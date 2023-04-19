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Выпуск VirtualBox 7.0.8

19.04.2023 06:53

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.8, в котором отмечено 21 исправление. Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 6.1.44 с 4 изменениями, в числе которых улучшение определения использования systemd, поддержка ядра Linux 6.3 и решение проблем со сборкой vboxvide с ядрами из RHEL 8.7, 9.1 и 9.2.

Основные изменения в VirtualBox 7.0.8:

  • Предоставлена возможность отключения верификации модулей ядра Linux по цифровой подписи через указание параметра VBOX_BYPASS_MODULES_SIGNATURE_CHECK="1" в файле /etc/vbox/vbox.cfg для хост-окружений и в файле /etc/virtualbox-guest-additions.conf для гостевых систем.
  • Добавлена начальная поддержка ядра Linux 6.3.
  • В дополнениях для гостевых систем на базе Linux добавлена экспериментальная поддержка перезагрузки модулей ядра и пользовательских сервисов после окончания установки VirtualBox, что позволяет обойтись без перезагрузки всей системы после обновления набора Guest Additions.
  • В VBoxManage добавлена команда "modifynvram enrollmok" для добавления ключа MOK (Machine Owner Key) в NVRAM, который может использоваться для верификации модулей ядра гостевой системы с Linux.
  • Добавлен API для добавления цифровых подписей в список MOK (Machine Owner Key).
  • В дополнениях для гостевых систем на базе Linux улучшено определения использования systemd для инициализации системы.
  • Решены проблемы со сборкой модуля vboxvideo при использовании ядер из состава RHEL 8.7, 9.1 и 9.2.
  • В менеджере виртуальных машин улучшена поддержка вложенного запуска виртуальных машин.
  • Устранены проблемы, проявлявшиеся при использовании гипервизора Hyper-V.
  • Налажен запуск гостевых систем с UEFI при использовании macOS 13.3+.
  • В GUI в диалоге закрытия виртуальной машины возвращён флаг для восстановления текущего снапшота, решены проблемы с записью значения порта в редакторе USB-фильтров, налажено редактирование имени VM и типа ОС в панели с детальной информацией о виртуальной машине.
  • В Oracle VM VirtualBox Extension Pack решены проблемы с поставкой криптографического модуля для обеспечения полного шифрования виртуальной машины.
  • Для драйвера E1000 упрощён процесс смены привязки к сети.
  • В virtio-net добавлены изменения для улучшения поддержки FreeBSD 12.3 и pfSense 2.6.0.
  • Решены проблемы с графикой, проявлявшиеся при использовании гостевых систем с Windows 7.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 7.0.6
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58997-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, Аноним (6), 07:26, 19/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Гостевой Щindoшs 11 так и зависает если не включить 3D ускорение в настройках графики?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:11, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А на реальной машине без 3D-графики пробовал? Какие-то уже совсем убогие доёбки, честное слово.
     

  • 1.7, MasterOfDeath (ok), 07:28, 19/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто знает это не работает ещё на mac m1 ?
     
     
  • 2.8, soarin (ok), 07:34, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если коротко — нет.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 09:12, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это не коротко.
     
     
  • 4.27, 111 (??), 10:08, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    нет
     

  • 1.10, Аноним (10), 07:52, 19/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>> Решены проблемы с графикой, проявлявшиеся при использовании гостевых систем с Windows 7

    Какие там были проблемы, подскажите.

     
     
  • 2.13, soarin (ok), 08:19, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 3D. Если Aero включить, например.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 08:24, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обливион запустит?
     
     
  • 4.19, soarin (ok), 08:42, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно. Игра луддитная всё же.
    Я лет пять GTA SA запускал в виртуалке без всяких пробросов GPU. Нормально шло.

    Хотя зачем это надо…

     
     
  • 5.30, Аноним (30), 10:18, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поняш, где ты его запускал? На маке?
     
     
  • 6.35, soarin (ok), 10:22, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не помню какая ОС была. Наверно Ubuntu.
    А так обычный стационарный ПК.
     

  • 1.17, Аноним (17), 08:26, 19/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Устранены проблемы, проявлявшиеся при использовании гипервизора Hyper-V.

    Неужели теперь можно будет нормально пользоваться виртуалбоксом, не отключая Virtualization Based Security в win 10/11.

     
  • 1.18, pofigist (?), 08:38, 19/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любители стюардес в восторге!
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 08:53, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то нет. По крайней мере, такую стюардессу как OS/2 - сегодня фиг раскопаешь. И чем дальше, тем труднее это делать. Или SCO, например.
    В данном случае лучше будет найти с десяток старых ящиков IBM Netvista с первым-вторым пнём и вложить откопанную стюардессу уже туда. Конденсаторы скорее всего придётся позаменять, и жёсткие диски на переходник Flash-IDE. И самых дешёвых ЖК-моников купить по бросовым ценам.

    Короче, если процессы завязаны на данных стюардесс, то проще раскопать под них родное железо.

     
     
  • 3.22, Аноним (21), 09:14, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конденсаторы скорее всего придётся позаменять

    Если температура была комнатная - им пофиг.

     
     
  • 4.33, DeerFriend (?), 10:19, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Электролиты склонны не только вспухать, но и высыхать от времени.
     
  • 3.23, Аноним (23), 09:23, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно по подробнее у кого сейчас процессы могут быть завязаны на этих стюардесс. Что это вообще за сфера с такими стюардессами в наше время?
     
     
  • 4.26, 1 (??), 10:01, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Станки с ЧПУ
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 10:19, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот оно чо, Михалыч!
     
  • 3.29, Аноним (28), 10:15, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давеча десятка два материнок (заведомо рабочих) с процессорами P1-P2 выкинул, какая жалость.
     
     
  • 4.34, Аноним (20), 10:19, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Развыкинь, и продай. Пусть за символическую сумму, но будет приятно.
     
     
  • 5.37, НяшМяш (ok), 10:43, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потенциальный выхлоп не стоит затраченных усилий. Если только весь комплект не заберёт один человек сразу, ещё и не торгуясь.
     

  • 1.31, pashev.ru (?), 10:18, 19/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Windows 95 починили? )
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 10:57, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебя бы кто починил
     
  • 2.40, Аноним (-), 11:25, 19/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.38, Аноним (38), 10:43, 19/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уронили графоний в хр
     

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