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Выпуск синтезатора речи RHVoice 1.6.0

08.12.2021 12:09

Состоялся выпуск открытой системы синтеза речи RHVoice 1.6.0, изначально развивавшейся для обеспечения качественной поддержки русского языка, но затем адаптированной и для других языков, включая английский, португальский, украинский, киргизский, татарский и грузинский. Код написан на С++ и распространяется под лицензией LGPL 2.1. Поддерживается работа в GNU/Linux, Windows и Android. Программа совместима с типовыми TTS-интерфейсами (text-to-speech) для преобразования текста в речь: SAPI5 (Windows), Speech Dispatcher (GNU/Linux) и Android Text-To-Speech API, но также может использоваться в экранном ридере NVDA. Создателем и основным разработчиком RHVoice является Ольга Яковлева, которая развивает проект несмотря на полную слепоту.

В новой версии добавлено 5 новых вариантов голосов для русской речи. Реализована поддержка албанского языка. Обновлён словарь для украинского языка. Расширена поддержка озвучивания символов emoji. Проведена работа по устранению ошибок в приложении для платформы Android, упрощён импорт пользовательских словарей, а также добавлена поддержка платформы Android 11. В ядро движка добавлены новые настройки и функциональные возможности, включая g2p.case, word_break и поддержку фильтров эквализации.

Напомним, что в RHVoice применяются наработки проекта HTS (HMM/DNN-based Speech Synthesis System) и параметрический метод синтеза со статистическими моделями (Statistical Parametric Synthesis на базе HMM - Hidden Markov Model). Плюсом статистической модели являются низкие накладные расходы и нетребовательность к мощности CPU. Все операции выполняются локально на системе пользователя. Поддерживается три уровня качества речи (чем ниже качество - тем выше производительность и меньше время реакции).

Минусом статистической модели является относительно низкое качество произношения, которое не достигает уровня синтезаторов, генерирующих речь на основе комбинации фрагментов естественной речи, но тем не менее результат вполне разборчив и напоминает трансляцию записи с громкоговорителя. Для сравнения, проект Silero, предоставляющий открытый движок для синтеза речи на основе технологий машинного обучения и набор моделей для русского языка, по качеству превосходит RHVoice.

Для русского языка доступно 13 вариантов голосов, для английского - 5. Голоса формируются на основе записей естественной речи. В настройках можно изменять скорость, высоту и громкость. Для изменения темпа может применяться библиотека Sonic. Возможно автоматическое определение и переключение языка на основе анализа входного текста (например, для слов и цитат на другом языке может использоваться родная для данного языка модель синтеза). Поддерживаются голосовые профили, определяющие сочетания голосов для разных языков.

  1. Главная ссылка к новости (https://rhvoice.org/post/rhvoi...)
  2. OpenNews: Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 7.0
  3. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.6
  4. OpenNews: Техника воссоздания речи через анализ вибрации лампы в подвесном светильнике
  5. OpenNews: Выпуск синтезатора речи RHVoice 1.2.4, развиваемого для русского языка
  6. OpenNews: Новые модели для распознавания русской речи в библиотеке Vosk
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56305-rhvoice
Ключевые слова: rhvoice, voice
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:38, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему в новости прям таки намерено не стали упомянать Эсперанто в списке поддерживаемых?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:44, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если ты считаешь, что новость можно дополнить - на статье есть кнопка исправить. Редактор, я думаю, будет только рад за помощь
     

  • 1.2, lockywolf (ok), 12:39, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>например, для слов и цитат на другом языке может использоваться родная для данного языка модель синтеза)

    И звучит эта смесь французского с нижегородским просто огненно. Гугловый TTS тоже так умеет.

     
     
  • 2.32, Константавр (ok), 15:42, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как определить язык отдельных слов, или технических фраз, где и так кругом англизмы?

    Каждый раз, когда получаю предупреждения о погоде от местных операторов, русская андроидочиталка (поскольку локаль поставлена русская) зачитывает мне их "на английском" с рязанским акцентом, какой агентке Кейт из семнадцати мгновений даже не снился. Гугл имеет моё местоположение, имеет все настройки моего телефона, имеет связь через операторов сети в моей стране, имеет всю мощь квантовых вычислений - и то не понимает, что официальные сообщения приходят мне на местном языке, на "модифицированой латинице", и ни разу не похожей на английский вообще.

    А вы хотите, чтобы локальная самописная читалка сканировала текст, заранее его пускала по словарям на сопоставление слов и делала это локально на моём компе в реальном времени?

    Хотя, исходя из новости может получитсья, что это у них даже работает.

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:46, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ольга Яковлева, которая развивает проект несмотря на полную слепоту.

    Скорее на оборот

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:52, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Благодаря? На самом деле, звучит опасно, я надеюсь, она там не одна.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:19, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    благодаря, на с++ по-другому никак. это ведь не богоподобный раст
     
     
  • 4.13, Аноним (7), 13:22, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только слепые будут писать на крестах? На самом деле учитывая синтаксис это довольно странно, скорее ожидаешь какую-нибудь жабу, а не кресты.
     
     
  • 5.18, Аноним (-), 13:45, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    джава это плюсы, зачем-то замедленные в 500 миллиардов раз, поэтому разницы нет, по сравнению с растом это дно
     
     
  • 6.19, Аноним (-), 13:45, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, ещё у них функция main в классе. всё, вроде все отличия
     
     
  • 7.23, flexagoon (ok), 14:22, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    два эксперта сцепились по пьяни и испортили весь праздник
     
  • 3.36, alex19EP (ok), 16:02, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не одна. но нас так-то не много, так что любые правки приветствуются.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:48, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Создателем и основным разработчиком RHVoice является Ольга Яковлева, которая развивает проект несмотря на полную слепоту.

    Крутая. Тут многие то и со зрением кодят абы как, только комментить своё никчёмное мнение умеют

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:01, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код видел? Ну как?
     
     
  • 3.20, _hide_ (ok), 13:51, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычные кресты, в абстракции не вникал.
     

  • 1.8, Аноним (9), 12:59, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Казахский есть или бессмысленная подделка?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:06, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Борат вроде на английском говорил.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 15:55, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Борат это кто?
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 16:28, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Саша Борат Коен.
     

  • 1.11, Аноним (12), 13:16, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > изначально развивавшейся для обеспечения качественной поддержки русского языка

    изначально обречённый на провал

    поправил

     
  • 1.15, Аноним (15), 13:27, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лет 10-12 назад RHVoice под Linux лучшим был.
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 14:37, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сейчас кто в лидерах?
     

  • 1.16, Аноним (-), 13:31, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Обновлён словарь для украинского языка.

    Дякую!

     
  • 1.28, Аноним (28), 15:16, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Код написан на С++ и распространяется под лицензией LGPL 2.1"
    А за что тогда она в [non-free] в Debian залетела?!
     
     
  • 2.34, Аноним (-), 15:56, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ????
     
  • 2.37, alex19EP (ok), 16:07, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из за данных голосов у которых разные лицензии в том числе и несвободные. а debian насколько я помню не разделяет пакет на языки и голоса, что имхо странно.
     
     
  • 3.42, Аноним (-), 17:08, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебильен умеет дробить пакеты. Что мешало сделать rhvoice-1.6.0.deb со свободными голосами и  копилефтной лицензией, а все  копирастические голоса собрать в отельный пакет rhvoice-non-free.deb.
     

  • 1.29, Аноним (-), 15:23, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прикольно. Рашка так заботится об инвалидах, что им приходится самим TTS писать. Конечно, это же не бабки пилить на альтлинуксе. И, при всём при этом, новость на провластном опеннете.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:38, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько гадости из русофобов льётся
     
  • 2.35, Alice Ventus (?), 15:57, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приплёл как умел. Кому ещё развивать софт, как не напрямую заинтересованным в его использовании?
     

  • 1.30, YetAnotherOnanym (ok), 15:36, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Создателем и основным разработчиком RHVoice является Ольга Яковлева, которая развивает проект несмотря на полную слепоту

    Респектище, уважуха и низкий поклон!

     
  • 1.38, Аноним (38), 16:21, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К нему можно делать свои голоса, или свободный только «плеер»?
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 16:30, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрешаю.
     
  • 2.41, alex19EP (ok), 16:36, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К нему можно делать свои голоса, или свободный только «плеер»?

    стек hts открыт. документации не слишком много, но можете посмотреть на https://github.com/RHVoice/RHVoice/wiki/Creating-a-new-voice-for-RHVoice.

     

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