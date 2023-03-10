The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск языка программирования Rust 1.68

10.03.2023 08:37

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.68, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • В пакетном менеджере Cargo и репозитории crates.io стабилизирована поддержка протокола Sparse, определяющего новый способ работы с индексом, в котором отражены доступные версии всех существующих в репозитории пакетов. Новый протокол позволяет существенно повысить скорость работы с crates.io и решить проблемы с масштабированием при дальнейшем росте числа пакетов в репозитории.

    Для сокращения задержек, возникающих из-за загрузки полного индекса, в Sparse вместо доступа к индексу с использованием Git задействована прямая загрузка по HTTPS только необходимых индексных данных, охватывающих зависимости конкретного проекта. Для отдачи индексных данных задействован новый сервис index.crates.io. По умолчанию новый протокол планируют задействовать в ветке Rust 1.70, а до этого для его включения можно установить переменную окружения "CARGO_REGISTRIES_CRATES_IO_PROTOCOL=sparse" или добавить в секцию "[registries.crates-io]" файла .cargo/config.toml параметр 'protocol = "sparse"'.

  • Добавлен макрос "pin!", позволяющий создать структуру Pin<&mut T> из выражения "T" с локальным закреплением его состояния (в отличие от Box::pin не выделяет память в куче, а выполняет привязку на уровне стека).
  • Предложен применяемый по умолчанию обработчик ошибок распределения памяти, применяемый при использовании штатного пакета alloc. Приложения в которых включается только alloc (без std) при сбоях выделения памяти отныне будут вызывать обработчик "panic!", который при желании может быть перехвачен при помощи "#[panic_handler]". Программы, использующие библиотеку std, как и раньше будут выводить информацию об ошибке в stderr и аварийно завершать выполнение.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функции VecDeque::new.
  • Для работы на платформе Android теперь требуется как минимум NDK r25 (API 19), т.е. минимальная поддерживаемая версия Android повышена до 4.4 (KitKat).
  • Реализован третий уровень поддержки для платформы Sony PlayStation Vita (armv7-sony-vita-newlibeabihf). Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Командную оболочку Fish планируют переписать на языке Rust
  3. OpenNews: Прогресс в разработке пользовательского окружения COSMIC, написанного на Rust
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.67
  5. OpenNews: В кодовой базе Chromium разрешено использование языка Rust
  6. OpenNews: Фронтэнд для языка Rust доведён до готовности к интеграции в GCC 13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58770-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, iPony129412 (?), 08:39, 10/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вот есть языки для души.
    И это именно оно 🦀
     
     
  • 2, Аноним (2), 08:43, 10/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Starship как раз используются эмодзи если в терминале встаёшь в каталог с исходным кодом на определенном языке
     

  • 3, test (??), 08:44, 10/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции

    Т.е. когда (вроде уже) сделают поддержку gcc для rust, то безопасная работа с памятью пойдет лесом ?

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру