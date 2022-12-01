Релиз Mesa 22.3, свободной реализации OpenGL и Vulkan

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|1.1, Попандопала (?), 12:56, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чет так рьяно взялись за поддержку дешманских одноплатников будто из каждого утюга они торчат.D Кроме как у гиков по фану которые страдают Малинки эти где применяются вообще?
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|2.2, Аноним (2), 13:01, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внезапно да, уже и из утюгов они торчат. Хочешь пилить что-то более нужное - бери и пили)
Пока же ты хочешь просто ныть
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|3.4, Попандопала (?), 13:12, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Между прочим значительно полезней и безопасней чем программировать не нужно. Занесли что ли им? Зонды-паяльники во все дыры? Вот Майкрософт подсуетится cj cdjbv Copilot и многие айтишники пойдут вспекуляты-челночники.D
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|2.5, Жироватт (ok), 13:14, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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IоT же. Одно дело, когда в "умный" чайник пихают плату на iMSC51 (которой, по факту, достаточно для управления парой датчиков и функцией автоподогрева с расписаниями, таймерами и блудницами), а другое дело - когда к чайнику прикручивают экран (фулл-аш-дэ, триллард цветов в 200х300) и выводят в интернет. Тут и нужна малинка, на которой и особых самообновляющихся зондов натолкать можно, прям целую пачку, и в кукурузис с чайника поиграть. Пока течёт твой любимый кепчук^W^W^W^W греется вода для доширака.
А если без шутеек, то уходит IoT от кастомных МК в сторону полноценных одноплатников: там нужны красивые мультимедиа-панели для отображения UI, плюс софт под них делать может кто угодно, а не хардкорные сишники-асмеры. Рынок требует прибыли, прибыль делают юзеры, юзерам нужен ТРЫДЭ-интерфейс на домашнем термостате с функцией автоподогрева стула, пока они едут домой из офиса. Рынок требует прибыли, прибыль увеличивает уменьшение себестоимости: кодеры, которые умеют делать безглючные прошивки на МК нонче дороги - цену себе знают, сволочи, на колени перед неграми не становятся и плевать им на эко- и повесточку с высоченной башни. А хипстера посадил за ВизуалСтудиоКоде, который там с нулевыми углеродными выбросами с 19990 года до нашей эры, и плати копейки, урезая обещанное на борьбу с экологией и голодными негрятами. А выёживаться будет - так повесточкой отменим и нового посадим.
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|2.6, Аноним (6), 13:20, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Внезапно садишься в тачку, а там крутой одноплатный бортовой комп с такой видео. Сидишь на заднем сидении пока везут фильм смотришь, в нете лазишь.
Летишь и смотришь фильм в самолёте.
Ну ты понял, полмира уже в этом, пока ты спал.
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|2.8, Аноним (8), 13:30, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сдается мне когда напилят все займутся старыми драйверами чтобы не скучать. Тебе то что? раз код работает и универсален, да еще и новые карточки поддерживает, то уже достойный релиз. А то деграднул тут RX 7900XT, 7900XTX тут до уровня одноплатников, которые постольку поскольку тащат заодно чтобы неграм было на чем посидеть и поугнетаться с повесточки. Зачем им напрягаться и покупать себе достойные компы когда можно поорать и тебе сами все дадут что ты хочешь?
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|2.11, _kp (ok), 14:15, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Малинки и Оранжи применяются, много, но есть ньюанс.
Если нужно применение в качестве сервера, тв приставки, то есть без gpio, то дешевле купить nettop на intel, а он помимо того что сильно быстрее, еще и поставляется и с блоком питания и корпусом, и с ssd, да и ОЗУ поболее. Идут уже с Windows10/11, но Linux на них ставится хорошо.
Будущее arm под вопросом, при конской цене плат на них.
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|1.3, Аноним (3), 13:03, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В драйвере RadeonSI включена по умолчанию поддержка многопоточной отрисовки через OpenGL
Ммм теперь решили амдшников познакомить с болью? Ждём постов про "игорь не работаит!". Прикол на nvidia ещё и в том, что эта опция влияет на все vulkan игры. А тут чего?
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|2.9, Аноним (9), 13:50, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда появился многопоточный OpenGL, у меня отвалилась игра Metro: Last Light. Самый первый релиз который. А Redux работает.
Для этой игры, я думаю, следует указать параметр mesa_glthread=false
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|1.10, Аноним (10), 13:54, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Братцы! Сишники! Спасайте Clover https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/merge_requests/19385
Смузилюбы из mesa хотят удалить написанную на замечательном Си реализацию OpenCL
Местным экспертам по программированию на Си нужно как можно быстрее доделать Clover, чтобы вместо него удалили обфусцированную и текущую реализацию на rust, написанную не знающими что такое шина памяти кодерами. (сначала выучить ANSI C, а потом доделать)
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