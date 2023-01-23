Доступен WFB-ng 23.01, стек для организации связи с дронами при помощи карт Wi-Fi

2.3 , Аноним ( 3 ), 13:17, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Под двунаправленным линком здесь имеется ввиду обмен UDP пакетами точка-точка. Через такие линки можно передать видео (икапсуляцией RTP пакетов), телеметрию mavlink или сделать TUN-TAP тоннель для передачи уже обычного TCP/IP стека. Например ssh на дрон сделать

3.19 , Атон ( ? ), 14:47, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Под двунаправленным линком здесь имеется ввиду обмен UDP пакетами точка-точка. Через такие

> линки можно передать видео (икапсуляцией RTP пакетов), телеметрию mavlink или сделать

> TUN-TAP тоннель для передачи уже обычного TCP/IP стека. Например ssh на

> дрон сделать не имеет значения, udp или tcp. маршрутизируемый IP стек избыточен для связи точка-точка.

4.33 , Аноним ( 3 ), 16:16, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он используется только для вспомогательных операций (ssh например сделать). Для передачи видео и телеметрии используются каналы точка-точка.

5.73 , Атон ( ? ), 19:38, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Он используется только для вспомогательных операций (ssh например сделать). Для передачи

> видео и телеметрии используются каналы точка-точка. Не имеет значения как он используется. Для связи точка-точка маршрутизируемый (UDP/IP TCP/IP) IP протокол избыточен. Для дрона, обработка ненужного IP протокола = минус 3 минуты полета.

3.26 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 15:28, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Итак, судя по новости:

Есть широковещательные пакеты без гарантии доставки, по которым предлагается слать команды и видеопоток( т.е если пакет немного побьётся - видеопотоку придёт конец )

Будто этого мало, поверх лепится шифрование, чтобы даже теоретическое восстановление побитых пакетов стало ещё сложнее Поверх этого ещё ssh не хватает для полного счастья Надо очень постараться найти таких психов, которые бы под подобные гарантии качества связи куда-то отправили серьезный и оснащённый дрон А вот лораван - действительно, не совсем понятно, почему не используют хотя бы для передачи команд или получения каких-то параметров.

Возможно даже шакального и суперурезанного но видеопотока

Вайфай и вся эта многослойная сетевая мешанина в этом случае слишком громоздка и избыточна

4.30 , Аноним ( 3 ), 16:01, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поверх сырых пакетов идет сначала шифрование, потом FEC (для коррекции потерь), а потом уже данные. От обчыного wifi отличается только тем, что в нем ACK'и (запрос на повторную передачу потеряного пакета), а тут FEC

5.52 , Аноним ( - ), 17:49, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поверх сырых пакетов идет сначала шифрование, потом FEC (для коррекции потерь), а

> потом уже данные. От обчыного wifi отличается только тем, что в

> нем ACK'и (запрос на повторную передачу потеряного пакета), а тут FEC Обычно у таких диалектов еще нет всяких дурных ассоциаций с точкой доступа и проч - дабы при временной потере линка отпадало только на время фактической потери прохождения пакетов и ни миллисекундой больше.

4.51 , Аноним ( - ), 17:47, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать то его починит FEC, который там, внезапно, есть Нафиг крипто Прикольнее при... 4.61 , Проффесор ( ? ), 18:06, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видеопоток по LoRaWAN? Жир!

3.74 , псевдонимус ( ? ), 19:38, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Негодно.для фронта это не нужно.

2.15 , Аноним ( 15 ), 14:23, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Уже есть вполне достаточный LoRaWAN. Можно получать координаты и посылать сигналы. Видео не пролезет, но когда прилетит посмотришь с карты памяти.

3.20 , Атон ( ? ), 14:48, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уже есть вполне достаточный LoRaWAN. Можно получать координаты и посылать сигналы. Видео

> не пролезет, но когда прилетит посмотришь с карты памяти. рофл.

4.39 , Аноним ( 39 ), 16:48, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – По-русски пиши, в России живёшь.

5.48 , деанон ( ? ), 17:31, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Колпак и красный нос не жмут?

5.72 , Атон ( ? ), 19:32, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > По-русски пиши, в России живёшь. РОФЛ = Рассмешил Очень, Фактически Лежу под столом.

6.75 , псевдонимус ( ? ), 19:43, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кучка дегенератов рофлит уже с нулевых. Но не влетело. Воистину смузиляди тупиковая ветвь эволюции. Поколение десятых годнее поолучилось. Мудлениалы совсем бракованые вышли(

7.80 , Атон ( ? ), 20:06, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не переживай, может быть и ты на что нибудь ещё сгодишься.

я верю в тебя.

4.47 , деанон ( ? ), 17:27, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем вообще дрон? Посмотришь как другой запускает

5.77 , псевдонимус ( ? ), 19:47, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Посмотреть, как кто-то ходит или ездит. И сделать так, чтобы биообьект удобрял хахлятский чернозем, а не на форумах пердел своим салоприемником.

3.65 , MaleDog ( ? ), 18:43, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У LoRaWAN скорость передачи 64 байта в секунду(второе окно приема через 5 секунд). В эти 64 байта входит так же два слоя AES и гора заголовков протокола. Т. е. полезных данных в сообщении еще меньше. Он просто не рассчитан на постоянную передачу (см. Duty cycle, который по стандарту должен быть в районе 1 %). Потому если вас устроит, что дрон будет управляться с лагом в несколько секунд то пробуйте. LoraWAN да и чистый LoRa не для этого придуманы. Они подразумевают, что информация будет передаваться редко, сжато и преимущественно в одном направлении. Одновременно на одном канале может передавать только одно устройство, если канал занят, то требуется ждать либо переходить на свободный, каналов мало и все в узком диапазоне(ширина 5 MHz), который легко заглушить. Потому над вами и смеются, что вы не разбираясь в вопросе предложили мертворожденный вариант. Простой пример.

Берем максимальную длину сообщения - 64 байта - размер буфера большинства чипов. Больше буфера они принять в одном сообщении не смогут. По воздуху при SF7 эти 64 байта будут передаваться 138мс. Но тут нужно еще учитывать, что когда говорят про десятки километров в LoRa, то обычно имеют в виду SF12, а не SF7. SF7 это с километр максимум по прямой. А при SF12 эти 64 байта будут передаваться 2.7 секунды. И мы сейчас говорим про чистые сообщения без минимальной защиты и заголовков. И с тем ограничением, что "пульт управления" и "дрон" работают на одном канале, а значит должны договариваться об очередности приема и передачи.

Можно использовать многоканальные приемопередатчики вроде SX1301, но у них проприетарные прошивки зашиваемые при старте и протокол, делающий в принципе невозможным отправить сообщение чаще чем 1 раз в секунду.

4.76 , Аноним ( - ), 19:46, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У LoRaWAN скорость передачи 64 байта в секунду(второе окно приема через 5 секунд). Ну вообще там разные битрейты возможны - с понятным ущербом для дальности действия линка, чудес не бывает: чем тормознее битрейт, тем дальше можно запулить при прочих равных. Но вообще лора в основном для телеметрии из пердей и очень неспешного простого управления типа "включить фонари в е...х". Для интерактивного управления дроном оно ну вот не делалось от слова вообще. И уж тем более это никак не линк для передачи какого либо видео.

3.68 , Admino ( ok ), 19:05, 23/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уже есть вполне достаточный LoRaWAN. Можно получать координаты и посылать сигналы. Видео не пролезет, но когда прилетит посмотришь с карты памяти. Ну то есть совершенно бесполезный протокол на расстояниях чуть больше 150 метров. Сходи погугли, что такое нормальные FPV дроны и зачем им потоковое видео.

