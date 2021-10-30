Релиз дистрибутива Nitrux 1.7.0 с рабочим столом NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 1.7.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma, а также фреймворк построения интерфейсов пользователя MauiKit, на основе которого развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер загрузочных образов составляет 3.3 ГБ и 1.7 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель Clip, видеопроигрыватель VVave, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. В новом выпуске: Компоненты рабочего стола обновлены до версий KDE Plasma 5.23.2 (в прошлом выпуске использовался KDE 5.22), KDE Frameworksn 5.87.0 и KDE Gear (KDE Applications) 21.08.2.

Обновлены версии программ, в том числе Latte Dock 0.10.75, Firefox 93, Kdenlive 21.08.2, Heroic Games Launcher 1.10.3, Window Buttons Applet 0.10.0.

Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.14.15 (по умолчанию), 5.4.156, 5.10.76, Linux Libre 5.10.76 и Linux Libre 5.14.15, а также ядер 5.14.0-15.1, 5.14.15 и 5.14.15-cacule с патчами от проектов Liquorix и Xanmod.



