Выпуск синтезатора речи RHVoice 1.6.0

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|1.1, Аноним (-), 12:38, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему в новости прям таки намерено не стали упомянать Эсперанто в списке поддерживаемых?
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|2.3, Аноним (3), 12:44, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если ты считаешь, что новость можно дополнить - на статье есть кнопка исправить. Редактор, я думаю, будет только рад за помощь
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|1.2, lockywolf (ok), 12:39, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>например, для слов и цитат на другом языке может использоваться родная для данного языка модель синтеза)
И звучит эта смесь французского с нижегородским просто огненно. Гугловый TTS тоже так умеет.
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|2.32, Константавр (ok), 15:42, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как определить язык отдельных слов, или технических фраз, где и так кругом англизмы?
Каждый раз, когда получаю предупреждения о погоде от местных операторов, русская андроидочиталка (поскольку локаль поставлена русская) зачитывает мне их "на английском" с рязанским акцентом, какой агентке Кейт из семнадцати мгновений даже не снился. Гугл имеет моё местоположение, имеет все настройки моего телефона, имеет связь через операторов сети в моей стране, имеет всю мощь квантовых вычислений - и то не понимает, что официальные сообщения приходят мне на местном языке, на "модифицированой латинице", и ни разу не похожей на английский вообще.
А вы хотите, чтобы локальная самописная читалка сканировала текст, заранее его пускала по словарям на сопоставление слов и делала это локально на моём компе в реальном времени?
Хотя, исходя из новости может получитсья, что это у них даже работает.
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|1.4, Аноним (4), 12:46, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Ольга Яковлева, которая развивает проект несмотря на полную слепоту.
Скорее на оборот
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|2.7, Аноним (7), 12:52, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Благодаря? На самом деле, звучит опасно, я надеюсь, она там не одна.
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|3.12, Аноним (12), 13:19, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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благодаря, на с++ по-другому никак. это ведь не богоподобный раст
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|4.13, Аноним (7), 13:22, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только слепые будут писать на крестах? На самом деле учитывая синтаксис это довольно странно, скорее ожидаешь какую-нибудь жабу, а не кресты.
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|5.18, Аноним (-), 13:45, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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джава это плюсы, зачем-то замедленные в 500 миллиардов раз, поэтому разницы нет, по сравнению с растом это дно
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|1.6, Аноним (6), 12:48, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Создателем и основным разработчиком RHVoice является Ольга Яковлева, которая развивает проект несмотря на полную слепоту.
Крутая. Тут многие то и со зрением кодят абы как, только комментить своё никчёмное мнение умеют
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|1.11, Аноним (12), 13:16, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> изначально развивавшейся для обеспечения качественной поддержки русского языка
изначально обречённый на провал
поправил
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|1.28, Аноним (28), 15:16, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Код написан на С++ и распространяется под лицензией LGPL 2.1"
А за что тогда она в [non-free] в Debian залетела?!
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|2.37, alex19EP (ok), 16:07, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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из за данных голосов у которых разные лицензии в том числе и несвободные. а debian насколько я помню не разделяет пакет на языки и голоса, что имхо странно.
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|3.42, Аноним (-), 17:08, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дебильен умеет дробить пакеты. Что мешало сделать rhvoice-1.6.0.deb со свободными голосами и копилефтной лицензией, а все копирастические голоса собрать в отельный пакет rhvoice-non-free.deb.
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|1.29, Аноним (-), 15:23, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прикольно. Рашка так заботится об инвалидах, что им приходится самим TTS писать. Конечно, это же не бабки пилить на альтлинуксе. И, при всём при этом, новость на провластном опеннете.
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|2.35, Alice Ventus (?), 15:57, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Приплёл как умел. Кому ещё развивать софт, как не напрямую заинтересованным в его использовании?
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|1.30, YetAnotherOnanym (ok), 15:36, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Создателем и основным разработчиком RHVoice является Ольга Яковлева, которая развивает проект несмотря на полную слепоту
Респектище, уважуха и низкий поклон!
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