Выпуск vsftpd 3.0.4

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Спустя шесть лет с момента формирования прошлого обновления доступен новый выпуск защищенного и высокопроизводительного FTP-сервера vsftpd 3.0.4, в котором представлены следующие изменения:
- Добавлена поддержка сопоставления имён хостов внутри TLS-соединений с использованием TLS-расширения SNI. Для привязки и именам хостов предложена настройка ssl_sni_hostname.
- Добавлена поддержка TLS ALPN, но с отклонением любых сеансов TLS ALPN, не связанных с ftp.
- Отключена поддержка TLS версии ниже 1.2.
- Решены проблемы со сборкой в Fedora 33 и устранены крахи, проявляющиеся в Fedora 33.
- Решены проблемы со сборкой с поддержкой SSL.
- Реализовано закрытие управляющего соединения при поступлении 10 неизвестных команд на стадии до прохождения аутентификации.