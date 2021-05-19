The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен Solaris 11.4 SRU33

19.05.2021 07:32

Компания Oracle опубликовала обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 33 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка 18 ТБ жёстких дисков Western Digital (WDC Paris-C SAS).
  • В состав включены SpiderMonkey 78, Valgrind, buildbot-worker, Graphene, jQuery, jQuery tablesorter, libhandy, libpsl, python toml.
  • Для Python 3.9 добавлены пакеты с модулем numpy.
  • До версии 3.38 обновлены компоненты рабочего стола GNOME: evince, evolution-data-server, totem, gcr, seahorse, gnome-screenshot, gnome-clocks. До версии 3.36 обновлён gnome-keyring. Библиотека GTK обновлена до версии 3.24.23.
  • Обновлены многие пакеты, в том числе GNU Tar 1.33 Node.js 14.16.0, Samba 4.13.4, Subversion 1.14.1, cups-filters 1.28.7, gawk 5.1.0, hplip 3.20.11, meson 0.56.1, nss 60.1, puppet 5.5.21, rsync 3.2.3, vala 0.50.2, xterm 366.
  • Обновлены версии программ с устранением уязвимостей: Bison has 3.7.3, ImageMagick 6.9.12-3, Jinja2 2.11.3, OpenSSH 8.4p1, OpenSSL 1.1.1j, PyYAML 5.4.1, curl 7.74.0, git 2.30.2, glib 2.66.8, libSDL 2.0.14, libtiff 4.2.0, mutt 2.0.5.
  • Устранены проблемы с безопасностью в пакетах: core/ipc, gnome/libraries, kernel/syscall, library/cairo, python-mod/pil, utility/linker, utility/screen, utility/smb, utility/sudo, utility/svn, x11/xclients.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Проект Illumos, продолжающий развитие OpenSolaris, прекратит поддержку архитектуры SPARC
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2021.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Доступен Solaris 11.4 SRU31
  5. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55174-solaris
Ключевые слова: solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 08:41, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Самая стабильная ОСь.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:55, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мёртвая ибо
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 08:57, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Больше похоже на простое поддержание лоска у трупа, у которого умерли и сыновья, и внуки.
     
     
  • 3.8, Леголас (ok), 08:59, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    внучка в лице OpenIndiana жива, вот 1 мая был релиз
     
     
  • 4.11, Жироватт (ok), 09:08, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технически жива, да, но...в коме.
     
     
  • 5.12, Леголас (ok), 09:10, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оперативно переобулись
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 09:34, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в белые шлепки
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:48, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть бесплатная версия, чтобы поднять ZFS хранилище в бизнесе на предприятии ?

    Т.е. временная (или постоянная, если понравится) замена для OpenZFS v2.x, пока она не вызрела окончательно хорошо.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:53, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. OpenIndiana.
     
  • 2.22, Аноним (22), 09:54, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что с OpenZFS не так? Использую дома + все виртуалки на zvol с dedup - с проблемами не сталкивался.
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:11, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту, начиная с 20.04. OpenZFS 0.8.3
    В 2019 году очень много багов починили, особенно с read-range locks.
     
  • 2.26, нах.. (?), 10:15, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть бесплатная версия, чтобы поднять ZFS хранилище в бизнесе на предприятии ?

    ага, бубунточка называется.

    Для нище6родов, которые 6ешплатное, скорей, скорей тащат "в бизнес на предприятии" самое то. Нихера вас и не жалко.

    Вот платной нет :-(

    Ну то есть в netapp есть, конечно, но не всякий бизнес выдержит ценник и требования.

    > пока она не вызрела окончательно хорошо.

    столько не живут

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:52, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблемы с оперативностью добавления актуальных версий. Одно дело если бы они проверяли то что добавляют и патчили, но вместо этого они добавляют известные уязвимые версии. А что, теперь жесткие диски надо отдельно добавлять? Или это SMR без эмуляции? Я думал, от SMR уже отказался WD, и пихает на них только остатки из отбраковки.
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 08:54, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Обновлены версии программ с устранением уязвимостей
    > но вместо этого они добавляют известные уязвимые версии

    например

     
     
  • 3.14, Аноним (3), 09:27, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавили новые уязвимые версии вместо старых уязвимых версий? Чтобы не расслаблялись. Я читаю это так.
     
  • 2.23, нах.. (?), 10:11, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что, теперь жесткие диски надо отдельно добавлять?

    ага, я тоже в а-е пошел выяснять, что ж это за нёх что ей нужна отдельная поддержка прям операционной системы.
    Нифига, это обычные 18T sas  так назывались (причем это рабочее название, оставшееся только в pre-market материалах, хер найдешь еще), сейчас это просто HC550. Самый что ни есть типовой диск для бездонной бигдейты, наследие hgst.

    Видать, где-то "zetabyte fs" оказалась немного не зетабайтной.

    Ну что ты хочешь, программистов уволили еще в 2013м.

     

  • 1.7, Аноним (-), 08:57, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это ОС типа ГНУ/Линукса, или это ОС постявляемая вместе с железом Оракла? Для обычного Десктопа годится?

    SRU. Почему аддейты группируются и нумеруются? Разве нельзя просто - вышло исправление безопасности, или новая версия какой-либо программы, просто его опакетить и добавть запись в pkg c датой обновления.

     
     
  • 2.10, Леголас (ok), 09:06, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Solaris есть тру Unix а не like, годится для десктопа (второй гном же!)

    p.s. у Oracle вообще есть свой Linux дистр

     
     
  • 3.25, Аноним (24), 10:15, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Зачем ты трёшь юникс?
    - Не годится для десктопа. Войфая практически нет, звука - тоже нет почти на всём интеграте.
    - Гром не второй, а третий. Запусти, увидишь. А потом сможешь рассказать о тру-юниксах.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:00, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда выйдет 12-ая версия?
     
     
  • 2.13, Леголас (ok), 09:11, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро
     
     
  • 3.27, Аноним (24), 10:16, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде же обещали что никогда. А откуда у тебя такая инфа?
     
  • 2.15, Соня Мармеладова (?), 09:27, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда Sun восстанет из пепла и купит Oracle
     

  • 1.17, Catwoolfii (ok), 09:37, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это проприетарная ОС, зачем оно здесь? Почему бы тогда не постить новости про обновления Мастдая???
     
     
  • 2.19, Леголас (ok), 09:41, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Проект OpenNet - всё, что связано с открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix

    Unix как ни крути.

     
     
  • 3.21, Catwoolfii (ok), 09:53, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    macOS тоже unix
     
  • 2.28, Аноним (24), 10:17, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему бы тогда не постить новости про обновления Мастдая???

    Это здесь уже есть.

     

  • 1.18, жиесть (?), 09:40, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно же теперь OpenIndiana.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру