Обновление Firefox 99.0.1

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|2.3, Хотелкин (?), 20:33, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А он умеет варить кофе, а сделать состоявшемуся JavaS программисту приятно?
А биткоин по $1 мне купит?
Нет? Делай выводы сами.
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|3.5, Аноним (1), 20:36, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Простите, глупые вопросы оставлю без внимания. Браузер лучший и всё.
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|3.13, Аноним (13), 21:04, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там 172 менеджера 3 дня и 3 ночи удаляли Яндекс. Они устали. Зайдите через годик.
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|1.2, Аноним (2), 20:32, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После "Исправлено несколько ошибок" хочется видеть "Полностью демонтирован JavaScript"
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|1.12, Аноним (12), 21:03, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В однои из последних обновлений панель Download изуродовали, вместе со всем поведением. Маркетоиды добивают, скоро кроме хрома ничего не останется
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|1.14, ZORON VORONOFF (?), 21:29, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Двоякое к нему отношение, вроде норм, но всегда с изъяном. Стоит в системе не знаю для чего его держу. На мобиле он какойто глюкавый.
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