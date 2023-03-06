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Выпуск дистрибутива Nitrux 2.7 с пользовательскими окружениями NX Desktop и Maui Shell

06.03.2023 14:10

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 2.7.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma, а также отдельное окружение Maui Shell. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.2 ГБ (NX Desktop) и 2.6 ГБ (Maui Shell). Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix.

Пользовательское окружение Maui Shell развивается в соответствии с концепцией "Convergence", подразумевающей возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК. Maui Shell автоматически адаптируется к размеру экрана и доступным методам ввода информации, и может применяться не только на настольных системах, но и на смартфонах и планшетах. Код проекта написан на языках C++ и QML, и распространяется под лицензией LGPL 3.0.

Maui Shell использует компоненты для построения графических интерфейсов MauiKit и фреймворк Kirigami, которые развиваются сообществом KDE. Kirigami является надстройкой над элементами Qt Quick Controls 2, а MauiKit предлагает готовые шаблоны элементов интерфейса, позволяющие очень быстро создавать приложения. В проекте также используются такие компоненты, как BlueDevil (управление Bluetooth), Plasma-nm (управление сетевыми соединениями), KIO, PowerDevil (управление питанием), KSolid и PulseAudio.

Вывод информации обеспечивается при помощи своего композитного менеджера Zpace, отвечающего за отображение и размещение окон и обработку виртуальных рабочих столов. В качестве основного используется протокол Wayland, работа с которым осуществляется при помощи API Qt Wayland Compositor. Поверх Zpace выполняется оболочка Cask, реализующая контейнер, охватывающий всё содержимое экрана, а также предоставляющая базовые реализации таких элементов, как верхняя панель, всплывающие диалоги, экранные карты, области уведомлений, dock-панель, ярлыки, интерфейс вызова программ и т.п.

Одна и та же оболочка может применяться для настольных систем, смартфонов и планшетов, без необходимости создания отдельных версий для устройств с разным форм-фактором. При работе на обычных мониторах оболочка функционирует в режиме рабочего стола, c закреплённой сверху панелью, возможностью открытия произвольного числа окон и управлением при помощи мыши. При наличии сенсорного экрана оболочка работает в режиме планшета с вертикальной компоновкой элементов и открытием окон на весь экран или компоновкой бок о бок по аналогии с мозаичными оконными менеджерами. На смартфонах элементы панели и приложения раскрываются на весь экран, как в традиционных мобильных платформах.

Основные новшества Nitrux 2.7:

  • Началось формирование отдельного ISO-образа с оболочкой Maui Shell. Обновлены версии MauiKit 2.2.2, MauiKit Frameworks 2.2.2, Maui Apps 2.2.2 и Maui Shell 0.6.0. Сборка пока позиционируется для демонстрации возможностей новой оболочки и доступных приложений. В состав включены программы Agenda, Arca, Bonsai, Booth, Buho, Clip, Communicator, Fiery, Index, Maui Manager, Nota, Pix, Shelf, Station, Strike и VVave.
  • Компоненты рабочего стола NX Desktop обновлены до версий KDE Plasma 5.27.2, KDE Frameworks 5.103.0 и KDE Gear (KDE Applications) 22.12.3. Обновлены версии программ, включая Mesa 23.1-git, Firefox 110.0.1 и драйверы NVIDIA 525.89.02.
  • По умолчанию задействовано ядро Linux 6.1.15 с патчами Liquorix.
  • В состав включены пакеты с OpenVPN и open-iscsi.
  • Из Live-образа удалены исполняемые файлы с утилитами управления пакетами (инсталлятор Calamares может установить систему и них, и в статичном Live-образе они лишние).
  • Центр управления приложениями NX Software Center пересобран с использованием MauiKit.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/rel...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 2.6 с рабочим столом NX Desktop
  3. OpenNews: Обновление фреймворка для построения интерфейса Maui и набора приложений Maui Apps
  4. OpenNews: Продолжение развития пользовательской оболочки Maui
  5. OpenNews: Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell
  6. OpenNews: Представлено новое открытое пользовательское окружение Maui Shell
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58751-nitrux
Ключевые слова: nitrux
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Обсуждение (88) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:25, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Дистрибтив, дистрибутив. Почему нельзя менять окружения просто скачав исполняемый файл установщика пусть он сам делает всё что надо.  
     
     
  • 2.3, kusb (?), 14:35, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зависимости?
     
  • 2.4, mikhailnov (ok), 14:37, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется программой установки с ISO-образа
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:13, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И почему чтобы посмотреть на сабж надо все ставить дистр с нуля? Это конечно риторический вопрос. Линукс для десктопа не готов уже 30 лет как.  
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 16:18, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    для "посмотреть на сабж" есть виртуальные машины. /Твой @Кэп.
     
     
  • 5.32, Аноним (14), 16:23, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот-вот виртуальный костыль внутри виртуального костыля. Почему нельзя сделать так чтобы всё просто работало?
     
     
  • 6.34, mikhailnov (ok), 16:24, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что ставится из нормальных пакетов, как раз просто работает
     
     
  • 7.98, Аноним (14), 17:48, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока жив дистр. Очень смешно.  
     
  • 4.35, mikhailnov (ok), 16:25, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Установка с нуля занимает минут 15. Быстрее, чем установить жирную виндовую программу.
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:12, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > исполняемый файл установщика

    Ну, в вантузе именно такое и применяется. В итоге если ты ставишь 10 игор, то ты десять раз поставишь директ-икс. Каждая собака тащит за собой C++ Redistributable. И надо оно тебе? Причем поставишь redistrubutable одной программы - и внезапно отвалится другая программа, которой был нужен его собственный редистрибутейбл. Вантуз-вей.

     
     
  • 3.15, Аноним (14), 15:15, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да надо так правильно и так работает и даже игра что была на ХП отлично ставится и идёт на вин 10.  И даже не надо ничего искать и выдумывать ключи компиляции.  И не надо делать опенсорсный движек для этой игры 20 лет. Чтобы по итогу опенсорсная игра оказалась хуже оригинала.  
     
     
  • 4.20, Омномномном (?), 15:41, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и пес с ней с игрой - софт, в том числе крайне важный таким же макаром работает (от CADов до оч специфического софта медицинского).
    Но зря ты пытаешься ватным админам локалхоста тут что-то доказать, они ничем полезным, как правило, не заняты и софт им не нужен.
     
  • 4.22, Admino (ok), 15:45, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да надо так правильно и так работает и даже игра что была на ХП отлично ставится и идёт на вин 10.

    Ох уж эти сказочки. Ох уж эти сказочники.

     
     
  • 5.73, Виндоф (?), 17:13, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Совместимость в Винде со старыми апликухами лучше чем в Линукс. Попробуйте сами и убедитесь,а то на жирный наброс похож ваш коммент. Пользуюсь 10 и старые игры норм работают,достаточно указать в совместимости с какой Виндой оно должно запускаться.
     
     
  • 6.80, Аноним (80), 17:34, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не так, в линуксе я спокойно играю в игры 15 летней давности (последнее обновление) и в венде уже через 3 года будут проблемы, через 10 лет уже удалят поддержку аудиокодека или ещё что-нибудь такое.
     
     
  • 7.84, Виндоф (?), 17:39, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропатчили gcc и перекомпилили о свежим glibc?
     
     
  • 8.113, Аноним (80), 17:59, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, обычная gentoo unstable Зачем там gcc и glibc, никогда с ними проблем не бы... текст свёрнут, показать
     
  • 6.144, Admino (ok), 18:44, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Совместимость в Винде со старыми апликухами лучше чем в Линукс.

    В бинарном виде, без перекомпиляции — получше, да. Просто взять и запустить программу из другого дистрибутива в линуксе не получится.

    Но утверждение, что в винде 100% заработает софт, написанный 20 лет назад - есть жирный наброс.

    Я всего лишь набросил в ответ на наброс.

     
  • 2.68, Аноним (68), 16:52, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется потому что запредельно сложно
     
  • 2.152, Аноним (152), 19:25, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы посмотреть очередную среду рабочего стола, она эта среда рабочего стола до... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, CHIM (ok), 14:39, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда уже можно будет поставить один дистрибутив и просто по щелчку мыши менять как тему, DE? Понятно что сейчас можно установить эти все DE и выбирать при загрузке, но хотелось бы именно быстрой смены
     
     
  • 2.7, Аноним (80), 14:48, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты немного подумаешь, то поймёшь, что несколько сессий со всем своим мусором это проблема. Впрочем, и сейчас завершаешь сессию и меняешь DE, а куча мусорных процессов остаётся висеть. Более того, если ты запустишь ещё раз то же самое DE, то старые процессы остаются и новые такие же появляются. Это уязвимость, ты можешь логиниться по кругу, пока дескрипторы с идентификаторами не будут исчерпаны, и вызовешь отказ от обслуживания на определённом этапе. Ну а в целом, зачем тебе невозможное и кто это оплатит?
     
     
  • 3.18, Аноним (13), 15:19, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это уязвимость, ты можешь логиниться по кругу

    ШОК! Имея физический доступ к компу, можно его задудосить. По словам ученых, если бы эта уязвимость умела разговаривать, то у нее был бы рот.

     
     
  • 4.27, Аноним (80), 15:58, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не обязательно физический доступ, достаточно прав для запуска сессии под любым пользователем. И если допустим принято, что у каждого свой аккаунт для удобства, то доступные ресурсы будут постоянно уменьшаться.
     
  • 3.23, Омномномном (?), 15:47, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >а куча мусорных процессов остаётся висеть.

    Это проблема, но скорее мусора в головах разработчиков, а не самой идеи использования кучи окружений на 1 хосте.

     
  • 3.36, ilyafedin (ok), 16:26, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    echo KillUserProcesses=yes >> /etc/systemd/logind.conf
    echo UserStopDelaySec=0 >> /etc/systemd/logind.conf
     
     
  • 4.42, Аноним (80), 16:32, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохая идея. Есть процессы, запускаемые от пользователя, которые не должны умирать, независимо от того, что происходит в графической сессии. Я думаю, пользователи не оценят.
     
     
  • 5.51, ilyafedin (ok), 16:37, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Плохая идея. Есть процессы, запускаемые от пользователя, которые не должны умирать, независимо
    > от того, что происходит в графической сессии. Я думаю, пользователи не
    > оценят.

    Для такого есть системные сервисы с заданным параметром User.

     
     
  • 6.61, Аноним (80), 16:41, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системные сервисы, вроде демона i2p. Запущенные из хомяка, да. Если не в хомяке, то оно не обновится.
     
     
  • 7.67, ilyafedin (ok), 16:48, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Системные сервисы, вроде демона i2p. Запущенные из хомяка, да. Если не в
    > хомяке, то оно не обновится.

    Ну вот, нет проблем.

     
     
  • 8.70, Аноним (80), 17:10, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё фоновые задачи по кодированию, отрисовке, и так далее Какие ещё систем... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.74, ilyafedin (ok), 17:17, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень ясно, что за фоновые задачи В чем проблема их запустить как системный ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.76, Аноним (80), 17:25, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обычные пользовательские задачи Fire and forget, таких большинство наверно Зас... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.81, ilyafedin (ok), 17:35, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю, что за задачи такие, лично я ничего в сессии, что мне нужно было бы даж... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.87, Аноним (80), 17:44, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Blender, как пример Это было бы очень глупо, да ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.146, ilyafedin (ok), 18:55, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве Blender будет работать после завершения сессии Это же UI-приложение, он у... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.147, Аноним (80), 19:01, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https docs blender org manual en latest advanced command_line render html То ж... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.148, ilyafedin (ok), 19:03, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз уж дошли до терминала, то systemd-run... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.153, Аноним (80), 19:27, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оч сложно, это всё какие-то бесполезные костыли Приложухи могут просто спавнить... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.161, ilyafedin (ok), 19:45, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда жаловался на мусорные процессы ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.163, Аноним (80), 20:09, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Процессы, которые заняты делом, не мусорные Мусорные -- это те, которые потерял... текст свёрнут, показать
     
     
  • 19.165, ilyafedin (ok), 20:16, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему один потерялись, а другие - нет Что полезные, что нет, с т з системы пр... текст свёрнут, показать
     
  • 2.16, Аноним (14), 15:17, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытаются пилить атомарные дистры где костыль в виде контейнеров и слоев. Типа Fedora Kinoite, Fedora Silverblue. Как будто бы пытаются сделать правильно, но тоже что-то не то.  
     
  • 2.162, Аноним (152), 19:59, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такого дистрибутива действительно нет Но есть Debian, предлагающий на выбор из... большой текст свёрнут, показать
     

     ....большая нить свёрнута, показать (23)

  • 1.6, pic (?), 14:47, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Длинные движения мышью это паразитка, особенно при работе с панелями задач и докбарами, imho, лучше нажать кнопочку и получить список запущенных приложений, и для этого никуда не двигать мышь.

    Системный трей в усмерть старый подход, работа с уведомлениями и виртуальные рабочие столы, imho, лучше.

     
     
  • 2.8, Аноним (80), 14:50, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rocker gestures гениальная вещь, что ни говори.
     
     
  • 3.10, pic (?), 14:54, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотелось бы что-то для системы, а не только, и работало бы под Wayland.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:52, 06/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.12, васёк (?), 15:06, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.29, kawaii_girl (ok), 16:02, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 4.31, Амомин (?), 16:22, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.77, kawaii_girl (ok), 17:31, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 6.85, Амомин (?), 17:40, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.109, kawaii_girl (ok), 17:57, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• –7 +/
     
     
  • 8.159, Аноним (159), 19:44, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 7.116, kawaii_girl (ok), 18:00, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• –11 +/
     
     
  • 8.133, Мисс Кавай (?), 18:06, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
  • 6.164, Аноним (152), 20:11, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 6.166, Аноним (152), 20:34, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.44, Мисс Кавай (?), 16:34, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• –10 +/
     
     
  • 5.78, Амомин (?), 17:32, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.158, Аноним (159), 19:39, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.167, Аноним (152), 20:38, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.39, Аноним (39), 16:29, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.75, Аномимик (ok), 17:23, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
     
  • 4.125, Мисс Кавай (?), 18:03, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• –7 +/
     
     
  • 5.145, kawaii_girl (ok), 18:51, 06/03/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.168, Аноним (152), 20:39, 06/03/2023 Скрыто модератором
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  • 2.17, Аноним (17), 15:17, 06/03/2023 Скрыто модератором
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  • 3.79, Амомин (?), 17:33, 06/03/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (24)

  • 1.11, Товарисч (?), 15:05, 06/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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     ....ответы скрыты модератором (11)

  • 1.150, Аноним (152), 19:13, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Пользовательское окружение Maui Shell развивается в соответствии с концепцией "Convergence"

    Как всегда на опеннете любят страшные незнакомые иностранные слова не переводить, ведь аналогов нет.
    Хочу напомнить что Convergence переводится как Конвергенция.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%

     
  • 1.169, InuYasha (??), 20:57, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну-ка посмот... Ооомайгад, мои глаза!.. (+_+)
    Ну, у этих обоев есть хотя бы один плюс - скриншоты хорошо сжимаются.
     
  • 1.170, Аноним (170), 21:15, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда я пробовал сабж год назад оно адцки глючило. Как сейчас?
     

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