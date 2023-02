Предварительный выпуск Android 14

2.11 , Аноним ( 11 ), 12:26, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В этот раз UI не будет, переходят на консоль.

2.15 , kawaii_girl ( ok ), 12:34, 11/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не нужно как в 11. У Android нормальный дизайн появился только начиная с 12. Material you это оригинальный и очень красивый дизайн. Брать основной тон обоев и использовать его для всей системы это гениальное решение. Интерфейс каждый раз после смены обоев выглядит по новому и не надоедает. При этом цветовые палитры берутся очень приятные - нежные, не кислотные цвета, которые не раздражают. Если раньше стоковым Android было практически невозможно пользоваться из-за его ужасного дизайна, то сейчас наоборот стоковый Android красивее всяких MIUI, One UI и прочих.