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Выпуск ppp 2.5.0, спустя 22 года после формирования прошлой ветки

05.04.2023 21:22

Опубликован релиз пакета ppp 2.5.0 с реализацией поддержки протокола PPP (Point-to-Point Protocol), позволяющего организовать канал связи IPv4/IPv6, используя соединение через последовательные порты или подключения типа точка-точка (например, dial-up). В состав пакета входит фоновый процесс pppd, применяемый для согласования соединения, аутентификации и настройки сетевого интерфейса, а также вспомогательные утилиты pppstats и pppdump. Код проекта распространяется под лицензией BSD. В пакете официально обеспечена поддержка Linux и Solaris (без сопровождения имеется код для NeXTStep, FreeBSD, SunOS 4.x, SVR4, Tru64, AIX и Ultrix).

Прошлая значительная ветка ppp 2.4.0 была выпущена в 2000 году. Значительное увеличение номера версии связано с внесением изменений, нарушающих совместимость с плагинами к pppd, и полной переработкой системы сборки. Среди улучшений:

  • Добавлена поддержка протокола аутентификации PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol).
  • Добавлена поддержка загрузки файлов с сертификатами и ключами в формате PKCS12.
  • Предложено сборочное окружение на основе GNU Autoconf и Automake. Добавлена поддержка pkgconfig.
  • Значительно переработан API для разработки плагинов к pppd.
  • Прекращена поддержка протокола IPX.
  • Прекращена установка исполняемого файла pppd с флагом suid root.
  • В pppd добавлены новые опции ipv6cp-noremote, ipv6cp-nosend, ipv6cp-use-remotenumber, ipv6-up-script, ipv6-down-script, show-options, usepeerwins, ipcp-no-address, ipcp-no-addresses и nosendip.
  • На платформе Linux предоставлена возможность выставление любой скорости передачи данных для последовательного порта, поддерживаемой драйвером.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ppp-project...)
  2. OpenNews: Уязвимость в pppd и lwIP, позволяющая удалённо выполнить код с правами root
  3. OpenNews: Из ядра DragonFly BSD удалена поддержка PPP
  4. OpenNews: Вышел ppp 2.4.7
  5. OpenNews: Опасная уязвимость в модуле l2tp_ppp из состава ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58926-pppd
Ключевые слова: pppd, ppp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:27, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    IPX то за что?)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:32, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    драйвера фсе.
    В смысле - нет работающей поддержки ipx ни в одной еще живой системе. Поэтому логично что нет смысла сохранять его обертку, нечего уже оборачивать.

    Жаль, конечно. Покойся с миром.

     

  • 1.2, pashev.ru (?), 21:28, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Предложено сборочное окружение на основе GNU Autoconf и Automake. Добавлена поддержка pkgconfig

    Олды наносят ответный удар )

     
  • 1.3, pashev.ru (?), 21:29, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Внимательнее, кстати. Может, проект захватили злодеи и наделали бэкдоров.
     
     
  • 2.6, Вася (??), 21:49, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    массовый взлом трех с половиной хостов?
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:38, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баг трекер высылать на адрес
    National Security Agency
    9800 Savage Rd., Suite 6272
    Fort George G. Meade, MD 20755-6000
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 23:58, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это и есть те самые первые злодеи.
     

  • 1.5, Буба (?), 21:44, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Я джвадцать джва года ждал этот релиз
     
  • 1.8, InuYasha (??), 21:50, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Блин, на секунду я подумал что PHP++ вернулся, но нет. :(
    А так - чо, PPP юзал. Но лет 15 надаз. Виртуально поднимаю бокал!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:02, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    PPP в виде PPPoE многие потребители медного Интернета используют до сих пор.
     
     
  • 3.10, Oleg (??), 22:05, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто-то до сих пор использует PPTP. Ура, PoPToP!
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 22:17, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2/3 случаях - pptp или l2tp, 1/3 - openvpn всех впнов в дикой природе...
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:14, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему только «медного»? Некоторые уникумы PPPoE и по GPON гоняют! Какая, собственно, разница?
     
  • 3.14, Аноним (21), 22:20, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это стандартный протокол стационарного подключения к интернет-провайдеру.
     
  • 3.26, Аноним (25), 00:00, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чё там, ростелекомовские же абоненты используют.
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:00, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некоторые USB-модемы общаются с компом по ppp.
     

  • 1.15, Turbid (??), 22:50, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше mpd5?
     
     
  • 2.27, Аноним (25), 00:01, 06/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Music Player Daemon?
     

  • 1.17, 4eburashk (ok), 23:01, 05/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    ООО! Оно же ещё и внукам моим достанется!
    И M$chap туда же им впридачу, чтоб не скучали. =))
    >Прекращена поддержка протокола IPX.

    Всё, без IPX внукам не объяснить, про "Дюк-Нюкем по нульмодему"...
    Так она и приходит незаметно, старость =)))

     
     
  • 2.18, Michael Shigorin (ok), 23:08, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И M$chap туда же им впридачу, чтоб не скучали. =))

    Экии Вы ужасти помните до сих пор ;-)

     
     
  • 3.22, Тот_ещё_аноним (ok), 23:40, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну v2 с NT-хэшем требовал уже не всем доступных мощностей
    В своё время)
     
  • 2.19, Аноним (21), 23:27, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю обжимку "нульмодемный кабель" для соединения комп-комп или свич-свич, до внедрения автоопределения на сетевом оборудовании.
     
     
  • 3.24, Тот_ещё_аноним (ok), 23:53, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там про нульмодем на com-портах
    Rs232 и потомки
    Но да, суть та же, кабель + два разъёма

    А локальные сети на ipx обычно под novellnw работали, кабель коаксиальный, тройники, терминаторы. Сейчас это ещё осталось для видеонаблюдения. Bnc-коннектор в гугле и можно посмотреть как это выглядело :) на сетёвке тоже bnc разъём :)

     
  • 2.20, Аноним (21), 23:33, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был еще протокол, который передавал токен от устройства к устройству, чтобы оно могло "говорить" в общую среду передачи сигнала. Был переод когда сеть делали на коаксиальном кабеле и терминаторы на концах и была гальваническая связь и надо было выравнивать потенциал, то есть заземлять или забатареевать,
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 23:52, 05/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Описанные вами технологии до сих пор преподаются бакалаврам в ВУЗах (при чём, программистам, которым эти сокральные знания, на мой взгляд, не очень нужны)
     

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