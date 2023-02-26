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В NPM выявлено 15 тысяч пакетов для фишинга и спама

26.02.2023 08:24

Зафиксирована атака на пользователей каталога NPM, в результате которой 20 февраля в репозитории NPM было размещено более 15 тысяч пакетов, в README-файлах которых присутствовали ссылки на фишинговые сайты или реферальные ссылки, за переходы по которым выплачиваются отчисления. В ходе анализа в пакетах было выявлено 190 уникальных фишинговых или рекламных ссылок, охватывающих 31 домен.

Имена пакетов выбирались для привлечения интереса обывателей, напирмер, "free-tiktok-followers" "free-xbox-codes", "instagram-followers-free" и т.п. Расчёт делался на заполнение спамерскими пакетами списка недавних обновлений на главной странице NPM. В описании к пакетам приводились ссылки, обещавшие бесплатные раздачи, подарки, игровые читы, а также бесплатные услуги по накручиванию подписчиков и лайков в социальных сетях, таких как TikTok и Instagram. Это не первая подобная атака, в декабре в каталогах NuGet, NPM и PyPi была зафиксирована публикация 144 тысяч спамерских пакетов.

Содержимое пакетов было сгенерировано автоматически с использованием python-скрипта, который видимо по недосмотру был оставлен в пакетах и включал в себе рабочие учётные данные, использованные в ходе атаки. Пакеты были опубликованы под множеством различных учётных записей с использованием методов, усложняющих распутывание следов и оперативную идентификацию проблемных пакетов.

Кроме мошеннических действий в репозиториях NPM и PyPi также выявлено несколько попыток публикации вредоносных пакетов:

  • В репозитории PyPI найден 451 вредоносный пакет, который маскировался под некоторые популярные библиотеки при помощи тайпсквотинга (назначение похожих имён, отличающихся отдельными символами, например, vper вместо vyper, bitcoinnlib вместо bitcoinlib, ccryptofeed вместо cryptofeed, ccxtt вместо ccxt, cryptocommpare вместо cryptocompare, seleium вместо selenium, pinstaller вместо pyinstaller и т.п.). Пакеты включали обфусцированный код для кражи криптовалюты, который определял наличие идентификаторов криптокошельков в буфере обмена и менял их на кошелёк злоумышленника (предполагается, что при совершении оплаты жертва не заметит, что перенесённый через буфер обмена номер кошелька отличается). Подмену осуществляло встраиваемое в браузер дополнение, которое выполнялось в контексте каждой просматриваемой web-страницы.
  • В репозитории PyPI выявлена серия вредоносных HTTP-библиотек. Вредоносная активность была найдена в 41 пакете, имена которых выбирались с использованием методов тайпсквоттинга и напоминали популярные библиотеки (aio5, requestst, ulrlib, urllb, libhttps, piphttps, httpxv2 и т.п.). Начинка была стилизована под работающие HTTP-библиотеки или копировала код существующих библиотек, а в описании приводились утверждения о преимуществах и сравнения с легитимными HTTP-библиотеками. Вредоносная активность сводилась либо к загрузке вредоносного ПО на систему, либо к сбору и отправке конфиденциальных данных.
  • В NPM выявлено 16 JavaScript-пакетов (speedte*, trova*, lagra), которые помимо заявленной функциональности (тестирование пропускной способности) также содержали код для майнинга криптовалюты без ведома пользователя.
  • В NPM выявлен 691 вредоносный пакет. Большая часть проблемных пакетов притворялась проектами Yandex (yandex-logger-sentry, yandex-logger-qloud, yandex-sendsms и т.п.) и включала код для отправки конфиденциальной информации на внешние серверы. Предполагается, разместившие пакеты пытались добиться подстановки собственной зависимости при сборке проектов в Yandex (метод подмены внутренних зависимостей). В репозитории PyPI теми же исследователями найдено 49 пакетов (reqsystem, httpxfaster, aio6, gorilla2, httpsos, pohttp и т.п.) с обфусцированным вредоносным кодом, загружающим и запускающим исполняемый файл с внешнего сервера.


  1. Главная ссылка к новости (https://checkmarx.com/blog/how...)
  2. OpenNews: Выявлена подстановка вредоносной зависимости в ночные сборки PyTorch
  3. OpenNews: Атака на немецкие компании через NPM-пакеты
  4. OpenNews: Опубликован анализатор, выявивший 200 вредоносных пакетов в NPM и PyPI
  5. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
  6. OpenNews: В репозитории PyPI выявлены вредоносные пакеты, нацеленные на кражу криптовалюты
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58710-npm
Ключевые слова: npm, pypi, mallware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 09:56, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь есть повод принудительно перевести всех на двух факторную авторизацию.
     
  • 1.5, Tron is Whistling (?), 09:57, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нормально. Своё основное предназначение эти "репозитарии" как раз и выполняют.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:13, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а потом заголовки:
    в OpenSource стало больше вирусов на 146%
     
  • 1.7, Dzen Python (ok), 10:51, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хы. Интересно, как скоро все в том же NPM скатится до тоталитарного "чтобы заапрувить пакет, пришлите фото, фото паспорта, фото с флажком в  заду, пруфы что разраб, пруфы на пруфы что разраб, полный разбор кода...ой, вы используете регекспы и минификацию? Наш штатный уругваец с рабочей визой не умеет в регекспы - динайд! Ой, наша девочка-мальчик с вертолётным гендером не умеет читать минифицированный код - динайд!" Ой, вы используете свой сервер, пусть и 100% чистый? Ниггер Джо тебе не верит и ставит денайд.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:12, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В apple store примерно так и есть и все довольны. Только ещё нужно 100$ в год платить
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:26, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у эпл ещё и очередь из желающих 100$ заплатить.  
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:13, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >чтобы заапрувить пакет, пришлите фото, фото паспорта, ..., пруфы что разраб

    Но ведь так и надо

     
  • 2.11, annonn (?), 11:17, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И? Что ты сделаешь? Поплачешь?

    Не нравится нпм - распространяй свой код хоть просто текстовыми файлами, хоть почтовыми голубями.
    Более того NPM опенсорсный - можешь переписать на другой язык, добавить/убрать фич и сделать свой менеджер пакетов с преферансом и куртизанками.

    Можешь даже написать в правилах пользования, что принимаешь любой код, от любого источника хоть от игила, хоть от северной кореи. Главное чтобы было скрепно без всяких вертолетных гендеров.

     
     
  • 3.13, Аноним (12), 11:28, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как тебе такая свежая идея не пользоваться node.js? Не приходила такая в голову?
     
     
  • 4.14, annonn (?), 11:32, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно приходила, но если ты делаешь это по работе... то у тебя из вариантов - сменить работу)
    Далеко не все настолько принципиальные или упоротые, чтобы так поступать.
     
  • 2.16, YetAnotherOnanym (ok), 11:35, 26/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пруфы на пруфы что разраб

    Пруф на пруф называется "апостиль".

     

  • 1.8, Аноним (9), 11:07, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в crate? А в maven?
    Правда в maven тайпсквотинг не сделаешь
     
  • 1.15, YetAnotherOnanym (ok), 11:33, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда такого не было...
    > Содержимое пакетов было сгенерировано автоматически с использованием python-скрипта, который видимо по недосмотру был оставлен в пакетах и включал в себе рабочие учётные данные, использованные в ходе атаки

    Больше на троллинг похоже. "Ваш жабпаскрипт даже для автоматической генерации readme'шек со ссылками  не годится". Ну, и креденшиалзы нате вам, мы себе новые нарисуем.

     
  • 1.17, Аноним (17), 11:43, 26/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и запишем: девелоперы javascript не могут придумать скрипт, который зарубал бы пакеты с явными признаками мимикрии под существующие.
    При том что задача даже не для студента, а для старшекласника (проверить все замены i->l->1, o->0, букву на двойную, потерю двойной буквы и т.п.)
     

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