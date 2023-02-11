Предварительный выпуск Android 14

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|2.2, Илья (??), 12:03, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чтобы поставить на него банковой приложение, доставку еды, такси, навигатор
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|3.14, Аноним (14), 12:30, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Доверяешь свои данные третьим лицам? Молодец, чо. Этого шлака мне на телефоне и даром не надо.
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|2.9, Анноним (?), 12:15, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Smartphon'ы это не ЭВМ так что пусть ведроид там будет.
А на нормальную машину да, требуется Linux
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|2.15, kawaii_girl (ok), 12:34, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужно как в 11. У Android нормальный дизайн появился только начиная с 12. Material you это оригинальный и очень красивый дизайн. Брать основной тон обоев и использовать его для всей системы это гениальное решение. Интерфейс каждый раз после смены обоев выглядит по новому и не надоедает. При этом цветовые палитры берутся очень приятные - нежные, не кислотные цвета, которые не раздражают. Если раньше стоковым Android было практически невозможно пользоваться из-за его ужасного дизайна, то сейчас наоборот стоковый Android красивее всяких MIUI, One UI и прочих.
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|2.16, kawaii_girl (ok), 12:36, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже значительно лучше чем iOS) И по стабильности и по дизайну. Яблоко деградировало настолько что уже копирует дизайн у Xiaomi(экран блокировки например).
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|1.17, Аноним (17), 12:37, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С каждым годом всё больше г..на в Android SDK наваливают мамкины хипсторы.
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|1.19, Аноним (19), 12:44, 11/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как раз для нового Samsung Galaxy S23.
Хотя спору нет, Pixel 7 Pro тоже топ.
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