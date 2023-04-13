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Первая бета-версия мобильной платформы Android 14

13.04.2023 14:44

Компания Google представила первую бета-версию открытой мобильной платформы Android 14. Релиз Android 14 ожидается в третьем квартале 2023 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 7/7 Pro, Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 5/5a 5G и Pixel 4a (5G).

Изменения в Android 14 Beta 1 по сравнению с версией Developer Preview 2:

  • При работе с приложениями реализована более заметная подсказка с обратной стрелкой, выводимая для упрощения понимания возможности применения экранного жеста для возврата назад.
  • В механизме Sharesheet, применяемом для отправки данных (например, изображения или ссылки) за пределы приложения или другому пользователю, реализована возможность добавления собственных действий. Например, можно определить собственный список обработчиков ChooserAction, показывающих приложения и пользователей, которым возможна отправка. Дополнительно расширен спектр сигналов, применяемых для ранжирования целей для прямой отправки данных.
  • В класс Path, позволяющий создавать векторную графику на основе составных геометрических контуров, добавлена поддержка интерполяции между контурами c похожей структурой для создания эффекта морфинга и использования итератора PathIterator для последовательного перебора всех сегментов контура.
  • Расширены возможности по привязке отдельных настроек языка к разным приложениям. Предоставлена возможность определения списка языков, которые будут отображаться в конфигураторе Android при выборе языка для конкретного приложения.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Второй предварительный выпуск Android 14
  3. OpenNews: Предварительный выпуск Android 14
  4. OpenNews: Google намерен включить RISC-V в число первичных архитектур для Android
  5. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 20 на основе Android 13
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58968-android
Ключевые слова: android
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Alladin (?), 15:22, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Изменения тянут на 13.000000000001 версию, но никак не на 14.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:27, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А зачем? Андроид уже всем все доказал. iOS андроиду не конкурент, так что нет смысла рвать булки. iOS только фанатиков и адептов не более того. Для всех остальных есть Андроид.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 15:32, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Андроид может и хорошо - вот аппараты с ним полный шлак. Как и время выхода обновлений.
    Сравним 5-7 лет обновления iOS на аппараты apple, и чуть более чем никогда не выпускаемые обновления для устройств на Android. Жрите устройства с дырами.

     
     
  • 4.10, Аноним (4), 15:37, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Объясни хотя бы одну причину зачем использовать 7 летний телефон. Кроме той что ты бедняк?
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 15:47, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если тлф хорош и всем устраивает - менять нет смысла. С учетом современных характеристик
     
     
  • 6.34, Аноним (4), 17:05, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С нокией ходи тогда. Телефон можно купить за копейки. На что ты такое копишь?
     
  • 5.21, Аноним (21), 16:20, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем всю жизнь использовать одну .опу?!?!?
    Надо после каждого похода в туалет менять!?!?!
    > Кроме той что ты бедняк?

    Мозги не меняй, ты и так слишком хитро.опый!!!!!

     
     
  • 6.32, Аноним (4), 17:04, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты напоминаешь пенсов у которых всю жизнь было всё одно даже трусы. Сравнивать телефон с опой твой предел интеллекта.
     
  • 5.23, AlexYeCu_not_logged (?), 16:22, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Объясни хотя бы одну причину зачем использовать 7 летний телефон.

    Дитя, семь лет это не так уж и много.

     
     
  • 6.33, Аноним (4), 17:04, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут телефон?
     
  • 5.38, Адмирал Майкл Роджерс (?), 17:15, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно мыслите, сэр. Возглавляемое сэром Накасоне ведоство уже работает над запретом необновляемых телефонов и прочих гаджетов с подключением к интернету, и над уголовной ответственностью за неустановку обновлений на обновляемые. Всё ради кибербезопасности американских детей.
     
  • 4.13, Аноним (13), 15:43, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не буду жрать устройства с дырами, буду жрать нормальную еду!
     
  • 4.17, Степан (?), 16:05, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему никогда? Пиксели получают новые версии андройд 3 года, обновления безопасности 5 лет. Недавно старенький Huawei тоже получил обновление безопасности.
     
  • 4.18, Аноним (18), 16:16, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В плане длительности поддержки, то это конечно же сам Google Pixel и Samsung.
     
     
  • 5.20, Аноним (18), 16:18, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.ixbt.com/news/2023/03/16/samsung-galaxy-a54-galaxy-a34-5.html
     
  • 3.39, Аноним (39), 17:28, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть нормальный стул?
     
  • 2.6, нейм (?), 15:30, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чукча не читатель? Тут дельта не 13ой версией, а с предыдущей предварительной.
     

  • 1.3, Аноним (4), 15:26, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нормальный Линукс стал ещё лучше. А чтобы сделать его нормальным всего то стоило разработать формат исполняемых пакетов который всегда запускается на заданной версии ОС. И иногда даже следующей и следующей.  
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:33, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну всё, пошёл ставить на настольную систему и запускать серверное и декстопное
     

  • 1.5, Аноним (25), 15:28, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И снова: для простого отображения текста, видеоконтента, отправки сообщений Вам потребуется не менее 8 гигов.. иначе будем глючить.

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 15:33, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и как же несчастный iOS живет на 4х....
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 15:38, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и многозадачность-то пока не подвезли. Телефон исключительно для однозадачных людей.
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:35, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так андроид - он для современных смартфонов, которые на порядки мощнее этого твоего пентиума четвертого (сдай его уже в музей, чувак)
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 16:20, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они и пк даунгрейднули - воткнули arm вместо цпу
     
     
  • 4.36, Аноним (4), 17:08, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они посмотрели потребление ресурсов видять что маководы максимум загружают комп на 10% и вставили проц подешевле. А денег взяли больше.
     
  • 3.24, Аноним (25), 16:28, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мощнее чего? мощнее будет перерабатывать JS?
     
     
  • 4.37, Аноним (4), 17:08, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мощнее твоего пентиума. Который захлебывается даже показать опеннет.
     
  • 2.12, Аноним (18), 15:41, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Go edition
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57948
     
  • 2.16, жявамэн (ok), 15:50, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    14 промакс то уже купил?
    или нищук?
     

  • 1.14, жявамэн (ok), 15:47, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    спасибо но нет
    я не понял даже чем 12 от 13 то отличались
    мимо_пуксель_6_а
     
  • 1.19, Аноним (22), 16:18, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а т.н. ос "Аврора" сейчас активно набирает студентоту, чтобы в штате больше народу числилось
     
  • 1.26, YM2608 (?), 16:37, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какие есть альтернативы Адмобу, кроме яндекса? а то яндекс требует слишком много сканов документов...
     
  • 1.27, Аноним (-), 16:40, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пацаны главное не покупать смартфоны от Гугл. В недавней новости было сказано, что оно следит за фотками пользователей.
     
     
  • 2.28, YM2608 (?), 16:44, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    айфон тоже следит - фотки нужно делать только на классическом фотике
     
  • 2.29, васёк (?), 16:45, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не волнуйся, мы покупаем только от Хуавей и Эльбруса.
     
     
  • 3.30, Аноним (18), 16:46, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Щаоми ?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58613
     
  • 2.40, Аноним (40), 17:33, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты с Apple не перепутал?
     

  • 1.31, cheburnator9000 (ok), 17:02, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пройдет еще лет 10 и на opennet научатся вставлять нормальные preview картинки и делать копии оригиналов изображений на своем ресурсе.
     
     
  • 2.35, Аноним (4), 17:06, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем чтобы выслужиться перед тобой? Кто ты такой?
     

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