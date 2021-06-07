Выпуск vsftpd 3.0.4

Спустя шесть лет с момента формирования прошлого обновления доступен новый выпуск защищенного и высокопроизводительного FTP-сервера vsftpd 3.0.4, в котором представлены следующие изменения: Добавлена поддержка сопоставления имён хостов внутри TLS-соединений с использованием TLS-расширения SNI. Для привязки и именам хостов предложена настройка ssl_sni_hostname.

Добавлена поддержка TLS ALPN, но с отклонением любых сеансов TLS ALPN, не связанных с ftp.

Отключена поддержка TLS версии ниже 1.2.

Решены проблемы со сборкой в Fedora 33 и устранены крахи, проявляющиеся в Fedora 33.

Решены проблемы со сборкой с поддержкой SSL.

Реализовано закрытие управляющего соединения при поступлении 10 неизвестных команд на стадии до прохождения аутентификации.



