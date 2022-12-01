Релиз Mesa 22.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan

2.2 , Аноним ( 2 ), 13:01, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внезапно да, уже и из утюгов они торчат. Хочешь пилить что-то более нужное - бери и пили)

Пока же ты хочешь просто ныть

3.4 , Попандопала ( ? ), 13:12, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Между прочим значительно полезней и безопасней чем программировать не нужно. Занесли что ли им? Зонды-паяльники во все дыры? Вот Майкрософт подсуетится cj cdjbv Copilot и многие айтишники пойдут вспекуляты-челночники.D

2.5 , Жироватт ( ok ), 13:14, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – IоT же. Одно дело, когда в "умный" чайник пихают плату на iMSC51 (которой, по факту, достаточно для управления парой датчиков и функцией автоподогрева с расписаниями, таймерами и блудницами), а другое дело - когда к чайнику прикручивают экран (фулл-аш-дэ, триллард цветов в 200х300) и выводят в интернет. Тут и нужна малинка, на которой и особых самообновляющихся зондов натолкать можно, прям целую пачку, и в кукурузис с чайника поиграть. Пока течёт твой любимый кепчук^W^W^W^W греется вода для доширака. А если без шутеек, то уходит IoT от кастомных МК в сторону полноценных одноплатников: там нужны красивые мультимедиа-панели для отображения UI, плюс софт под них делать может кто угодно, а не хардкорные сишники-асмеры. Рынок требует прибыли, прибыль делают юзеры, юзерам нужен ТРЫДЭ-интерфейс на домашнем термостате с функцией автоподогрева стула, пока они едут домой из офиса. Рынок требует прибыли, прибыль увеличивает уменьшение себестоимости: кодеры, которые умеют делать безглючные прошивки на МК нонче дороги - цену себе знают, сволочи, на колени перед неграми не становятся и плевать им на эко- и повесточку с высоченной башни. А хипстера посадил за ВизуалСтудиоКоде, который там с нулевыми углеродными выбросами с 19990 года до нашей эры, и плати копейки, урезая обещанное на борьбу с экологией и голодными негрятами. А выёживаться будет - так повесточкой отменим и нового посадим.

3.7 , Аноним ( 7 ), 13:24, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 200х300) и выводят в интернет Здесь ESP хватит.

2.6 , Аноним ( 6 ), 13:20, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Внезапно садишься в тачку, а там крутой одноплатный бортовой комп с такой видео. Сидишь на заднем сидении пока везут фильм смотришь, в нете лазишь.

Летишь и смотришь фильм в самолёте.

Ну ты понял, полмира уже в этом, пока ты спал.

2.8 , Аноним ( 8 ), 13:30, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сдается мне когда напилят все займутся старыми драйверами чтобы не скучать. Тебе то что? раз код работает и универсален, да еще и новые карточки поддерживает, то уже достойный релиз. А то деграднул тут RX 7900XT, 7900XTX тут до уровня одноплатников, которые постольку поскольку тащат заодно чтобы неграм было на чем посидеть и поугнетаться с повесточки. Зачем им напрягаться и покупать себе достойные компы когда можно поорать и тебе сами все дадут что ты хочешь?

2.11 , _kp ( ok ), 14:15, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Малинки и Оранжи применяются, много, но есть ньюанс. Если нужно применение в качестве сервера, тв приставки, то есть без gpio, то дешевле купить nettop на intel, а он помимо того что сильно быстрее, еще и поставляется и с блоком питания и корпусом, и с ssd, да и ОЗУ поболее. Идут уже с Windows10/11, но Linux на них ставится хорошо. Будущее arm под вопросом, при конской цене плат на них.

