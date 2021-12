В число проектов GNU принят генератор языковых виртуальных машин Jitter

2.8 , ыы ( ? ), 10:31, 20/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вам шашечки или ехать?

3.12 , Аноним ( 6 ), 10:54, 20/12/2021
Это не серьезно. Таким аргументом можно оправдать все что угодно:

у вас лапшкод и крашится аппа - тебе шашечки...

у вас на сайте 10Мб js-кода - тебе шашечки...

4.16 , Аноним ( 16 ), 11:26, 20/12/2021
Так 10мб js кода и не едет. А это - едет.

3.25 , And ( ?? ), 12:24, 20/12/2021
> Вам шашечки или ехать? Вносить изменения через месяц после написания. Отдавать другим для тех же целей.

3.32 , Аноним ( 32 ), 13:16, 20/12/2021
Да чёрт с этими шашечками. Колёса почему квадратные?

2.22 , n00by ( ok ), 12:17, 20/12/2021
# FIXME: make a one-argument version generalizing these. These zero-argument

# versions are useful to generate from rewrite rules right now, before Jitter

# support is ready. Некоторые такое называют TODO

3.35 , Аноним ( 6 ), 14:21, 20/12/2021
Ну допустим это было TODO. А такое:

"# FIXME: is this ever needed?" или такое

// FIXME: just a test. Remove. и тем более

// FIXME: this loops forever with no-threading (not with the other dispatching models

// including minimal threading) when the callee is compiled. A Jitter bug. У меня на проекте это просто бы не дали вмерджить - завернули бы еще на этапе код-ревью.