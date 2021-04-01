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Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2021.04, продолжающего развитие OpenSolaris

01.05.2021 19:25

После шести месяцев разработки состоялся релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2021.04, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (877 МБ), минимальная сборка (345 МБ) и сборка с графическим окружением MATE (1.6 ГБ).

Основные изменения в OpenIndiana 2020.10:

  • На выбор предоставлено несколько вариантов проприетарных драйверов NVIDIA: 460.67, 390.141 (по умолчанию), 340.108.
  • Компиляторы gcc-7, gcc-8, gcc-9 и gcc-10 собраны с использованием механизма SSP (Stack Smashing Protection) для защиты стека (-fstack-protector).
  • Библиотека OpenSSL обновлена до ветки 1.1.1.
  • Начался процесс обновления версий Python и связанных с данным языком пакетов. До завершения перевода помимо python-39 (3.9.4) предложен пакет python-37 (3.7.10).
  • В состав включены новые пакеты: fcron-3.3.0, libsigc++3 3.0.6, nodejs-16.0.0, re2c 2.0.3, wine 4.17.
  • Из поставки удалены пакеты: couchdb-21, libcouchbase, percona-server-56, php-70 и связанные расширения.
  • Обновлены пользовательские пакеты: mate 1.24.2, firefox 78.10.0, thunderbird 78.9.1, emacs 27.2, mc 4.8.26, vlc 3.0.12, youtube-dl 2021.01.08.
  • Обновлены системные компоненты и библиотеки: binutils 2.36, coreutils 8.32, cups 2.3.3, gnupg 2.2.27, gnutls 3.6.15, sudo 1.9.6p1, virtualbox 6.1.18 .
  • Обновлены инструменты для разработчиков: cmake 3.20.2, go 1.16.2, qt5 5.12.10, gtk+3 3.24.24, rust 1.44.1, sqlite 3.35.5.
  • Обновлено серверное ПО: nginx 1.20.0, bind 9.16.15, haproxy 2.2.13, ntp 4.2.8p15, openldap 2.4.58, postgresql 12.6, tor 0.4.5.7.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openindiana.org/20...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2020.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Доступны OpenIndiana 2020.04 и OmniOS CE r151034, продолжающие развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Лидер OpenIndiana снял с себя полномочия и потерял уверенность в успехе проекта
  5. OpenNews: Вышла первая, независимая от OpenSolaris, сборка проекта OpenIndiana
  6. OpenNews: На смену OpenSolaris пришел дистрибутив OpenIndiana
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55064-openindiana
Ключевые слова: openindiana, solaris
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 19:29, 01/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    говорят дико медленное поделие... нет причин не доверят такому мнению...
     
     
  • 2.4, AlexYeCu_not_logged (?), 20:10, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >говорят дико медленное поделие... нет причин не доверят такому мнению...

    Очень жадное до оперативки, а жадная по причине использования ZFS, скорее всего. Если оперативки достаточно, подозреваю, там вся разница в производительности в пределах погрешности будет в сравнении с BSD/Linux. Ну и с поправкой на более старый софт, что может в обе стороны работать.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 20:14, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и функционала, на эту оперативу. Не зря ZFS в мейнстриме больше нигде нет.
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:51, 01/05/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    >wine 4.17

    Опениндиана готова для десктопа, получается?

     
     
  • 2.3, 00 (?), 19:57, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, следующий релиз вообще похоронит виндовс
     
  • 2.6, Аноним (5), 20:15, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И для мобилок.
     
  • 2.7, Fractal cucumber (ok), 20:19, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ка wine связан с готовностью до десктопа?
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 20:24, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну можно в игоря гонять. Блоб есть, вино есть.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 20:57, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dxvk работает?
     
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