Новые выпуски вариантов coreutils и findutils, переписанных на языке Rust

2.87 , Анонн ( ? ), 14:48, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все немного проще. На расте пишут много нового кода, но просто многое не опенсорс и его не видно. > на обдумывание алгоритма уже на остается сил Тоже немного не так. Ты не сможешь просто взять и переписать с си на раст. Просто потому что оно не скомпилируется из-за borrowing. Придется повозиться, в зависимости от проекта, чтобы код стал доказуем в смысле заиствований. Не смотря на распространенное мнение что на расте пишут js-ники и т.д., на самом деле многие програмисты пришли из с/с++. И им смотреть в старый код - это почти как смотреть в доку (которой часто нет). Плюс у них уже есть знание матчасти для конкретного проекта.

3.91 , _kp ( ok ), 14:58, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Просто потому что оно не скомпилируется из-за borrowing. А почему тогда при переписывани с Паскаля на Си или Си на С# или Яву, и даже с Си на JS и обратно, переписывание не приводит у утрате работоспособности?

> в старый код - это почти как смотреть в доку (которой часто нет). К этому я и веду. Надо не операторы построчно переписывать , мыслить надо выше :)

К тому же современные IDE си-исходники и разберут и на блюдечке с голубой каёмочкой преподнесут. 4.107 , Анонн ( ? ), 15:32, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где тут утрата работоспособности?

В си ты можешь писать что угодно куда угодно, менять как захочешь из каких угодно потоков, гонять данные через void* и т.д. И тебе за это ничего не будет. Все держится на честном слове разраба.

А тут пойди докажи компилятору, что оно валидно. Переписывание на С#, Ява, JS - мимо, там сборка мусора, есть реальная опасность только в retain cycle. > Надо не операторы построчно переписывать Так они и не переписывают. Потом что это нереально. Они повторяют интерфейс (или вызовы, или cli), а под капотом оно вообще другое.

2.99 , пох. ( ? ), 15:25, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – потомушта ruffle.rs все еще стреляет из кривой эскопеты самому себе в оппу. Вот казалось бы - люди не безумные фанатики но апологеты нескучного язычка умеющие и в другие. За деньги (пусть небольшие но регулярно). Взялись переписать то что действительно нужно переписывать ибо имеющееся нельзя использовать. Им правда нужен безопасный язык - данные сложноструктурированные и обрабатываются непросто. Лучше день потерять на боровчекера чем за час долететь но все больше вниз. Они во всю используют чужие наработки потому что ну надо экономить труд, его вообще небесконечно. Они используют фичу компилироваться в вебасм, потому что это надо уметь внутри браузера. И, и... и... и хрен там. Устаревший апи 96го года реализован на 70 процентов но есть нюансы, апи 2010го года не работает от слова совсем. И если присмотреться - там по всем перечисленным пунктам сплошное фиаско. 3.110 , Анонн ( ? ), 15:40, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неправда, не все так плохо.

ActionScript 1&2 - Language 95%/API 73%

ActionScript 3 - Language 60%/API 56% И эти проценты мягко говоря не равнозначные. Одну функцию может использовать 99% программ на флеше, а другую - всего пара. А и та, и другая посчитается как одинаковый процент. > там по всем перечисленным пунктам сплошное фиаско. Почему фиаско? Оно выполняет задачу ради которой его писали - сохранение цифрового наследия в виде старых игр и роликов.

И огромное количество таки работает. Никто не ставил первостепенной задачей реализовать весь флеш.

4.114 , пох. ( ? ), 15:57, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дык ты процентики читаешь или запустить что попробовал? Вот по факту - эскопета стреляет себе в жо через дырку в текстурах. Я проверял разумеется на нормальном флэше - там дырки нет. Баг репортить постеснялся...зачеркнуто, продолбал очередную учетку в шитхабе и неохота сливать ему мобило. Но по факту этот мусор был никому неинтересен кроме совсем уж долбанутых коллекционеров еще двадцать лет назад. Потому что все давно перешли на as3. Который у них совсем неживой. Прошло уже сколько - пять лет? А щастье ведь было возможно... (есть у меня архив одного сайтика, состоящего из флэшовых видео. И это вот - наследие, а не игори. Сбегать переснять - иных уж нет, а там заминировано.

Увы, нет на свете ни одного плейера написанного на as1. впрочем, уже, конечно, жалеть не о чем.) 5.118 , Анонн ( ? ), 16:05, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сам тестил. На newgrounds и kongregate.

Ясно что не на всех играх, но то что интересовало и не было переписано на юнити - работало через ruffle.

4.115 , 1 ( ?? ), 15:57, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А VmWare client 5.5 так и не работает.

Но наследие, наверное ... ну ты понел - сохраняется

5.116 , Анонн ( ? ), 16:01, 03/04/2023 Скрыто модератором + / – 6.134 , пох. ( ? ), 16:39, 03/04/2023 Скрыто модератором + / – 2.108 , Аноним ( 108 ), 15:32, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Просто для раста выбрана паразитарная модель развития. Это же язык от корпорций и людей, которые приняли CoC. Им главное, чтобы их поделие стало вендорлоком и зацепилось в крупных проектах, а на остальное им строго плевать. Поэтому и переписываются строго системные утилиты, "добавляется" код в ядро, пишутся библиотеки, чтобы от этой корпоративной античелевеческой субстанции было не отмазаться.

2.122 , Аноним ( 25 ), 16:16, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что у раста нет никакой мощи и эффективности в принципе.

2.146 , ip1982 ( ok ), 18:25, 03/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что новые приложения — это искусственные нейронные сети, а там хоть Си, хоть Фортран, ибо работы с памятью нет никакой, и все навороты Раста не нужны.

