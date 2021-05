Проект Illumos, продолжающий развитие OpenSolaris, прекратит поддержку архитектуры SPARC

1.1 , Аноним ( 1 ), 14:32, 10/05/2021 [ответить] +4 + / – И зачем теперь оно нужно вообще?

2.3 , anba ( ? ), 14:51, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – True ZFS. zfsonlinux is ... hm ... not so stable :)

2.5 , Аноним ( 5 ), 15:00, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем нужен Linux?



1.2 , Аноним ( 2 ), 14:50, 10/05/2021 [ответить] +4 + / – > упоминается желание задействовать в Illumos современные технологии, такие как JIT и язык Rust Жаль, хороший был проект.

1.4 , Аноним ( 5 ), 14:59, 10/05/2021 [ответить] + / – Всё правильно, одобряю! Сконцентрироваться на одной единственной мейнстрим архитектуре рационально. Так же рационально развивать RISC-V.

1.6 , Аноним ( 6 ), 15:03, 10/05/2021 [ответить] –2 + / – Это же дискриминация!

2.7 , Аноним ( 5 ), 15:08, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты так говоришь, будто это что-то плохое.

2.8 , Аноним ( 5 ), 15:09, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кто-му же это не дискриминация ни какая. Не надо визг поднимать.

Это СПО, тебе никто ничем не обязан.

Это СПО, не нравится, сделай сам.

1.9 , псевдонимус ( ? ), 15:25, 10/05/2021 [ответить] + / – То есть нужное выбрасываем, ненужное внедряем. Так подебим!

1.10 , псевдонимус ( ? ), 15:28, 10/05/2021 [ответить] + / – Раст и жит. Ну РИП, чо :-(