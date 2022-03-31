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Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.42.0

31.03.2022 13:16

Доступен новый выпуск блокировщика нежелательного контента uBlock Origin 1.42, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. Дополнение uBlock Origin отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти, и позволяет не только избавиться от назойливых элементов, но и сократить потребление ресурсов и ускорить загрузку страниц.

Основные изменения:

  • Устранено дублирование записей при слиянии импортированных директив.
  • Обеспечено использование предоставляемой браузером тёмной цветовой схемы при выборе тёмной темы оформления в дополнении.
  • В число допустимых источников фильтров добавлены списки letsblock.it.
  • Для косметических фильтров, предназначенных для замены содержимого на странице, предложен экспериментальный процедурный оператор ":others()", позволяющий охватить все элементы, кроме указанного множества элементов.
  • Реализован механизм быстрого исправления серьёзных проблем в фильтрах, таких как недавнее нарушение работы gmail из-за ошибки в правилах. Суть механизма в создании дополнительного пустого списка, в который в случае проблем добавляются правила для экстренного изменения фильтров. uBlock Origin проверяет данный список спустя 6 и 24 часа после обновления списков EasyList.
  • Из основного набора фильтров удалён список MVPS, уже больше года находящийся в заброшенном состоянии.
  • При выборе элемента picture обеспечен и выбор вложенных элементов source.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gorhill/uBl...)
  2. OpenNews: Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.41.0
  3. OpenNews: В Chrome началось включение блокировщика ресурсоёмкой рекламы
  4. OpenNews: Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы
  5. OpenNews: Злоупотребления в списке блокировки рекламы RU AdList
  6. OpenNews: SmartAdBlock - новый легковесный блокировщик рекламы для Chrome и Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56943-ublock
Ключевые слова: ublock
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:27, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Гайсы, а для макоси/иос что юзать? Адгард плохо стал себя проявлять.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:33, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в макоси браузеров нет?
     
     
  • 3.12, гугель (?), 15:04, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вранье, есть в макоси Браузер!

     
  • 2.4, th3m3 (ok), 13:45, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В Маке можно юзать тот же Firefox + uBlock Origin. А вот в iOS - там огрызок гвоздями прибил свой движок Safari для всех браузеров и не разрешает использовать свой. Т.е. какой браузер не бери, по сути - он будет работать по верх движка Safari, а не своего. Вот такое днище, этот iOS.
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:08, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    firefox focus for ios
     
  • 2.10, Попандопала (?), 14:19, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы в настройки Адгуард войдите и прокликайте в разделе фильтры предложенные опции,там развернутся дополнительные настройки у каждой опции.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 16:57, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    )
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 15:07, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AdGuard и 1Blocker вполне себе.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:57, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >":others()"

    Теперь можно будет блокировать динамическую рекламу шибко токсичных сайтов?

     
     
  • 2.9, ВасяАноним (?), 14:15, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tampedmonkey + RuAdlist JS Fixes уже дцать лет как решает эту проблему.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:44, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под хромым работает?
     
     
  • 2.13, гугель (?), 15:05, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ненадолго.
     
  • 2.15, flexagoon (ok), 15:59, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока да. Когда сделают обязательным Manifest V3, работать продолжит, но количество фильтров будет ограничено до 30000.

    В Firefox все будет работать без ограничений, потому что в их имплементации Manifest V3 оставят старое апи для блокировщиков, в котором нет ограничения на количество фильтров.

     
     
  • 3.17, пох. (?), 16:36, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Firefox все будет

    главное - верить!

    (все будет в точности как велит гугль. А он вероятнее всего повелит убрать вредное ненужно.)

     
  • 3.19, Аноним (19), 16:38, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > потому что в их имплементации Manifest V3 оставят старое апи для блокировщиков, в котором нет ограничения на количество фильтров.
    > Пока да.
     
  • 3.22, A (?), 17:31, 31/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но количество фильтров будет ограничено до 30000

    You made my day!!!

    В Андроиде у них _уже_ есть похожее: в контактах число карточек ограничено при экспорте/импорте максимум до 100 VCF файлов. Сотенка и всё, мозг рыбки не должен вместить больше.

     

  • 1.20, КО (?), 16:57, 31/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Обеспечено использование предоставляемой браузером тёмной цветовой схемы при выборе тёмной темы оформления в дополнении. "
    А контрастную тему не учитывает, только через "светлую"
     

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