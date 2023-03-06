Выпуск дистрибутива Nitrux 2.7 с пользовательскими окружениями NX Desktop и Maui Shell

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|1.1, Аноним (1), 14:25, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Дистрибтив, дистрибутив. Почему нельзя менять окружения просто скачав исполняемый файл установщика пусть он сам делает всё что надо.
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|3.14, Аноним (14), 15:13, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И почему чтобы посмотреть на сабж надо все ставить дистр с нуля? Это конечно риторический вопрос. Линукс для десктопа не готов уже 30 лет как.
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|4.30, Аноним (30), 16:18, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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для "посмотреть на сабж" есть виртуальные машины. /Твой @Кэп.
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|5.32, Аноним (14), 16:23, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот-вот виртуальный костыль внутри виртуального костыля. Почему нельзя сделать так чтобы всё просто работало?
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|4.35, mikhailnov (ok), 16:25, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Установка с нуля занимает минут 15. Быстрее, чем установить жирную виндовую программу.
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|2.13, Аноним (13), 15:12, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> исполняемый файл установщика
Ну, в вантузе именно такое и применяется. В итоге если ты ставишь 10 игор, то ты десять раз поставишь директ-икс. Каждая собака тащит за собой C++ Redistributable. И надо оно тебе? Причем поставишь redistrubutable одной программы - и внезапно отвалится другая программа, которой был нужен его собственный редистрибутейбл. Вантуз-вей.
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|3.15, Аноним (14), 15:15, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да надо так правильно и так работает и даже игра что была на ХП отлично ставится и идёт на вин 10. И даже не надо ничего искать и выдумывать ключи компиляции. И не надо делать опенсорсный движек для этой игры 20 лет. Чтобы по итогу опенсорсная игра оказалась хуже оригинала.
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|4.20, Омномномном (?), 15:41, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и пес с ней с игрой - софт, в том числе крайне важный таким же макаром работает (от CADов до оч специфического софта медицинского).
Но зря ты пытаешься ватным админам локалхоста тут что-то доказать, они ничем полезным, как правило, не заняты и софт им не нужен.
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|4.22, Admino (ok), 15:45, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да надо так правильно и так работает и даже игра что была на ХП отлично ставится и идёт на вин 10.
Ох уж эти сказочки. Ох уж эти сказочники.
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|5.73, Виндоф (?), 17:13, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Совместимость в Винде со старыми апликухами лучше чем в Линукс. Попробуйте сами и убедитесь,а то на жирный наброс похож ваш коммент. Пользуюсь 10 и старые игры норм работают,достаточно указать в совместимости с какой Виндой оно должно запускаться.
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|6.80, Аноним (80), 17:34, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не так, в линуксе я спокойно играю в игры 15 летней давности (последнее обновление) и в венде уже через 3 года будут проблемы, через 10 лет уже удалят поддержку аудиокодека или ещё что-нибудь такое.
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|8.113, Аноним (80), 17:59, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Не, обычная gentoo unstable Зачем там gcc и glibc, никогда с ними проблем не бы... текст свёрнут, показать
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|6.144, Admino (ok), 18:44, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Совместимость в Винде со старыми апликухами лучше чем в Линукс.
В бинарном виде, без перекомпиляции — получше, да. Просто взять и запустить программу из другого дистрибутива в линуксе не получится.
Но утверждение, что в винде 100% заработает софт, написанный 20 лет назад - есть жирный наброс.
Я всего лишь набросил в ответ на наброс.
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|2.152, Аноним (152), 19:25, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Чтобы посмотреть очередную среду рабочего стола, она эта среда рабочего стола до... большой текст свёрнут, показать
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|1.5, CHIM (ok), 14:39, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда уже можно будет поставить один дистрибутив и просто по щелчку мыши менять как тему, DE? Понятно что сейчас можно установить эти все DE и выбирать при загрузке, но хотелось бы именно быстрой смены
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|2.7, Аноним (80), 14:48, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты немного подумаешь, то поймёшь, что несколько сессий со всем своим мусором это проблема. Впрочем, и сейчас завершаешь сессию и меняешь DE, а куча мусорных процессов остаётся висеть. Более того, если ты запустишь ещё раз то же самое DE, то старые процессы остаются и новые такие же появляются. Это уязвимость, ты можешь логиниться по кругу, пока дескрипторы с идентификаторами не будут исчерпаны, и вызовешь отказ от обслуживания на определённом этапе. Ну а в целом, зачем тебе невозможное и кто это оплатит?
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|3.18, Аноним (13), 15:19, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это уязвимость, ты можешь логиниться по кругу
ШОК! Имея физический доступ к компу, можно его задудосить. По словам ученых, если бы эта уязвимость умела разговаривать, то у нее был бы рот.
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|4.27, Аноним (80), 15:58, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не обязательно физический доступ, достаточно прав для запуска сессии под любым пользователем. И если допустим принято, что у каждого свой аккаунт для удобства, то доступные ресурсы будут постоянно уменьшаться.
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|3.23, Омномномном (?), 15:47, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>а куча мусорных процессов остаётся висеть.
Это проблема, но скорее мусора в головах разработчиков, а не самой идеи использования кучи окружений на 1 хосте.
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|3.36, ilyafedin (ok), 16:26, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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echo KillUserProcesses=yes >> /etc/systemd/logind.conf
echo UserStopDelaySec=0 >> /etc/systemd/logind.conf
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|4.42, Аноним (80), 16:32, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плохая идея. Есть процессы, запускаемые от пользователя, которые не должны умирать, независимо от того, что происходит в графической сессии. Я думаю, пользователи не оценят.
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|5.51, ilyafedin (ok), 16:37, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Плохая идея. Есть процессы, запускаемые от пользователя, которые не должны умирать, независимо
> от того, что происходит в графической сессии. Я думаю, пользователи не
> оценят.
Для такого есть системные сервисы с заданным параметром User.
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|6.61, Аноним (80), 16:41, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Системные сервисы, вроде демона i2p. Запущенные из хомяка, да. Если не в хомяке, то оно не обновится.
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|7.67, ilyafedin (ok), 16:48, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Системные сервисы, вроде демона i2p. Запущенные из хомяка, да. Если не в
> хомяке, то оно не обновится.
Ну вот, нет проблем.
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|8.70, Аноним (80), 17:10, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть ещё фоновые задачи по кодированию, отрисовке, и так далее Какие ещё систем... текст свёрнут, показать
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|10.76, Аноним (80), 17:25, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Обычные пользовательские задачи Fire and forget, таких большинство наверно Зас... текст свёрнут, показать
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|2.16, Аноним (14), 15:17, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пытаются пилить атомарные дистры где костыль в виде контейнеров и слоев. Типа Fedora Kinoite, Fedora Silverblue. Как будто бы пытаются сделать правильно, но тоже что-то не то.
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|2.162, Аноним (152), 19:59, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Такого дистрибутива действительно нет Но есть Debian, предлагающий на выбор из... большой текст свёрнут, показать
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|1.6, pic (?), 14:47, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Длинные движения мышью это паразитка, особенно при работе с панелями задач и докбарами, imho, лучше нажать кнопочку и получить список запущенных приложений, и для этого никуда не двигать мышь.
Системный трей в усмерть старый подход, работа с уведомлениями и виртуальные рабочие столы, imho, лучше.
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|3.10, pic (?), 14:54, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотелось бы что-то для системы, а не только, и работало бы под Wayland.
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|1.169, InuYasha (??), 20:57, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну-ка посмот... Ооомайгад, мои глаза!.. (+_+)
Ну, у этих обоев есть хотя бы один плюс - скриншоты хорошо сжимаются.
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