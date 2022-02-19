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Утечка БД в WordPress-дополнении UpdraftPlus, насчитывающем 3 млн установок

19.02.2022 08:37

В WordPress-дополнении UpdraftPlus, имеющем более 3 млн активных установок, выявлена опасная уязвимость (CVE-2022-0633), позволяющая стороннему пользователю загрузить копию базы данных сайта, в которой кроме контента содержатся параметры всех пользователей и хэши паролей. Проблема устранена в выпусках 1.22.3 и 2.22.3, которое рекомендуется как можно скорее установить всем пользователям UpdraftPlus.

UpdraftPlus преподносится как наиболее популярное дополнение для создания резервных копий сайтов, работающих под управлением платформы WordPress. Из-за некорректной проверки прав доступа дополнение позволяло загрузить резервную копию сайта и связанную с ней базу данных не только администраторам, но и любому зарегистрированному на сайте пользователю, например, имеющему статус подписчика.

Для загрузки резервных копий в UpdraftPlus используется идентификатор, генерируемый на основе времени создания резервной копии и случайной последовательности (nonce). Проблема в том, что из-за отсутствия должных проверок в обработчике heartbeat-запросов, при помощи специально оформленного запроса любой пользователь может получить информацию о последней резервной копии, которая в том числе включает сведения о времени и привязанной случайной последовательности.

Далее на основе полученной информации можно сформировать идентификатор и загрузить резервную копию, воспользовавшись методом загрузки по email. Используемая при данном методе функция maybe_download_backup_from_email требует обращения к странице options-general.php, доступной только администратору. Тем не менее, атакующий может обойти данное ограничение через спуфинг используемой при проверке переменной $pagenow и отправку запроса через служебную страницу, допускающую обращение непривилегированных пользователей. Например, можно обратиться через страницу отправки сообщения администратору, отправив запрос в виде "wp-admin/admin-post.php/%0A/wp-admin/options-general.php?page=updraftplus".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wordfence.com/blog...)
  2. OpenNews: Взлом провайдера GoDaddy, приведший к компрометации 1.2 млн клиентов WordPress-хостинга
  3. OpenNews: Уязвимость, допускающая подстановку JavaScript-кода через WordPress-плагин OptinMonster
  4. OpenNews: Уязвимость в WordPress-дополнении Contact Form 7, насчитывающем 5 млн установок
  5. OpenNews: Обновление WordPress 5.6. Уязвимость в плагине Easy WP SMTP, имеющем 500 тысяч установок
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в WordPress-плагине File Manager, имеющем 700 тысяч установок
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56726-wordpress
Ключевые слова: wordpress
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, жявамэн (ok), 09:15, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Пхп
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:42, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    С вашим ником как-то log4j вспомнился...
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:18, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в пхп и конкретно в вордпрессе дыры уровня log4j каждую неделю происходят, ор.
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:18, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Целая неделя без критических дыр в вордпрессе? Это победа я считаю срочно всем переходить на вордпресс.
     
  • 1.5, Иваня (?), 10:22, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Про WordPress можете больше не писать таких новостей. WordPress is the default hole. ^_^/
     
  • 1.6, bOOster (ok), 10:33, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    WordPress это вообще сплошная дырка от бублика.
    Ну или butthole, в которую регулярно, что-то пихают.
     
     
  • 2.10, bugmenot (??), 11:04, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь бы накинуть... Сам по себе ВП безопасный и дыр а нем не много, в основном все старые. Уязвимость в стороннем ПЛАГИНЕ, который может написать любой.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:37, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что это меняет, а в node.js дыры в npm. Чем от это вордпресс-то выигрывает. Может вордпрессу простоя заняться аудитом плагинов.  Но нет они будет ждать пока им напихают побольше дыр.  
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 12:31, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им проводить аудит сторонних плагинов, это же работать надо...

    Бесплатно работать, проверять тысячами штук.

     
  • 4.31, Аноним (30), 12:33, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажите дыры в npm. Хотя бы 3
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:41, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На чом написано? ;) Уж не буду про кем..
     
     
  • 2.12, bugmenot (??), 11:05, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причем тут ЯП?
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 11:15, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А он тут вообще на первом месте! А на втором - обезьяна, которая его выбирает.
     
     
  • 4.32, Аноним (30), 12:34, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы на чем пишете? Покажите свой код
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:51, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ВП еще жив?
    Я думал прогрессивная общественность давно на пито/растах что-то новое сваяла!
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 11:05, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бум веб-движков остался в нулевых. Что касается пито/растов, то на них будут свои, пито/растские дыры.
     
     
  • 3.14, Аноним (8), 11:22, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что сейчас в моде? Использовать фреймворки на каждый чих, чтобы больше лута на котегов собирать? Имея при этом больше половины готового своего и в виде либ. Этакий красивый развод на деньги? Не то что старперы, наплодили этих движков, да еще и модулей под 100500 задач и сидели на хлебе и воде. Голодранцы!
    Так получается?
     
  • 2.17, Аноним (16), 11:39, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На расте ничего не написано.
     
     
  • 3.22, Аноним (8), 11:48, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык и на питонах особо цмс популярных я не знаю.
     
     
  • 4.25, Аноним (16), 12:14, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джанго, Фласк для модных aiohttp, больше ничего не нужно.
     

  • 1.9, Аноним (-), 11:02, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В Раисии остались люди умеющие писать сайт при помощи 3-китов - JavaScript, CSS, HTML5? Если нет, то страдайте.
     
     
  • 2.18, Типичный бизнес (?), 11:41, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть только они ценник ломят. Мы лучше ждуна наймём он нам на вордпрессе закроет задачу бизнеса. Так сказать излечит боль бизнеса. Ждун он же такой вовлеченный в дела бизнеса, зачем нам этим ваши сеньоры-помидоры, которые смотрят на нас с высока и ценник ломят.
     
  • 2.20, Аноним (8), 11:44, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коллега, Ваш сарказм по поводу Россиюшки понятен. Другой вопрос заключается в том, что станет с потомками тех талантливых людей, которые уехали. Ведь они сформируются во всей этой СоС кухне...
     
  • 2.28, пох. (?), 12:30, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таких дурачков много где осталось, проблема что их поделка web1.0 никому уже не нужна.

    Давай ты мне из "css html5" сходишь в базку хотя бы проверить что ник юзера пох никем не занят.

    Из javascript конечно можно, но, полагаю, ты ни разу не подумал про server-side применение этой технологии, да и было бы тебе, чем...

     

  • 1.15, Аноним (15), 11:30, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Причём тут дополнение если проблема не в нём?

    Проблема в том, что из-за отсутствия должных проверок в обработчике heartbeat-запросов WordPress, при помощи специально оформленного запроса любой пользователь может получить информацию о последней резервной копии, которая в том числе включает сведения о времени и привязанной случайной последовательности.

     
     
  • 2.19, Типичный бизнес (?), 11:42, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не рушь нам мир, вордпресс идеален. Пхп — лудшЭй! 1С — это сила!  
     
     
  • 3.21, Аноним (8), 11:45, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так 1с - это битрахс. Тут же вроде ВП обсуждаем.
    И таки да, из двух зол выбираем меньшее!
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:00, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет этого дополнения нет резервных копий.
     
     
  • 3.29, пох. (?), 12:31, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, dump-то л@п4атые отменили.

     
  • 2.26, Аноним (26), 12:18, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Причём тут дополнение если проблема не в нём?

    Дополнение тут при том, что проблема именно в нём.

    CMS с излишнем контролем дополнений будет сильно их ограничивать, от чего пользователей и плагинов будет мало, а дыр -- столько же.
    Поэтому во всех вменяемых CMS дополнения могут почти всё.
    Поэтому WP -- вменяемая CMS, требующая ответственного сопровождения вменяемыми вебмастерами.

     

  • 1.24, псевдонимус (?), 12:02, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стабильность признак мастерства.
     
  • 1.27, Аноним (26), 12:26, 19/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Количество злорадствующих в комментах зашкаливает.

    Поэтому надо заметить: большинство жалующихся -- недопрогеры, не способные осилить ни документацию, ни код WP, который прост и хорошо прокомментирован.
    Основными аргументами данных граждан являются "а чё вы хотели за эти деньги?", "а чё вы хотели от WP?" и "а чё вы хотели, это же PHP!".

    В ошибках данных людей виноват всегда интерпретатор, компилятор, используемые библиотеки, непонятная документация, техподдержка, хостеры, заказчик или государство.
    Собственная белопушистость сомнению не подвергается никогда.

    Таких много всегда и везде.
    Поэтому игнорируйте недалёких, и будет вам счастье.

     
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