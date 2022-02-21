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Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU42

21.02.2022 10:12

Компания Oracle опубликовала обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 42 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.

В новом выпуске:

  • Добавлены пакеты с новой веткой библиотеки OpenSSL 3.0. В одном из следующих выпусков OpenSSL 3.0 будет задействован по умолчанию и предложен для миграции с OpenSSL 1.0.2 и 1.1.1.
  • Добавлены пакеты с системой управления конфигурацией Ansible 2.10.
  • Реализованы новые команды "ldm console -e" для указания escape-символа и "ldm unbind -a" для выполнения операции для всех доменов.
  • Добавлена поддержка live-миграции гостевых систем в логических виртуальных окружениях (LDoms) между серверами на базе процессоров SPARC M7, T7, S7, M8 и T8 (cross-CPU migration).
  • В mdb добавлена возможность переключения на отладку дочерних процессов, порождённых при помощи системных вызовов fork и spawn, не прекращая отладку родительского процесса.
  • В стандартную Си-библиотеку libc добавлены функции freezero и freezeroall, обнуляющие содержимое освобождаемой памяти.
  • Прекращена установка исполняемого бита на объектные файлы и разделяемые библиотеки.
  • В команду "split -b" добавлена поддержка дополнительных размерностей (g - гигабайт, t - терабайт) и нецелых значений ('.5t').
  • В состав включены пакеты Zipp, typing-extensions (для Python), importlib-metadata, Sphinx, Alabaster и Docutils.
  • В coreadm для хранения core-файлов задействован каталог /var/cores/.
  • Добавлена поддержка локали C.UTF-8.
  • Добавлены команды "zfs get -I state" и "zpool status/import -s".
  • В команды plimit, pmadvise и pmap добавлены опции "-h" и "--scale".
  • В библиотеку libkmip добавлена поддержка протокола KMIP 1.4 (Key Management Interoperability Protocol).
  • Обновлены версии программ с устранением уязвимостей: Apache httpd 2.4.52, Java 7u331/8u321, ModSecurity 2.9.5, MySQL 5.7.36, NSS 3.70, Samba 4.13.14, Django 2.2.25/3.2.10, fetchmail 6.4.22, libexif 0.6.24, ncurses 6.3, webkitgtk 2.34.1, g11n/im-ibus, kernel/streams, library/gd2, library/polkit, utility/imagemagick, utility/junit, utility/mailman, utility/php, utility/pip, utility/vim и x11/xorg-server.
  • Обновлены многие пакеты, в том числе GNOME 41, HPLIP 3.21.8, gtk 3.24.30, meson 0.59.2, mutt 2.1.3, nano 5.9.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Доступен Solaris 11.4 SRU33
  3. OpenNews: Проект Illumos, продолжающий развитие OpenSolaris, прекратит поддержку архитектуры SPARC
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2021.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  5. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Solaris
  6. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56733-solaris
Ключевые слова: solaris
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:17, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    соларис надёжно
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:37, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стабильно. Застойно…
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:36, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В теме про Фрю был один фанат, интересно сколько фанатиков есть у солярки.  
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 10:43, 21/02/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 10:47, 21/02/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.6, Kilrathi (?), 10:44, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала нужно отделить истинных солнечных от богомерских прорицателей.
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:57, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправлю с Вашего позволения: не фанат, а апологет.
    Фанатизм во всех проявлениях - это плохо.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:46, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На соляру KDE можно накатить? Мне для десктопа.
     
     
  • 2.10, Аноним (3), 10:48, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Если что я тебя официально запретил.  
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:50, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только он там CDE называется ;)
     
  • 2.12, Kilrathi (?), 10:52, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4й налезал под х86, 5й и на спарках не пробовал.
     
  • 2.14, Жироватт (ok), 10:57, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Накатить нельзя, пропатчить - можно. Вперед
     

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