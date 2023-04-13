Первая бета-версия мобильной платформы Android 14

Компания Google представила первую бета-версию открытой мобильной платформы Android 14. Релиз Android 14 ожидается в третьем квартале 2023 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 7/7 Pro, Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 5/5a 5G и Pixel 4a (5G). Изменения в Android 14 Beta 1 по сравнению с версией Developer Preview 2: При работе с приложениями реализована более заметная подсказка с обратной стрелкой, выводимая для упрощения понимания возможности применения экранного жеста для возврата назад.

В механизме Sharesheet, применяемом для отправки данных (например, изображения или ссылки) за пределы приложения или другому пользователю, реализована возможность добавления собственных действий. Например, можно определить собственный список обработчиков ChooserAction, показывающих приложения и пользователей, которым возможна отправка. Дополнительно расширен спектр сигналов, применяемых для ранжирования целей для прямой отправки данных.

В класс Path, позволяющий создавать векторную графику на основе составных геометрических контуров, добавлена поддержка интерполяции между контурами c похожей структурой для создания эффекта морфинга и использования итератора PathIterator для последовательного перебора всех сегментов контура.

Расширены возможности по привязке отдельных настроек языка к разным приложениям. Предоставлена возможность определения списка языков, которые будут отображаться в конфигураторе Android при выборе языка для конкретного приложения.



