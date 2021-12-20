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В число проектов GNU принят генератор языковых виртуальных машин Jitter

20.12.2021 09:58

Инструментарий Jitter официально перешёл под крыло проекта GNU и теперь будет развиваться под именем GNU Jitter с использованием инфраструктуры GNU и в соответствии с требованиями данного проекта. Jitter позволяет генерировать переносимые и очень быстрые виртуальные машины для произвольных конструкций языков программирования, производительность выполнения кода в которых существенно опережает интерпретаторы и близка к нативному компилируемому коду. Исходные тексты Jitter написаны на языке Си и поставляются под лицензией GPLv3.

Jitter принимает в качестве входных данных высокоуровневую спецификацию инструкций, поддерживаемых виртуальной машиной, а на выходе формирует готовую реализацию виртуальной машины для выполнения заданных инструкций. Логика каждой инструкции в спецификации задаётся при помощи кода на языке Си (см. пример спецификации виртуальной машины для языка Lisp). Из дополнительных возможностей отмечается поддержка труднореализуемых на языке Си и свойственных динамическим языкам программирования операций условного ветвления, таких как проверка значений тегов и проверка переполнений.

Результирующая виртуальная машина оформляется на языке Си с небольшим числом ассемблерных вставок. Предоставляются настройки для включения различных оптимизаций и выбора механизмов диспетчеризации, что упрощает портирование виртуальной машины для разных платформ. Поддерживается использование регистровой, стековой и комбинированной архитектуры выполнения, а также возможность отражения структур данных VM в аппаратные регистры CPU и подключение сборщиков мусора. Сгенерированный код включает простой C API для динамической подстановки и выполнения кода в виртуальной машине, а также программу-драйвер для обособленного запуска в виртуальной машине кода из текстовых файлов.

  1. Главная ссылка к новости (http://ageinghacker.net/blog/p...)
  2. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  3. OpenNews: Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО пересмотрит взаимодействие с проектом GNU
  5. OpenNews: Ричард Столлман опубликовал "Руководство по доброжелательному общению" для проектов GNU
  6. OpenNews: Проекту GNU исполнилось 35 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56378-gnu
Ключевые слова: gnu, jitter, vm
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:14, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Симд есть? Жытлисп, это жизнеспособно? Жытгцы всё?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:16, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    жыесть брат
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:15, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > см. пример спецификации виртуальной машины для языка Lisp

    нечитабельная лапша, или только мне так кажется?

     
     
  • 2.24, And (??), 12:20, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2182-ве строки местами без отступов - примерно так и есть.

    http://git.ageinghacker.net/jitter/tree/example-vms/jitterlisp/jitterlisp.jit

    Др. дело что именно и как можно ли с этим сделать и показывать пример читаемый.

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:29, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жесть конечно... Сама спека - плохочитаемая неструктурированная портянка: куча ifdef, многострочных дефайнов и закомментированных вызовов.
    У них только в этом примере 13 FIXME... И не стыдно было такое выкладывать?
     
     
  • 2.8, ыы (?), 10:31, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам шашечки или ехать?
     
     
  • 3.12, Аноним (6), 10:54, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это не серьезно. Таким аргументом можно оправдать все что угодно:
    у вас лапшкод и крашится аппа - тебе шашечки...
    у вас на сайте 10Мб js-кода - тебе шашечки...
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:26, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так 10мб js кода и не едет. А это - едет.
     
  • 3.25, And (??), 12:24, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вам шашечки или ехать?

    Вносить изменения через месяц после написания. Отдавать другим для тех же целей.

     
  • 3.32, Аноним (32), 13:16, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чёрт с этими шашечками. Колёса почему квадратные?
     
  • 2.22, n00by (ok), 12:17, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    # FIXME: make a one-argument version generalizing these.  These zero-argument
    # versions are useful to generate from rewrite rules right now, before Jitter
    # support is ready.

    Некоторые такое называют TODO

     
     
  • 3.35, Аноним (6), 14:21, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну допустим это было TODO.

    А такое:
    "# FIXME: is this ever needed?"

    или такое
    // FIXME: just a test.  Remove.

    и тем более
    // FIXME: this loops forever with no-threading (not with the other dispatching models
    // including minimal threading) when the callee is compiled.  A Jitter bug.

    У меня на проекте это просто бы не дали вмерджить - завернули бы еще на этапе код-ревью.

     

  • 1.7, ыы (?), 10:31, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хорошая попытка. Но нет. Не заставите учить LISP. Пишите спецификацию для js, тогда посмотрим...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:36, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе надо - ты и пиши.

    Добро пожаловать

     
     
  • 3.10, ыы (?), 10:41, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну при таком подходе пожалуй и исходники открывать нет смысла.
     
     
  • 4.11, Аноним (9), 10:47, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники и открывают для тех, кому надо. Они и пишут
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:00, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Lisp очевиден, что его учить-то? (Что-то что-то1 ... Что-тон)
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:04, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (Lisp (очевиден (что (его (учить (то (? (Что (то (что (то1 (... (Что (тон))))))))))))))
     
     
  • 4.21, Аноним (9), 12:13, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сразу видно тех, кто про лисп слышал только скобки

    (Lisp '(очевиден что его учить то ? (Что-то что-то1 ... Что-тон)))

     
     
  • 5.26, Аноним (15), 12:42, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пробовал на нем писать плагин для гимпа. Неадекватный язычок. Даже на XSLT (!) (вы не ослышались! На XSLT!) легче программировать (!) (вы не ослышались! программировать на XSLT!)
     
     
  • 6.29, Аноним (14), 12:57, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Язык нормальный, очень даже изящный. Вопрос весь только в том, какой в гимпе диалект (т е. грубо говоря какие там стандартные функции из коробки есть). Но это уже проблема гимпа, а не лиспа как явления
     
     
  • 7.31, Аноним (15), 13:07, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    получается лисп как социализм. Каждый считает, что у других он неправильный
     
  • 4.28, Аноним (14), 12:56, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и всё очевидно же, вложенная структура со скобками
     
  • 3.23, n00by (ok), 12:19, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может там был намёк на размер спецификации?
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:10, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Логика каждой инструкции в спецификации задаётся при помощи кода на языке Си"
     

  • 1.13, Анонус (?), 10:56, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше GraalVM с Truffle?
     
  • 1.27, Аноним (27), 12:45, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Во времена моего детства это называлось либо транслятором (лисп->с) либо кросс-компилятором (лисп->с->бинарник). Ой, тут же еще и виртуальная машина. Ладно, так и запишем - переизобрели шитый код (байткод). Очередная нот-ин-хаус вариация на тему LLVM.

    Не, я не против разнообразия, но не ради разнообразия же, а то уж слишком однообразно получается.

     
  • 1.30, anonymous (??), 12:59, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У вас ссылка битая на https://www.gnu.org/software/jitter/
     
  • 1.33, Аноним (-), 14:04, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добро пожаловать в дружную семью GNU.
     
  • 1.34, Luca SAIU (?), 14:18, 20/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Привет.  Я Luca Saiu.

    Пожалуйста Смотри всё в example-vms/jitterlisp/

    The VM, alone, if not a complete implementation of the language.

    Я ещё новичок, по-русски. -- Извините.

     

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