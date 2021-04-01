Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2021.04, продолжающего развитие OpenSolaris

После шести месяцев разработки состоялся релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2021.04, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (877 МБ), минимальная сборка (345 МБ) и сборка с графическим окружением MATE (1.6 ГБ). Основные изменения в OpenIndiana 2020.10: На выбор предоставлено несколько вариантов проприетарных драйверов NVIDIA: 460.67, 390.141 (по умолчанию), 340.108.

Компиляторы gcc-7, gcc-8, gcc-9 и gcc-10 собраны с использованием механизма SSP (Stack Smashing Protection) для защиты стека (-fstack-protector).

Библиотека OpenSSL обновлена до ветки 1.1.1.

Начался процесс обновления версий Python и связанных с данным языком пакетов. До завершения перевода помимо python-39 (3.9.4) предложен пакет python-37 (3.7.10).

В состав включены новые пакеты: fcron-3.3.0, libsigc++3 3.0.6, nodejs-16.0.0, re2c 2.0.3, wine 4.17.

Из поставки удалены пакеты: couchdb-21, libcouchbase, percona-server-56, php-70 и связанные расширения.

Обновлены пользовательские пакеты: mate 1.24.2, firefox 78.10.0, thunderbird 78.9.1, emacs 27.2, mc 4.8.26, vlc 3.0.12, youtube-dl 2021.01.08.

Обновлены системные компоненты и библиотеки: binutils 2.36, coreutils 8.32, cups 2.3.3, gnupg 2.2.27, gnutls 3.6.15, sudo 1.9.6p1, virtualbox 6.1.18 .

Обновлены инструменты для разработчиков: cmake 3.20.2, go 1.16.2, qt5 5.12.10, gtk+3 3.24.24, rust 1.44.1, sqlite 3.35.5.

Обновлено серверное ПО: nginx 1.20.0, bind 9.16.15, haproxy 2.2.13, ntp 4.2.8p15, openldap 2.4.58, postgresql 12.6, tor 0.4.5.7.



