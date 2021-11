Выпуск SFTP-сервера SFTPGo 2.2.0

2.11 , x3who ( ? ), 11:36, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нахера название языка, на к-м софт написан, указывать в названии программы? это как правило сказывается на пользовательских качествах программы, хотя бы поэтому чтоит указывать

2.14 , Alex ( ?? ), 11:50, 29/11/2021: Тут скорее так совпало что слово Go может ещё использоваться как что то удобное и функциональное из коробки.

Типа поставил завёл и поехал. И получилось так что для тех кто знает про язык будет видеть язык, а кто не знает будет видеть более глубокий смысл.

2.15 , ыы ( ? ), 11:52, 29/11/2021: Чтобы унизить приверженцев раста :)

2.23 , OpenEcho ( ? ), 13:56, 29/11/2021: > Нахера название языка, на к-м софт написан, указывать в названии программы? Потому- что префикс/окончание с GO дает подсказку, что это - тоже самое, но только мультиплатформенное и как правило более современное и с большим количеством фич SFTP vs SFTPgo

gocryptfs VS eCryptfs

и так далее

3.33 , Аноним ( 33 ), 17:06, 29/11/2021: > мультиплатформенное Т.е. linux надо писать как linuxc? А где на Go ОС мультиплатформерная?