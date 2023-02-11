Предварительный выпуск Android 14

Компания Google представила первую тестовую версию открытой мобильной платформы Android 14. Релиз Android 14 ожидается в третьем квартале 2023 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 7/7 Pro, Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 5/5a 5G и Pixel 4a (5G). Ключевые новшества Android 14: Продолжена работа по улучшению работы платформы на планшетах и устройствах со складными экранами. Обновлены рекомендации по разработке приложений для устройств с большими экранами и добавлены типовые шаблоны интерфейса для больших экранов, учитывающие такие применения, как социальные сети, коммуникации, мультимедийный контент, чтение и совершение покупок. Предложен предварительный выпуск Cross device SDK с инструментами для разработки приложений, корректно работающих с разными типами устройств (смартфоны, планшеты, умные телевизоры и т.п.) и разными форм-факторами.

Проведена оптимизация координации выполнения ресурсоёмких фоновых работ, таких как загрузка больших файлов при наличия WiFi-соединения. Внесены изменения в API запуска приоритетных сервисов (Foreground Service) и планирования задач (JobScheduler), в которые добавлена новая функциональность для запускаемых пользователем работ, связанных с передачей данных. Введены требования по указанию типа запускаемых приоритетных сервисов (работа с камерой, синхронизация данных, воспроизведение мультимедийных данных, отслеживание местоположения, доступ к микрофону и т.п.). Упрощено определение условий активации загрузки данных, например, для загрузки только при доступе через Wi-Fi.

Внутренняя система доставки широковещательных сообщений приложениям (broadcast system) оптимизирована для снижения энергопотребления и повышения отзывчивости. Улучшен приём приложениями зарегистрированных потоков сообщений - сообщения могут помещаться в очередь, объединяться (например, серия сообщений BATTERY_CHANGED будет агрегирована в одно) и доставляться только после выхода приложения из кэшированного состояния.

Использование в приложениях функции выполнения операций в точное время (exact alarms) теперь требует получения отдельного полномочия SCHEDULE_EXACT_ALARM, так как применение данной функциональности может негативно влиять на время автономной работы и приводить к повышенному потреблению ресурсов (для заданий, выполняемых по расписанию, рекомендуется использовать активацию в приблизительное время). Приложениям с реализацией календаря и часов, использующим активацию в точное время, при установке должно быть предоставлено полномочие USE_EXACT_ALARM. Публикации в каталоге Google Play приложений с разрешением USE_EXACT_ALARM допускается только для программ с реализацией будильника, таймера и календаря с уведомлениями о событиях.

Расширены возможности масштабирования шрифтов, максимальный уровень масштабирования шрифта увеличен со 130% до 200%, а для того, чтобы текст при большом увеличении не выглядел слишком большим автоматически теперь применяется нелинейное изменение уровня масштабирования (уже большой текст увеличивается не так сильно, как мелкий).

Предоставлена возможность указания настроек языка, привязанных к отдельным приложениям. Разработчик приложения теперь может изменять параметры localeConfig через вызов LocaleManager.setOverrideLocaleConfig для определения списка языков, показываемых для приложения в интерфейсе настройки Android.

Добавлен API Grammatical Inflection для упрощения добавления переводов элементов интерфейса, учитывающих языки с системой родов.

Для предотвращения перехвата вредоносными приложениями intent-запросов в новой версии запрещена отправка intent-ов без явного указания пакета или внутреннего компонента.

Повышена безопасность динамической загрузки кода (DCL, Dynamic Code Loading) - для избежания подстановки вредоносного кода в динамически загружаемые исполняемые файлы, данные файлы теперь должны иметь права доступа, допускающие только чтение.

Запрещена установка приложений, для которых заявлена версия SDK ниже 23, что позволит блокировать обход ограничений полномочий через привязку к старым API (версия API 22 запрещена, так как в верcии 23 (Android 6.0) появилась новая модель управления доступом, позволяющая на лету запросить доступ к системным ресурсам). Установленные ранее приложения, использующие старые API, после обновления Android продолжат свою работу.

Предложен API Credential Manager и реализована поддержка технологии Passkeys, позволяющей пользователю проходить аутентификацию без паролей с использованием биометрических идентификаторов, таких как отпечаток пальца или распознавание лица.

В Android Runtime (ART) реализована поддержка OpenJDK 17 и предоставляемых в данной версии языковых возможностей и Java-классов, в том числе классов типа record, многострочных строк и сопоставления c образцом в операторе "instanceof".

Для упрощения тестирования работы приложений с учётом изменений в новой версии Android, разработчикам предоставлена возможность выборочного включения и отключения отдельных новшеств через секцию Developer в конфигураторе или утилиту adb.



