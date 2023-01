Доступен WFB-ng 23.01, стек для организации связи с дронами при помощи карт Wi-Fi

3.25 , Аноним ( 2 ), 15:18, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Понимаешь ли, тут дело не в мощности каждой конкретной карты, а в их числе Пред... 4.28 , _kp ( ok ), 15:40, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>ну может у физлица быть 10 гаджетов Вы про умный дом не слышали?

А ещё бывают загородные умные дома, где и парники, освешение, лампочки, микрофоны... там WiFi устройств на порядки больше. И всё на одно физлицо.

И это вообще не считая других гаджетов и игрушек для детей. ;)

5.29 , Аноним ( 29 ), 15:51, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, в моём парнике у каждого помидора свой вайфай.

6.31 , _kp ( ok ), 16:03, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну да, в моём парнике у каждого помидора свой вайфай. Нет блин, к каждому клапану/приводу/датчику тянется RS485, а к камерам ethernet.. :)

Шутка. Протянуты только линии питания.

7.70 , Аноним ( 69 ), 19:15, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Протянуты только линии питания провод есть - уже достаточно.

7.78 , Аноним ( - ), 19:48, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Шутка. Протянуты только линии питания. Живет до первого соседа с MDK4 на его гамнинке :) 5.44 , Аноним ( 44 ), 17:04, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А вы слышали звон, да не знаете, где он. IoT-устройства в редких случаях используют wi-fi. Ибо он слишком энергозатратен, чаще всего и неудобен. Когда у нас датчик может год проработать на одной батарейке, с wi-fi - это невозможно. Поэтому в IoT-устройствах чаще используется технология LoRa, а не wi-fi.

6.55 , Аноним ( - ), 17:56, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > wi-fi - это невозможно. Поэтому в IoT-устройствах чаще используется технология LoRa,

> а не wi-fi. Скорее там используются примитивные модули приемника и передатчика, просто потому что дешевые. А лора стоит раз в 10 дороже и имеет смысл только когда надо максимальное расстояние пробить любой ценой, даже иногда ценой потери скорости до непотребных величин. Для телеметрии раз в дохрена из какой-то перди, в цать километрах от базы - вариант. Вот там лора имеет какой-то смысл.

4.64 , Аноним ( - ), 18:16, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А вот 10000 малинок на максимальной мощности ...полная фигня против +30dBm точек доступа в на порядки больших количествах, через которые особо ушлые господа еще и торенты качают. Вот это уже да, abuse of public resource, когда васькины терабайты порева кладут эфир как минимум его соседям.