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Обновление Firefox 99.0.1

12.04.2022 20:27

Доступен корректирующий выпуск Firefox 99.0.1, в котором исправлено несколько ошибок:

  • Устранена проблема с перемещением мышью элементов из панели Download (независимо от того, какой элемент пытались переносить всегда для переноса выбирался только первый элемент).
  • Решены проблемы с работой Zoom, возникавшие при использовании ссылки на zoom.us без указания поддомена.
  • Исправлена специфичная для платформы Windows ошибка, из-за которой не работало аппаратное ускорение декодирования видео на системах с новыми драйверами Intel.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 99
  3. OpenNews: Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS
  4. OpenNews: Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox
  5. OpenNews: Релиз Firefox 98
  6. OpenNews: Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57011-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:30, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучший веб-обозреватель!
     
     
  • 2.3, Хотелкин (?), 20:33, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А он умеет варить кофе, а сделать состоявшемуся JavaS программисту приятно?
    А биткоин по $1 мне купит?
    Нет? Делай выводы сами.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 20:36, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, глупые вопросы оставлю без внимания. Браузер лучший и всё.
     
     
  • 4.6, Хотелкин (?), 20:37, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А яхту мне, этот лучший браузер, построит из золота?
    Нет?
     
     
  • 5.7, Аноним (1), 20:38, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не браузер, а веб-обозреватель. Прошу заметить.
     
     
  • 6.9, Хотелкин (?), 20:40, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А 4е измерение обозревать может?
    Нет?
     
  • 3.13, Аноним (13), 21:04, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там 172 менеджера 3 дня и 3 ночи удаляли Яндекс. Они устали. Зайдите через годик.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:32, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После "Исправлено несколько ошибок" хочется видеть "Полностью демонтирован JavaScript"
     
  • 1.8, ХотелкинВсё (?), 20:39, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это вам за links и javascript.enable=true.
     
  • 1.12, Аноним (12), 21:03, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В однои из последних обновлений панель Download изуродовали, вместе со всем поведением. Маркетоиды добивают, скоро кроме хрома ничего не останется
     
  • 1.14, ZORON VORONOFF (?), 21:29, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Двоякое к нему отношение, вроде норм, но всегда с изъяном. Стоит в системе не знаю для чего его держу. На мобиле он какойто глюкавый.
     

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