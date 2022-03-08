Релиз Firefox 98

|
|1.3, Аноним (3), 21:26, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Например, в протестированной англоязычной сборке вместо Google по умолчанию принудительно теперь включён DuckDuckGo.
Хоть что-то Mozilla действительно хорошее перед смертью (надеюсь, нет) успела сделать.
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 22:58, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Лучше бы вообще убрала поисковик, все равно все нормальные люди помнят адреса сайтов на которые заходят.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 21:30, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может хоть дойдёт до них что херить абсолютно всё при закончившемся месте это не норм.
|
|
|
|3.8, Хых (?), 21:58, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Привыкаем к новой реальности. Теперь размеры файлов будем мерить временем их скачивания и через сколько диск переполнится.
|
|2.16, Dzen Python (ok), 22:59, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тебе это точно надо знать, гой? Большому брату важнее, чтобы твой накопитель не переполнился!
|
|2.18, MT (ok), 23:03, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Качаем на RAM-диск и не паримся. А скачивание в любом случае уже много лет упреждающее и начинается ещё до того, как пользователь выбрал, что делать с файлом.
|
|
|
|3.23, Аноним (5), 23:24, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это в хроме, в фф только в прошлом релизе стало так (или позапрошлом, не помню).
|
|
|
|4.25, Аноним (25), 23:31, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А как отключить? Терпеть не могу упреждающее скачивание в хроме.
|
|
|
|2.17, Dzen Python (ok), 23:03, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это у них запланировано на каждый 20й релиз.
Жди. Скоро они будут треугольными. Справа. Красными. С неотключаемой музыкой при переключении. Огромным полупрозрачным сплешем стилизованного под 8бит с надписью "WINNER IS YOU" поверх при переключении. Отключить можно только проголосовав за "правильного" кандидата и отправив сканы и фото со флажком штатов в анусе на специальный сервис, где почтовый искусственный интеллект определить искренность твоей радости.
Инсайд, инфа 146%.
|
|
|
|3.21, Аноним (21), 23:11, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Еще месяц назад я бы сказал что ты написал бред. А сегодня я напишу что вполне вероятно что так и будет.
|
|1.12, anonunu (?), 22:35, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Устаревший WebVR уже отключили, а недоделанный WebXR ещё не включили? То есть теперь без приседаний в about:config в Firefox никакого VR не будет?
|
|1.13, Аноним (13), 22:50, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 91.7.0
Минорщина. Нафига вообще это в новости, когда даже в Debian идет 91.6.x?
|