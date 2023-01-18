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Выпуск VirtualBox 7.0.6

18.01.2023 09:23

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.6, в котором отмечено 14 исправлений. Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 6.1.42 с 15 изменениями, в числе которых поддержка ядер Linux 6.1 и 6.2, а также ядер из состава RHEL 8.7/9.1/9.2, Fedora (5.17.7-300), SLES 15.4 и Oracle Linux 8.

Основные изменения в VirtualBox 7.0.6:

  • В дополнениях для хостов и гостевых систем на базе Linux реализована поддержка ядра из дистрибутива RHEL 9.1 и начальная поддержка ядра UEK7 (Unbreakable Enterprise Kernel 7 ) из Oracle Linux 8.
  • В дополнениях для гостевых систем на базе Linux добавлена начальная поддержка сборки драйвера vboxvideo для ядра Linux 6.2.
  • В менеджере виртуальных машин решены проблемы с запуском загрузчика FreeBSD на системах со старыми CPU Intel, не поддерживающими режим "VMX Unrestricted Guest".
  • В графическом интерфейсе изменён диалог с настройками. Решены проблемы с группировкой виртуальных машин, созданных или изменённых из командной строки.
  • В VirtioNet устранена проблема с неработоспособностью сети после загрузки из сохранённого состояния.
  • Добавлена поддержка увеличения размера вариантов образов VMDK: monolithicFlat, monolithicSparse, twoGbMaxExtentSparse и twoGbMaxExtentFlat.
  • В утилите VBoxManage в команду guestcontrol mktemp добавлена опция "--directory". Объявлена устаревшей опция "--audio", вместо которой следует использовать --audio-driver" и "--audio-enabled".
  • Улучшена передача состояния мыши гостевой системе.
  • На хост-системах с Windows налажен автозапуск виртуальных машин.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 7.0.4 и VMware Workstation 17.0 Pro
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58497-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1, Аноним (1), 09:44, 18/01/2023 [ответить]  
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