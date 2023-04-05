Выпуск ppp 2.5.0, спустя 22 года после формирования прошлой ветки

|
|
|
|2.4, Аноним (4), 21:32, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
драйвера фсе.
В смысле - нет работающей поддержки ipx ни в одной еще живой системе. Поэтому логично что нет смысла сохранять его обертку, нечего уже оборачивать.
Жаль, конечно. Покойся с миром.
|
|1.2, pashev.ru (?), 21:28, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
> Предложено сборочное окружение на основе GNU Autoconf и Automake. Добавлена поддержка pkgconfig
Олды наносят ответный удар )
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 23:38, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Баг трекер высылать на адрес
National Security Agency
9800 Savage Rd., Suite 6272
Fort George G. Meade, MD 20755-6000
|
|1.8, InuYasha (??), 21:50, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Блин, на секунду я подумал что PHP++ вернулся, но нет. :(
А так - чо, PPP юзал. Но лет 15 надаз. Виртуально поднимаю бокал!
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 22:02, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
PPP в виде PPPoE многие потребители медного Интернета используют до сих пор.
|
|
|
|
|
|4.13, Аноним (13), 22:17, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В 2/3 случаях - pptp или l2tp, 1/3 - openvpn всех впнов в дикой природе...
|
|3.11, Аноним (11), 22:14, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Почему только «медного»? Некоторые уникумы PPPoE и по GPON гоняют! Какая, собственно, разница?
|
|3.14, Аноним (21), 22:20, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это стандартный протокол стационарного подключения к интернет-провайдеру.
|
|1.17, 4eburashk (ok), 23:01, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
ООО! Оно же ещё и внукам моим достанется!
И M$chap туда же им впридачу, чтоб не скучали. =))
>Прекращена поддержка протокола IPX.
Всё, без IPX внукам не объяснить, про "Дюк-Нюкем по нульмодему"...
Так она и приходит незаметно, старость =)))
|
|
|
|2.19, Аноним (21), 23:27, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я знаю обжимку "нульмодемный кабель" для соединения комп-комп или свич-свич, до внедрения автоопределения на сетевом оборудовании.
|
|
|
|3.24, Тот_ещё_аноним (ok), 23:53, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там про нульмодем на com-портах
Rs232 и потомки
Но да, суть та же, кабель + два разъёма
А локальные сети на ipx обычно под novellnw работали, кабель коаксиальный, тройники, терминаторы. Сейчас это ещё осталось для видеонаблюдения. Bnc-коннектор в гугле и можно посмотреть как это выглядело :) на сетёвке тоже bnc разъём :)
|
|2.20, Аноним (21), 23:33, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Был еще протокол, который передавал токен от устройства к устройству, чтобы оно могло "говорить" в общую среду передачи сигнала. Был переод когда сеть делали на коаксиальном кабеле и терминаторы на концах и была гальваническая связь и надо было выравнивать потенциал, то есть заземлять или забатареевать,
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 23:52, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Описанные вами технологии до сих пор преподаются бакалаврам в ВУЗах (при чём, программистам, которым эти сокральные знания, на мой взгляд, не очень нужны)
|