Выпуск дистрибутива KaOS 2022.10

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|2.3, Аноним (3), 11:24, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну надо же показать собственную исключительность. На что фантазии хватило, как говорится.
Хотя снизу удобнее всего, ну ладно ещё сверху, но по бокам это ну такое себе.
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|3.4, Аноним (4), 11:32, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внизу было хорошо, когда экраны были 4:3, 5:4. А сейчас, когда 16:9, а то и 21:9, лучше сбоку.
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|2.11, Степан (?), 15:10, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы занять меньшую площадь экрана, элементарно же. Помимо этого во внимание можно взять широкоформатность современных мониторов. Т.е. вертикальное пространство более ценное, чем горизонтальное
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|1.2, InuYasha (??), 11:21, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот, из-за Qt6 как-то и не хочется. Был бы "один дистр - один тулкит" - и всё. Но это ОБСникам неймётся.
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|1.5, Аноним (5), 11:34, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS.
Это та, которая за 30 лет не научилась уменьшать разделы?
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|1.7, Аноним (7), 11:59, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> kde
дальше не читал. глючное падучее неадекватно спроектированное антиюзабельное уг
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|1.8, Константавр (ok), 12:27, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А не кутишное у них есть? Тот же Файрфокс, Гимп, Инцкейп? Ясно, что остальное гткшное практически и не нужно.
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