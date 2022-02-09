Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.41.0

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|1.1, Аноним (1), 10:58, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+35 +/–
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Что называется must-have дополнение! Путеводная звезда в загаженной Всемирной паутине!
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|2.4, user90 (?), 11:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Тру! Давно уже просматриваю веб исключительно в режиме Block third-party scripts.
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|3.5, Аноним (5), 11:11, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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А еще что делаешь? Расскажи пожалуйста о других своих привычках. Очень интересно.
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|4.11, Аноним (1), 11:27, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Что желчью брызжете, товарищ? Нафига нам этот форум, если мы не можем делиться мыслями, идеями, опытом и тд и тп с близкими по интересам людьми? Не нравится так пройдите мимо треда.
Али жизнью своей настолько не удовлетворены что надо хоть где-то нагадить? Тогда понятно, ведь IRL могут вполне доходчиво пояснить хаму в чём он не прав.
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|5.15, Аноним (5), 11:40, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ты чего? Я же просто поинтересовался, какие у него еще привычки. Али уже и спросить нельзя? Нафига нам этот форум, если мы не можем делиться мыслями, идеями, опытом и тд и тп с близкими по интересам людьми? Не нравится так пройдите мимо треда.
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|6.17, Аноним (1), 11:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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если у вас припрятана табличка с надписью «Сарказм» то самое время её достать
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|4.20, user90 (?), 11:55, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это камент к новости) А то как-то неразборчиво написано о том, что в сабже есть политика блокирования разного стороннего дерьма по умолчанию.
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|4.72, OpenEcho (?), 16:40, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ружьём, двухстволка, 12 калибр, но тебе деда и 16-й подойдёт, - работает безупречно
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|3.53, лютый жабби__ (?), 15:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Давно уже просматриваю веб исключительно в режиме Block third-party scripts
А можно подробнее где эта крутилка? В ublock origin не нашёл. Хотя звучит логично и интересно...
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|4.59, Амогус (?), 16:02, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Настройки -> поставить галочку "I am advanced user"
2. Открыть менюшку Ublock Origin, там 2 колонки для каждого хоста: слева - настройки для всех сайтов, справа - только для открытого в конкретном табе
3. Находите строчку "3rd-party scripts"
4. Делаете её красной в левой колонке (кликнуть по правой стороне ячейки)
5. Нажимаете на иконку замка, чтобы сделать настройку постоянной
6. Мучаетесь с cdn'ами, заходя на каждый сайт
7. Вместо нормального серфинга бесконечно ковыряете настройки ublock'а, чтобы сайт наконец-то что-нибудь показал, приговаривая при этом о том как вы боретесь с системой
8. Сдаётесь, отключаете эту настройку
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|5.60, Амогус (?), 16:06, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Альтернативный вариант:
Ublock -> настройки -> My rules -> вписываете справа "* * 3p-script block" -> Save -> Commit
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|3.57, Амогус (?), 15:35, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И каждый раз заходя из поисковой выдачи начинаете бесконечно разрешать всевозможные cdn'ы и обновлять страничку в надежде что заработает, для каждого конкретного сайта, заняться же больше нечем.
И откуда столько терпения
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|6.65, user90 (?), 16:19, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пресловутые проблемы с cdn'ами в основном будут лишь на сайтах эээ.. определенной направленности)) И еще вопрос: если сайт не работает в данном режЫме, то какова ценность контента на нем? Связь тут есть, не прямая, но все-таки.
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|7.66, Амогус (?), 16:24, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если сайт не работает в данном режЫме, то какова ценность контента на нем?
Нет никакой взаимосвязи между ценностью контента и тем как сайт технически устроен.
Если сайт больницы написал сынок главного врача и расположил на всех возможных cdn'ах, это никак не отменяет того, что в конкретный момент времени мне нужно узнать номер телефона
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|8.67, user90 (?), 16:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Который Вам предоставит гугл аж десятком ссылок, по которым можно даже не перехо... текст свёрнут, показать
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|9.68, Амогус (?), 16:34, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тебе нужен не номер больницы, а внутренний номер, например, врача Иванова из о... текст свёрнут, показать
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|9.77, Амогус (?), 16:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаю Ну можете глобально разрешить все возможные cloudflare и гуглы, а в чем смы... текст свёрнут, показать
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|4.73, OpenEcho (?), 16:43, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И откуда столько терпения
А я удивлюась, откуда столько терпения смотреть срань, обрезаемой Юблоком
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|5.74, Амогус (?), 16:45, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык я только за ublock, но решения в духе "заблокируем 3rd-party" (= белые списки для каждого сайта) - это дичь, которая совершенно точно приносит проблем, а профит непонятен.
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|6.76, OpenEcho (?), 16:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> белые списки для каждого сайта) - это дичь
Так занесите их (СДН-ы) в глобальные пермишены и все
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|2.35, Урри (ok), 13:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Никто не сделал больше для спасения планеты от тепловой смерти чем Raimond Hill.
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|3.51, AtillaFox (ok), 15:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Никто не сделал больше для спасения планеты от тепловой смерти чем Raimond Hill.
[s]российский газ[/s] Giorgio Maone?
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|2.48, Nicholass (?), 14:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Единственный способ, блокировки рекламы в хроме, останется свой гугловский блокировщик, но он слаб, и вряд ли его, сделают мощным..
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|2.54, Аноним (54), 15:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно готовятся, готовят предупреждения о том, что нужно использовать фф
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|3.21, Аноним (21), 11:56, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не обязательно быть негром, можно еще скинутся Реймондине на операцию
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|1.10, InuYasha (??), 11:26, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/0_1644392695.png
расшифровка скриншота сверху вниз:
1. огромная кнока для бабушек, которая до сих пор не даёт чёткого понимания, включена фильтрация или нет
2. не особо интуитивные значки
3. реклама самого себя, какой я полезный, на полэкрана. Blockrd since install - это прям кабздец как важно.
4. ещё не особо понятные иконки (шестерёнки это settings, ok)
5. в advanced mode полутекстовый п-ц.
А теперь сравните с XMPP https://postimg.cc/4nHkXSWt
Более чем в ТРИ раза, Карл!
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|4.30, llolik (ok), 12:50, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Кнопку Less нажми.
> Сколько раз?
Пока жмётся. Как всё, что можно спрятать, спрячется, кнопка пропадёт.
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|3.38, VladSh (?), 13:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше. Но лично мне непонятно, что это кнопка. Кажется что просто картинка. Пользуюсь этим редко, но когда надо, постоянно лазаю, ищу, где бы отключить, пока не перетыкаешь все кнопки и потом в конце концов случайно не нажмёшь.
Неинтуитивность остальных кнопок тоже поддерживаю.
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|2.16, Аноним (16), 11:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Напомни, сверхразум, чем в твоём мирке отличается иконки от значков в данной программе? И помоему, весьма понятно, что если кнопка "серая", значит не работает, что "шестерёнки", это всегда что-то связанное с настройками(это маркетологи Хухла внедрили еще в прошлом веке). Все равно, более понятно для обычного пользователя, чем "хваленный интерфейс" uMatrix.
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|3.24, InuYasha (??), 12:13, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я как раз сказал, что шестерёнки - это единственно очевидая вещь, но читать некогда - эмоции зашкаливают.
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|2.18, Анонн (?), 11:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Серьезно?
1. Ты не можешь отличить включенную кнопку от выключенной? Ну, тут уже медицина бессильна.
2,4. Для таких особенных есть подсказки по ховеру мыши, где детально расписано что каждая делает.
3. Это статистика, а не реклама
5. Предлагаешь нагородить UI?
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|3.25, InuYasha (??), 12:24, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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1. у меня вся тема серо-голубая (спасибо КДЕ :-/ ), направь свою всесильную медицину чтобы вот эту херню заменили на простую галочку (не движок!), а лучше - с надписью Enabled/Disabled.
2,4 в том-то и дело, что приходится читать и каждый раз вспоминать, что ж такое picker, zapper, cosmetic mode...
3 это реклама, только реклама и НИЧЕГО кроме рекламы. Огромная, кричащая, хвалящая себя реклама. Если бы я хотел статистику, я бы смотрел её отдельно и более подробно.
5 нагородить? он и так нагорожен настолько, что с момента нажатия на значок UO на опеннете, промигивания и тройной прорисовки до полного показа окошка UB проходит полторы секунды.
Автор расширения - явно яблочник или гейфонзщик. Нормальные люди делают вещи лучше.
Вот годное расширение https://add0n.com/policy-control.html - всё чётко, on/off. (за исключением самого сайта с серым на белом)
PS: никто не заметил даже что я перепутал qmmp и xmpp :D
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|4.26, InuYasha (??), 12:31, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На сайте policy-control скрин какой-то фуфлыжный - у меня в реале он не просто "on/off" а движки с положениями "allow all, from this domain, block all" для каждого типа ресурсов.
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|2.31, Вы забыли заполнить поле (?), 12:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ещё не особо понятные иконки (шестерёнки это settings, ok)
это не просто ок, а огромный прорыв и достижение, сравни с немодной версией:
https://pixeldrain.com/u/FKHpRq3S - и попробуй без стакана шмали отличить правую иконку от соседней - в смысле я вижу что они разные, я решительно не понимаю что они значат. На одной черточки и на другой черточки. Что за черти бродят в голове х...дожника который мог додуматься до такого? И нельзя ли, если х...дохник совсем х... - заменить этот бред словами, обычными - словами.
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|3.39, VladSh (?), 14:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Полностью поддерживаю!
Когда видишь иконки типа Аа в восьмой степени и остальные подобные, никак не отражающие смысл, то единственное желание не трогать каку, "абы чего не вышло" (c).
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|2.61, Аноним (61), 16:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>since install
Ну почему бы и нет? Это во многих дополнениях. Пусть считает, когда за миллиард перевалит можно будет сделать скриншот и запостить куда-нибудь вместе поугарать с людей которые не пользуются блокировщиком.
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|4.70, Самокатофил (?), 16:36, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в palemoon потомок xul. Чем существующие аддоны не устраивают? Adblock вполне выполняет свои функции.
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|1.22, Аноним (22), 12:11, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как заблокировать яндекса?
В прошлом году находил правила,
а потом их проетерял.
Может у кого есть?
Кинте ссылку плиз.
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|3.44, InuYasha (??), 14:19, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё лучше - в /etc/hosts )
Но у меня тут прикол случился недавно. Не мог открыть доки по clickhouse. Ну никак. Оказалось, что список блокировки hosts, на который я подписан, содержал в себе clickhouse.com. Скорее всего, до БД его использовали под очередной рекламный трекер ))))
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|4.50, macfaq (?), 14:56, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ещё лучше - в /etc/hosts )
> Но у меня тут прикол случился недавно. Не мог открыть доки по
> clickhouse. Ну никак. Оказалось, что список блокировки hosts, на который я
> подписан, содержал в себе clickhouse.com. Скорее всего, до БД его использовали
> под очередной рекламный трекер ))))
Не "скорее всего". Это разработка Яндекса для их "метрики" изначально.
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|3.55, AtillaFox (ok), 15:09, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мои правила
> yandex.ru
> yastatic.net
> уcё
Ахахахх. Извиняюсь, но вы непрофессиональны, сэр. Там список минимум в 4 раза больше (yabs'ы всякие, yandex.net, nyandex'ы какие-то есть и тому подобное) Кроме того, они сейчас накатили дополнительные скрипты (сволочи) для поиска картинок и перевода. Хорошо ещё лёгкую почту не удалили (хотя всё к этому идёт, наверное).
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|1.28, Аноним (28), 12:37, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Появляются сообщения о том, что через год все подобные расширения превратятся в тыкву. Возможно, на фронте борьбы с рекламой останутся только Firefox, Brave и Vivaldi, которые имеют иные средства.
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|2.47, Nicholass (?), 14:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Edge и Safari тоже скорее всего не последуют за гуглом, а вот простые хромоклоны..
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