|
|1.1, Аноним (1), 11:20, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
> учитывающие такие применения, как социальные сети, коммуникации, мультимедийный контент, чтение и совершение покупок.
требующее мощнейшее железо и тонны ОЗУ
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 11:25, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
|
Красота требует жертв. А если тебе нравится в терминале переписываться в соц сетях. То можешь переписываться через терминал сам с собой.
|
|
|
|3.15, iZEN (ok), 11:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Красота требует жертв.
Очнись, жертва красоты! Mодель Nokia 6630 стала первым телефоном компании, который мог выполнять ВИДЕОЗВОНКИ.
|
|
|
|
|
|5.27, Аноним (2), 12:16, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
|
Я даже напомню как это выглядело. Как только вводили функцию видеозвонок и где-то рядом с собой ты ловил новенькую сеть 3G ты предварительно звонили или писал человеку у которого тоже есть телефон с возможностью видеозвонка спрашивал есть ли у него 3G и если есть ты ему звонил, говорил о как круто я в вижу тебя в разрешении 160x120 уау до чего техника дошла и вешал трубку чтобы звонок не был больше 1 минуты. Всё больше эта функция не использовалась вообще никогда.
|
|5.39, iZEN (ok), 12:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Нужна была специальная видеоприставка с объективом видеокамеры, в эту приставку вставлялся телефон. Всё управлялось одноядерным OMAP 1710 (ARMv5TEJ) частотой 220 МГц.
|
|
|
|6.51, Аноним (2), 12:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Так давай по новой может все же красота требует жертв, а не это убожество OMAP 1710?
|
|
|
|7.77, ChatGPT (?), 15:46, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Все плоско-монохромно-стандартизированные стили можно было сделать в графическом режиме и под DOS, наоборот упростилась бы задача.
|
|
|
|4.20, Аноним (2), 12:04, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для среднего гика да. Но с кем ты в нём початишься или фотку выложишь?
|
|3.29, Бывалый смузихлёб (?), 12:18, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ну к чему же перегибать ?
Просто не все хотят бесконечные онлайн-формы на любой чих и постоянное обязательное подключение к интернету с уведомлением всех с когда-либо переписывался о том, что в конкретный момент ты пёрнул или что-то сожрал( отсылка к ФБ, Инсте и Ватсапу. Хоть раз с кем-то когда-то сообщением перекинешься в последнем - потом, при регистрациях с этого номера в соцсетях те чуваки будут в разделе "возможно вы их знаете", а им самим - даже прилетит полноценное пуш-уведомление о том, что кто-то вероятно знакомый появился в соцсети. Хотя их и знать не хочешь )
Достаточно симпатичных локальных интерфейсов без подключения к сети
|
|
|
|4.42, Аноним (2), 12:36, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не всё, но большинство именно этого и хочет быть подключенным и чтобы все знали что он пёрнул. И знали это в мелких деталях. Это человеческое естество с этим ничего нельзя сделать.
Локальных интерфейсов достаточно ненормальным людям.
|
|3.78, ChatGPT (?), 15:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты путаешь стиль, дизайн и необходимость для этого 20мб джава скрипта с css завёрнутое в электрон
|
|3.79, ChatGPT (?), 15:49, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
NATIcq.elf 75КБ выполняло свою задачу -- переписки, а прикрутить тяжелый файлообмен и поток был вопрос производительности сетей или железа, но никак не крутого вебмакакерства. И даже полупрозрачность была тогда.
|
|2.4, Аноним (4), 11:32, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Интересно так получается, 20 летний 0.1 ггц арм не тормозил и кучу софта самого разнообразного мог запускать и 5 летний арм с кучей ядер и гигагерц (и даже отдельной видеокартой!) не способен меню с иконками без лагов отрисовать. А уж если понизить частоту до 0.1 (чтобы батарейку не высаживал непонятно зачем, если он спит), то даже будильник не способен открыть (хотя звенит, спасибо и на том).
|
|
|
|3.6, Аноним (2), 11:39, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Твой древний наладонник с Windows Mobile 2003 в принципе медленно шевелился и открывал приложение и даже меню 10 секунд. И это ты называешь нет лагов? У тебя просто искажение что трава была зеленее.
|
|
|
|4.8, Аноним (4), 11:46, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там симбиан был, правда. Ну даже если полноценные 3д игры если шли без проблем (см n-gage аналогичное железо), то я не думаю, что медленно.
|
|
|
|5.17, ПомидорИзДолины (?), 12:01, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты эти игры только на картинках видел, а я в них играл. Количество полигонов было на уровне PC'95. 3д считался софтварно.
Спасало только ужасно низкое разрешение.
|
|
|
|6.28, Аноним (4), 12:17, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я сомневаюсь, что ты в них играл, от этого они не становились хуже. На том-то разрешении. Ну вот примерно половина из перечня весьма неплохие точно. JavaME 3D там кстати не было, да и сама жабка немного тормозила, это уже в обычных звонилках от се я потом видел и вот это уже подлагивало ощутимо (никаких тебе 60 фпс). Зато можно было накатить кучу эмуляторов для сеги, нес, геймбоя (всех). Потом ещё были эмуляторы на жаваме и вот они уже лагали. Не ну ты прикинь через пару лет уже псп вышла и в ней железо тех же порядков, а это уже полноценная консоль с кучей игр. И что-то никто не жаловался. А сегодняшние телефоны не способны меню отрисовать.
|
|3.31, nokiafanfun (?), 12:19, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
была мобила у меня какая то нокиа экспресс музик на s40. позволяла слушать музыку в фоне. Если запатчить - то и icq мог работать в фоне. В общем получалось одновременно слушать музыку, принимать сообщения в мессенджере и через opera mobile читать новости и сайты оптимизированные для маленьких экранов - тогда все сайты уважающие себя имели "pda." версию, а остальные сайты тоже можно было читать, хоть и не удобно. Было это лет 15 назад. Правда батарейка высажывалась не за неделю, а за 2-3 дня, но я это был грязный хак. если бы сама нокиа интегрировала бы icq - было бы гораздо лучше с энергопотреблением.
|
|3.80, ChatGPT (?), 15:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну вот например возьми попсовый, сделатьзапятьминутивпарить ReactNative: там крутится в двух потоках всё, для чего и сделали процы с разными ядрами.
|
|1.3, Аноним (2), 11:31, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Почему андроид не требует тянуть кучу зависимостей с собой из репозитория которых тухнет каждый 2-5 лет. А просто берет всё с собой и просто работает? При этом есть даже вероятность запустить очень древний apk на новеньком андроиде. В любом случае у любой программы для андроида одна зависимость это версия андроида. А не зависимость от кучи либ типа libfontconfig которая нужна именно той самой версии, а то я не соберу тебе последний хромиум.
Вопрос почему все эти десктоподистры не могут сделать просто нормально?
|
|
|
|2.5, Аноним (4), 11:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что это жаба и у жабы совместимость это основная ниша, её сломали только примерно 1 раз.
|
|
|
|3.13, Аноним (2), 11:53, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну вот только не надо грязи есть Android NDK для того чтобы писать приложения на C и C++. Он накладывает дополнительные зависимости это архитектура процессора и в некоторых случаях видеоускоритель. Тем более сейчас с этим всё утряслось в среднем у всех 64 битные арм процы, x86 в андроидах уже не найдешь. Всё никаких тон либ всё просто берёт и работает.
|
|
|
|4.21, Аноним (4), 12:04, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И что получится? Ты обойдёшься без icu, который тухнет каждый месяц? Ну, допустим. А если тебе надо именно icu? Ровно то же самое получится, вереница тухнущих зависимостей, которые к тому же уже не будут "просто работать" на любом девайсе.
|
|
|
|5.23, Аноним (2), 12:10, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Странно но это забота разработчика, а не человека, который будет это приложение себе ставить, не находишь большая разница? Когда приложение собрано оно будет работать всегда и если повезет везде.
|
|
|
|
|
|7.37, Аноним (37), 12:31, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"The maximum size limits are:
150MB: Maximum compressed download size of APKs for one device generated from app bundles. The app bundle itself can be many times larger than this size.
100MB: Maximum compressed download size of APK for apps published with APKs (only applicable to apps created before August 2021).
"
Экспертиза опеннет не подводит
|
|
|
|
|
|
|
|10.50, Аноним (4), 12:48, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Дело не в апк и то это ограничение только для стора как я понимаю , а в размере... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|12.71, Аноним (4), 14:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Хм Вот я открываю рандомную апкшку Cat Snack Bar и только 1 5 ассеты, а 3 4 либ... текст свёрнут, показать
|
|7.38, Аноним (46), 12:32, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А как ты сделаешь чтобы у тебя все картинки и медиа были во всех разрешениях даже в самых больших. Разбирал я приложение 200 метров больше половины были картинки. Ну а как иначе Андроид раньше явно подталкивал к такому. Потом сделали мультипл апк, но никто не хочет с этим возится. Библиотеки в таких сравнениях, и то если они тебе нужны, вообще места не занимают вообще.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Часть нити удалена модератором
|14.106, Аноним (4), 17:13, 09/03/2023 [ответить]
|+/–
Да не, ты просто не в теме Сколько проблем у разрабов при переезде на новые бил... текст свёрнут, показать
|
|
|
|11.91, Аноним (2), 16:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Хорошо вставляй в своё приложение картинки 100 раз пережатые разрешением 120x60 ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.32, Аноним (4), 12:21, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не надо писать на ndk
Никто и не пишет, совпадение, наверно. Но от жавы не получить нормальной производительности, поэтому выбор не большой.
|
|5.43, Аноним (43), 12:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не надо? А вы в apkшки хоть раз смотрели? Там у всех игрушек Unity лежит в NDK. И никуда вы от этого не денетесь.
|
|
|
|
|
|7.55, Аноним (2), 13:03, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Почему на андроиде сделали нормально, а на Линкус десктопе у тебя все будет зависеть от одной системной Unity NDK протухшей два года назад. И все почему то должны плясать вокруг той самой старой версии.
|
|6.61, Аноним (37), 13:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Unity надо как-то C# API переносить между кучей операционных систем. Там ещё где-то должна быть виртуальная машина для него
Пишите нативно под Android на kotlin или java и у вам не будет нужен ndk.
|
|3.36, Аноним (36), 12:29, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что это влажные мечты и куча прилаг которые работают на одном телефоне могут без бубна не взлететь на другом. Эмуляторы не релевантны примерно полностью. Всё нужно обмазывать тучей проверок версий, доступов и т.д., при этом даже поведение стандартного пикера файлов отличается на разных версиях.
Ну и тонны просто шлакокода... благо теперь хоть котлин завезли, стало чуть лучше
|
|
|
|
|
|4.19, iPony129412 (?), 12:02, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Иногда лучше жевать. Это твой случай.
Да я и пожую. Но в мобильных реально нет всего того треша с Drag and Drop и прочего.
А шрифты - ну отвалятся, как в какой-то игре от Rockstar (что ни одной надписи в меню не видно) в новом Android - ну и ладно.
|
|2.24, Аноним (24), 12:11, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
man appimage, очень жалко что дистроделы вместо него придумывают свои смузи-репозитории (snap, flatpak)
|
|2.26, Аноним (37), 12:15, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Уже сделали, snap называется. Эксперты валют, что доказывает что snap хороший
|
|
|
|
|
|4.56, Аноним (2), 13:05, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Странный факт snap и все остальное не тоже самое что apk который работает без прослоек над прослойками над прослойками к которым никак даже не подступишься.
|
|
|
|5.60, Аноним (37), 13:21, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если бы экспертам не показывали внутренности операционной системы, а давали только snap, они бы тоже думали что оно работает без "без прослоек над прослойками над прослойками"
И экспертов вы не клинило
|
|
|
|6.64, Аноним (2), 13:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они бы что-то стали подозревать что это за странный и тормозной squashfs. А что это за странный паразитный трафик в сотни метров обновлений какого-то там snap, который я не заказывал.
|
|2.34, Аноним (37), 12:27, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что Google делает операционную систему для обычных людей, а не для нердов и экспертов сходящих с ума от каждой лишней зависимости, зачастую даже не для чего эти библиотеки нужны.
Goole очень много сил тратят на совместимость ABI между версиями.
Goole предоставляет библиотеку support library, плагины к компилятору через которую можно использовать большинство новых возможностей на старых устройствах
В Android Studio очень много проверок на соответствие используемых API и функций, всем поддерживаемым приложением версиям операционной системы.
Все нужные программам дополнительные библиотеки встраиваются в APK файл.
|
|
|
|3.69, Аноним (69), 14:19, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ты хоть знаешь как переводится слово nerd? Какая на фиг совместимость с ABI? В линуксе ты просто собираешь все для стандартной Си библиотеки и все. И если надо можно статически собрать программу, тут ты не удивил никого. Просто в линуксе это обычно ненужно. В андроиде гвоздями приколочено чтобы фирмвари не завелись на новом андроиде ни под каким соусом. Хочешь поставить андроид на не новый аппарат с 4 гигами памяти? А вот хрен тебе. Сначала нужно зачать прошивку, извращенным способом ее дизассемблируя конечно же.
|
|
|
|4.92, Аноним (2), 16:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Целый день собираешь одно приложение на линуксе, ахахаха. Удачи у нормальных людей есть дела и поважнее.
|
|4.123, Аноним (123), 19:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> стандартной Си библиотеки
Какой именно? Учитывая что "стандартных" библиотек расплодилось дай Боже....
|
|2.47, Водяной (?), 12:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Потому-что Андройд - это полноценная операционная система, а операционной системы Linux не существует. Есть 100500 частично совместимых псевдооперационных систем (дистрибутивов). И с этим ничего нельзя сделать, такова природа Linux'a.
|
|
|
|3.52, Аноним (4), 13:00, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты ещё скажи что подход венды, где каждая программа "всё своё ношу с собой, а если не ношу, то мс нас всех поимеет несмотря на тонны прослоек совместимости" -- это полноценно.
|
|
|
|4.57, Аноним (2), 13:13, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
То что это полноценно говорят даже не эксперты, а потребители у которых больше 1 миллиарда работающих компов с шиндой. Против примерно 15-20 млн компов и линуксом.
|
|
|
|5.59, Аноним (4), 13:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что меня больше всего удивляло, так это такое низкое качество тестирования обновлений мелкомягкими, при такой-то аудитории. А потребители будут жрать что угодно, всё дело в рекламе и эффективной пропаганде нетрадиционных ценностей среди подрастающих поколений -- когда об альтернативах никто даже не говорит в позитивном ключе, это работает.
|
|
|
|
|
|7.68, Аноним (4), 14:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
О том и речь, будто это не самая популярная пользовательская ОС, а какой-то бесплатный рач. Ну и рхел вокстейшон эдишон таки тестируется неплохо.
|
|
|
|8.93, Аноним (2), 16:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты наверно тестировщик раз тебя это так сильно волнует Нормальных людей это, ст... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.98, Аноним (4), 16:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нормальные люди потом ноют в стиле, цитирую кудах баги кудахкудах опять пропали... текст свёрнут, показать
|
|2.86, Аноним (86), 16:06, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да, одна зависимость. И вес под гигабайт. Привет, приложение сбербанка. Или яндекс-карты. Или VK. Или куча других примеров.
|
|
|
|3.95, Аноним (2), 16:42, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какие проблемы со сбербанком? Типа ты хотел cli, а тут тебе красоту с картинками подсунули или ты считаешь что картинки должны быть вшиты в систему? Ты вообще в своём уме?
|
|2.87, ыы (?), 16:25, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Андроид сам по себе протухает каждые 2 года, и соответственно вся зависимость которая тухнет вместе с ним- он сам. Вы покупаете мобильный. там свежий андроид. через два года у вас неподдерживаемое протухшее УГ. чему радуетесь собственно?
|
|
|
|
|
|4.97, ыы (?), 16:51, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Со всеми дырами, уязвимостями, багами... Нет обновлений, нет исправлений, включая критические... Ничего нет.
|
|
|
|5.111, Аноним (111), 17:39, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну вот у меня четырёхлетний телефон, купленный за 7 тысяч в магазине. На днях пришло очередное обновление, с пачками безопасности за февраль 2023. В чём проблема - не понимаю
|
|
|
|6.122, Аноним (123), 19:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня Samsung Galaxy S II из 2010 года до сих пор работает. Только 4 раза приходилось менять аккум, последний раз в прошлом году. Работает отлично, свой функционал выполняет на 100% процентов, нужные мне софтины обновляются до сих пор. Андроид 4.1.2.
|
|1.12, VoiD (?), 11:49, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какие минимальные системные требования к аппаратной части у актуальной версии Android?
|
|
|
|2.22, НяшМяш (ok), 12:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Ryzen 7950X3D для отрисовки интерфейса в 30 кадров в секунду.
|
|
|
|3.44, VoiD (?), 12:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Интерфейс в Android действительно отрисовывается очень медленно даже на довольно мощных мощных устройствах.
|
|
|
|4.82, ChatGPT (?), 15:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он лишь с середины пятой версии стал рисовать не на проце, а на видеоядре, а то высаживался не за треть дня, и за два часа
|
|
|
|5.119, Аноним (119), 19:42, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> стал рисовать не на проце, а на видеоядре
Лишь частично и далеко не все.
|
|2.58, Аноним (2), 13:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Минималка это Android Go для 13 ой версии по RAM была 2 гига. Выводы делайте сами.
|
|
|
|3.74, VoiD (?), 14:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А с чем связано такое огромное потребление ресурсов? Даже Win7, например, занимает порядка 800MB после старта. А ведь это полноценная рабочая среда для десктопа, которая решает задачи любой сложности - от производства медиа контента до проектирования и прочих научных расчётов.
|
|
|
|4.76, 3draven (ok), 15:27, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Думаю дело в том, что оперативка это дешево. Потому в нее можно закэшировать все подряд и тратить меньше более дорогие ресурсы, например цпу, который ест батарею.
|
|4.85, Аноним (85), 16:01, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
на 800 метрах ее можно только запустить, удивиться, что оно таки запустилось, поиграть в минера или в пасьянсы... на этом ее возможности бы закончились...
|
|4.89, Аноним (89), 16:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это со свопом. А теперь отключи своп, оставь 2 гб памяти и попробуй в интернетах с этого посидеть хотя бы.
|
|4.120, Аноним (119), 19:45, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня для тебя плохие новости, но семерке уже более 10 лет, она летала даже на третьем пне с 512 рамы. Современный андроид несоизмеримо более ресурсозатратный.
|
|4.121, Аноним (119), 19:48, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> занимает порядка 800MB после старта
Зависит от того сколько у тебя памяти. Там большая часть это кэш. А так то официальная минималка для семерки это 256MB (на момент выпуска без сервиспаков), потом правда увеличили минималку до 1 гига.
|
|1.65, Аноним (65), 13:47, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
лучше бы приложение "гугл звонилку" переписали по человечески (это приложение телефона в дефолтном гугловом андроиде) оно же капец как тормозит. 8 ядер на 2 ггц и ему этого МАЛО!. телеграм по сравнению с ним _реактивный_.
|
|
|
|2.70, ИмяХ (?), 14:25, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То-то раньше телефонам вообще ничего не надо было, поднял трубку с рычага, покрутил диском - и сразу гудки пошли.
|
|2.83, ChatGPT (?), 15:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у тебя наверно старая. у меня сначала тоже лагала, но после обнов проши прилетела под псевдо120
|
|2.118, Аноним (119), 19:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лол,последний раз звонил куда-то лет 8 назад. Давно все общение исключительно в телеге и дискорде.
|
|1.73, Shevchuk (ok), 14:39, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> возможность предоставления доступа не ко всем, а только к выделенным фотографиям или видеороликам
а можно так же, но с ̶п̶е̶р̶л̶а̶м̶у̶т̶р̶о̶в̶ы̶м̶и̶ ̶п̶у̶г̶о̶в̶и̶ц̶а̶м̶и̶ контактами?
|
|
|
|2.84, ChatGPT (?), 15:57, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ради вашей безопасности приложение запущено не будет, это необходимая функция. Ваш спёрбанк
|
|1.88, Аноним (88), 16:27, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлено отдельное полномочие для предоставления приложениям возможности запуска действий при нахождении приложения в фоновом режиме.
То есть я смогу запрещать приложениям работать, когда я ими не пользуюсь? Если да, то это очень круто.
|
|
|
|2.96, Аноним (2), 16:45, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да только приложение найдет этот запрет и скажет раз у тебя запрет я вообще работать не буду.
|
|1.117, Аноним (119), 19:39, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Какой же все таки это мусор. После айфона каждый раз как вижу андроид хочется перекреститься.
|