Выпуск VirtualBox 7.0.8

2.20 , Аноним ( 20 ), 08:53, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то нет. По крайней мере, такую стюардессу как OS/2 - сегодня фиг раскопаешь. И чем дальше, тем труднее это делать. Или SCO, например.

В данном случае лучше будет найти с десяток старых ящиков IBM Netvista с первым-вторым пнём и вложить откопанную стюардессу уже туда. Конденсаторы скорее всего придётся позаменять, и жёсткие диски на переходник Flash-IDE. И самых дешёвых ЖК-моников купить по бросовым ценам. Короче, если процессы завязаны на данных стюардесс, то проще раскопать под них родное железо.

3.22 , Аноним ( 21 ), 09:14, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конденсаторы скорее всего придётся позаменять Если температура была комнатная - им пофиг.

4.33 , DeerFriend ( ? ), 10:19, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Электролиты склонны не только вспухать, но и высыхать от времени.

3.23 , Аноним ( 23 ), 09:23, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно по подробнее у кого сейчас процессы могут быть завязаны на этих стюардесс. Что это вообще за сфера с такими стюардессами в наше время?

4.26 , 1 ( ?? ), 10:01, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Станки с ЧПУ

5.32 , Аноним ( 32 ), 10:19, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот оно чо, Михалыч!

3.29 , Аноним ( 28 ), 10:15, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давеча десятка два материнок (заведомо рабочих) с процессорами P1-P2 выкинул, какая жалость.

4.34 , Аноним ( 20 ), 10:19, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Развыкинь, и продай. Пусть за символическую сумму, но будет приятно.

5.37 , НяшМяш ( ok ), 10:43, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потенциальный выхлоп не стоит затраченных усилий. Если только весь комплект не заберёт один человек сразу, ещё и не торгуясь.

