В число проектов GNU принят генератор языковых виртуальных машин Jitter

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|1.3, Аноним (3), 10:15, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> см. пример спецификации виртуальной машины для языка Lisp
нечитабельная лапша, или только мне так кажется?
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|1.6, Аноним (6), 10:29, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жесть конечно... Сама спека - плохочитаемая неструктурированная портянка: куча ifdef, многострочных дефайнов и закомментированных вызовов.
У них только в этом примере 13 FIXME... И не стыдно было такое выкладывать?
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|3.12, Аноним (6), 10:54, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это не серьезно. Таким аргументом можно оправдать все что угодно:
у вас лапшкод и крашится аппа - тебе шашечки...
у вас на сайте 10Мб js-кода - тебе шашечки...
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|3.25, And (??), 12:24, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вам шашечки или ехать?
Вносить изменения через месяц после написания. Отдавать другим для тех же целей.
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|2.22, n00by (ok), 12:17, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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# FIXME: make a one-argument version generalizing these. These zero-argument
# versions are useful to generate from rewrite rules right now, before Jitter
# support is ready.
Некоторые такое называют TODO
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|3.35, Аноним (6), 14:21, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну допустим это было TODO.
А такое:
"# FIXME: is this ever needed?"
или такое
// FIXME: just a test. Remove.
и тем более
// FIXME: this loops forever with no-threading (not with the other dispatching models
// including minimal threading) when the callee is compiled. A Jitter bug.
У меня на проекте это просто бы не дали вмерджить - завернули бы еще на этапе код-ревью.
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|1.7, ыы (?), 10:31, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Хорошая попытка. Но нет. Не заставите учить LISP. Пишите спецификацию для js, тогда посмотрим...
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|3.10, ыы (?), 10:41, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну при таком подходе пожалуй и исходники открывать нет смысла.
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|2.14, Аноним (14), 11:00, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Lisp очевиден, что его учить-то? (Что-то что-то1 ... Что-тон)
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|3.15, Аноним (15), 11:04, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(Lisp (очевиден (что (его (учить (то (? (Что (то (что (то1 (... (Что (тон))))))))))))))
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|4.21, Аноним (9), 12:13, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сразу видно тех, кто про лисп слышал только скобки
(Lisp '(очевиден что его учить то ? (Что-то что-то1 ... Что-тон)))
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|5.26, Аноним (15), 12:42, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пробовал на нем писать плагин для гимпа. Неадекватный язычок. Даже на XSLT (!) (вы не ослышались! На XSLT!) легче программировать (!) (вы не ослышались! программировать на XSLT!)
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|6.29, Аноним (14), 12:57, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Язык нормальный, очень даже изящный. Вопрос весь только в том, какой в гимпе диалект (т е. грубо говоря какие там стандартные функции из коробки есть). Но это уже проблема гимпа, а не лиспа как явления
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|7.31, Аноним (15), 13:07, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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получается лисп как социализм. Каждый считает, что у других он неправильный
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|2.20, Аноним (20), 12:10, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Логика каждой инструкции в спецификации задаётся при помощи кода на языке Си"
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|1.27, Аноним (27), 12:45, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Во времена моего детства это называлось либо транслятором (лисп->с) либо кросс-компилятором (лисп->с->бинарник). Ой, тут же еще и виртуальная машина. Ладно, так и запишем - переизобрели шитый код (байткод). Очередная нот-ин-хаус вариация на тему LLVM.
Не, я не против разнообразия, но не ради разнообразия же, а то уж слишком однообразно получается.
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|1.34, Luca SAIU (?), 14:18, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Привет. Я Luca Saiu.
Пожалуйста Смотри всё в example-vms/jitterlisp/
The VM, alone, if not a complete implementation of the language.
Я ещё новичок, по-русски. -- Извините.
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