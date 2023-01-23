Доступен WFB-ng 23.01, стек для организации связи с дронами при помощи карт Wi-Fi

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|1.1, Атон (?), 13:09, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> поддерживается установка двунаправленного линка для обмена данными, поверх которого может быть поднят туннель TCP/IP для
для маршрутизации?
для управления точка-точка TCP/IP избыточен и вносит лишние задержки. расскажите им про модемную связь, BBS, zmodem
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|2.3, Аноним (3), 13:17, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Под двунаправленным линком здесь имеется ввиду обмен UDP пакетами точка-точка. Через такие линки можно передать видео (икапсуляцией RTP пакетов), телеметрию mavlink или сделать TUN-TAP тоннель для передачи уже обычного TCP/IP стека. Например ssh на дрон сделать
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|3.19, Атон (?), 14:47, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Под двунаправленным линком здесь имеется ввиду обмен UDP пакетами точка-точка. Через такие
> линки можно передать видео (икапсуляцией RTP пакетов), телеметрию mavlink или сделать
> TUN-TAP тоннель для передачи уже обычного TCP/IP стека. Например ssh на
> дрон сделать
не имеет значения, udp или tcp.
маршрутизируемый IP стек избыточен для связи точка-точка.
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|4.33, Аноним (3), 16:16, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он используется только для вспомогательных операций (ssh например сделать). Для передачи видео и телеметрии используются каналы точка-точка.
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|5.73, Атон (?), 19:38, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он используется только для вспомогательных операций (ssh например сделать). Для передачи
> видео и телеметрии используются каналы точка-точка.
Не имеет значения как он используется.
Для связи точка-точка маршрутизируемый (UDP/IP TCP/IP) IP протокол избыточен.
Для дрона, обработка ненужного IP протокола = минус 3 минуты полета.
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|3.26, Бывалый смузихлёб (?), 15:28, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Итак, судя по новости:
Есть широковещательные пакеты без гарантии доставки, по которым предлагается слать команды и видеопоток( т.е если пакет немного побьётся - видеопотоку придёт конец )
Будто этого мало, поверх лепится шифрование, чтобы даже теоретическое восстановление побитых пакетов стало ещё сложнее
Поверх этого ещё ssh не хватает для полного счастья
Надо очень постараться найти таких психов, которые бы под подобные гарантии качества связи куда-то отправили серьезный и оснащённый дрон
А вот лораван - действительно, не совсем понятно, почему не используют хотя бы для передачи команд или получения каких-то параметров.
Возможно даже шакального и суперурезанного но видеопотока
Вайфай и вся эта многослойная сетевая мешанина в этом случае слишком громоздка и избыточна
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|4.30, Аноним (3), 16:01, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поверх сырых пакетов идет сначала шифрование, потом FEC (для коррекции потерь), а потом уже данные. От обчыного wifi отличается только тем, что в нем ACK'и (запрос на повторную передачу потеряного пакета), а тут FEC
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|5.52, Аноним (-), 17:49, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поверх сырых пакетов идет сначала шифрование, потом FEC (для коррекции потерь), а
> потом уже данные. От обчыного wifi отличается только тем, что в
> нем ACK'и (запрос на повторную передачу потеряного пакета), а тут FEC
Обычно у таких диалектов еще нет всяких дурных ассоциаций с точкой доступа и проч - дабы при временной потере линка отпадало только на время фактической потери прохождения пакетов и ни миллисекундой больше.
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|4.51, Аноним (-), 17:47, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
то его починит FEC, который там, внезапно, есть Нафиг крипто Прикольнее при... большой текст свёрнут, показать
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|2.15, Аноним (15), 14:23, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Уже есть вполне достаточный LoRaWAN. Можно получать координаты и посылать сигналы. Видео не пролезет, но когда прилетит посмотришь с карты памяти.
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|3.20, Атон (?), 14:48, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уже есть вполне достаточный LoRaWAN. Можно получать координаты и посылать сигналы. Видео
> не пролезет, но когда прилетит посмотришь с карты памяти.
рофл.
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|5.72, Атон (?), 19:32, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По-русски пиши, в России живёшь.
РОФЛ = Рассмешил Очень, Фактически Лежу под столом.
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|6.75, псевдонимус (?), 19:43, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кучка дегенератов рофлит уже с нулевых. Но не влетело. Воистину смузиляди тупиковая ветвь эволюции. Поколение десятых годнее поолучилось. Мудлениалы совсем бракованые вышли(
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|7.80, Атон (?), 20:06, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не переживай, может быть и ты на что нибудь ещё сгодишься.
я верю в тебя.
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|5.77, псевдонимус (?), 19:47, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посмотреть, как кто-то ходит или ездит. И сделать так, чтобы биообьект удобрял хахлятский чернозем, а не на форумах пердел своим салоприемником.
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|3.65, MaleDog (?), 18:43, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У LoRaWAN скорость передачи 64 байта в секунду(второе окно приема через 5 секунд). В эти 64 байта входит так же два слоя AES и гора заголовков протокола. Т. е. полезных данных в сообщении еще меньше. Он просто не рассчитан на постоянную передачу (см. Duty cycle, который по стандарту должен быть в районе 1 %). Потому если вас устроит, что дрон будет управляться с лагом в несколько секунд то пробуйте. LoraWAN да и чистый LoRa не для этого придуманы. Они подразумевают, что информация будет передаваться редко, сжато и преимущественно в одном направлении. Одновременно на одном канале может передавать только одно устройство, если канал занят, то требуется ждать либо переходить на свободный, каналов мало и все в узком диапазоне(ширина 5 MHz), который легко заглушить.
Потому над вами и смеются, что вы не разбираясь в вопросе предложили мертворожденный вариант.
Простой пример.
Берем максимальную длину сообщения - 64 байта - размер буфера большинства чипов. Больше буфера они принять в одном сообщении не смогут. По воздуху при SF7 эти 64 байта будут передаваться 138мс. Но тут нужно еще учитывать, что когда говорят про десятки километров в LoRa, то обычно имеют в виду SF12, а не SF7. SF7 это с километр максимум по прямой. А при SF12 эти 64 байта будут передаваться 2.7 секунды. И мы сейчас говорим про чистые сообщения без минимальной защиты и заголовков. И с тем ограничением, что "пульт управления" и "дрон" работают на одном канале, а значит должны договариваться об очередности приема и передачи.
Можно использовать многоканальные приемопередатчики вроде SX1301, но у них проприетарные прошивки зашиваемые при старте и протокол, делающий в принципе невозможным отправить сообщение чаще чем 1 раз в секунду.
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|4.76, Аноним (-), 19:46, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У LoRaWAN скорость передачи 64 байта в секунду(второе окно приема через 5 секунд).
Ну вообще там разные битрейты возможны - с понятным ущербом для дальности действия линка, чудес не бывает: чем тормознее битрейт, тем дальше можно запулить при прочих равных.
Но вообще лора в основном для телеметрии из пердей и очень неспешного простого управления типа "включить фонари в е...х". Для интерактивного управления дроном оно ну вот не делалось от слова вообще. И уж тем более это никак не линк для передачи какого либо видео.
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|3.68, Admino (ok), 19:05, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уже есть вполне достаточный LoRaWAN. Можно получать координаты и посылать сигналы. Видео не пролезет, но когда прилетит посмотришь с карты памяти.
Ну то есть совершенно бесполезный протокол на расстояниях чуть больше 150 метров.
Сходи погугли, что такое нормальные FPV дроны и зачем им потоковое видео.
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|2.5, _kp (ok), 13:35, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уже нет. Ввели запрет на полеты гражданских дронов. И теперь это не проблема частотнадзоров.
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|6.56, Аноним (-), 17:57, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Полетать может и не разрешат. Но прилетит точно!🤣
Чтобы точно прилетело - координаты придется дать.
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|6.66, MaleDog (?), 18:54, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они и сами прекрасно справляются. Недавно была новость, что неопознанный дрон(скорее всего полицейский) на трассе M-4 в Воронежской области прилетел в лобовуху грузовику, аккурат напротив головы водителя. Правда, судя по фото, стекло не пробил - застрял в нем. В любой непонятной ситуации "бомбим воронеж".
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|5.69, Аноним (69), 19:11, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во всём мире так... В Токио, например, фиг подымешь вообще дрон.
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|5.79, псевдонимус (?), 19:52, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну дол...бина с правовым сознанием пусть покупает разрешение и вазелин. ТРУЬ никогда таким не морочались.
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|3.14, Аноним (15), 14:20, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это только для больших и тяжелых. Свой мавик про можешь запускать где угодно если там нет собственности больших дядек.
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|2.7, Анна Нимф (?), 13:45, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Частотнадзор пусть имеет тех, кто производит импульсные БП КПД которых уходит на, звиняюсь за выражение, засерания всего эфира.
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|3.60, Аноним (-), 18:03, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Частотнадзор пусть имеет тех, кто производит импульсные БП КПД которых уходит на,
> звиняюсь за выражение, засерания всего эфира.
На 2.4ГГц питальник при всем желании не сможет нагадить, он так высоко не летает. Да даже на 200МГц уже не достанет. Скорее проблемы будут в местах с людьми, от их вайфай мыльниц, где произвдители соревнуются кто мощнее и дальше - так что вом вам пачка балалаек +30dBm, и не спрашивайте как это с надзорами согласовано для попадания в продажу.
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|2.9, Аноним (9), 14:02, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про повышение мощности карт WiFi в новости не говорится. Тогда с таким же успехом можно и за использование WiFi вообще.
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|3.25, Аноним (2), 15:18, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Понимаешь ли, тут дело не в мощности каждой конкретной карты, а в их числе Пред... большой текст свёрнут, показать
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|4.28, _kp (ok), 15:40, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>ну может у физлица быть 10 гаджетов
Вы про умный дом не слышали?
А ещё бывают загородные умные дома, где и парники, освешение, лампочки, микрофоны... там WiFi устройств на порядки больше. И всё на одно физлицо.
И это вообще не считая других гаджетов и игрушек для детей. ;)
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|6.31, _kp (ok), 16:03, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну да, в моём парнике у каждого помидора свой вайфай.
Нет блин, к каждому клапану/приводу/датчику тянется RS485, а к камерам ethernet.. :)
Шутка. Протянуты только линии питания.
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|7.78, Аноним (-), 19:48, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Шутка. Протянуты только линии питания.
Живет до первого соседа с MDK4 на его гамнинке :)
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|5.44, Аноним (44), 17:04, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вы слышали звон, да не знаете, где он. IoT-устройства в редких случаях используют wi-fi. Ибо он слишком энергозатратен, чаще всего и неудобен. Когда у нас датчик может год проработать на одной батарейке, с wi-fi - это невозможно. Поэтому в IoT-устройствах чаще используется технология LoRa, а не wi-fi.
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|6.55, Аноним (-), 17:56, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> wi-fi - это невозможно. Поэтому в IoT-устройствах чаще используется технология LoRa,
> а не wi-fi.
Скорее там используются примитивные модули приемника и передатчика, просто потому что дешевые. А лора стоит раз в 10 дороже и имеет смысл только когда надо максимальное расстояние пробить любой ценой, даже иногда ценой потери скорости до непотребных величин. Для телеметрии раз в дохрена из какой-то перди, в цать километрах от базы - вариант. Вот там лора имеет какой-то смысл.
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|4.64, Аноним (-), 18:16, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот 10000 малинок на максимальной мощности
...полная фигня против +30dBm точек доступа в на порядки больших количествах, через которые особо ушлые господа еще и торенты качают. Вот это уже да, abuse of public resource, когда васькины терабайты порева кладут эфир как минимум его соседям.
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|2.54, Аноним (-), 17:53, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А частотнадзор не вытрахает за такое?
Частоты там совершенно обычные, вайфайные. Да и пакеты более-менее тоже. С тем же успехом тебя трахнут за твой беспроводной роутер.
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|3.13, Аноним (15), 14:19, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лучшая противодроновая защита это спаренный пулемет Максим все это знают.
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|4.41, _kp (ok), 16:52, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучшая противодроновая защита это спаренный пулемет Максим все это знают.
Нет, это эрцац-ПВО из того что было, от него во время той войны и отказались, как только появились средства получше.
А дрон, помимо того что мелкий и малозаметный, еще и в рельефе скрываться может, если не совсем детский.
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|3.16, анон (?), 14:30, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ооооо, мой любимый тип срача - военно-технарский, давайте сразу начем с середины. Дайте для начала сертифицированное определение дрона по госту, чтобы стала понятна причина вашего кринжа, и вас сразу разнесли в хлам. Если нет, то эту ветку можно сворачивать, и принять за дрона любое нло априори.
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|4.38, Аноним (39), 16:46, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> кринжа
Ты сам себя разнёс только что в хлам, употребив слово значение которого не знаешь.
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|1.12, Аноним (15), 14:19, 23/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эти дальнобойные вайфаи кто только не ставил чтобы дачу подключить к интернету, когда не было нормальных мобильных интернет планов.
Если сейчас просто сделают более «нормальный» стандарт то тоже неплохо.
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|2.17, анон (?), 14:32, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Знакомые с высотки на высотку так инет раздавали в лохматых 2к05.
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|2.37, Аноним (39), 16:44, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нормальный мобильный инет появился раньше, чем у многих появились компы. У меня самого комп появился только в 2007 на П4, но уже давненько был классный телефон (кнопочный) с суперским интернетом безлимитным от мегафон. И так почти у всех моих тогдашних одногруппников было кстати.
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|3.43, _kp (ok), 16:58, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Нормальный мобильный инет появился раньше, чем у многих появились компы. У меня
> самого комп появился только в 2007 на П4, но уже давненько
> был классный телефон (кнопочный) с суперским интернетом безлимитным от мегафон. И
> так почти у всех моих тогдашних одногруппников было кстати.
В 2007м ;) Безлимитный, быстрый, и хватало ;)
Видимо у Вас и одногрупников точно компы только начали массово появляться, что хватало.
Помню ещё 2011 "безлимит" был жутко локальным, а у мегафона был совсем футафорский, что приходилось выходить через свой шлюз, до которого можно было достучаться по относилельно безлимитному мобильному каналу.
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|3.45, 11 (?), 17:05, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> У меня самого комп появился только в 2007
Школьник смузи#леб или ни#еброд?
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|2.46, Аноним (44), 17:07, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас есть двухсторонний спутниковый интернет за адекватные деньги.
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|2.23, анонна (?), 15:13, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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этому проекту реб не нужна. с точки зрения выполнимости и управления это все равно что воздушный змей с саморекламирующей свое местоположение. для военных данная технология хлам. а для серезного использования даже в гражданке она не годится из-за собственно ограничения дальности полета и ненадежности управления дроном. в лучшем случае это можно применять в радиоигрушках для детей))
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|3.32, t34 (??), 16:12, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Читаешь новости. Оказывается есть острая нехватка именно БПЛА.
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|3.50, _kp (ok), 17:41, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Вас морально устаревшие сведения о том, как летают дроны, и тем более о управлении ими.
Напрямую с пульта сейчас не всякими игрушками управляют.
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|2.49, qq (??), 17:35, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Детский сад. Дроны вообще нужно запретить на законодательном уровне.
У меня сосед постоянно запускал какой-то аппарат над моим участком.
Было очень неприятно. В особенности, от осознания, что такая штуковина может упасть.
Он нарушал правила летной зоны. Есть же законы, которые разрешают запускать в определенных
местах.
Вот в США правила какие-то мягкие на счёт летных зон: Амазон уже запустил доставку дронами.
Кто-нибудь в курсе какие запреты у китайцев на запуск БЛА?
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|3.57, Аноним (57), 17:58, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> какие запреты у китайцев на запуск БЛА
Как и в любой коррумпированной параше: если кого надо знаешь, то никаких. А если нет, то до 250г и летать по кругу в разрешённых местах в некоторых парках.
А ведь ещё пять лет назад тамошние анончики выполняли миссии по 100+км в автоматическом режиме и многочасовые полёты на выносливость. Эх…
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|4.71, Аноним (71), 19:22, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как и в любой коррумпированной параше: если кого надо знаешь, то никаких. А если нет, то до 250г и летать по кругу в разрешённых местах в некоторых парках.
как ты посмел страны ЕС коррумпированной парашей назвать !?
man EU Drone Regulation
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