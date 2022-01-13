Выпуск интерактивной оболочки IPython 8.0

Состоялся релиз IPython 8.0, интерактивной оболочки для языка Python, которая сочетает возможности интерактивной консоли Python и командной оболочки Unix, предоставляет гибкие средства отладки, редактирования кода и визуализации данных. IPython активно используется в научной среде для разработки, обработки данных и интерактивного выполнения приложений, связанных с библиотеками numpy, matplotlib, sympy и scipy.

В новой версии добавлена возможность переформатирования кода с использованием инструментария Black. Повышена информативность трассировок вызовов в сообщениях об ошибках. Улучшен выборочный поиск по истории операций. Реализован режим autosuggestion для автоматического вывода рекомендаций по продолжению ввода.

Проведена значительная чистка и переработка кодовой базы, нацеленная на упрощение сопровождения проекта, удаление устаревших функций и модернизации процессов сборки и тестирования. Проект избавлен от привязки к инструментарию Nose, оставшемуся без сопровождения. Добавлена поддержка NumPy 1.19 и более новых выпусков. Минимально поддерживаемая версия Python повышена до 3.8. Осуществлён переход на ежемесячное формирование обновлений.



