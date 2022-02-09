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Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.41.0

09.02.2022 10:53

Доступен новый выпуск блокировщика нежелательного контента uBlock Origin 1.41, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. Дополнение uBlock Origin отличается высокой производительностью и экономным расходованием памяти, и позволяет не только избавиться от назойливых элементов, но и сократить потребление ресурсов и ускорить загрузку страниц.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка тёмного режима оформления.
  • Для выбора режима оформления в настройки добавлена новая секция "Appearance", в которой предложено три варианта представления интерфейса: Auto (как в браузере), Light и Dark, а также реализованы параметры для изменения цвета акцентирования внимания и отключения всплывающих подсказок.
  • Во вкладке управления списками фильтров ("Filter lists") добавлен параметр, позволяющий отключить остановку любой сетевой активности в браузере до того, как uBlock Origin завершит загрузку всех фильтров (по умолчанию сетевые запросы приостанавливаются, чтобы гарантировать, что при открытии страниц будут применены все фильтры).
  • Устранена несовместимость с дополнением WebRTC Protect.
  • Повышены требования к минимальным версиям браузеров, для работы дополнения теперь необходимы как минимум версии Firefox 68, Chromium 66 и Opera 53.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gorhill/uBl...)
  2. OpenNews: Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.40.0
  3. OpenNews: Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы
  4. OpenNews: Уязвимость в uBlock Origin, приводящая к краху или исчерпанию ресурсов
  5. OpenNews: Chrome 88 переведён на новый манифест, несовместимый с uBlock Origin
  6. OpenNews: Сформировано обновление uMatrix 1.4.2, несмотря на прекращение разработки проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56666-ublock
Ключевые слова: ublock, adv
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Обсуждение (78) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:58, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +35 +/
    Что называется must-have дополнение! Путеводная звезда в загаженной Всемирной паутине!
     
     
  • 2.4, user90 (?), 11:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Тру! Давно уже просматриваю веб исключительно в режиме Block third-party scripts.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:11, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/
    А еще что делаешь? Расскажи пожалуйста о других своих привычках. Очень интересно.
     
     
  • 4.11, Аноним (1), 11:27, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Что желчью брызжете, товарищ? Нафига нам этот форум, если мы не можем делиться мыслями, идеями, опытом и тд и тп с близкими по интересам людьми? Не нравится так пройдите мимо треда.

    Али жизнью своей настолько не удовлетворены что надо хоть где-то нагадить? Тогда понятно, ведь IRL могут вполне доходчиво пояснить хаму в чём он не прав.

     
     
  • 5.15, Аноним (5), 11:40, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ты чего? Я же просто поинтересовался, какие у него еще привычки. Али уже и спросить нельзя? Нафига нам этот форум, если мы не можем делиться мыслями, идеями, опытом и тд и тп с близкими по интересам людьми? Не нравится так пройдите мимо треда.
     
     
  • 6.17, Аноним (1), 11:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    если у вас припрятана табличка с надписью «Сарказм» то самое время её достать
     
  • 6.63, Аноним (63), 16:11, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего мы все о нем да о нем, о себе расскажите товарищь
     
  • 4.20, user90 (?), 11:55, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это камент к новости) А то как-то неразборчиво написано о том, что в сабже есть политика блокирования разного стороннего дерьма по умолчанию.
     
  • 3.49, Дедушка (?), 14:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем пользуешься? Как блокируешь?
     
     
  • 4.72, OpenEcho (?), 16:40, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ружьём, двухстволка, 12 калибр, но тебе деда и 16-й подойдёт, - работает безупречно
     
  • 3.53, лютый жабби__ (?), 15:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Давно уже просматриваю веб исключительно в режиме Block third-party scripts

    А можно подробнее где эта крутилка? В ublock origin не нашёл. Хотя звучит логично и интересно...

     
     
  • 4.59, Амогус (?), 16:02, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Настройки -> поставить галочку "I am advanced user"
    2. Открыть менюшку Ublock Origin, там 2 колонки для каждого хоста:  слева - настройки для всех сайтов, справа - только для открытого в конкретном табе
    3. Находите строчку "3rd-party scripts"
    4. Делаете её красной в левой колонке (кликнуть по правой стороне ячейки)
    5. Нажимаете на иконку замка, чтобы сделать настройку постоянной
    6. Мучаетесь с cdn'ами, заходя на каждый сайт
    7. Вместо нормального серфинга бесконечно ковыряете настройки ublock'а, чтобы сайт наконец-то что-нибудь показал, приговаривая при этом о том как вы боретесь с системой
    8. Сдаётесь, отключаете эту настройку
     
     
  • 5.60, Амогус (?), 16:06, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернативный вариант:
    Ublock -> настройки -> My rules -> вписываете справа "* * 3p-script block" -> Save -> Commit
     
  • 3.57, Амогус (?), 15:35, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И каждый раз заходя из поисковой выдачи начинаете бесконечно разрешать всевозможные cdn'ы и обновлять страничку в надежде что заработает, для каждого конкретного сайта, заняться же больше нечем.
    И откуда столько терпения
     
     
  • 4.62, user90 (?), 16:09, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну бывает иногда, "за все надо платить" ;)
     
     
  • 5.64, Амогус (?), 16:13, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что вы получаете в обмен на этот геморрой?
     
     
  • 6.65, user90 (?), 16:19, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пресловутые проблемы с cdn'ами в основном будут лишь на сайтах эээ.. определенной направленности)) И еще вопрос: если сайт не работает в данном режЫме, то какова ценность контента на нем? Связь тут есть, не прямая, но все-таки.
     
     
  • 7.66, Амогус (?), 16:24, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если сайт не работает в данном режЫме, то какова ценность контента на нем?

    Нет никакой взаимосвязи между ценностью контента и тем как сайт технически устроен.

    Если сайт больницы написал сынок главного врача и расположил на всех возможных cdn'ах, это никак не отменяет того, что в конкретный момент времени мне нужно узнать номер телефона

     
     
  • 8.67, user90 (?), 16:30, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который Вам предоставит гугл аж десятком ссылок, по которым можно даже не перехо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.68, Амогус (?), 16:34, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе нужен не номер больницы, а внутренний номер, например, врача Иванова из о... текст свёрнут, показать
     
  • 8.75, OpenEcho (?), 16:49, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Юблоке есть глобальные разрешения запрещения, которые настраиваются единожды, ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.77, Амогус (?), 16:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю Ну можете глобально разрешить все возможные cloudflare и гуглы, а в чем смы... текст свёрнут, показать
     
  • 7.69, Амогус (?), 16:35, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На вопрос вы так и не ответили
     
  • 4.73, OpenEcho (?), 16:43, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И откуда столько терпения

    А я удивлюась, откуда столько терпения смотреть срань, обрезаемой Юблоком

     
     
  • 5.74, Амогус (?), 16:45, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык я только за ublock, но решения в духе "заблокируем 3rd-party" (= белые списки для каждого сайта) - это дичь, которая совершенно точно приносит проблем, а профит непонятен.
     
     
  • 6.76, OpenEcho (?), 16:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > белые списки для каждого сайта) - это дичь

    Так занесите их (СДН-ы) в глобальные пермишены и все

     
     
  • 7.78, Амогус (?), 17:02, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что останется?
     
  • 2.35, Урри (ok), 13:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Никто не сделал больше для спасения планеты от тепловой смерти чем Raimond Hill.
     
     
  • 3.51, AtillaFox (ok), 15:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Никто не сделал больше для спасения планеты от тепловой смерти чем Raimond Hill.

    [s]российский газ[/s] Giorgio Maone?

     

  • 1.2, Жироватт (ok), 10:59, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хай жыве сей чудный артефакт!
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 11:02, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и тебе не жыровать!
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:11, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что там с третьим манифестом? Разработчики как-то готовятся?
     
     
  • 2.9, llolik (ok), 11:23, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/uBlockOrigin/uBlock-issues/issues/338
     
  • 2.29, Разработчики (?), 12:45, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А то! Готовимся - видишь, темную темку запилили!
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:05, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разработчики гуглохрома? Больше тут готовиться некому.
     
  • 2.48, Nicholass (?), 14:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный способ, блокировки рекламы в хроме, останется свой гугловский блокировщик, но он слаб, и вряд ли его, сделают мощным..
     
  • 2.54, Аноним (54), 15:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно готовятся, готовят предупреждения о том, что нужно использовать фф
     
  • 2.71, Пидро (?), 16:36, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    можно настроить блокировку в localhost
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:13, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Предлагаю выдвинуть Рэймонда на Нобелевскую премию
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:33, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он разве негр?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:56, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не обязательно быть негром, можно еще скинутся Реймондине на операцию
     
  • 2.58, Аноним (58), 15:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За полезные дела Нобелевскою премию мира не дают.
     

  • 1.8, InuYasha (??), 11:18, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но есть же Policy Control.
     
  • 1.10, InuYasha (??), 11:26, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/0_1644392695.png
    расшифровка скриншота сверху вниз:
    1. огромная кнока для бабушек, которая до сих пор не даёт чёткого понимания, включена фильтрация или нет

    2. не особо интуитивные значки

    3. реклама самого себя, какой я полезный, на полэкрана. Blockrd since install - это прям кабздец как важно.

    4. ещё не особо понятные иконки (шестерёнки это settings, ok)

    5. в advanced mode полутекстовый п-ц.

    А теперь сравните с XMPP https://postimg.cc/4nHkXSWt
    Более чем в ТРИ раза, Карл!

     
     
  • 2.14, llolik (ok), 11:35, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А теперь сравните с XMPP https://postimg.cc/4nHkXSWt
    > Более чем в ТРИ раза, Карл!

    Так лучше https://i.postimg.cc/Kck1jvCP/2022-02-09-11-34-21.png ?
    Кнопку Less нажми.


     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:13, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кнопку Less нажми.

    Сколько раз?

     
     
  • 4.30, llolik (ok), 12:50, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Кнопку Less нажми.
    > Сколько раз?

    Пока жмётся. Как всё, что можно спрятать, спрячется, кнопка пропадёт.

     
  • 3.27, InuYasha (??), 12:34, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Achievement unlocked: дно достигнуто. :)
     
  • 3.38, VladSh (?), 13:58, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше. Но лично мне непонятно, что это кнопка. Кажется что просто картинка. Пользуюсь этим редко, но когда надо, постоянно лазаю, ищу, где бы отключить, пока не перетыкаешь все кнопки и потом в конце концов случайно не нажмёшь.
    Неинтуитивность остальных кнопок тоже поддерживаю.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:42, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Напомни, сверхразум, чем в твоём мирке отличается иконки от значков в данной программе? И помоему, весьма понятно, что если кнопка "серая", значит не работает, что "шестерёнки", это всегда что-то связанное с настройками(это маркетологи Хухла внедрили еще в прошлом веке). Все равно, более понятно для обычного пользователя, чем "хваленный интерфейс" uMatrix.
     
     
  • 3.24, InuYasha (??), 12:13, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я как раз сказал, что шестерёнки - это единственно очевидая вещь, но читать некогда - эмоции зашкаливают.
     
  • 2.18, Анонн (?), 11:44, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Серьезно?
    1. Ты не можешь отличить включенную кнопку от выключенной? Ну, тут уже медицина бессильна.
    2,4. Для таких особенных есть подсказки по ховеру мыши, где детально расписано что каждая делает.
    3. Это статистика, а не реклама
    5. Предлагаешь нагородить UI?
     
     
  • 3.25, InuYasha (??), 12:24, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    1. у меня вся тема серо-голубая (спасибо КДЕ :-/ ), направь свою всесильную медицину чтобы вот эту херню заменили на простую галочку (не движок!), а лучше - с надписью Enabled/Disabled.
    2,4 в том-то и дело, что приходится читать и каждый раз вспоминать, что ж такое picker, zapper, cosmetic mode...
    3 это реклама, только реклама и НИЧЕГО кроме рекламы. Огромная, кричащая, хвалящая себя реклама. Если бы я хотел статистику, я бы смотрел её отдельно и более подробно.
    5 нагородить? он и так нагорожен настолько, что с момента нажатия на значок UO на опеннете, промигивания и тройной прорисовки до полного показа окошка UB проходит полторы секунды.

    Автор расширения - явно яблочник или гейфонзщик. Нормальные люди делают вещи лучше.
    Вот годное расширение https://add0n.com/policy-control.html - всё чётко, on/off. (за исключением самого сайта с серым на белом)


    PS: никто не заметил даже что я перепутал qmmp и xmpp :D

     
     
  • 4.26, InuYasha (??), 12:31, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сайте policy-control скрин какой-то фуфлыжный - у меня в реале он не просто "on/off" а движки с положениями "allow all, from this domain, block all" для каждого типа ресурсов.
     
  • 2.31, Вы забыли заполнить поле (?), 12:53, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ещё не особо понятные иконки (шестерёнки это settings, ok)

    это не просто ок, а огромный прорыв и достижение, сравни с немодной версией:

    https://pixeldrain.com/u/FKHpRq3S - и попробуй без стакана шмали отличить правую иконку от соседней - в смысле я вижу что они разные, я решительно не понимаю что они значат. На одной черточки и на другой черточки. Что за черти бродят в голове х...дожника который мог додуматься до такого? И нельзя ли, если х...дохник совсем х... - заменить этот бред словами, обычными - словами.

     
     
  • 3.39, VladSh (?), 14:03, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Полностью поддерживаю!
    Когда видишь иконки типа Аа в восьмой степени и остальные подобные, никак не отражающие смысл, то единственное желание не трогать каку, "абы чего не вышло" (c).
     
  • 3.42, InuYasha (??), 14:17, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Честно говоря, у меня пустой экран. Возможно, там очень новый JS.
     
  • 2.34, lockywolf (ok), 13:34, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твои постные изображения не работают без javascript
     
     
  • 3.40, InuYasha (??), 14:11, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сориссимо. https://i.postimg.cc/h4pS1FxC/Screenshot-20220209-112346.png
     
  • 2.37, YetAnotherOnanym (ok), 13:52, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не особо понятные иконки

    Там при ховере всплывашка выскакивает, если что.

     
  • 2.61, Аноним (61), 16:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >since install

    Ну почему бы и нет? Это во многих дополнениях. Пусть считает, когда за миллиард перевалит можно будет сделать скриншот и запостить куда-нибудь вместе поугарать с людей которые не пользуются блокировщиком.

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:29, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только что проверил в Firefox - неа, до Mozilla еще не дошло.
     
     
  • 2.19, RAMbug (?), 11:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хроме тоже.
     
     
  • 3.52, AtillaFox (ok), 15:07, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В хроме тоже.

    Для ПельменЯ, я так понимаю, ждать бесполезно?(

     
     
  • 4.70, Самокатофил (?), 16:36, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в palemoon потомок xul. Чем существующие аддоны не устраивают? Adblock вполне выполняет свои функции.
     

  • 1.22, Аноним (22), 12:11, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как заблокировать яндекса?
    В прошлом году находил правила,
    а потом их проетерял.
    Может у кого есть?
    Кинте ссылку плиз.
     
     
  • 2.32, tema (??), 13:00, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    RU AdList: Counters в правила добавь. Мне помогло
     
  • 2.41, КО (?), 14:16, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мои правила

    yandex.ru
    yastatic.net
    уcё

     
     
  • 3.43, КО (?), 14:17, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *фильтры
     
  • 3.44, InuYasha (??), 14:19, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё лучше - в /etc/hosts )
    Но у меня тут прикол случился недавно. Не мог открыть доки по clickhouse. Ну никак. Оказалось, что список блокировки hosts, на который я подписан, содержал в себе clickhouse.com. Скорее всего, до БД его использовали под очередной рекламный трекер ))))
     
     
  • 4.50, macfaq (?), 14:56, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё лучше - в /etc/hosts )
    > Но у меня тут прикол случился недавно. Не мог открыть доки по
    > clickhouse. Ну никак. Оказалось, что список блокировки hosts, на который я
    > подписан, содержал в себе clickhouse.com. Скорее всего, до БД его использовали
    > под очередной рекламный трекер ))))

    Не "скорее всего". Это разработка Яндекса для их "метрики" изначально.

     
  • 3.55, AtillaFox (ok), 15:09, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мои правила
    > yandex.ru
    > yastatic.net
    > уcё

    Ахахахх. Извиняюсь, но вы непрофессиональны, сэр. Там список минимум в 4 раза больше (yabs'ы всякие, yandex.net, nyandex'ы какие-то есть и тому подобное) Кроме того, они сейчас накатили дополнительные скрипты (сволочи) для поиска картинок и перевода. Хорошо ещё лёгкую почту не удалили (хотя всё к этому идёт, наверное).

     

  • 1.28, Аноним (28), 12:37, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Появляются сообщения о том, что через год все подобные расширения превратятся в тыкву. Возможно, на фронте борьбы с рекламой останутся только Firefox, Brave и Vivaldi, которые имеют иные средства.
     
     
  • 2.47, Nicholass (?), 14:51, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Edge и Safari тоже скорее всего не последуют за гуглом, а вот простые хромоклоны..
     

  • 1.36, Аноним (36), 13:48, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полезное дополнение, на опеннете постоянно блокирует рекламу и трекеры.
     
     
  • 2.46, Nicholass (?), 14:50, 09/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве на Opennet есть реклама??
     

  • 1.45, Nicholass (?), 14:49, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Приятно видеть, что темная тема добирается и до расширений...
     
  • 1.56, Аноним (56), 15:10, 09/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А с какой версии они перестали процесссоры без sse2 поддерживать?
     
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