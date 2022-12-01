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Релиз Mesa 22.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan

01.12.2022 12:28

Опубликован релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 22.3.0. Первый выпуск ветки Mesa 22.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 22.3.1.

В Mesa 22.3 доступна поддержка графического API Vulkan 1.3 в драйверах anv для GPU Intel, radv для GPU AMD, tu для GPU Qualcomm и в режиме эмулятора (vn). Поддержка Vulkan 1.1 реализована в программном растеризаторе lavapipe (lvp), а Vulkan 1.0 в драйвере v3dv (GPU Broadcom VideoCore VI из Raspberry Pi 4).

В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов 965, iris (Intel), radeonsi (AMD), zink и llvmpipe. Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU AMD (r600), NVIDIA (nvc0) и Qualcomm Adreno (freedreno), OpenGL 4.3 для virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), а OpenGL 4.2 для драйвера d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12).

Основные новшества:

  • В драйвере freedreno для GPU Qualcomm Adreno обеспечена поддержка графического API OpenGL 4.5, а в драйвере для эмулятора (vn) поддержка API Vulkan 1.3.
  • В драйвере Panfrost реализована возможность кэширования шейдеров на диске и добавлена поддержка GPU Mali T620. Драйвер совместим со спецификацией OpenGL 3.1 и OpenGL ES 3.1.
  • В Vulkan-драйвере RADV (AMD) добавлена поддержка GPU GFX11/RDNA3 (серия Radeon RX 7000). Проведена оптимизация кода для трассировки лучей. Добавлена поддержка пиксельных форматов R8G8B8, B8G8R8 и R16G16B16, а также 64-разрядных форматов вершинного буфера. Добавлена поддержка флага extendedDynamicState2PatchControlPoints, определяющего поддержку расширения VK_EXT_extended_dynamic_state2. Интегрирован Radeon Raytracing Analyzer.
  • В состав включён драйвер Rusticl с реализацией спецификации OpenCL 3.0, определяющей API и расширения языка С для организации кросс-платформенных параллельных вычислений. Драйвер написан на языке Rust, разработан с использованием предоставляемого в Mesa интерфейса Gallium и выступает в роли аналога присутствующего в Mesa OpenCL-фронтэнда Clover. Clover уже давно находится в заброшенном состоянии и rusticl позиционируется как его будущая замена. Поддержка Rust и rusticl по умолчанию отключена и требует сборки с явным указанием опций "-D gallium-rusticl=true -Dllvm=enabled -Drust_std=2021". При сборке в качестве дополнительных зависимостей необходимы компилятор rustc, генератор привязок bindgen, LLVM, инструментарий SPIRV-Tools и транслятор SPIRV-LLVM-Translator.
  • В драйвере RadeonSI включена по умолчанию поддержка многопоточной отрисовки через OpenGL.
  • Представлен Mesa-DB, новый тип кэша шейдеров, сохраняющий данные в одном файле.
  • Добавлена поддержка расширений OpenGL:
  • Добавлена поддержка Vulkan-расширений:


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 22.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Релиз Mesa 22.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Релиз Mesa 22.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  5. OpenNews: Представлен NVK, открытый Vulkan-драйвер для видеокарт NVIDIA
  6. OpenNews: Открытый драйвер Rusticl сертифицирован на совместимость с OpenCL 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58234-mesa
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Попандопала (?), 12:56, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чет так рьяно взялись за поддержку дешманских одноплатников будто из каждого утюга они торчат.D Кроме как у гиков по фану которые страдают Малинки эти где применяются вообще?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:01, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно да, уже и из утюгов они торчат. Хочешь пилить что-то более нужное - бери и пили)
    Пока же ты хочешь просто ныть
     
     
  • 3.4, Попандопала (?), 13:12, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Между прочим значительно полезней и безопасней чем программировать не нужно. Занесли что ли им? Зонды-паяльники во все дыры? Вот Майкрософт подсуетится cj cdjbv Copilot и многие айтишники пойдут вспекуляты-челночники.D
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 13:14, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    IоT же. Одно дело, когда в "умный" чайник пихают плату на iMSC51 (которой, по факту, достаточно для управления парой датчиков и функцией автоподогрева с расписаниями, таймерами и блудницами), а другое дело - когда к чайнику прикручивают экран (фулл-аш-дэ, триллард цветов в 200х300) и выводят в интернет. Тут и нужна малинка, на которой и особых самообновляющихся зондов натолкать можно, прям целую пачку, и в кукурузис с чайника поиграть. Пока течёт твой любимый кепчук^W^W^W^W греется вода для доширака.

    А если без шутеек, то уходит IoT от кастомных МК в сторону полноценных одноплатников: там нужны красивые мультимедиа-панели для отображения UI, плюс софт под них делать может кто угодно, а не хардкорные сишники-асмеры. Рынок требует прибыли, прибыль делают юзеры, юзерам нужен ТРЫДЭ-интерфейс на домашнем термостате с функцией автоподогрева стула, пока они едут домой из офиса. Рынок требует прибыли, прибыль увеличивает уменьшение себестоимости: кодеры, которые умеют делать безглючные прошивки на МК нонче дороги - цену себе знают, сволочи, на колени перед неграми не становятся и плевать им на эко- и повесточку с высоченной башни. А хипстера посадил за ВизуалСтудиоКоде, который там с нулевыми углеродными выбросами с 19990 года до нашей эры, и плати копейки, урезая обещанное на борьбу с экологией и голодными негрятами. А выёживаться будет - так повесточкой отменим и нового посадим.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:24, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 200х300) и выводят в интернет

    Здесь ESP хватит.

     
  • 2.6, Аноним (6), 13:20, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Внезапно садишься в тачку, а там крутой одноплатный бортовой комп с такой видео. Сидишь на заднем сидении пока везут фильм смотришь, в нете лазишь.
    Летишь и смотришь фильм в самолёте.
    Ну ты понял, полмира уже в этом, пока ты спал.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:30, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сдается мне когда напилят все займутся старыми драйверами чтобы не скучать. Тебе то что? раз код работает и универсален, да еще и новые карточки поддерживает, то уже достойный релиз. А то деграднул тут RX 7900XT, 7900XTX тут до уровня одноплатников, которые постольку поскольку тащат заодно чтобы неграм было на чем посидеть и поугнетаться с повесточки. Зачем им напрягаться и покупать себе достойные компы когда можно поорать и тебе сами все дадут что ты хочешь?
     
  • 2.11, _kp (ok), 14:15, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Малинки и Оранжи применяются, много, но есть ньюанс.

    Если нужно применение в качестве сервера, тв приставки, то есть без gpio, то дешевле купить nettop на intel, а он помимо того что сильно быстрее, еще и поставляется и с блоком питания и корпусом, и с ssd, да и ОЗУ поболее. Идут уже с Windows10/11, но Linux на них ставится хорошо.

    Будущее arm под вопросом, при конской цене плат на них.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:03, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В драйвере RadeonSI включена по умолчанию поддержка многопоточной отрисовки через OpenGL

    Ммм теперь решили амдшников познакомить с болью? Ждём постов про "игорь не работаит!". Прикол на nvidia ещё и в том, что эта опция влияет на все vulkan игры. А тут чего?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:50, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда появился многопоточный OpenGL, у меня отвалилась игра Metro: Last Light. Самый первый релиз который. А Redux работает.

    Для этой игры, я думаю, следует указать параметр mesa_glthread=false

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:54, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Братцы! Сишники! Спасайте Clover https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/merge_requests/19385
    Смузилюбы из mesa хотят удалить написанную на замечательном Си реализацию OpenCL

    Местным экспертам по программированию на Си нужно как можно быстрее доделать Clover, чтобы вместо него удалили обфусцированную и текущую реализацию на rust, написанную не знающими что такое шина памяти кодерами. (сначала выучить ANSI C, а потом доделать)

     
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