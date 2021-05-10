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Проект Illumos, продолжающий развитие OpenSolaris, прекратит поддержку архитектуры SPARC

10.05.2021 14:03

Разработчики проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris, приняли решение прекратить поддержку 64-разрядной архитектуры SPARC. Из доступных для Illumos архитектур остаётся только x86_64 (поддержка 32-разрядных систем x86 была прекращена в 2018 году). При наличии энтузиаcтов появится возможность начать реализацию в Illumos более актуальных современных архитектур ARM и RISC-V. Прекращение поддержки устаревших систем SPARC позволит провести чистку кодовой базы и избавиться от специфичных для архитектуры SPARC ограничений.

Среди причин отказа от поддержки SPARC отмечается отсутствие доступа к оборудованию для сборки и тестирования, при невозможности обеспечить качественное сопровождение сборки с использованием кросс-компиляции или эмуляторов. Также упоминается желание задействовать в Illumos современные технологии, такие как JIT и язык Rust, продвижению которых мешают привязки к архитектуре SPARC. Прекращение поддержки SPARC также даст возможность обновить компилятор GCC (сейчас для поддержки SPARC проект вынужден использовать GCC 4.4.4) и перейти к использованию более нового стандарта для языка Си.

Что касается языка Rust, то разработчики намерены заменить некоторые программы в usr/src/tools, написанные на интерпретируемых языках, на аналоги, реализованные на языке Rust. Кроме того, планируется использовать Rust для разработки подсистем ядра и библиотек. Сейчас внедрению Rust в Illumos мешает ограниченная поддержка проектом Rust архитектуры SPARC.

Прекращение поддержки SPARC не повлияет на актуальные Illumos-дистрибутивы OmniOS и OpenIndiana, которые выпускаются только для систем x86_64. Поддержка SPARC присутствовала в Illumos-дистрибутивах Dilos, OpenSCXE и Tribblix, из которых первые два уже несколько лет не обновлялись, а Tribblix забросил обновление сборок для SPARC и с 2018 года переключился на архитектуру x86_64.

  1. Главная ссылка к новости (https://illumos.topicbox.com/g...)
  2. OpenNews: Gentoo прекращает отслеживание уязвимостей, специфичных для архитектуры SPARC
  3. OpenNews: Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC
  4. OpenNews: В рамках проекта Illumos официально создано ответвление от OpenSolaris
  5. OpenNews: Debian прекращает поддержку архитектуры SPARC в пользу SPARC64
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2021.04, продолжающего развитие OpenSolaris
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55119-illumos
Ключевые слова: illumos, sparc
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:32, 10/05/2021 [ответить]  
    		• +4 +/
    И зачем теперь оно нужно вообще?
     
     
  • 2.3, anba (?), 14:51, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    True ZFS. zfsonlinux is ... hm ... not so stable :)
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:00, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем нужен Linux?
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:50, 10/05/2021 [ответить]  
    		• +4 +/
    > упоминается желание задействовать в Illumos современные технологии, такие как JIT и язык Rust

    Жаль, хороший был проект.

     
  • 1.4, Аноним (5), 14:59, 10/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Всё правильно, одобряю! Сконцентрироваться на одной единственной мейнстрим архитектуре рационально. Так же рационально развивать RISC-V.
     
  • 1.6, Аноним (6), 15:03, 10/05/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Это же дискриминация!
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 15:08, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, будто это что-то плохое.
     
  • 2.8, Аноним (5), 15:09, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто-му же это не дискриминация ни какая. Не надо визг поднимать.
    Это СПО, тебе никто ничем не обязан.
    Это СПО, не нравится, сделай сам.

     

  • 1.9, псевдонимус (?), 15:25, 10/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    То есть нужное выбрасываем, ненужное внедряем.

    Так подебим!

     
  • 1.10, псевдонимус (?), 15:28, 10/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Раст и жит.

    Ну РИП, чо :-(

     
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