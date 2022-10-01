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Выпуск дистрибутива KaOS 2022.10

08.10.2022 11:04

Представлен выпуск KaOS 2022.10, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (2.9 ГБ).

В новом выпуске:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.25.90, KDE Frameworks 5.78, KDE Gear 22.08.1 и Qt 5.15.6 c патчами от проекта KDE (в поставку также входит Qt 6.4). Улучшена поддержка Wayland.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 5.19.13, Gawk 5.2.0, Bash 5.2, Systemd 251.5, DBus 1.14.4, Git 2.38.0, Mesa 22.1.7, Texlive 2022, Openssh 9.1, Libssh 0.10.4, ZFS 2.1.6.
  • На сборку с Qt6 переведены Obs-studio и Avidemux.
  • Для создания образов initramfs задействован Dracut вместо mkinitcpio.
  • Обновлён инсталлятор Calamares. Добавлена виртуальная клавиатура, позволяющая управлять установкой системы на устройствах без клавиатуры. Предоставлена возможность выбора звукового сервера PulseAudio или Pipewire (по умолчанию). Полностью переделано слайд-шоу, показываемое во время установки.

    Предоставлена опция для использования в разделах устанавливаемой системы ФС ZFS.



  1. Главная ссылка к новости (https://kaosx.us/news/2022/kao...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2022.06
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 22.05, использующего пакетный менеджер Nix
  4. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.2.33
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.3
  6. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS 2022.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57886-kaos
Ключевые слова: kaos
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 11:14, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Панелька справа чтоб не как у всех?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:24, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну надо же показать собственную исключительность. На что фантазии хватило, как говорится.
    Хотя снизу удобнее всего, ну ладно ещё сверху, но по бокам это ну такое себе.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:32, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Внизу было хорошо, когда экраны были 4:3, 5:4. А сейчас, когда 16:9, а то и 21:9, лучше сбоку.
     
  • 2.11, Степан (?), 15:10, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы занять меньшую площадь экрана, элементарно же. Помимо этого во внимание можно взять широкоформатность современных мониторов. Т.е. вертикальное пространство более ценное, чем горизонтальное
     

  • 1.2, InuYasha (??), 11:21, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот, из-за Qt6 как-то и не хочется. Был бы "один дистр - один тулкит" - и всё. Но это ОБСникам неймётся.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:34, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS.

    Это та, которая за 30 лет не научилась уменьшать разделы?

     
  • 1.6, user90 (?), 11:46, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эталонная дрянь :)
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:59, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > kde

    дальше не читал. глючное падучее неадекватно спроектированное антиюзабельное уг

     
  • 1.8, Константавр (ok), 12:27, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А не кутишное у них есть? Тот же Файрфокс, Гимп, Инцкейп? Ясно, что остальное гткшное практически и не нужно.
     
     
  • 2.12, Анно Домини (?), 15:11, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://kaosx.us/packages/
     

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