Релиз Firefox 98

2.17 , Dzen Python ( ok ), 23:03, 08/03/2022 Это у них запланировано на каждый 20й релиз. Жди. Скоро они будут треугольными. Справа. Красными. С неотключаемой музыкой при переключении. Огромным полупрозрачным сплешем стилизованного под 8бит с надписью "WINNER IS YOU" поверх при переключении. Отключить можно только проголосовав за "правильного" кандидата и отправив сканы и фото со флажком штатов в анусе на специальный сервис, где почтовый искусственный интеллект определить искренность твоей радости. Инсайд, инфа 146%.

3.21 , Аноним ( 21 ), 23:11, 08/03/2022 Еще месяц назад я бы сказал что ты написал бред. А сегодня я напишу что вполне вероятно что так и будет.