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Релиз Firefox 98

08.03.2022 20:56

Состоялся релиз web-браузера Firefox 98. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 91.7.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 99, релиз которой намечен на 5 апреля.

Основные новшества:

  • Изменено поведение при загрузке файлов - вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружаться автоматически, а в панели показывается уведомление о начале загрузки. Через панель пользователь в любой момент может получить информацию о процессе загрузки, открыть загружаемый файл в ходе загрузки (действие будет совершено после окончания загрузки) или удалить файл. В настройках предоставлена возможность включения вывода запроса при каждой загрузке и определения приложения по умолчанию для открытия файлов определённого типа.
  • Добавлены новые действия в контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на файлах в списке загрузки. Например, при помощи опции "Always Open Similar Files" можно разрешить Firefox автоматически открывать файл после завершения загрузки в приложении, связанном в системе с тем же типом файлов. Также можно открыть каталог с загруженными файлами, перейти на страницу с которой была инициирована загрузка (не сама загрузка, а ссылка на загрузку), скопировать ссылку, удалить упоминание о загрузке из истории посещений и очистить список в панели загрузок.
  • Для некоторых пользователей изменена выбранная по умолчанию поисковая система. Например, в протестированной англоязычной сборке вместо Google по умолчанию принудительно теперь включён DuckDuckGo. При этом Google остался в числе поисковых систем в качестве опции и может быть активирован по умолчанию в настройках. В качестве причины принудительного изменения поисковой системы по умолчанию упоминается невозможность продолжения поставки обработчиков для некоторых поисковых движков из-за отсутствия официального согласования (formal permission). Сделка с компанией Google о передаче поискового трафика действовала до августа 2023 года и приносила около 400 млн долларов в год, что составляет большую часть дохода Mozilla.
  • В настройках по умолчанию показан новый раздел с экспериментальными возможностями, которые пользователь может протестировать на свой страх и риск. Например, для тестирования доступна возможность кэширования стартовой страницы, режимы SameSite=Lax и SameSite=None, CSS Masonry Layout, дополнительные панели для web-разработчиков, выставление Firefox 100 в заголовке User-Agent, глобальные индикаторы для выключения звука и микрофона.
  • С целью оптимизации процесса запуска браузера, изменена логика запуска дополнений, в которых используется API webRequest. К запуску дополнений во время запуска Firefox теперь будут приводить только блокирующие вызовы webRequest. Обращение к webRequest в неблокирующем режиме будут откладываться до завершения запуска Firefox.
  • Включена поддержка HTML-тега "<dialog>", позволяющего формировать диалоговые окна и компоненты для интерактивного взаимодействия с пользователем, такие как закрываемые предупреждения и вложенные окна. Созданными окнами можно управлять из кода на JavaScript.
  • В реализации спецификации Custom Elements, позволяющей добавлять собственные HTML-элементы, расширяющие функциональность существующих HTML-тегов, добавлена поддержка добавления собственных элементов, связанных с обработкой форм ввода.
  • В CSS добавлено свойство hyphenate-character, которое можно использовать для установки строки, используемой вместо символа переноса конца слова на другую строку ("-").
  • В методе navigator.registerProtocolHandler() реализована поддержка регистрации обработчиков протоколов для схем URL ftp, sftp и ftps.
  • Добавлено свойство HTMLElement.outerText, который возвращает содержимое внутри узла DOM, как и свойство HTMLElement.innerText, но в отличие от последнего при записи заменяет не содержимое внутри узла, а узел целиком.
  • Отключено по умолчанию API WebVR, которое объявлено устаревшим (для возвращения в about:config следует установить параметр dom.vr.enabled=true).
  • В инструменты для web-разработчиков добавлена панель для оценки совместимости. В панели выводятся индикаторы с предупреждением о возможных проблемах с CSS-свойствами выбранного HTML-элемента или всей страницы, позволяющие определить несовместимости с разными браузерами без отдельного тестирования страницы в каждом браузере.
  • Предоставлена возможность отключения обработчиков событий (event listener) для заданного узла DOM. Отключение производится через подсказку, выводимую при наведении мыши на событии в интерфейсе инспектирования страницы.
  • В контекстное меню режима редактирования в отладчике добавлен пункт "Ignore line" для игнорирования строки при выполнении. Пункт показывается при при установке параметра devtools.debugger.features.blackbox-lines=true в about:config.
  • Реализован режим автоматического открытия инструментов для разработчиков для вкладок, открытых через вызов window.open (в режиме devtools.popups.debug для страниц для которых открыты инструменты для разработчиков они автоматически будут открыты и для всех открываемых с этой страницы вкладок).
  • В версии для платформы Android предоставлена возможность смены фонового изображения на домашней странице и добавлена поддержка очистки Cookie и данных сайта для одного домена.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 98 устранено 16 уязвимостей, из которых 4 помечены как опасные. 10 уязвимостей (сведены под CVE-2022-0843) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

В бета-версии Firefox 99 добавлена поддержка родных контекстных меню GTK, включены плавающие полосы прокрутки GTK, в просмотрщике PDF предоставлена поддержка поиска с учётом или без учёта диакритических знаков, в режим читателя (ReaderMode) добавлена горячая клавиша "n" для включения/выключения режима чтения вслух (Narrate).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox может появиться группировка вкладок и вертикальная навигация по вкладкам
  3. OpenNews: В Firefox 98 для некоторых пользователей будет изменена поисковая система по умолчанию
  4. OpenNews: Релиз Firefox 97
  5. OpenNews: Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox
  6. OpenNews: В ночных сборках Firefox 98 по умолчанию включена поддержка Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56824-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 21:21, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мы к этому готовы
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:24, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годно!
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:26, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, в протестированной англоязычной сборке вместо Google по умолчанию принудительно теперь включён DuckDuckGo.

    Хоть что-то Mozilla действительно хорошее перед смертью (надеюсь, нет) успела сделать.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:58, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше бы вообще убрала поисковик, все равно все нормальные люди помнят адреса сайтов на которые заходят.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:27, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е теперь нельзя узнать размер файла до скачивания....
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:30, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может хоть дойдёт до них что херить абсолютно всё при закончившемся месте это не норм.
     
     
  • 3.8, Хых (?), 21:58, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Привыкаем к новой реальности. Теперь размеры файлов будем мерить временем их скачивания и через сколько диск переполнится.  
     
  • 2.16, Dzen Python (ok), 22:59, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе это точно надо знать, гой? Большому брату важнее, чтобы твой накопитель не переполнился!
     
  • 2.18, MT (ok), 23:03, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качаем на RAM-диск и не паримся. А скачивание в любом случае уже много лет упреждающее и начинается ещё до того, как пользователь выбрал, что делать с файлом.
     
     
  • 3.23, Аноним (5), 23:24, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в хроме, в фф только в прошлом релизе стало так (или позапрошлом, не помню).
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 23:31, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как отключить? Терпеть не могу упреждающее скачивание в хроме.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:30, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Почему табы не перерисовали? Разгильдяи!
     
     
  • 2.17, Dzen Python (ok), 23:03, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у них запланировано на каждый 20й релиз.

    Жди. Скоро они будут треугольными. Справа. Красными. С неотключаемой музыкой при переключении. Огромным полупрозрачным сплешем стилизованного под 8бит с надписью "WINNER IS YOU" поверх при переключении. Отключить можно только проголосовав за "правильного" кандидата и отправив сканы и фото со флажком штатов в анусе на специальный сервис, где почтовый искусственный интеллект определить искренность твоей радости.

    Инсайд, инфа 146%.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 23:11, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще месяц назад я бы сказал что ты написал бред. А сегодня я напишу что вполне вероятно что так и будет.  
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:01, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    VA-API поломали ещё, отличный релиз https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1751363
     
  • 1.12, anonunu (?), 22:35, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Устаревший WebVR уже отключили, а недоделанный WebXR ещё не включили? То есть теперь без приседаний в about:config в Firefox никакого VR не будет?
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:50, 08/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 91.7.0

    Минорщина. Нафига вообще это в новости, когда даже в Debian идет 91.6.x?

     

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