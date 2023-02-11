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Предварительный выпуск Android 14

11.02.2023 11:46

Компания Google представила первую тестовую версию открытой мобильной платформы Android 14. Релиз Android 14 ожидается в третьем квартале 2023 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 7/7 Pro, Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 5/5a 5G и Pixel 4a (5G).

Ключевые новшества Android 14:

  • Продолжена работа по улучшению работы платформы на планшетах и устройствах со складными экранами. Обновлены рекомендации по разработке приложений для устройств с большими экранами и добавлены типовые шаблоны интерфейса для больших экранов, учитывающие такие применения, как социальные сети, коммуникации, мультимедийный контент, чтение и совершение покупок. Предложен предварительный выпуск Cross device SDK с инструментами для разработки приложений, корректно работающих с разными типами устройств (смартфоны, планшеты, умные телевизоры и т.п.) и разными форм-факторами.
  • Проведена оптимизация координации выполнения ресурсоёмких фоновых работ, таких как загрузка больших файлов при наличия WiFi-соединения. Внесены изменения в API запуска приоритетных сервисов (Foreground Service) и планирования задач (JobScheduler), в которые добавлена новая функциональность для запускаемых пользователем работ, связанных с передачей данных. Введены требования по указанию типа запускаемых приоритетных сервисов (работа с камерой, синхронизация данных, воспроизведение мультимедийных данных, отслеживание местоположения, доступ к микрофону и т.п.). Упрощено определение условий активации загрузки данных, например, для загрузки только при доступе через Wi-Fi.
  • Внутренняя система доставки широковещательных сообщений приложениям (broadcast system) оптимизирована для снижения энергопотребления и повышения отзывчивости. Улучшен приём приложениями зарегистрированных потоков сообщений - сообщения могут помещаться в очередь, объединяться (например, серия сообщений BATTERY_CHANGED будет агрегирована в одно) и доставляться только после выхода приложения из кэшированного состояния.
  • Использование в приложениях функции выполнения операций в точное время (exact alarms) теперь требует получения отдельного полномочия SCHEDULE_EXACT_ALARM, так как применение данной функциональности может негативно влиять на время автономной работы и приводить к повышенному потреблению ресурсов (для заданий, выполняемых по расписанию, рекомендуется использовать активацию в приблизительное время). Приложениям с реализацией календаря и часов, использующим активацию в точное время, при установке должно быть предоставлено полномочие USE_EXACT_ALARM. Публикации в каталоге Google Play приложений с разрешением USE_EXACT_ALARM допускается только для программ с реализацией будильника, таймера и календаря с уведомлениями о событиях.
  • Расширены возможности масштабирования шрифтов, максимальный уровень масштабирования шрифта увеличен со 130% до 200%, а для того, чтобы текст при большом увеличении не выглядел слишком большим автоматически теперь применяется нелинейное изменение уровня масштабирования (уже большой текст увеличивается не так сильно, как мелкий).
  • Предоставлена возможность указания настроек языка, привязанных к отдельным приложениям. Разработчик приложения теперь может изменять параметры localeConfig через вызов LocaleManager.setOverrideLocaleConfig для определения списка языков, показываемых для приложения в интерфейсе настройки Android.
  • Добавлен API Grammatical Inflection для упрощения добавления переводов элементов интерфейса, учитывающих языки с системой родов.
  • Для предотвращения перехвата вредоносными приложениями intent-запросов в новой версии запрещена отправка intent-ов без явного указания пакета или внутреннего компонента.
  • Повышена безопасность динамической загрузки кода (DCL, Dynamic Code Loading) - для избежания подстановки вредоносного кода в динамически загружаемые исполняемые файлы, данные файлы теперь должны иметь права доступа, допускающие только чтение.
  • Запрещена установка приложений, для которых заявлена версия SDK ниже 23, что позволит блокировать обход ограничений полномочий через привязку к старым API (версия API 22 запрещена, так как в верcии 23 (Android 6.0) появилась новая модель управления доступом, позволяющая на лету запросить доступ к системным ресурсам). Установленные ранее приложения, использующие старые API, после обновления Android продолжат свою работу.
  • Предложен API Credential Manager и реализована поддержка технологии Passkeys, позволяющей пользователю проходить аутентификацию без паролей с использованием биометрических идентификаторов, таких как отпечаток пальца или распознавание лица.
  • В Android Runtime (ART) реализована поддержка OpenJDK 17 и предоставляемых в данной версии языковых возможностей и Java-классов, в том числе классов типа record, многострочных строк и сопоставления c образцом в операторе "instanceof".
  • Для упрощения тестирования работы приложений с учётом изменений в новой версии Android, разработчикам предоставлена возможность выборочного включения и отключения отдельных новшеств через секцию Developer в конфигураторе или утилиту adb.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Google намерен включить RISC-V в число первичных архитектур для Android
  3. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 20 на основе Android 13
  4. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая обойти блокировку экрана
  5. OpenNews: Google представил редакцию Android Go 13 для смартфонов с небольшим объёмом памяти
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 13
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58636-android
Ключевые слова: android
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, slava_kpss (ok), 12:01, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Зачем это нужно, если можно купить телефон на нормальном линуксе?
     
     
  • 2.2, Илья (??), 12:03, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чтобы поставить на него банковой приложение, доставку еды, такси, навигатор
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:06, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но для трёх литровой банки не нужно приложение
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:13, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Waydroid не заработает? Если не на линуксе
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:30, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Доверяешь свои данные третьим лицам? Молодец, чо. Этого шлака мне на телефоне и даром не надо.
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:04, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все магазины ими завалены... Выбирай нехочу
     
  • 2.5, Анони (?), 12:09, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы тебя позлить и жить счастливо
     
  • 2.8, Zenitur (ok), 12:15, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MeeGo? Разве продают ещё? Разве обновы приходят до сих пор?
     
     
  • 3.20, kawaii_girl (ok), 12:50, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MeeGo уже нет. На основе MeeGo сделали SailfishOS.
     
  • 2.9, Анноним (?), 12:15, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Smartphon'ы это не ЭВМ так что пусть ведроид там будет.
    А на нормальную машину да, требуется Linux
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:23, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смартфоны - это как раз ЭВМ. Притом, иногда мошнее персонлок.
     

  • 1.6, penetrator (?), 12:12, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    UI такой же горбатый как в 12/13 или больше на 11-ый будет похож?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:26, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этот раз UI не будет, переходят на консоль.
     
  • 2.15, kawaii_girl (ok), 12:34, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно как в 11. У Android нормальный дизайн появился только начиная с 12. Material you это оригинальный и очень красивый дизайн. Брать основной тон обоев и использовать его для всей системы это гениальное решение. Интерфейс каждый раз после смены обоев выглядит по новому и не надоедает. При этом цветовые палитры берутся очень приятные - нежные, не кислотные цвета, которые не раздражают. Если раньше стоковым Android было практически невозможно пользоваться из-за его ужасного дизайна, то сейчас наоборот стоковый Android красивее всяких MIUI, One UI и прочих.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:26, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а где новость про утечку роскомпозора?
     
  • 1.13, Аноним (14), 12:28, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лет через 20 дойдёт по юзабельности до первых iOS?
     
     
  • 2.16, kawaii_girl (ok), 12:36, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже значительно лучше чем iOS) И по стабильности и по дизайну. Яблоко деградировало настолько что уже копирует дизайн у Xiaomi(экран блокировки например).
     
  • 2.18, idontlikewebmonkeys (?), 12:40, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда внедрят запускаемость только на доверенных чипах
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:37, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С каждым годом всё больше г..на в Android SDK наваливают мамкины хипсторы.
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:44, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как раз для нового Samsung Galaxy S23.
    Хотя спору нет, Pixel 7 Pro тоже топ.
     
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