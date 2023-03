Выпуск дистрибутива Nitrux 2.7 с пользовательскими окружениями NX Desktop и Maui Shell

2.7 , Аноним ( 80 ), 14:48, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если ты немного подумаешь, то поймёшь, что несколько сессий со всем своим мусором это проблема. Впрочем, и сейчас завершаешь сессию и меняешь DE, а куча мусорных процессов остаётся висеть. Более того, если ты запустишь ещё раз то же самое DE, то старые процессы остаются и новые такие же появляются. Это уязвимость, ты можешь логиниться по кругу, пока дескрипторы с идентификаторами не будут исчерпаны, и вызовешь отказ от обслуживания на определённом этапе. Ну а в целом, зачем тебе невозможное и кто это оплатит?

3.18 , Аноним ( 13 ), 15:19, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это уязвимость, ты можешь логиниться по кругу ШОК! Имея физический доступ к компу, можно его задудосить. По словам ученых, если бы эта уязвимость умела разговаривать, то у нее был бы рот.

4.27 , Аноним ( 80 ), 15:58, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не обязательно физический доступ, достаточно прав для запуска сессии под любым пользователем. И если допустим принято, что у каждого свой аккаунт для удобства, то доступные ресурсы будут постоянно уменьшаться.

3.23 , Омномномном ( ? ), 15:47, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >а куча мусорных процессов остаётся висеть. Это проблема, но скорее мусора в головах разработчиков, а не самой идеи использования кучи окружений на 1 хосте.

3.36 , ilyafedin ( ok ), 16:26, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – echo KillUserProcesses=yes >> /etc/systemd/logind.conf

echo UserStopDelaySec=0 >> /etc/systemd/logind.conf

4.42 , Аноним ( 80 ), 16:32, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плохая идея. Есть процессы, запускаемые от пользователя, которые не должны умирать, независимо от того, что происходит в графической сессии. Я думаю, пользователи не оценят.

5.51 , ilyafedin ( ok ), 16:37, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Плохая идея. Есть процессы, запускаемые от пользователя, которые не должны умирать, независимо

> от того, что происходит в графической сессии. Я думаю, пользователи не

> оценят. Для такого есть системные сервисы с заданным параметром User.

6.61 , Аноним ( 80 ), 16:41, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Системные сервисы, вроде демона i2p. Запущенные из хомяка, да. Если не в хомяке, то оно не обновится.

7.67 , ilyafedin ( ok ), 16:48, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Системные сервисы, вроде демона i2p. Запущенные из хомяка, да. Если не в

> хомяке, то оно не обновится. Ну вот, нет проблем.

8.70 , Аноним ( 80 ), 17:10, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Есть ещё фоновые задачи по кодированию, отрисовке, и так далее Какие ещё систем... 9.74 , ilyafedin ( ok ), 17:17, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не очень ясно, что за фоновые задачи В чем проблема их запустить как системный ... 10.76 , Аноним ( 80 ), 17:25, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Обычные пользовательские задачи Fire and forget, таких большинство наверно Зас... 11.81 , ilyafedin ( ok ), 17:35, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Не знаю, что за задачи такие, лично я ничего в сессии, что мне нужно было бы даж... 12.87 , Аноним ( 80 ), 17:44, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Blender, как пример Это было бы очень глупо, да ... 13.146 , ilyafedin ( ok ), 18:55, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Разве Blender будет работать после завершения сессии Это же UI-приложение, он у... 14.147 , Аноним ( 80 ), 19:01, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать https docs blender org manual en latest advanced command_line render html То ж... 15.148 , ilyafedin ( ok ), 19:03, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Раз уж дошли до терминала, то systemd-run... 16.153 , Аноним ( 80 ), 19:27, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Оч сложно, это всё какие-то бесполезные костыли Приложухи могут просто спавнить... 17.161 , ilyafedin ( ok ), 19:45, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Зачем тогда жаловался на мусорные процессы ... 18.163 , Аноним ( 80 ), 20:09, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Процессы, которые заняты делом, не мусорные Мусорные -- это те, которые потерял... 19.165 , ilyafedin ( ok ), 20:16, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Почему один потерялись, а другие - нет Что полезные, что нет, с т з системы пр... 2.16 , Аноним ( 14 ), 15:17, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пытаются пилить атомарные дистры где костыль в виде контейнеров и слоев. Типа Fedora Kinoite, Fedora Silverblue. Как будто бы пытаются сделать правильно, но тоже что-то не то.

2.162 , Аноним ( 152 ), 19:59, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Такого дистрибутива действительно нет Но есть Debian, предлагающий на выбор из...