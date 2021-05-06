Выпуск синтезатора речи RHVoice 1.2.4, развиваемого для русского языка

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|1.1, Аноним (1), 10:53, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Годнота. Начитывает мне книги в Foliate. Почти как в старые времена с WinXP, ICE Book Reader и Digalo Nikolai:3
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|2.16, Анонин (?), 11:29, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Годнота. Начитывает мне книги в Foliate. Почти как в старые времена с
Керригана и Страуструпа прочитает?
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|3.18, Аноним (1), 11:38, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не проверял, но донцову и японские лайт-новеллы для прыщавых подростков точно читает на ура
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|1.2, Анонин (?), 10:53, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> английский, португальский, украинский, киргизский, татарский и грузинский
А где белорусский?
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|2.8, Аноним (8), 11:10, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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А зачем поддерживать этот странный диалект польского языка? В Российской империи он был и вовсе официально запрещен.
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|4.31, Аноним (31), 13:04, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты я смотрю интеллектом не одарен.
Копипасты тебе немножко для просвящения: «После польского восстания, в 1863—1888 годах российская цензура не пропустила ни одно издание на белорусском языке[42]. До 1860-х годов для белорусских изданий использовалась только латиница («лацінка»), преимущественно в польском варианте, иногда с добавлением некоторых букв.»
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|5.32, гш (?), 13:08, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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кремлеботы аннексию планируют начинать с опеннета?
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|5.38, Ordu (ok), 14:27, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И чё?
Ну, в смысле, ты продолжай, не стесняйся. Мне очень интересно, как ты из этого утверждения выводишь отсутствие необходимости поддерживать белорусский язык.
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|3.40, Аноним (40), 14:27, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не запрещен. Он просто игнорировался как неспособный конкурировать с польским, который ко времени раздела Речи Посполитой белорусскую мову уже прибил. Так что все претензии к братушкам полякам.
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|4.41, Атон (?), 14:30, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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наркоконтроль против казахского вклада.
деньгами приноси.
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|1.3, Аноним (3), 10:59, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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Фигня бесполезная на много поколений отстающая от проприетарных решений гугла и амазона. Зачем разработчики тратят свое время на это?
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|2.6, Аноним (-), 11:03, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Дипломная работа русского многоженца с горемом из англичанок, портуГалек, киргизок, хохлушек, татарок и грузинок. В гореме никто никого не понимает, а он - понимает всех.
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|2.10, стасон (?), 11:12, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+21 +/–
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Основной разработчик - незрячий. Создает свободный синтезатор для себя и других, чтобы дать возможность пользоваться пк даже людям без постоянного интернета или без лишнего времени и денег на поиск лицензий или кряков для проприетарных решений.
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|3.14, Аноним (14), 11:19, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как же так? Они привыкли, чтобы для них делали всё, а они только писали нужно/не нужно и на чём писать, и какой дизайн должен быть.
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|2.12, Аноним (14), 11:17, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О себе также думаешь? Бесполезен на фоне разработчиков гугла и амазона?
Ясно же сказано: без подключения к серверам. Для маломощных устройств.
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|2.20, КО (?), 11:40, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Корпорасты сделают свои решения платными - запоёшь.
А пока сливай им свой отпечаток голоса и удачи в биометрии.
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|1.4, Аноним (-), 11:00, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Т.е. Китайский и Индийский синтезируется плохо. Видать Марков до них свои цепи не докинул.
В немецком есть одно созвучие, про которое я точно знаю, которое могут воспроизвести только славяне. В этом небось зацепка что Дойча нема.
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|1.5, InuYasha (??), 11:00, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пока пользовался espeak, но задолбало что он русские части предложения читает по буквам "hello, PE RE YE VE TE". Поглядим, что тут за зверь.
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|1.21, Аноним (21), 11:53, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему опенсорс всегда отстаёт на 100 лет в технологиях? Патенты? Так это касается только СГА и главных подстилок, а мир-то большой.
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|2.25, Аноним (25), 12:03, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну во первых - не всегда.
Во вторых - опенсорс не может 1) взять 100500 денег и НАНЯТЬ "самых самых" разрабова и 2) Там нет продакта, который бы всех выстраивал.
Пишут для себя, с удобноц себе скоростью. А вообще был проект t2s который на видеокартах нейронки крутил. Очень хорошо, помнится, работал. Токмо... тяжеленький.
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|1.22, Аноним (22), 11:57, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Проекту - лайк.
Но позабавило следующее сочетание:
>параметрический метод синтеза со статистическими моделями
все, кроме предлога "со", заимствование.
Интересно, как бы это выглядело, если бы в русском придерживались такого же языкового пуризма как в исландском.
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|2.28, Аноним (28), 12:58, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всё таки довольно старые заимствования. Им явно более 100 лет уже.
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|2.37, gregggregg (?), 14:23, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот поэтому русские и ушли сильно дальше исландцев во многих отношениях (при всём уважении к исландцам), что выбирали лучшее, а не "своё". Все европейские языки наполовину состоят из греческих и латинских корней. Потому что они заимствовали из более высокоразвитых (на тот момент) культур и не стеснялись этого.
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|3.45, пох. (?), 14:44, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, ушли в дикий тоталитарный лес, подальше от цивилизации.
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