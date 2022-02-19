Утечка БД в WordPress-дополнении UpdraftPlus, насчитывающем 3 млн установок

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|3.4, Аноним (4), 10:18, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так в пхп и конкретно в вордпрессе дыры уровня log4j каждую неделю происходят, ор.
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|1.3, Аноним (4), 10:18, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Целая неделя без критических дыр в вордпрессе? Это победа я считаю срочно всем переходить на вордпресс.
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|1.5, Иваня (?), 10:22, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Про WordPress можете больше не писать таких новостей. WordPress is the default hole. ^_^/
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|1.6, bOOster (ok), 10:33, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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WordPress это вообще сплошная дырка от бублика.
Ну или butthole, в которую регулярно, что-то пихают.
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|2.10, bugmenot (??), 11:04, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лишь бы накинуть... Сам по себе ВП безопасный и дыр а нем не много, в основном все старые. Уязвимость в стороннем ПЛАГИНЕ, который может написать любой.
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|3.16, Аноним (16), 11:37, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что это меняет, а в node.js дыры в npm. Чем от это вордпресс-то выигрывает. Может вордпрессу простоя заняться аудитом плагинов. Но нет они будет ждать пока им напихают побольше дыр.
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|4.30, Аноним (30), 12:31, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем им проводить аудит сторонних плагинов, это же работать надо...
Бесплатно работать, проверять тысячами штук.
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|3.13, Аноним (7), 11:15, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А он тут вообще на первом месте! А на втором - обезьяна, которая его выбирает.
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|1.8, Аноним (8), 10:51, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ВП еще жив?
Я думал прогрессивная общественность давно на пито/растах что-то новое сваяла!
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|2.11, Аноним (-), 11:05, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бум веб-движков остался в нулевых. Что касается пито/растов, то на них будут свои, пито/растские дыры.
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|3.14, Аноним (8), 11:22, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что сейчас в моде? Использовать фреймворки на каждый чих, чтобы больше лута на котегов собирать? Имея при этом больше половины готового своего и в виде либ. Этакий красивый развод на деньги? Не то что старперы, наплодили этих движков, да еще и модулей под 100500 задач и сидели на хлебе и воде. Голодранцы!
Так получается?
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|1.9, Аноним (-), 11:02, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В Раисии остались люди умеющие писать сайт при помощи 3-китов - JavaScript, CSS, HTML5? Если нет, то страдайте.
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|2.18, Типичный бизнес (?), 11:41, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть только они ценник ломят. Мы лучше ждуна наймём он нам на вордпрессе закроет задачу бизнеса. Так сказать излечит боль бизнеса. Ждун он же такой вовлеченный в дела бизнеса, зачем нам этим ваши сеньоры-помидоры, которые смотрят на нас с высока и ценник ломят.
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|2.20, Аноним (8), 11:44, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коллега, Ваш сарказм по поводу Россиюшки понятен. Другой вопрос заключается в том, что станет с потомками тех талантливых людей, которые уехали. Ведь они сформируются во всей этой СоС кухне...
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|2.28, пох. (?), 12:30, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таких дурачков много где осталось, проблема что их поделка web1.0 никому уже не нужна.
Давай ты мне из "css html5" сходишь в базку хотя бы проверить что ник юзера пох никем не занят.
Из javascript конечно можно, но, полагаю, ты ни разу не подумал про server-side применение этой технологии, да и было бы тебе, чем...
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|1.15, Аноним (15), 11:30, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Причём тут дополнение если проблема не в нём?
Проблема в том, что из-за отсутствия должных проверок в обработчике heartbeat-запросов WordPress, при помощи специально оформленного запроса любой пользователь может получить информацию о последней резервной копии, которая в том числе включает сведения о времени и привязанной случайной последовательности.
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|3.21, Аноним (8), 11:45, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так 1с - это битрахс. Тут же вроде ВП обсуждаем.
И таки да, из двух зол выбираем меньшее!
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|2.26, Аноним (26), 12:18, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Причём тут дополнение если проблема не в нём?
Дополнение тут при том, что проблема именно в нём.
CMS с излишнем контролем дополнений будет сильно их ограничивать, от чего пользователей и плагинов будет мало, а дыр -- столько же.
Поэтому во всех вменяемых CMS дополнения могут почти всё.
Поэтому WP -- вменяемая CMS, требующая ответственного сопровождения вменяемыми вебмастерами.
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|1.27, Аноним (26), 12:26, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Количество злорадствующих в комментах зашкаливает.
Поэтому надо заметить: большинство жалующихся -- недопрогеры, не способные осилить ни документацию, ни код WP, который прост и хорошо прокомментирован.
Основными аргументами данных граждан являются "а чё вы хотели за эти деньги?", "а чё вы хотели от WP?" и "а чё вы хотели, это же PHP!".
В ошибках данных людей виноват всегда интерпретатор, компилятор, используемые библиотеки, непонятная документация, техподдержка, хостеры, заказчик или государство.
Собственная белопушистость сомнению не подвергается никогда.
Таких много всегда и везде.
Поэтому игнорируйте недалёких, и будет вам счастье.
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