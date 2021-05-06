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Выпуск синтезатора речи RHVoice 1.2.4, развиваемого для русского языка

06.05.2021 10:45

Опубликован выпуск открытой системы синтеза речи RHVoice 1.2.4, изначально развивавшейся для обеспечения качественной поддержки русского языка, но затем адаптированной и для других языков, включая английский, португальский, украинский, киргизский, татарский и грузинский. Код написан на С++ и распространяется под лицензией LGPL 2.1. Поддерживается работа в GNU/Linux, Windows и Android. Программа совместима с типовыми TTS-интерфейсами (text-to-speech) для преобразования текста в речь: SAPI5 (Windows), Speech Dispatcher (GNU/Linux) и Android Text-To-Speech API, но также может использоваться в экранном ридере NVDA.

В программе применяются наработки проекта HTS (HMM/DNN-based Speech Synthesis System) и параметрический метод синтеза со статистическими моделями (Statistical Parametric Synthesis на базе HMM - Hidden Markov Model). Плюсом статистической модели являются низкие накладные расходы и нетребовательность к мощности CPU. Все операции выполняются локально на системе пользователя. Поддерживается три уровня качества речи (чем ниже качество - тем выше производительность и меньше время реакции).

Поддерживается настройка и смена голосов. Для русского языка доступно 9 вариантов голосов, для английского - 5. Голоса формируются на основе записей естественной речи. Из-за использования статистической модели качество произношения не достигает уровня синтезаторов, генерирующих речь на основе комбинации фрагментов естественной речи, но тем не менее результат вполне разборчив и напоминает трансляцию записи с громкоговорителя.

В настройках можно изменять скорость, высоту и громкость. Для изменения темпа может применяться библиотека Sonic. Возможно автоматическое определение и переключение языка на основе анализа входного текста (например, для слов и цитат на другом языке может использоваться родная для данного языка модель синтеза). Поддерживаются голосовые профили, определяющие сочетания голосов для разных языков.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/RHVoice/RHV...)
  2. OpenNews: Представлен первый релиз свободного синтезатора речи Gnuspeech
  3. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9
  4. OpenNews: Техника воссоздания речи через анализ вибрации лампы в подвесном светильнике
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила систему синтеза речи LPCNet
  6. OpenNews: Facebook опубликовал открытую систему распознавания речи Wav2letter++
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55093-rhvoice
Ключевые слова: rhvoice, voice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Годнота. Начитывает мне книги в Foliate. Почти как в старые времена с WinXP, ICE Book Reader и Digalo Nikolai:3
     
     
  • 2.16, Анонин (?), 11:29, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Годнота. Начитывает мне книги в Foliate. Почти как в старые времена с

    Керригана и Страуструпа прочитает?


     
     
  • 3.18, Аноним (1), 11:38, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не проверял, но донцову и японские лайт-новеллы для прыщавых подростков точно читает на ура
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:58, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На тотарском?
     
     
  • 3.30, jojo (??), 13:02, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >тотарском

    https://www.youtube.com/watch?v=7z5SkwoPQ8g

     

  • 1.2, Анонин (?), 10:53, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > английский, португальский, украинский, киргизский, татарский и грузинский

    А где белорусский?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:10, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    А зачем поддерживать этот странный диалект польского языка? В Российской империи он был и вовсе официально запрещен.
     
     
  • 3.15, пох. (?), 11:25, 06/05/2021 Скрыто модератором
    		• –10 +/
     
  • 3.27, Scriptor (ok), 12:44, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно на исповеди был, охальник?
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:04, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты я смотрю интеллектом не одарен.

    Копипасты тебе немножко для просвящения: «После польского восстания, в 1863—1888 годах российская цензура не пропустила ни одно издание на белорусском языке[42]. До 1860-х годов для белорусских изданий использовалась только латиница («лацінка»), преимущественно в польском варианте, иногда с добавлением некоторых букв.»

     
     
  • 5.32, гш (?), 13:08, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кремлеботы аннексию планируют начинать с опеннета?
     
     
  • 6.35, Аноним (35), 13:55, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у тебя надо спросить какая у вас сейчас методичка.
     
     
  • 7.39, гш (?), 14:27, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >методичка

    ну, точно!

     
  • 5.38, Ordu (ok), 14:27, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И чё?

    Ну, в смысле, ты продолжай, не стесняйся. Мне очень интересно, как ты из этого утверждения выводишь отсутствие необходимости поддерживать белорусский язык.

     
  • 3.40, Аноним (40), 14:27, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не запрещен. Он просто игнорировался как неспособный конкурировать с польским, который ко времени раздела Речи Посполитой белорусскую мову уже прибил. Так что все претензии к братушкам полякам.
     
  • 2.33, nebularia (ok), 13:43, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так сделай, если тебе надо, код открыт, вклад приветствуется
     
     
  • 3.34, Анонин (?), 13:46, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а на казахском можно?
     
     
  • 4.41, Атон (?), 14:30, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наркоконтроль против казахского вклада.
    деньгами приноси.
     
     
  • 5.42, Анонин (?), 14:33, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На водочку чтоль?


     
     
  • 6.43, Атон (?), 14:37, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На водочку чтоль?

    на разработчиков.

     
     
  • 7.46, Анонин (?), 14:45, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на разработчиков.

    Тогда лучше сальцом.


     

  • 1.3, Аноним (3), 10:59, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Фигня бесполезная на много поколений отстающая от проприетарных решений гугла и амазона. Зачем разработчики тратят свое время на это?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 11:03, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Дипломная работа русского многоженца с горемом из англичанок, портуГалек, киргизок, хохлушек, татарок и грузинок. В гореме никто никого не понимает, а он - понимает всех.
     
  • 2.10, стасон (?), 11:12, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +21 +/
    Основной разработчик - незрячий. Создает свободный синтезатор для себя и других, чтобы дать возможность пользоваться пк даже людям без постоянного интернета или без лишнего времени и денег на поиск лицензий или кряков для проприетарных решений.
     
  • 2.11, jeffangelion (?), 11:17, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вы будете смеяться, но сами для себя: https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/511236/
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:19, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же так? Они привыкли, чтобы для них делали всё, а они только писали нужно/не нужно и на чём писать, и какой дизайн должен быть.
     
  • 2.12, Аноним (14), 11:17, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О себе также думаешь? Бесполезен на фоне разработчиков гугла и амазона?
    Ясно же сказано: без подключения к серверам. Для маломощных устройств.
     
  • 2.17, Петух (?), 11:31, 06/05/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.36, Аноним (35), 13:56, 06/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.20, КО (?), 11:40, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Корпорасты сделают свои решения платными - запоёшь.
    А пока сливай им свой отпечаток голоса и удачи в биометрии.
     

  • 1.4, Аноним (-), 11:00, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Т.е. Китайский и Индийский синтезируется плохо. Видать Марков до них свои цепи не докинул.
    В немецком есть одно созвучие, про которое я точно знаю, которое могут воспроизвести только славяне. В этом небось зацепка что Дойча нема.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:18, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое? Любопытно.
     

  • 1.5, InuYasha (??), 11:00, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока пользовался espeak, но задолбало что он русские части предложения читает по буквам "hello, PE RE YE VE TE". Поглядим, что тут за зверь.
     
  • 1.19, КО (?), 11:39, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где б найти речь-в-субтитры да опенсоурс...
     
     
  • 2.24, nshmyrev (ok), 12:02, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/alphacep/vosk-api/blob/master/python/example/test_srt.py
     
     
  • 3.26, КО (?), 12:06, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, действительно хорошая вещь.
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:53, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему опенсорс всегда отстаёт на 100 лет в технологиях? Патенты? Так это касается только СГА и главных подстилок, а мир-то большой.
     
     
  • 2.23, nshmyrev (ok), 12:02, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не остаёт, это RHVoice древняя технологии. Из более современного есть

    https://vc.ru/tribuna/236299-silero-kachestvennyy-bystryy-i-dostupnyy-sintez-r

     
  • 2.25, Аноним (25), 12:03, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну во первых - не всегда.
    Во вторых - опенсорс не может 1) взять 100500 денег и НАНЯТЬ "самых самых" разрабова и 2) Там нет продакта, который бы всех выстраивал.

    Пишут для себя, с удобноц себе скоростью. А вообще был проект t2s который на видеокартах нейронки крутил. Очень хорошо, помнится, работал. Токмо... тяжеленький.

     

  • 1.22, Аноним (22), 11:57, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Проекту - лайк.

    Но позабавило следующее сочетание:
    >параметрический метод синтеза со статистическими моделями

    все, кроме предлога "со", заимствование.
    Интересно, как бы это выглядело, если бы в русском придерживались такого же языкового пуризма как в исландском.

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:58, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё таки довольно старые заимствования. Им явно более 100 лет уже.
     
  • 2.37, gregggregg (?), 14:23, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот поэтому русские и ушли сильно дальше исландцев во многих отношениях (при всём уважении к исландцам), что выбирали лучшее, а не "своё". Все европейские языки наполовину состоят из греческих и латинских корней. Потому что они заимствовали из более высокоразвитых (на тот момент) культур и не стеснялись этого.
     
     
  • 3.45, пох. (?), 14:44, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, ушли в дикий тоталитарный лес, подальше от цивилизации.
     

  • 1.44, Аноним (44), 14:44, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что слышно про месье Стольмана? Затих?
     
  • 1.47, Аноним (44), 14:48, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Научили толерантности фрика?
     

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