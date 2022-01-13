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Выпуск интерактивной оболочки IPython 8.0

13.01.2022 12:50

Состоялся релиз IPython 8.0, интерактивной оболочки для языка Python, которая сочетает возможности интерактивной консоли Python и командной оболочки Unix, предоставляет гибкие средства отладки, редактирования кода и визуализации данных. IPython активно используется в научной среде для разработки, обработки данных и интерактивного выполнения приложений, связанных с библиотеками numpy, matplotlib, sympy и scipy.

В новой версии добавлена возможность переформатирования кода с использованием инструментария Black. Повышена информативность трассировок вызовов в сообщениях об ошибках. Улучшен выборочный поиск по истории операций. Реализован режим autosuggestion для автоматического вывода рекомендаций по продолжению ввода.



Проведена значительная чистка и переработка кодовой базы, нацеленная на упрощение сопровождения проекта, удаление устаревших функций и модернизации процессов сборки и тестирования. Проект избавлен от привязки к инструментарию Nose, оставшемуся без сопровождения. Добавлена поддержка NumPy 1.19 и более новых выпусков. Минимально поддерживаемая версия Python повышена до 3.8. Осуществлён переход на ежемесячное формирование обновлений.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jupyter.org/relea...)
  2. OpenNews: В 3.6% протестированных Python-репозиториев выявлены ошибки, связанные с пропущенными запятыми
  3. OpenNews: В основной ветке Python появилась возможность сборки для работы в браузере
  4. OpenNews: Выпуск Nuitka 0.6.17, компилятора для языка Python
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.10
  6. OpenNews: Выпуск Brython 3.10, реализации языка Python для web-браузеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56500-ipython
Ключевые слова: ipython, python
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 13:03, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Наделают овна, а потом жалуются, что все библиотеки на питоне.
     
     
  • 2.5, Werewolf (??), 13:16, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вована на них нет!
     
  • 2.7, анонимус (??), 13:50, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    делают то на чем проще и удобнее. а еще быстрее делать => дешевле. ну и легче поддерживать из-за большого сообщества. ну и где уже хоть какая-то экосистема. есть конечно и над чем еще работать - сейчас зоопарк пакетных менеджеров и не везде есть поддержка нового стандарта манифестов пакетов, но с этим не трудно разобраться
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:02, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так перепеши все на Хаскель. Заработай свой первый миллион на этом.  
     
     
  • 3.10, Урри (ok), 15:14, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На раст, ты че.
     
     
  • 4.14, Не будь васяном (?), 16:32, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть на с/с++ или на асмемблере, гиббонушка. Вы тут все только языком умеете работать. Давай трепло, покажи всему миру как надо. Яви нам свои гениальные хелловорлды 🤦‍♂️
     

  • 1.6, economist (?), 13:28, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    IPython создал новую эпоху в программировании, науке и Data Science.

    Jypyter, JupyterLab и их дети-тетрадки (*.ipynb) сделали счастливыми несколько миллионов программистов во всем мире.

    В этих средах удобно писать программы, отлаживать, визуализировать, повторять сделанное. И за это хорошо, прямо очень хорошо платят.


     
  • 1.8, Аноним (9), 15:01, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Виснет. Держу в курсе. Использую bpython.
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:31, 13/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что лучше для новичка Spyder или IPython?
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 15:41, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pluto.jl
     
  • 2.13, ddd2 (?), 15:47, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Go/Rust
     
  • 2.15, Dmitry Dementiev (?), 16:32, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Jupyter Notebook/Jupyter Lab
    Spyder более-менее привычен, когда переходишь с R. С нуля же брать его, пожалуй, смысла нет
     
     
  • 3.17, Не будь васяном (?), 16:57, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Spyder отличная IDE для начинающих кодить на питоне. Сам по себе хорош, идёт в комплекте с анакондой и там есть всё что надо начинающему и даже больше. И не такое жирное и тормозное как аналоги(пламенный привет пайчарму).
     
  • 2.16, Не будь васяном (?), 16:36, 13/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Spyder + ipython в Spyder-e.
     

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