Обновление Firefox 99.0.1

2.3 , Хотелкин ( ? ), 20:33, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – А он умеет варить кофе, а сделать состоявшемуся JavaS программисту приятно?

А биткоин по $1 мне купит?

Нет? Делай выводы сами.

3.5 , Аноним ( 1 ), 20:36, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Простите, глупые вопросы оставлю без внимания. Браузер лучший и всё.

4.6 , Хотелкин ( ? ), 20:37, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А яхту мне, этот лучший браузер, построит из золота?

Нет?

5.7 , Аноним ( 1 ), 20:38, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не браузер, а веб-обозреватель. Прошу заметить.

6.9 , Хотелкин ( ? ), 20:40, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А 4е измерение обозревать может?

Нет?

3.13 , Аноним ( 13 ), 21:04, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там 172 менеджера 3 дня и 3 ночи удаляли Яндекс. Они устали. Зайдите через годик.

