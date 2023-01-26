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Выпуск языка программирования Rust 1.67

26.01.2023 21:56

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.67, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Для функций async с Future::Output реализована возможность указания аннотаций "#[must_use]", включающих вывод предупреждения в случае игнорирования возвращаемого значения, что помогает выявить ошибки, вызванные предположением, что функция изменит значения, а не вернёт новое значение. 
    
   #[must_use]
   async fn bar() -> u32 { 0 }

   async fn caller() {
       bar().await; 
   }

   warning: unused output of future returned by `bar` that must be used
    --> src/lib.rs:5:5
     |
   5 |     bar().await;
     |     ^^^^^^^^^^^
     |
     = note: `#[warn(unused_must_use)]` on by default
  • Обновлена реализация FIFO-очередей std::sync::mpsc (multi-producer single-consumer), которая переведена на использование модуля crossbeam-channel с сохранением прежнего API. Новая реализация отличается решением ряда проблем, более высокой производительностью и упрощением сопровождения кода.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях:
  • Реализован третий уровень поддержки для использования Rust в ядре Linux (linuxkernel), а также для платформ Sony PlayStation 1 (mipsel-sony-psx), PowerPC с AIX (powerpc64-ibm-aix), QNX Neutrino RTOS (aarch64-unknown-nto-qnx710, x86_64-pc-nto-qnx710). Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.

Дополнительно можно отметить публикацию компанией ARM патчей, позволяющих использовать язык Rust для разработки драйверов и модулей ядра Linux, собираемых для систем на базе архитектуры AArch64.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: В кодовой базе Chromium разрешено использование языка Rust
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.66
  4. OpenNews: Фронтэнд для языка Rust доведён до готовности к интеграции в GCC 13
  5. OpenNews: Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust
  6. OpenNews: В ядро Linux 6.1 приняты изменения, обеспечивающие поддержку языка Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58558-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:14, 26/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, Аноним (3), 22:19, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В связи с поддержкой борьбы против расизма отказываюсь прлноценно комментировать эту новость.

    // шутка для старожил

     
  • 1.4, Аноним (4), 22:20, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эээ.. Он безопасно работает с памятью, а то вдруг вы забыли!
     
  • 1.6, васёк (?), 22:21, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спаcибо! Ждем больше системных компонентов на rust в Linux
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:23, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    тем временем зиг перешел на самообеспечение
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:27, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наладили производство наклеек на шахеды?
     

  • 1.8, Аноним (12), 22:23, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    там есть что-нибудь вроде qml? (не враппер, не gtk, не js (qml != js))

    нормальные десктоп приложухи можно писать?

     
  • 1.9, Аноним (9), 22:25, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы переписали на расте
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:25, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "#[must_use]"

    Надо было #[must_die] еще заимплементить на радость анонимусам.

     
     
  • 2.14, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:29, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В некоторых проектах на С встречаю функцию die(), которая обычно делает perror и еxit. Да в perl такая есть.  
     

  • 1.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:26, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для функций async с Future::Output реализована возможность указания аннотаций "#[must_use]"

    Почему для async функций указание аннтоации это отдельный случай? Да в сама аннотация помечена как "This is a nightly-only experimental API." https://doc.rust-lang.org/std/hint/fn.must_use.html , а вот в С++ [[nodiscard]] в 17-ом стандарте и до этого можно было использовать через кастомные атрибуты. И это вы называете стабильным языком? Рановато еще.

     
  • 1.13, Аноним (13), 22:28, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Псевдобезопасный язык от псевдофонда
     

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