Первая бета-версия мобильной платформы Android 14

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|2.4, Аноним (4), 15:27, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А зачем? Андроид уже всем все доказал. iOS андроиду не конкурент, так что нет смысла рвать булки. iOS только фанатиков и адептов не более того. Для всех остальных есть Андроид.
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|3.7, Аноним (7), 15:32, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Андроид может и хорошо - вот аппараты с ним полный шлак. Как и время выхода обновлений.
Сравним 5-7 лет обновления iOS на аппараты apple, и чуть более чем никогда не выпускаемые обновления для устройств на Android. Жрите устройства с дырами.
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|4.10, Аноним (4), 15:37, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Объясни хотя бы одну причину зачем использовать 7 летний телефон. Кроме той что ты бедняк?
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|5.15, Аноним (15), 15:47, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если тлф хорош и всем устраивает - менять нет смысла. С учетом современных характеристик
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|6.34, Аноним (4), 17:05, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С нокией ходи тогда. Телефон можно купить за копейки. На что ты такое копишь?
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|5.21, Аноним (21), 16:20, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем всю жизнь использовать одну .опу?!?!?
Надо после каждого похода в туалет менять!?!?!
> Кроме той что ты бедняк?
Мозги не меняй, ты и так слишком хитро.опый!!!!!
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|6.32, Аноним (4), 17:04, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты напоминаешь пенсов у которых всю жизнь было всё одно даже трусы. Сравнивать телефон с опой твой предел интеллекта.
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|5.38, Адмирал Майкл Роджерс (?), 17:15, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно мыслите, сэр. Возглавляемое сэром Накасоне ведоство уже работает над запретом необновляемых телефонов и прочих гаджетов с подключением к интернету, и над уголовной ответственностью за неустановку обновлений на обновляемые. Всё ради кибербезопасности американских детей.
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|4.17, Степан (?), 16:05, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему никогда? Пиксели получают новые версии андройд 3 года, обновления безопасности 5 лет. Недавно старенький Huawei тоже получил обновление безопасности.
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|4.18, Аноним (18), 16:16, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В плане длительности поддержки, то это конечно же сам Google Pixel и Samsung.
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|2.6, нейм (?), 15:30, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чукча не читатель? Тут дельта не 13ой версией, а с предыдущей предварительной.
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|1.3, Аноним (4), 15:26, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нормальный Линукс стал ещё лучше. А чтобы сделать его нормальным всего то стоило разработать формат исполняемых пакетов который всегда запускается на заданной версии ОС. И иногда даже следующей и следующей.
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|2.25, Аноним (25), 16:33, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну всё, пошёл ставить на настольную систему и запускать серверное и декстопное
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|1.5, Аноним (25), 15:28, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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И снова: для простого отображения текста, видеоконтента, отправки сообщений Вам потребуется не менее 8 гигов.. иначе будем глючить.
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|3.11, Аноним (4), 15:38, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там и многозадачность-то пока не подвезли. Телефон исключительно для однозадачных людей.
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|2.9, Аноним (9), 15:35, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так андроид - он для современных смартфонов, которые на порядки мощнее этого твоего пентиума четвертого (сдай его уже в музей, чувак)
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|4.36, Аноним (4), 17:08, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они посмотрели потребление ресурсов видять что маководы максимум загружают комп на 10% и вставили проц подешевле. А денег взяли больше.
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|4.37, Аноним (4), 17:08, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мощнее твоего пентиума. Который захлебывается даже показать опеннет.
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|1.14, жявамэн (ok), 15:47, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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спасибо но нет
я не понял даже чем 12 от 13 то отличались
мимо_пуксель_6_а
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|1.19, Аноним (22), 16:18, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а т.н. ос "Аврора" сейчас активно набирает студентоту, чтобы в штате больше народу числилось
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|1.26, YM2608 (?), 16:37, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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какие есть альтернативы Адмобу, кроме яндекса? а то яндекс требует слишком много сканов документов...
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|1.27, Аноним (-), 16:40, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пацаны главное не покупать смартфоны от Гугл. В недавней новости было сказано, что оно следит за фотками пользователей.
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|2.28, YM2608 (?), 16:44, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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айфон тоже следит - фотки нужно делать только на классическом фотике
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|1.31, cheburnator9000 (ok), 17:02, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пройдет еще лет 10 и на opennet научатся вставлять нормальные preview картинки и делать копии оригиналов изображений на своем ресурсе.
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