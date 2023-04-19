Выпуск VirtualBox 7.0.8

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|1.6, Аноним (6), 07:26, 19/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гостевой Щindoшs 11 так и зависает если не включить 3D ускорение в настройках графики?
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|2.28, Аноним (28), 10:11, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на реальной машине без 3D-графики пробовал? Какие-то уже совсем убогие доёбки, честное слово.
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|1.10, Аноним (10), 07:52, 19/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>> Решены проблемы с графикой, проявлявшиеся при использовании гостевых систем с Windows 7
Какие там были проблемы, подскажите.
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|4.19, soarin (ok), 08:42, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверно. Игра луддитная всё же.
Я лет пять GTA SA запускал в виртуалке без всяких пробросов GPU. Нормально шло.
Хотя зачем это надо…
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|6.35, soarin (ok), 10:22, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не помню какая ОС была. Наверно Ubuntu.
А так обычный стационарный ПК.
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|1.17, Аноним (17), 08:26, 19/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Устранены проблемы, проявлявшиеся при использовании гипервизора Hyper-V.
Неужели теперь можно будет нормально пользоваться виртуалбоксом, не отключая Virtualization Based Security в win 10/11.
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|2.20, Аноним (20), 08:53, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то нет. По крайней мере, такую стюардессу как OS/2 - сегодня фиг раскопаешь. И чем дальше, тем труднее это делать. Или SCO, например.
В данном случае лучше будет найти с десяток старых ящиков IBM Netvista с первым-вторым пнём и вложить откопанную стюардессу уже туда. Конденсаторы скорее всего придётся позаменять, и жёсткие диски на переходник Flash-IDE. И самых дешёвых ЖК-моников купить по бросовым ценам.
Короче, если процессы завязаны на данных стюардесс, то проще раскопать под них родное железо.
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|3.22, Аноним (21), 09:14, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конденсаторы скорее всего придётся позаменять
Если температура была комнатная - им пофиг.
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|3.23, Аноним (23), 09:23, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно по подробнее у кого сейчас процессы могут быть завязаны на этих стюардесс. Что это вообще за сфера с такими стюардессами в наше время?
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|3.29, Аноним (28), 10:15, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давеча десятка два материнок (заведомо рабочих) с процессорами P1-P2 выкинул, какая жалость.
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|4.34, Аноним (20), 10:19, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Развыкинь, и продай. Пусть за символическую сумму, но будет приятно.
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|5.37, НяшМяш (ok), 10:43, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потенциальный выхлоп не стоит затраченных усилий. Если только весь комплект не заберёт один человек сразу, ещё и не торгуясь.
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