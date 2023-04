Выпуск VirtualBox 7.0.8

2.13 , soarin ( ok ), 08:19, 19/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С 3D. Если Aero включить, например.

3.14 , Аноним ( 14 ), 08:24, 19/04/2023
обливион запустит?

4.19 , soarin ( ok ), 08:42, 19/04/2023
Наверно. Игра луддитная всё же.

Я лет пять GTA SA запускал в виртуалке без всяких пробросов GPU. Нормально шло. Хотя зачем это надо…

5.30 , Аноним ( 30 ), 10:18, 19/04/2023
Поняш, где ты его запускал? На маке?

6.35 , soarin ( ok ), 10:22, 19/04/2023
Не помню какая ОС была. Наверно Ubuntu.

А так обычный стационарный ПК.