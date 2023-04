Новые выпуски вариантов coreutils и findutils, переписанных на языке Rust

> Самое забавное что go-coreutils написан ещё 8 лет назад и полностью работоспособен. https://github.com/ericlagergren/go-coreutils#completed

Completed: 15/100 Чувак 8 лет назад написал реализацию 15ти утилит, почти не двигался все эти 8 лет, а в феврале этого года и вовсе архивнул репу. https://github.com/aisola/go-coreutils

Not all commands have the flags you may expect. Чувак 9 лет назад написал реализацию 40 утилит, но в целом не особо парился над совместимостью утулит с оригиналом по флагам и поведению. Точно так же заброшено.