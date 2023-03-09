Второй предварительный выпуск Android 14

2.5 , Аноним ( 4 ), 11:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что это жаба и у жабы совместимость это основная ниша, её сломали только примерно 1 раз.

3.13 , Аноним ( 2 ), 11:53, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну вот только не надо грязи есть Android NDK для того чтобы писать приложения на C и C++. Он накладывает дополнительные зависимости это архитектура процессора и в некоторых случаях видеоускоритель. Тем более сейчас с этим всё утряслось в среднем у всех 64 битные арм процы, x86 в андроидах уже не найдешь. Всё никаких тон либ всё просто берёт и работает.

4.21 , Аноним ( 4 ), 12:04, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И что получится? Ты обойдёшься без icu, который тухнет каждый месяц? Ну, допустим. А если тебе надо именно icu? Ровно то же самое получится, вереница тухнущих зависимостей, которые к тому же уже не будут "просто работать" на любом девайсе.

5.23 , Аноним ( 2 ), 12:10, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Странно но это забота разработчика, а не человека, который будет это приложение себе ставить, не находишь большая разница? Когда приложение собрано оно будет работать всегда и если повезет везде.

6.30 , Аноним ( 4 ), 12:19, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Апкшки на 5гб не забота юзера, лолшто?

7.37 , Аноним ( 37 ), 12:31, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "The maximum size limits are: 150MB: Maximum compressed download size of APKs for one device generated from app bundles. The app bundle itself can be many times larger than this size.

100MB: Maximum compressed download size of APK for apps published with APKs (only applicable to apps created before August 2021).

" Экспертиза опеннет не подводит

8.40 , Аноним ( 4 ), 12:35, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать И что в этой апкшке будет Без остальных гигабайт приложухи не работают ... 9.46 , Аноним ( 46 ), 12:39, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ресурсы так то можно догрузить отдельно от апкашки ... 10.50 , Аноним ( 4 ), 12:48, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Дело не в апк и то это ограничение только для стора как я понимаю , а в размере... 11.54 , Аноним ( 2 ), 13:02, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет там никаких либ успокойся ... 12.71 , Аноним ( 4 ), 14:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Хм Вот я открываю рандомную апкшку Cat Snack Bar и только 1 5 ассеты, а 3 4 либ... 7.38 , Аноним ( 46 ), 12:32, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как ты сделаешь чтобы у тебя все картинки и медиа были во всех разрешениях даже в самых больших. Разбирал я приложение 200 метров больше половины были картинки. Ну а как иначе Андроид раньше явно подталкивал к такому. Потом сделали мультипл апк, но никто не хочет с этим возится. Библиотеки в таких сравнениях, и то если они тебе нужны, вообще места не занимают вообще.

8.41 , Аноним ( 4 ), 12:36, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Наверное поэтому все пишут на кутях под андроид ... 9.45 , Аноним ( 46 ), 12:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Эм как кутях тоже надо будет положить картинки И они все равно будут весить ... 10.48 , Аноним ( 4 ), 12:44, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нужно просто использовать вектор вместо растра и ничего весить не будет И вот о... 11.53 , Аноним ( 2 ), 13:01, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать На шинды и на маке все довольны Все просто работает На Андроиде сделали так же... 12.66 , Аноним ( 4 ), 13:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот это огромное заблуждение, про просто работает Работает только то, что тес... Часть нити удалена модератором

14.106 , Аноним ( 4 ), 17:13, 09/03/2023 [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да не, ты просто не в теме Сколько проблем у разрабов при переезде на новые бил... 12.105 , Аноньимъ ( ok ), 17:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не знаю как на маке, но на виндовсе сплошной ад с приложениями, несовместимость ... 10.75 , Аноньимъ ( ok ), 15:06, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Можно просто картинки класть не в 4к разрешении и не в BMP формате ... 11.91 , Аноним ( 2 ), 16:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Хорошо вставляй в своё приложение картинки 100 раз пережатые разрешением 120x60 ... 4.25 , Аноним ( 37 ), 12:14, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не надо писать на ndk

5.32 , Аноним ( 4 ), 12:21, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не надо писать на ndk Никто и не пишет, совпадение, наверно. Но от жавы не получить нормальной производительности, поэтому выбор не большой.

5.43 , Аноним ( 43 ), 12:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не надо? А вы в apkшки хоть раз смотрели? Там у всех игрушек Unity лежит в NDK. И никуда вы от этого не денетесь.

6.49 , Аноним ( 4 ), 12:45, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо, я в курсе. Что это меняет?

7.55 , Аноним ( 2 ), 13:03, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Почему на андроиде сделали нормально, а на Линкус десктопе у тебя все будет зависеть от одной системной Unity NDK протухшей два года назад. И все почему то должны плясать вокруг той самой старой версии.

6.61 , Аноним ( 37 ), 13:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Unity надо как-то C# API переносить между кучей операционных систем. Там ещё где-то должна быть виртуальная машина для него Пишите нативно под Android на kotlin или java и у вам не будет нужен ndk.

3.36 , Аноним ( 36 ), 12:29, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что это влажные мечты и куча прилаг которые работают на одном телефоне могут без бубна не взлететь на другом. Эмуляторы не релевантны примерно полностью. Всё нужно обмазывать тучей проверок версий, доступов и т.д., при этом даже поведение стандартного пикера файлов отличается на разных версиях.

Ну и тонны просто шлакокода... благо теперь хоть котлин завезли, стало чуть лучше

2.7 , iPony129412 ( ? ), 11:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – элементарно, потому что мобильные приложения весьма дубовые и упрощенные

3.14 , Аноним ( 2 ), 11:53, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Иногда лучше жевать. Это твой случай.

4.19 , iPony129412 ( ? ), 12:02, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Иногда лучше жевать. Это твой случай. Да я и пожую. Но в мобильных реально нет всего того треша с Drag and Drop и прочего.

А шрифты - ну отвалятся, как в какой-то игре от Rockstar (что ни одной надписи в меню не видно) в новом Android - ну и ладно.

2.24 , Аноним ( 24 ), 12:11, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – man appimage, очень жалко что дистроделы вместо него придумывают свои смузи-репозитории (snap, flatpak)

2.26 , Аноним ( 37 ), 12:15, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Уже сделали, snap называется. Эксперты валют, что доказывает что snap хороший

3.35 , Аноним ( 37 ), 12:27, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *эксперты воют

4.56 , Аноним ( 2 ), 13:05, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Странный факт snap и все остальное не тоже самое что apk который работает без прослоек над прослойками над прослойками к которым никак даже не подступишься.

5.60 , Аноним ( 37 ), 13:21, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если бы экспертам не показывали внутренности операционной системы, а давали только snap, они бы тоже думали что оно работает без "без прослоек над прослойками над прослойками"

И экспертов вы не клинило

6.64 , Аноним ( 2 ), 13:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они бы что-то стали подозревать что это за странный и тормозной squashfs. А что это за странный паразитный трафик в сотни метров обновлений какого-то там snap, который я не заказывал.

2.34 , Аноним ( 37 ), 12:27, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что Google делает операционную систему для обычных людей, а не для нердов и экспертов сходящих с ума от каждой лишней зависимости, зачастую даже не для чего эти библиотеки нужны. Goole очень много сил тратят на совместимость ABI между версиями.

Goole предоставляет библиотеку support library, плагины к компилятору через которую можно использовать большинство новых возможностей на старых устройствах

В Android Studio очень много проверок на соответствие используемых API и функций, всем поддерживаемым приложением версиям операционной системы.

Все нужные программам дополнительные библиотеки встраиваются в APK файл.

3.69 , Аноним ( 69 ), 14:19, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ты хоть знаешь как переводится слово nerd? Какая на фиг совместимость с ABI? В линуксе ты просто собираешь все для стандартной Си библиотеки и все. И если надо можно статически собрать программу, тут ты не удивил никого. Просто в линуксе это обычно ненужно. В андроиде гвоздями приколочено чтобы фирмвари не завелись на новом андроиде ни под каким соусом. Хочешь поставить андроид на не новый аппарат с 4 гигами памяти? А вот хрен тебе. Сначала нужно зачать прошивку, извращенным способом ее дизассемблируя конечно же.

4.92 , Аноним ( 2 ), 16:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Целый день собираешь одно приложение на линуксе, ахахаха. Удачи у нормальных людей есть дела и поважнее.

4.123 , Аноним ( 123 ), 19:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > стандартной Си библиотеки Какой именно? Учитывая что "стандартных" библиотек расплодилось дай Боже....

2.47 , Водяной ( ? ), 12:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Потому-что Андройд - это полноценная операционная система, а операционной системы Linux не существует. Есть 100500 частично совместимых псевдооперационных систем (дистрибутивов). И с этим ничего нельзя сделать, такова природа Linux'a.

3.52 , Аноним ( 4 ), 13:00, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты ещё скажи что подход венды, где каждая программа "всё своё ношу с собой, а если не ношу, то мс нас всех поимеет несмотря на тонны прослоек совместимости" -- это полноценно.

4.57 , Аноним ( 2 ), 13:13, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – То что это полноценно говорят даже не эксперты, а потребители у которых больше 1 миллиарда работающих компов с шиндой. Против примерно 15-20 млн компов и линуксом.

5.59 , Аноним ( 4 ), 13:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что меня больше всего удивляло, так это такое низкое качество тестирования обновлений мелкомягкими, при такой-то аудитории. А потребители будут жрать что угодно, всё дело в рекламе и эффективной пропаганде нетрадиционных ценностей среди подрастающих поколений -- когда об альтернативах никто даже не говорит в позитивном ключе, это работает.

6.63 , Аноним ( 2 ), 13:36, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тото Убунта или Федора просто зашибись как тестируется...

7.68 , Аноним ( 4 ), 14:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О том и речь, будто это не самая популярная пользовательская ОС, а какой-то бесплатный рач. Ну и рхел вокстейшон эдишон таки тестируется неплохо.

8.93 , Аноним ( 2 ), 16:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты наверно тестировщик раз тебя это так сильно волнует Нормальных людей это, ст... 9.98 , Аноним ( 4 ), 16:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нормальные люди потом ноют в стиле, цитирую кудах баги кудахкудах опять пропали... 10.103 , Аноним ( 2 ), 17:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать И что Они денег заплатят всё будет работать А ты так и останешься тестировщико... 11.107 , Аноним ( 4 ), 17:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И что Пусть платят, ёжики кололись, как говорится Работать будет до следующего... 2.86 , Аноним ( 86 ), 16:06, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да, одна зависимость. И вес под гигабайт. Привет, приложение сбербанка. Или яндекс-карты. Или VK. Или куча других примеров.

3.95 , Аноним ( 2 ), 16:42, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие проблемы со сбербанком? Типа ты хотел cli, а тут тебе красоту с картинками подсунули или ты считаешь что картинки должны быть вшиты в систему? Ты вообще в своём уме?

2.87 , ыы ( ? ), 16:25, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Андроид сам по себе протухает каждые 2 года, и соответственно вся зависимость которая тухнет вместе с ним- он сам. Вы покупаете мобильный. там свежий андроид. через два года у вас неподдерживаемое протухшее УГ. чему радуетесь собственно?

3.94 , Аноним ( 2 ), 16:41, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что всё просто продолжает работать?

4.97 , ыы ( ? ), 16:51, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Со всеми дырами, уязвимостями, багами... Нет обновлений, нет исправлений, включая критические... Ничего нет.

5.111 , Аноним ( 111 ), 17:39, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот у меня четырёхлетний телефон, купленный за 7 тысяч в магазине. На днях пришло очередное обновление, с пачками безопасности за февраль 2023. В чём проблема - не понимаю

6.115 , ыы ( ? ), 18:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – марка телефона, версия андроида?

6.122 , Аноним ( 123 ), 19:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня Samsung Galaxy S II из 2010 года до сих пор работает. Только 4 раза приходилось менять аккум, последний раз в прошлом году. Работает отлично, свой функционал выполняет на 100% процентов, нужные мне софтины обновляются до сих пор. Андроид 4.1.2.

