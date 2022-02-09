Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.41.0

2.4 , user90 ( ? ), 11:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Тру! Давно уже просматриваю веб исключительно в режиме Block third-party scripts.

3.5 , Аноним ( 5 ), 11:11, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –15 + / – А еще что делаешь? Расскажи пожалуйста о других своих привычках. Очень интересно.

4.11 , Аноним ( 1 ), 11:27, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Что желчью брызжете, товарищ? Нафига нам этот форум, если мы не можем делиться мыслями, идеями, опытом и тд и тп с близкими по интересам людьми? Не нравится так пройдите мимо треда. Али жизнью своей настолько не удовлетворены что надо хоть где-то нагадить? Тогда понятно, ведь IRL могут вполне доходчиво пояснить хаму в чём он не прав.

5.15 , Аноним ( 5 ), 11:40, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ты чего? Я же просто поинтересовался, какие у него еще привычки. Али уже и спросить нельзя? Нафига нам этот форум, если мы не можем делиться мыслями, идеями, опытом и тд и тп с близкими по интересам людьми? Не нравится так пройдите мимо треда.

6.17 , Аноним ( 1 ), 11:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – если у вас припрятана табличка с надписью «Сарказм» то самое время её достать

6.63 , Аноним ( 63 ), 16:11, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чего мы все о нем да о нем, о себе расскажите товарищь

4.20 , user90 ( ? ), 11:55, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это камент к новости) А то как-то неразборчиво написано о том, что в сабже есть политика блокирования разного стороннего дерьма по умолчанию.

3.49 , Дедушка ( ? ), 14:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем пользуешься? Как блокируешь?

4.72 , OpenEcho ( ? ), 16:40, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ружьём, двухстволка, 12 калибр, но тебе деда и 16-й подойдёт, - работает безупречно

3.53 , лютый жабби__ ( ? ), 15:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Давно уже просматриваю веб исключительно в режиме Block third-party scripts А можно подробнее где эта крутилка? В ublock origin не нашёл. Хотя звучит логично и интересно...

4.59 , Амогус ( ? ), 16:02, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. Настройки -> поставить галочку "I am advanced user"

2. Открыть менюшку Ublock Origin, там 2 колонки для каждого хоста: слева - настройки для всех сайтов, справа - только для открытого в конкретном табе

3. Находите строчку "3rd-party scripts"

4. Делаете её красной в левой колонке (кликнуть по правой стороне ячейки)

5. Нажимаете на иконку замка, чтобы сделать настройку постоянной

6. Мучаетесь с cdn'ами, заходя на каждый сайт

7. Вместо нормального серфинга бесконечно ковыряете настройки ublock'а, чтобы сайт наконец-то что-нибудь показал, приговаривая при этом о том как вы боретесь с системой

8. Сдаётесь, отключаете эту настройку

5.60 , Амогус ( ? ), 16:06, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Альтернативный вариант:

Ublock -> настройки -> My rules -> вписываете справа "* * 3p-script block" -> Save -> Commit

3.57 , Амогус ( ? ), 15:35, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И каждый раз заходя из поисковой выдачи начинаете бесконечно разрешать всевозможные cdn'ы и обновлять страничку в надежде что заработает, для каждого конкретного сайта, заняться же больше нечем.

И откуда столько терпения

4.62 , user90 ( ? ), 16:09, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну бывает иногда, "за все надо платить" ;)

5.64 , Амогус ( ? ), 16:13, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и что вы получаете в обмен на этот геморрой?

6.65 , user90 ( ? ), 16:19, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пресловутые проблемы с cdn'ами в основном будут лишь на сайтах эээ.. определенной направленности)) И еще вопрос: если сайт не работает в данном режЫме, то какова ценность контента на нем? Связь тут есть, не прямая, но все-таки.

7.66 , Амогус ( ? ), 16:24, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если сайт не работает в данном режЫме, то какова ценность контента на нем? Нет никакой взаимосвязи между ценностью контента и тем как сайт технически устроен. Если сайт больницы написал сынок главного врача и расположил на всех возможных cdn'ах, это никак не отменяет того, что в конкретный момент времени мне нужно узнать номер телефона

8.67 , user90 ( ? ), 16:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Который Вам предоставит гугл аж десятком ссылок, по которым можно даже не перехо... 9.68 , Амогус ( ? ), 16:34, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А тебе нужен не номер больницы, а внутренний номер, например, врача Иванова из о... 8.75 , OpenEcho ( ? ), 16:49, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В Юблоке есть глобальные разрешения запрещения, которые настраиваются единожды, ... 9.77 , Амогус ( ? ), 16:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Знаю Ну можете глобально разрешить все возможные cloudflare и гуглы, а в чем смы... 7.69 , Амогус ( ? ), 16:35, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На вопрос вы так и не ответили

4.73 , OpenEcho ( ? ), 16:43, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И откуда столько терпения А я удивлюась, откуда столько терпения смотреть срань, обрезаемой Юблоком

5.74 , Амогус ( ? ), 16:45, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дык я только за ublock, но решения в духе "заблокируем 3rd-party" (= белые списки для каждого сайта) - это дичь, которая совершенно точно приносит проблем, а профит непонятен.

6.76 , OpenEcho ( ? ), 16:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > белые списки для каждого сайта) - это дичь Так занесите их (СДН-ы) в глобальные пермишены и все

7.78 , Амогус ( ? ), 17:02, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что останется?

2.35 , Урри ( ok ), 13:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Никто не сделал больше для спасения планеты от тепловой смерти чем Raimond Hill.

3.51 , AtillaFox ( ok ), 15:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Никто не сделал больше для спасения планеты от тепловой смерти чем Raimond Hill. [s]российский газ[/s] Giorgio Maone?