Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.42.0

[^^] [^^^] [ответить] + / – Ненадолго.

flexagoon ( ok ), 15:59, 31/03/2022 Пока да. Когда сделают обязательным Manifest V3, работать продолжит, но количество фильтров будет ограничено до 30000. В Firefox все будет работать без ограничений, потому что в их имплементации Manifest V3 оставят старое апи для блокировщиков, в котором нет ограничения на количество фильтров.

пох. ( ? ), 16:36, 31/03/2022 > В Firefox все будет главное - верить! (все будет в точности как велит гугль. А он вероятнее всего повелит убрать вредное ненужно.) Аноним ( 19 ), 16:38, 31/03/2022 > потому что в их имплементации Manifest V3 оставят старое апи для блокировщиков, в котором нет ограничения на количество фильтров.

> Пока да.

A ( ? ), 17:31, 31/03/2022 > но количество фильтров будет ограничено до 30000 You made my day!!! В Андроиде у них _уже_ есть похожее: в контактах число карточек ограничено при экспорте/импорте максимум до 100 VCF файлов. Сотенка и всё, мозг рыбки не должен вместить больше.