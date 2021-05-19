Доступен Solaris 11.4 SRU33

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|2.6, Жироватт (ok), 08:57, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше похоже на простое поддержание лоска у трупа, у которого умерли и сыновья, и внуки.
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|1.2, Аноним (2), 08:48, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть бесплатная версия, чтобы поднять ZFS хранилище в бизнесе на предприятии ?
Т.е. временная (или постоянная, если понравится) замена для OpenZFS v2.x, пока она не вызрела окончательно хорошо.
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|2.22, Аноним (22), 09:54, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что с OpenZFS не так? Использую дома + все виртуалки на zvol с dedup - с проблемами не сталкивался.
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|2.24, Аноним (24), 10:11, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убунту, начиная с 20.04. OpenZFS 0.8.3
В 2019 году очень много багов починили, особенно с read-range locks.
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|2.26, нах.. (?), 10:15, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть бесплатная версия, чтобы поднять ZFS хранилище в бизнесе на предприятии ?
ага, бубунточка называется.
Для нище6родов, которые 6ешплатное, скорей, скорей тащат "в бизнес на предприятии" самое то. Нихера вас и не жалко.
Вот платной нет :-(
Ну то есть в netapp есть, конечно, но не всякий бизнес выдержит ценник и требования.
> пока она не вызрела окончательно хорошо.
столько не живут
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|1.3, Аноним (3), 08:52, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проблемы с оперативностью добавления актуальных версий. Одно дело если бы они проверяли то что добавляют и патчили, но вместо этого они добавляют известные уязвимые версии. А что, теперь жесткие диски надо отдельно добавлять? Или это SMR без эмуляции? Я думал, от SMR уже отказался WD, и пихает на них только остатки из отбраковки.
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|2.4, Леголас (ok), 08:54, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Обновлены версии программ с устранением уязвимостей
> но вместо этого они добавляют известные уязвимые версии
например
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|3.14, Аноним (3), 09:27, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добавили новые уязвимые версии вместо старых уязвимых версий? Чтобы не расслаблялись. Я читаю это так.
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|2.23, нах.. (?), 10:11, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что, теперь жесткие диски надо отдельно добавлять?
ага, я тоже в а-е пошел выяснять, что ж это за нёх что ей нужна отдельная поддержка прям операционной системы.
Нифига, это обычные 18T sas так назывались (причем это рабочее название, оставшееся только в pre-market материалах, хер найдешь еще), сейчас это просто HC550. Самый что ни есть типовой диск для бездонной бигдейты, наследие hgst.
Видать, где-то "zetabyte fs" оказалась немного не зетабайтной.
Ну что ты хочешь, программистов уволили еще в 2013м.
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|1.7, Аноним (-), 08:57, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это ОС типа ГНУ/Линукса, или это ОС постявляемая вместе с железом Оракла? Для обычного Десктопа годится?
SRU. Почему аддейты группируются и нумеруются? Разве нельзя просто - вышло исправление безопасности, или новая версия какой-либо программы, просто его опакетить и добавть запись в pkg c датой обновления.
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|2.10, Леголас (ok), 09:06, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Solaris есть тру Unix а не like, годится для десктопа (второй гном же!)
p.s. у Oracle вообще есть свой Linux дистр
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|3.25, Аноним (24), 10:15, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Зачем ты трёшь юникс?
- Не годится для десктопа. Войфая практически нет, звука - тоже нет почти на всём интеграте.
- Гром не второй, а третий. Запусти, увидишь. А потом сможешь рассказать о тру-юниксах.
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|1.17, Catwoolfii (ok), 09:37, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это проприетарная ОС, зачем оно здесь? Почему бы тогда не постить новости про обновления Мастдая???
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|2.19, Леголас (ok), 09:41, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Проект OpenNet - всё, что связано с открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix
Unix как ни крути.
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|2.28, Аноним (24), 10:17, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему бы тогда не постить новости про обновления Мастдая???
Это здесь уже есть.
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