублей и бесплатно, но нужно 30 послушать рекламу и намазать на себя 30 пробников. В целом наверное любителям халявы зайдет, но вот очевидно,
что практической пользы от этого мало.
|
|1.59, xsignal (ok), 13:49, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Все эти переписывания на расте напоминают мне разукрашивание чёрно-белых фильмов - "ну как же, Штирлиц в цвете же лучше!"
|
|
|
|2.74, 1 (??), 14:16, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну это же дао раста - проще замести под коврик, раз не можем реализовать ... ну или под unsafe
|
|2.85, Анонн (?), 14:37, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
is_terminal использует atty только для Unix платформ.
Для других он использует другие способы определить терминал.
Они просто расширили некросплатформенное решение до кроссплатформенного.
Причем тут замести под ковер - не понятно.
|
|
|
|3.126, ip1982 (ok), 16:28, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> is_terminal использует atty только для Unix платформ.
А вот и нет. is_terminal использует atty только для тестов. Всё ещё хуже.
|
|2.135, Аноним (135), 16:48, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А где собсно, о зависимости написано? Нашел только "this is effectively the same as the isatty function" те "это фактически то же самое, что и функция isatty". Что вроде как не то же самое что "is-terminal зависит от atty". В зависимостях is-terminal нет крейта isatty. Или я что-то не так понял?
|
|
|
|3.136, Аноним (135), 16:55, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вопрос снят, все-таки есть там зависимость от atty, нужно было в dev-deps смотреть. Поторопился, проглядел, замыленным глазом.
|
|1.82, Простоник (ok), 14:26, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Никого не хочу обидеть, но вопросы про Раст неизбежно появляются.
Почему программисты переписывают старые приложения на Раст, вместо того демонстрировать его мощь и эффективность на новых приложениях.
Может быть дело в том, что написание кода на Раст достаточно трудоёмко и сложно, настолько, что на обдумывание алгоритма уже на остается сил?
Раст не упрощает разработку, а усложняет, c благой целью - полученный результат будет более качественный и надежный.Если у вас хватит на это сил и терпения...
|
|
|
|2.87, Анонн (?), 14:48, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все немного проще. На расте пишут много нового кода, но просто многое не опенсорс и его не видно.
> на обдумывание алгоритма уже на остается сил
Тоже немного не так. Ты не сможешь просто взять и переписать с си на раст. Просто потому что оно не скомпилируется из-за borrowing. Придется повозиться, в зависимости от проекта, чтобы код стал доказуем в смысле заиствований.
Не смотря на распространенное мнение что на расте пишут js-ники и т.д., на самом деле многие програмисты пришли из с/с++. И им смотреть в старый код - это почти как смотреть в доку (которой часто нет). Плюс у них уже есть знание матчасти для конкретного проекта.
|
|
|
|3.91, _kp (ok), 14:58, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Просто потому что оно не скомпилируется из-за borrowing.
А почему тогда при переписывани с Паскаля на Си или Си на С# или Яву, и даже с Си на JS и обратно, переписывание не приводит у утрате работоспособности?
> в старый код - это почти как смотреть в доку (которой часто нет).
К этому я и веду. Надо не операторы построчно переписывать , мыслить надо выше :)
К тому же современные IDE си-исходники и разберут и на блюдечке с голубой каёмочкой преподнесут.
|
|
|
|4.107, Анонн (?), 15:32, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А где тут утрата работоспособности?
В си ты можешь писать что угодно куда угодно, менять как захочешь из каких угодно потоков, гонять данные через void* и т.д. И тебе за это ничего не будет. Все держится на честном слове разраба.
А тут пойди докажи компилятору, что оно валидно.
Переписывание на С#, Ява, JS - мимо, там сборка мусора, есть реальная опасность только в retain cycle.
> Надо не операторы построчно переписывать
Так они и не переписывают. Потом что это нереально. Они повторяют интерфейс (или вызовы, или cli), а под капотом оно вообще другое.
|
|2.99, пох. (?), 15:25, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
потомушта ruffle.rs все еще стреляет из кривой эскопеты самому себе в оппу.
Вот казалось бы - люди не безумные фанатики но апологеты нескучного язычка умеющие и в другие. За деньги (пусть небольшие но регулярно). Взялись переписать то что действительно нужно переписывать ибо имеющееся нельзя использовать.
Им правда нужен безопасный язык - данные сложноструктурированные и обрабатываются непросто. Лучше день потерять на боровчекера чем за час долететь но все больше вниз.
Они во всю используют чужие наработки потому что ну надо экономить труд, его вообще небесконечно.
Они используют фичу компилироваться в вебасм, потому что это надо уметь внутри браузера.
И, и... и... и хрен там. Устаревший апи 96го года реализован на 70 процентов но есть нюансы, апи 2010го года не работает от слова совсем.
И если присмотреться - там по всем перечисленным пунктам сплошное фиаско.
|
|
|
|3.110, Анонн (?), 15:40, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неправда, не все так плохо.
ActionScript 1&2 - Language 95%/API 73%
ActionScript 3 - Language 60%/API 56%
И эти проценты мягко говоря не равнозначные. Одну функцию может использовать 99% программ на флеше, а другую - всего пара. А и та, и другая посчитается как одинаковый процент.
> там по всем перечисленным пунктам сплошное фиаско.
Почему фиаско? Оно выполняет задачу ради которой его писали - сохранение цифрового наследия в виде старых игр и роликов.
И огромное количество таки работает. Никто не ставил первостепенной задачей реализовать весь флеш.
|
|
|
|4.114, пох. (?), 15:57, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
дык ты процентики читаешь или запустить что попробовал?
Вот по факту - эскопета стреляет себе в жо через дырку в текстурах. Я проверял разумеется на нормальном флэше - там дырки нет.
Баг репортить постеснялся...зачеркнуто, продолбал очередную учетку в шитхабе и неохота сливать ему мобило.
Но по факту этот мусор был никому неинтересен кроме совсем уж долбанутых коллекционеров еще двадцать лет назад. Потому что все давно перешли на as3. Который у них совсем неживой.
Прошло уже сколько - пять лет?
А щастье ведь было возможно... (есть у меня архив одного сайтика, состоящего из флэшовых видео. И это вот - наследие, а не игори. Сбегать переснять - иных уж нет, а там заминировано.
Увы, нет на свете ни одного плейера написанного на as1. впрочем, уже, конечно, жалеть не о чем.)
|
|
|
|5.118, Анонн (?), 16:05, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сам тестил. На newgrounds и kongregate.
Ясно что не на всех играх, но то что интересовало и не было переписано на юнити - работало через ruffle.
|
|4.115, 1 (??), 15:57, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А VmWare client 5.5 так и не работает.
Но наследие, наверное ... ну ты понел - сохраняется
|
|2.108, Аноним (108), 15:32, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Просто для раста выбрана паразитарная модель развития. Это же язык от корпорций и людей, которые приняли CoC. Им главное, чтобы их поделие стало вендорлоком и зацепилось в крупных проектах, а на остальное им строго плевать. Поэтому и переписываются строго системные утилиты, "добавляется" код в ядро, пишутся библиотеки, чтобы от этой корпоративной античелевеческой субстанции было не отмазаться.
|
|2.146, ip1982 (ok), 18:25, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что новые приложения — это искусственные нейронные сети, а там хоть Си, хоть Фортран, ибо работы с памятью нет никакой, и все навороты Раста не нужны.
|
|1.84, Страдивариус (?), 14:35, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В расте есть проблема того, что все зависимости по сути едут в бинарь статической линковкой. В результате:
1) Бинарь получается неимоверных размеров
2) Устранение дырок в библиотеке потребует пересборки всех бинарей, которые от неё зависят.
3) Шэринг библиотек в анонимной памяти становится невозможным.
Напоминает эпопею с программкой gosu (на Go, но принцип такой же), которая меняет юзера с рута на непривелегированного при запуске в контейнерах. Бинарь под alpine весит несколько мегабайт. Аналогичная прога на C - su-exec занимает экран текста, 20 кб в скомпилированном виде и делает то же самое.
|
|
|
|2.94, _kp (ok), 15:05, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 1) Бинарь получается неимоверных размеров
А линкер и оптимизацию не завезли, которые не используемое не линкует?
Не логичнее сперва ли инструмент до ума довести, а не под альфа-версию переписывать?
> 2) Устранение дырок в библиотеке потребует пересборки всех бинарей, которые от неё
> зависят.
Какие проблемы? Ну пересобрал. А проблема в пункте 1.
> 3) Шэринг библиотек в анонимной памяти становится невозможным.
Да ладно. Просто очевидным путём забыли предусмотреть. ;)
|
|
|
|3.109, Страдивариус (?), 15:37, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А линкер и оптимизацию не завезли, которые не используемое не линкует?
Почему ты решил, что оно неиспользуемое? У тебя вполне себе программа, дергающая пару вывозов OpenSSL, например, может легко по графу вызовов половину библиотеки заюзать. Если учесть ещё и то, что далеко не весь мертвый код можно вычислить, так как это может сильно зависить от рантайма. Например, ты OpenSSL анонсирует какой-то ciphersuite и peer может теоретически его выбрать. Тот факт, что ни один peer не согласится на этот ciphersuite в реальной жизни, никак не поможет линкеру выпилить его из бинаря.
> Какие проблемы? Ну пересобрал. А проблема в пункте 1.
Проблемы с этого, дружок, такие, что если ты делаешь дистрибутив линукса, например, то тебе нужно пересобрать всё говно на всех платформах, а потом ещё и юзерам раздать. Всё это время, вычислительные мощности и трафик. На своей малинке в подвальчике ты, конечно, никаких трудностей с этим не испытаешь.
> Да ладно. Просто очевидным путём забыли предусмотреть. ;)
Каким образом можно предусмотреть шеринг статически влинкованных библиотек? Тебе бы Танненбаума почитать не мешало бы прежде чем вумные каменты писать на опеннете
|
|
|
|4.138, _kp (ok), 17:02, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> А линкер и оптимизацию не завезли, которые не используемое не линкует?
> Почему ты решил, что оно неиспользуемое?
Вы дукака включаете?
Выявлять не используемое, это не мои заботы, а заботы компилятора и оптимизатора. И удивитесь, для многих языков давно работает.
И при статической то линковке.
> нужно пересобрать всё говно на всех платформах,
С таким отношением к коду, и на выходе будет говно.
>вычислительные мощности и трафик.
На чем Вы компилируете? Я удивлен подобной отговорке.
> На своей малинке в подвальчике ты, конечно, никаких трудностей с этим
> не испытаешь.
Шерлок, а как Вы догадались?
Да, я использую и Распберри, и мелочёвку, и даже в "гараже", только для сборки в "гараже" есть... кластер из "мусорных" Ксеонов, и когда количество потоков перевалило за вторую сотню, отнощение к перекомпиляции меняется навсегда.
>> шеринг статически влинкованных библиотек?
А это точно не ересь?
|
|
|
|5.152, Страдивариус (?), 18:47, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вы дукака включаете?
> Выявлять не используемое, это не мои заботы, а заботы компилятора и оптимизатора. И удивитесь, для многих языков давно работает.
> И при статической то линковке.
Это вы дурака включаете, наперед утверждая, что линкер там своё не отрабатывает. Если уж отверждаете - ссылку на godbolt, где по бинарю после линковки видно, что функции есть, а они никем не используются.
> С таким отношением к коду, и на выходе будет говно.
Всё говно. Кроме мочи! Не цепляйтесь к словам. Очевидно, что среди 60000 пакетов, которые есть в Debian, многое - это оно самое. И его всё равно надо будет пересобирать.
> Да, я использую и Распберри, и мелочёвку, и даже в "гараже", только для сборки в "гараже" есть... кластер из "мусорных" Ксеонов, и когда количество потоков перевалило за вторую сотню, отнощение к перекомпиляции меняется навсегда.
В счастью дистрибутивы не собирают у вас в гараже, неговоря уже про то, что куча говна из этих 60000 пакетов в Debian не умеет собираться кросс-компиляторами, а поэтому потребуется не только куча мусорных ксеонов, и всего остального мусорного, если творить дистрибутивы в вашем гараже.
> А это точно не ересь?
Это ересь, конечно, ещё какая. Но это вы же утверждали о том, что её просто не предусмотрели эти рукожопы )
|
|1.86, xsignal (ok), 14:41, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Скоро нейросети будут анализировать программы на Си и делать их безопасными, так что можете уносить свой раст.
|
|
|
|
|
|3.96, xsignal (ok), 15:12, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ... и переписывать на раст
А смысла не будет - раст чисто от человеческих косяков защищает, нейросетям он просто не нужен.
|
|3.101, Серб (ok), 15:27, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
При этом половина тестов будет переставать проходить
:-)
|
|
|
|4.105, пох. (?), 15:31, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
вот тут нейросеть как раз прекрасно справится, убедительно обосновав что они больше неактуальны.
|
|4.123, Аноним (25), 16:20, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты наверно не в курсе как работают нейронки, но они именно что и делают что подгоняют результат под тесты, т.е. под ожидаемое поведение. Тесты нейронка будет проходить топовым образом причём любая.
|
|
|
|5.137, Серб (ok), 16:59, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ты наверно не в курсе как работают нейронки, но они именно что
> и делают что подгоняют результат под тесты, т.е. под ожидаемое поведение.
> Тесты нейронка будет проходить топовым образом причём любая.
Для того что бы смочь проходить тесты нейронка должна на ком-то учится. А все - на ком можно учится свои переписывания по тестам прогнать не могут.
Конечно, шутка. Но в каждой шутке...
|
|2.153, Анонн (?), 18:51, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нейросети обучат на текущей кодовой базе на Си и... они будут писать такой же код как и там.
|
|
|
|3.155, xsignal (ok), 19:05, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Их не писать обучат - писать будут программисты, а анализировать код - т.е. будет мощный статический анализатор на нейросетях.
|
|1.100, Аноним (100), 15:27, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Показательная новость. Я понимаю что coreutils не студенческая лабораторка, но всёж... Rust годный язык с негодным сообществом. Только вот нельзя отделять экосистему от языка, следовательно язык не такой уж годный.
|
|1.127, Аноним (127), 16:30, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если бы раст был чем-то хорошим все бы уже давно его использовали без всяких фанатских выкрутасов в комментах и даже не было бы никаких споров.
А тут фанатики явно увидели что их язык никому не нужен и пытаются в комментах, что тут, что на реддите, что на гитхабе пропихнуть язык хоть куда-нибудь лишь бы всем показать что смотреть какой он нужный. Но ведь все понимают даже сами фанатики что этот язык нафиг никому не нужен.
|
|
|
|2.140, 1 (??), 17:54, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну тут ты не (совсем) прав. Где-то в комментах тут уже писали, что это очень похоже на проталкивание Java во все дырки.
А дальше принцип пирамиды - тебя поимели, ты выложил свои денежки (ресурсы на обучение), и хочешь чтоб все остальные тоже остались в дураках.
|
|1.128, Аноним (128), 16:31, 03/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>В отличие от GNU Coreutils реализация на Rust распростраеяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL.
У некоторых прям свирбит подстелиться под проприерастов.
|