Выпуск дистрибутива Nitrux 2.7 с пользовательскими окружениями NX Desktop и Maui Shell

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 2.7.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над KDE Plasma, а также отдельное окружение Maui Shell. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 3.2 ГБ (NX Desktop) и 2.6 ГБ (Maui Shell). Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. Пользовательское окружение Maui Shell развивается в соответствии с концепцией "Convergence", подразумевающей возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК. Maui Shell автоматически адаптируется к размеру экрана и доступным методам ввода информации, и может применяться не только на настольных системах, но и на смартфонах и планшетах. Код проекта написан на языках C++ и QML, и распространяется под лицензией LGPL 3.0. Maui Shell использует компоненты для построения графических интерфейсов MauiKit и фреймворк Kirigami, которые развиваются сообществом KDE. Kirigami является надстройкой над элементами Qt Quick Controls 2, а MauiKit предлагает готовые шаблоны элементов интерфейса, позволяющие очень быстро создавать приложения. В проекте также используются такие компоненты, как BlueDevil (управление Bluetooth), Plasma-nm (управление сетевыми соединениями), KIO, PowerDevil (управление питанием), KSolid и PulseAudio. Вывод информации обеспечивается при помощи своего композитного менеджера Zpace, отвечающего за отображение и размещение окон и обработку виртуальных рабочих столов. В качестве основного используется протокол Wayland, работа с которым осуществляется при помощи API Qt Wayland Compositor. Поверх Zpace выполняется оболочка Cask, реализующая контейнер, охватывающий всё содержимое экрана, а также предоставляющая базовые реализации таких элементов, как верхняя панель, всплывающие диалоги, экранные карты, области уведомлений, dock-панель, ярлыки, интерфейс вызова программ и т.п. Одна и та же оболочка может применяться для настольных систем, смартфонов и планшетов, без необходимости создания отдельных версий для устройств с разным форм-фактором. При работе на обычных мониторах оболочка функционирует в режиме рабочего стола, c закреплённой сверху панелью, возможностью открытия произвольного числа окон и управлением при помощи мыши. При наличии сенсорного экрана оболочка работает в режиме планшета с вертикальной компоновкой элементов и открытием окон на весь экран или компоновкой бок о бок по аналогии с мозаичными оконными менеджерами. На смартфонах элементы панели и приложения раскрываются на весь экран, как в традиционных мобильных платформах. Основные новшества Nitrux 2.7: Началось формирование отдельного ISO-образа с оболочкой Maui Shell. Обновлены версии MauiKit 2.2.2, MauiKit Frameworks 2.2.2, Maui Apps 2.2.2 и Maui Shell 0.6.0. Сборка пока позиционируется для демонстрации возможностей новой оболочки и доступных приложений. В состав включены программы Agenda, Arca, Bonsai, Booth, Buho, Clip, Communicator, Fiery, Index, Maui Manager, Nota, Pix, Shelf, Station, Strike и VVave.

Компоненты рабочего стола NX Desktop обновлены до версий KDE Plasma 5.27.2, KDE Frameworks 5.103.0 и KDE Gear (KDE Applications) 22.12.3. Обновлены версии программ, включая Mesa 23.1-git, Firefox 110.0.1 и драйверы NVIDIA 525.89.02.

По умолчанию задействовано ядро Linux 6.1.15 с патчами Liquorix.

В состав включены пакеты с OpenVPN и open-iscsi.

Из Live-образа удалены исполняемые файлы с утилитами управления пакетами (инсталлятор Calamares может установить систему и них, и в статичном Live-образе они лишние).

Центр управления приложениями NX Software Center пересобран с использованием MauiKit.



