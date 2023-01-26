Выпуск языка программирования Rust 1.67

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.67, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки). Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io. Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок. Основные новшества: Для функций async с Future::Output реализована возможность указания аннотаций "#[must_use]", включающих вывод предупреждения в случае игнорирования возвращаемого значения, что помогает выявить ошибки, вызванные предположением, что функция изменит значения, а не вернёт новое значение. #[must_use] async fn bar() -> u32 { 0 } async fn caller() { bar().await; } warning: unused output of future returned by `bar` that must be used --> src/lib.rs:5:5 | 5 | bar().await; | ^^^^^^^^^^^ | = note: `#[warn(unused_must_use)]` on by default

Обновлена реализация FIFO-очередей std::sync::mpsc (multi-producer single-consumer), которая переведена на использование модуля crossbeam-channel с сохранением прежнего API. Новая реализация отличается решением ряда проблем, более высокой производительностью и упрощением сопровождения кода.

В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей: {integer}::checked_ilog {integer}::checked_ilog2 {integer}::checked_ilog10 {integer}::ilog {integer}::ilog2 {integer}::ilog10 NonZeroU*::ilog2 NonZeroU*::ilog10 NonZero*::BITS

Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях: char::from_u32 char::from_digit char::to_digit core::char::from_u32 core::char::from_digit

Реализован третий уровень поддержки для использования Rust в ядре Linux (linuxkernel), а также для платформ Sony PlayStation 1 (mipsel-sony-psx), PowerPC с AIX (powerpc64-ibm-aix), QNX Neutrino RTOS (aarch64-unknown-nto-qnx710, x86_64-pc-nto-qnx710). Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода. Дополнительно можно отметить публикацию компанией ARM патчей, позволяющих использовать язык Rust для разработки драйверов и модулей ядра Linux, собираемых для систем на базе архитектуры AArch64.



