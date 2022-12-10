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Открыт код исходной реализации языка PostScript

10.12.2022 09:36

Музей компьютерной истории получил разрешение от компании Adobe на публикацию исходных текстов одной из первых реализаций технологии печати PostScript, выпущенной в 1984 году. Технология PostScript примечательна тем, что выводимая на печать страница описывается на специальном языке программирования и документ PostScript представляет собой программу, интерпретируемую при выводе на печать.

Опубликованный код написан на языке Си и теперь доступен для загрузки (zip-архив) под лицензией CHM Software License Agreement. Реализация среди прочего включает код хинтинга шрифтов, который лёг в основу алгоритма, обеспечивающего высокое качество отрисовки шрифтов в разных разрешениях, долгое время являвшегося коммерческой тайной Adobe, раскрытой только в 2010 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://computerhistory.org/bl...)
  2. OpenNews: Открыт код классического почтового клиента Eudora
  3. OpenNews: Исходные тексты Lisa OS будут открыты и переданы в музей компьютерной истории
  4. OpenNews: Опубликованы исходные тексты операционной системы CP/M
  5. OpenNews: Музей компьютерной истории опубликовал исходные тексты MS-DOS 1.1/2.0 и MS Word 1.1a
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58295-postscript
Ключевые слова: postscript, adobe
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:34, 10/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    >You acknowledge and agree that

    portions of the Software, including, but not limited to, the source code and the specific design
    and structure of individual modules or programs, constitute or contain trade secrets of Museum
    and its licensors.

    Они там с головой не дружат? Trade secret - это по определению то, что охраняется и в публичном доступе его нет.

     
  • 2, Аноним (1), 10:39, 10/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    >You may terminate the license at

    any time by destroying all copies of the Software in your possession or control.
    >Upon termination, you must, at the Museum’s option, either promptly destroy or return to the Museum all copies of the Software in your possession or control and certify in writing to the Museum that you have fully complied with the foregoing and that no copy of the Software remains in your possession or control

    Не качайте. Это какая-то дичь и сумасшествие. После того, как вы удалите софт со своего ПК, вы обязаны послать в музей юридически обязывающее письменное уведомление, что вы это сделали.

     
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