Выпуск ppp 2.5.0, спустя 22 года после формирования прошлой ветки

2.18 , Michael Shigorin ( ok ), 23:08, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И M$chap туда же им впридачу, чтоб не скучали. =)) Экии Вы ужасти помните до сих пор ;-)

3.22 , Тот_ещё_аноним ( ok ), 23:40, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну v2 с NT-хэшем требовал уже не всем доступных мощностей

В своё время)

2.19 , Аноним ( 21 ), 23:27, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я знаю обжимку "нульмодемный кабель" для соединения комп-комп или свич-свич, до внедрения автоопределения на сетевом оборудовании.

3.24 , Тот_ещё_аноним ( ok ), 23:53, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там про нульмодем на com-портах

Rs232 и потомки

Но да, суть та же, кабель + два разъёма А локальные сети на ipx обычно под novellnw работали, кабель коаксиальный, тройники, терминаторы. Сейчас это ещё осталось для видеонаблюдения. Bnc-коннектор в гугле и можно посмотреть как это выглядело :) на сетёвке тоже bnc разъём :)

2.20 , Аноним ( 21 ), 23:33, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Был еще протокол, который передавал токен от устройства к устройству, чтобы оно могло "говорить" в общую среду передачи сигнала. Был переод когда сеть делали на коаксиальном кабеле и терминаторы на концах и была гальваническая связь и надо было выравнивать потенциал, то есть заземлять или забатареевать,

3.23 , Аноним ( 23 ), 23:52, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Описанные вами технологии до сих пор преподаются бакалаврам в ВУЗах (при чём, программистам, которым эти сокральные знания, на мой взгляд, не очень нужны)