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Выпуск SFTP-сервера SFTPGo 2.2.0

29.11.2021 09:54

Опубликован выпуск сервера SFTPGo 2.2, позволяющего организовать удалённый доступ к файлам при помощи протоколов SFTP, SCP/SSH, Rsync, HTTP и WebDav. В том числе SFTPGo может использоваться для предоставления доступа к Git-репозиториям, используя протокол SSH. Данные могут отдаваться как с локальной файловой системы, так и из внешних хранилищ, совместимых с Amazon S3, Google Cloud Storage и Azure Blob Storage. Возможно хранение данных в зашифрованном виде. Для хранения пользовательской базы и метаданных используются СУБД с поддержкой SQL или формата ключ/значение, такие как PostgreSQL, MySQL, SQLite, CockroachDB или bbolt, но имеется и возможность хранения метаданных в оперативной памяти, не требующая подключения внешней БД. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка двухфакторной аутентификации с использованием одноразовых паролей с ограниченным временем жизни (TOTP, RFC 6238). В качестве аутентификаторов могут использоваться такие приложения, как Authy и Google Authenticator.
  • Реализована возможность расширения функциональности через плагины. Среди уже доступных плагинов: поддержка дополнительных сервисов обмена ключами, интеграция схемы Publish/Subscribe, хранение и поиск информации о событиях в СУБД.
  • В REST API добавлена поддержка аутентификации по ключам, помимо токенов JWT, а также обеспечена возможность задания политик хранения данных (ограничение времени жизни данных) в привязке к отдельным каталогам и пользователям. По умолчанию активирован интерфейс Swagger UI для навигации по ресурсам API без применения внешних утилит.
  • В web-интерфейс добавлена поддержка операций записи (загрузка файлов, создание каталогов, переименование и удаление), реализована возможность сброса пароля с подтверждением по email, интегрированы редактор текстовых файлов и просмотрщик PDF-документов. Добавлена возможность создания HTTP-ссылок для предоставления внешним пользователям доступа к отдельным файлам и каталогам, с возможностью задания отдельного пароля доступа, ограничения по IP-адресам, задания времени жизни ссылки и лимитирования числа загрузок.



Основные возможности SFTPGo:

  • Для каждой учётной записи применяется chroot-изоляция, ограничивающая доступ домашним каталогом пользователя. Возможно создания виртуальных каталогов, ссылающихся на данные вне пользовательского домашнего каталога.
  • Учётные записи хранятся в виртуальной базе пользователей, не пересекающейся с системной БД пользователей. Для хранения БД пользователей могут применяться SQLite, MySQL, PostgreSQL, bbolt и хранение в памяти. Предоставляются средства для сопоставления виртуальных и системных учётных записей - возможно прямое или произвольное сопоставление (один системный пользователь может быть сопоставлен с другим виртуальным пользователем).
  • Поддерживается аутентификация по открытым ключам, ключам SSH и паролям (в том числе интерактивная аутентификация с вводом пароля с клавиатуры). Возможна привязка нескольких ключей для каждого пользователя, а также настройка мультифакторной и многоэтапной аутентификации (например, в случае успешной аутентификации по ключу может дополнительно быть запрошен пароль).
  • Для каждого пользователя возможна настройка разных методов аутентификации, а также определение собственных методов, реализуемых через вызов внешних программ-аутентификаторов (например, для аутентификации через LDAP) или отправку запросов через HTTP API.
  • Возможно подключение внешних обработчиков или вызовов HTTP API для динамического изменения параметров пользователя, вызываемых перед входом пользователя. Поддерживается динамическое создание пользователей при подключении.
  • Поддержка индивидуальных квот на размер данных и число файлов.
  • Поддержка ограничения пропускной способности с раздельной настройкой ограничений для входящего и исходящего трафика, а также ограничений на число одновременных подключений.
  • Средства разграничения доступа, действующие в привязке к пользователю или каталогу (можно ограничить просмотр списка файлов, запретить загрузку, скачивание, перезапись, удаление, переименование или изменение прав доступа, запретить создание каталогов или символических ссылок и т.п.).
  • Для каждого пользователя можно определить индивидуальные сетевые ограничения, например, можно разрешить вход только с определённых IP или подсетей.
  • Поддерживается подключение фильтров загружаемого контента в привязке к отдельным пользователям и каталогам (например, можно блокировать загрузку файлов с определённым расширением).
  • Возможна привязка обработчиков, запускаемых при различных операциях с файлом (загрузка, удаление, переименование и т.п.). Кроме вызова обработчиков поддерживается отправка уведомлений в форме HTTP-запросов.
  • Автоматическое завершение неактивных соединений.
  • Атомарное обновление конфигурации без разрыва соединений.
  • Предоставление метрик для мониторинга в Prometheus.
  • Поддерживается протокол HAProxy PROXY для организации балансировки нагрузки или проксирования соединений к сервисам SFTP/SCP без потери сведений об исходном IP-адресе пользователя.
  • REST API для управления пользователями и каталогами, создания резервных копий и формирования отчётов об активных соединениях.
  • Web-интерфейс (http://127.0.0.1:8080/web) для настройки и мониторинга (поддерживается и настройка через обычные файлы конфигурации).
  • Возможность определения настроек в форматах JSON, TOML, YAML, HCL и envfile.
  • Поддержка подключения по SSH с ограниченным доступом к системным командам. Например, разрешён запуск команд, необходимых для работы Git (git-receive-pack, git-upload-pack, git-upload-archive) и rsync, а также нескольких встроенных команд (scp, md5sum, sha*sum, cd, pwd, sftpgo-copy и sftpgo-remove).
  • Режим portable для совместного использования одного общего каталога с автоматической генерацией учётных данных для подключения, анонсируемых через multicast DNS.
  • Встроенная система профилирования для анализа производительности.
  • Упрощённый процесс миграции системных учётных записей Linux.
  • Хранение логов в формате JSON.
  • Поддержка виртуальных каталогов (например, содержимое определённого каталога можно отдавать не из локальной ФС, а из внешнего облачного хранилища).
  • Поддержка cryptfs для прозрачного шифрования данных на лету при сохранении в ФС и расшифровки при отдаче.
  • Поддержка проброса соединений к другим серверам SFTP.
  • Возможность использования SFTPGo в качестве SFTP-подсистемы для OpenSSH.
  • Возможность хранения учётных и конфиденциальных данных в зашифрованном виде с использованием KMS-серверов (Key Management Services), таких как Vault, GCP KMS, AWS KMS.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/drakkan/sft...)
  2. OpenNews: Выпуск vsftpd 3.0.4
  3. OpenNews: Уязвимость в ftpd из FreeBSD, позволявшая получить root-доступ при использовании ftpchroot
  4. OpenNews: Выпуск SFTP-сервера SFTPGo 1.0
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в ProFTPd
  6. OpenNews: Обновление ProFTPD 1.3.5d
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56247-sftpgo
Ключевые слова: sftpgo, sftp, ftp
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:05, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда в браузеры завезут поддержку?
     
     
  • 2.2, zo0M (ok), 10:07, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вчера
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:09, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    поддержку чего? го? безопасного фтп? питона? ой, уже
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:34, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    HTTP. Стильная-модная-смузёвая фича, не в каждом браузере есть.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:16, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Нахера название языка, на к-м софт написан, указывать в названии программы?
     
     
  • 2.11, x3who (?), 11:36, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нахера название языка, на к-м софт написан, указывать в названии программы?

    это как правило сказывается на пользовательских качествах программы, хотя бы поэтому чтоит указывать

     
  • 2.14, Alex (??), 11:50, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут скорее так совпало что слово Go может ещё использоваться как что то удобное и функциональное из коробки.
    Типа поставил завёл и поехал.

    И получилось так что для тех кто знает про язык будет видеть язык, а кто не знает будет видеть более глубокий смысл.

     
  • 2.15, ыы (?), 11:52, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Чтобы унизить приверженцев раста :)
     
  • 2.23, OpenEcho (?), 13:56, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Нахера название языка, на к-м софт написан, указывать в названии программы?

    Потому- что префикс/окончание с GO дает подсказку, что это - тоже самое, но только мультиплатформенное и как правило более современное и с большим количеством фич

    SFTP vs SFTPgo
    gocryptfs VS eCryptfs
    и так далее

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 17:06, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мультиплатформенное

    Т.е. linux надо писать как linuxc? А где на Go ОС мультиплатформерная?

     

  • 1.16, Аноним (16), 12:27, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подождём RUSfTp. Этот недостаточно безопасен
     
     
  • 2.25, OpenEcho (?), 14:00, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Этот недостаточно безопасен

    Список "не безопасности" - студию !

     

  • 1.20, Аноним (20), 12:56, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > протоколов SFTP, SCP/SSH, Rsync, HTTP и WebDav
    > СУБД с поддержкой SQL или формата ключ/значение, такие как PostgreSQL, MySQL, SQLite, CockroachDB или bbolt
    > настроек в форматах JSON, TOML, YAML, HCL и envfile

    Вот это вот всё точно нужно для того, чтобы просто расшарить файлы? KISS!

     
  • 1.22, Аноним (22), 13:39, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ssh для Ъ-админа локалхоста достаточно, а поверх него запускаются scp или rsync

    всё

     
  • 1.24, OpenEcho (?), 13:58, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    @Drakkan, Thanks a lot for pretty useful program !
     
  • 1.26, PnD (??), 15:12, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заглянул под капот. Вся криптография написана на go.
    С одной стороны это ожидаемо, т.к. линковка с C хотя и делается просто, на go даёт заметный пенальти.
    С другой стороны, имеем "неуловимого Джо" с туманными перспективами аудита.

    В общем, если прикрыть доступ снаружи VPN (да, понизив криптостойкость), может быть в каких-то случаях полезным.

    ** Логи в json — это шесть.

     
     
  • 2.27, pavlinux (ok), 15:42, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вся криптография написана на ...

    Они, чо, сами всю критпу реализовали?  Ну нах...

     
  • 2.28, Аноним (28), 15:45, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логи в предсказуемый структурированный формат — это шесть. Нужно писать строка за строкой, а потом прогонять по ним sed-ы и awk-ы с криво переданными параметрами. Вот это по-нашему, по-юниксовому.
     
     
  • 3.29, pavlinux (ok), 15:53, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слухайте, ну JSON явно не для админов с grep/awk/sed.
    Обычно для встраивания в какие-то системы аудита.  
     
  • 3.30, YetAnotherOnanym (ok), 16:15, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто пройтись по json-логу cli'шной тулзой может составить проблему.
     

  • 1.31, Аноним (31), 16:37, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И только наркоманы с лошадьми добавляют к своим недоподелкам go или rust
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 17:56, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что, это же diversity в чистом виде, когда системное ПО написано на 100500 языках.
     

  • 1.32, Аноним (31), 16:37, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ец ы принципе правильно, показатель отстойного качества.
     

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