Выпуск SFTP-сервера SFTPGo 2.2.0

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|3.18, Аноним (18), 12:34, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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HTTP. Стильная-модная-смузёвая фича, не в каждом браузере есть.
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|1.9, Аноним (9), 11:16, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Нахера название языка, на к-м софт написан, указывать в названии программы?
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|2.11, x3who (?), 11:36, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нахера название языка, на к-м софт написан, указывать в названии программы?
это как правило сказывается на пользовательских качествах программы, хотя бы поэтому чтоит указывать
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|2.14, Alex (??), 11:50, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут скорее так совпало что слово Go может ещё использоваться как что то удобное и функциональное из коробки.
Типа поставил завёл и поехал.
И получилось так что для тех кто знает про язык будет видеть язык, а кто не знает будет видеть более глубокий смысл.
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|2.23, OpenEcho (?), 13:56, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нахера название языка, на к-м софт написан, указывать в названии программы?
Потому- что префикс/окончание с GO дает подсказку, что это - тоже самое, но только мультиплатформенное и как правило более современное и с большим количеством фич
SFTP vs SFTPgo
gocryptfs VS eCryptfs
и так далее
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|3.33, Аноним (33), 17:06, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мультиплатформенное
Т.е. linux надо писать как linuxc? А где на Go ОС мультиплатформерная?
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|1.20, Аноним (20), 12:56, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> протоколов SFTP, SCP/SSH, Rsync, HTTP и WebDav
> СУБД с поддержкой SQL или формата ключ/значение, такие как PostgreSQL, MySQL, SQLite, CockroachDB или bbolt
> настроек в форматах JSON, TOML, YAML, HCL и envfile
Вот это вот всё точно нужно для того, чтобы просто расшарить файлы? KISS!
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|1.22, Аноним (22), 13:39, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ssh для Ъ-админа локалхоста достаточно, а поверх него запускаются scp или rsync
всё
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|1.26, PnD (??), 15:12, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заглянул под капот. Вся криптография написана на go.
С одной стороны это ожидаемо, т.к. линковка с C хотя и делается просто, на go даёт заметный пенальти.
С другой стороны, имеем "неуловимого Джо" с туманными перспективами аудита.
В общем, если прикрыть доступ снаружи VPN (да, понизив криптостойкость), может быть в каких-то случаях полезным.
** Логи в json — это шесть.
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|2.27, pavlinux (ok), 15:42, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вся криптография написана на ...
Они, чо, сами всю критпу реализовали? Ну нах...
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|2.28, Аноним (28), 15:45, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Логи в предсказуемый структурированный формат — это шесть. Нужно писать строка за строкой, а потом прогонять по ним sed-ы и awk-ы с криво переданными параметрами. Вот это по-нашему, по-юниксовому.
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|3.29, pavlinux (ok), 15:53, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слухайте, ну JSON явно не для админов с grep/awk/sed.
Обычно для встраивания в какие-то системы аудита.
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|1.31, Аноним (31), 16:37, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И только наркоманы с лошадьми добавляют к своим недоподелкам go или rust
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|2.34, Аноним (34), 17:56, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты что, это же diversity в чистом виде, когда системное ПО написано на 100500 языках.
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