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Выпуск vsftpd 3.0.4

07.06.2021 21:45

Спустя шесть лет с момента формирования прошлого обновления доступен новый выпуск защищенного и высокопроизводительного FTP-сервера vsftpd 3.0.4, в котором представлены следующие изменения:

  • Добавлена поддержка сопоставления имён хостов внутри TLS-соединений с использованием TLS-расширения SNI. Для привязки и именам хостов предложена настройка ssl_sni_hostname.
  • Добавлена поддержка TLS ALPN, но с отклонением любых сеансов TLS ALPN, не связанных с ftp.
  • Отключена поддержка TLS версии ниже 1.2.
  • Решены проблемы со сборкой в Fedora 33 и устранены крахи, проявляющиеся в Fedora 33.
  • Решены проблемы со сборкой с поддержкой SSL.
  • Реализовано закрытие управляющего соединения при поступлении 10 неизвестных команд на стадии до прохождения аутентификации.


  1. Главная ссылка к новости (https://security.appspot.com/v...)
  2. OpenNews: В Firefox 90 будет удалён код, обеспечивающий поддержку FTP
  3. OpenNews: Уязвимость в ftpd из FreeBSD, позволявшая получить root-доступ при использовании ftpchroot
  4. OpenNews: Выпуск SFTP-сервера SFTPGo 1.0
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в ProFTPd
  6. OpenNews: Выпуск vsftpd 3.0.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55290-vsftpd
Ключевые слова: vsftpd, ftp
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, gesha.turtles (?), 21:57, 07/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то.
     
  • 1.3, YetAnotherOnanym (ok), 22:00, 07/06/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Дадада, помним, какой он "vs".
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:08, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, пользуйтесь proftpd, он безопаснее [сарказм]
     
     
  • 3.6, Омоним (?), 22:18, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так есть же pure-ftpd
     

  • 1.5, Demo (??), 22:12, 07/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    А толку? Браузерами не поддерживается.

     
     
  • 2.8, Омоним (?), 22:23, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и сандали
     
  • 2.9, gesha.turtles (?), 22:41, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто кроме браузера больше софта нет…
     

  • 1.7, ryoken (ok), 22:20, 07/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Мда, ну они вовремя :). Когда тот же FireFox вообще это дело закрыло :). Напомнило советский мультик про черепашку, которая не успевала за временами года.
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:42, 07/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Это доказывает лучше всякой хромо-мозильной телеметрии, что ФТП людям нужен.
     

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