Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.42.0

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|1.1, Аноним (1), 13:27, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Гайсы, а для макоси/иос что юзать? Адгард плохо стал себя проявлять.
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|2.4, th3m3 (ok), 13:45, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В Маке можно юзать тот же Firefox + uBlock Origin. А вот в iOS - там огрызок гвоздями прибил свой движок Safari для всех браузеров и не разрешает использовать свой. Т.е. какой браузер не бери, по сути - он будет работать по верх движка Safari, а не своего. Вот такое днище, этот iOS.
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|2.10, Попандопала (?), 14:19, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы в настройки Адгуард войдите и прокликайте в разделе фильтры предложенные опции,там развернутся дополнительные настройки у каждой опции.
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|1.6, Аноним (6), 13:57, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>":others()"
Теперь можно будет блокировать динамическую рекламу шибко токсичных сайтов?
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|2.15, flexagoon (ok), 15:59, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока да. Когда сделают обязательным Manifest V3, работать продолжит, но количество фильтров будет ограничено до 30000.
В Firefox все будет работать без ограничений, потому что в их имплементации Manifest V3 оставят старое апи для блокировщиков, в котором нет ограничения на количество фильтров.
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|3.17, пох. (?), 16:36, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Firefox все будет
главное - верить!
(все будет в точности как велит гугль. А он вероятнее всего повелит убрать вредное ненужно.)
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|3.19, Аноним (19), 16:38, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> потому что в их имплементации Manifest V3 оставят старое апи для блокировщиков, в котором нет ограничения на количество фильтров.
> Пока да.
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|3.22, A (?), 17:31, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но количество фильтров будет ограничено до 30000
You made my day!!!
В Андроиде у них _уже_ есть похожее: в контактах число карточек ограничено при экспорте/импорте максимум до 100 VCF файлов. Сотенка и всё, мозг рыбки не должен вместить больше.
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|1.20, КО (?), 16:57, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Обеспечено использование предоставляемой браузером тёмной цветовой схемы при выборе тёмной темы оформления в дополнении. "
А контрастную тему не учитывает, только через "светлую"
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