Доступен Solaris 11.4 SRU33

> Есть бесплатная версия, чтобы поднять ZFS хранилище в бизнесе на предприятии ?

ага, бубунточка называется.

Для нище6родов, которые 6ешплатное, скорей, скорей тащат "в бизнес на предприятии" самое то. Нихера вас и не жалко.

Вот платной нет :-(

Ну то есть в netapp есть, конечно, но не всякий бизнес выдержит ценник и требования.

> пока она не вызрела окончательно хорошо.

столько не живут