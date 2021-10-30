Релиз дистрибутива Nitrux 1.7.0 с рабочим столом NX Desktop

|
|1.2, Аноним (2), 08:42, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Сейчас снова айтишники будут спорить, что Linux это разброд и шатание... что они бы сделали лучше и вообще опенсорсом лучше не пользоваться,.что браузеры - ёмкость с отверстиями, и вообще рабочие окружения косят под Mac OS
|
|
|
|2.6, Аноним (-), 10:04, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты забил уточнить. Да, конкретно вантузные айтишники будут вечно так говорить. А ещё вантузные айтишники постоянно говорят, что Линукс не готов для Десктопа.
|
|
|
|3.34, Аноним (34), 13:51, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Как там с фотошопом на линуксе? Не с Г*МПом, не с Кр*той, а именно фотошоп? А, под вайном... ну ладно :^)
|
|
|
|4.38, Аноним (38), 14:18, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как наличие фотошопа показывает пригодность системы для десктоп-юзания? Этот инструмент нужен на серьёзных шах только профи, работающим по той или иной специальности, а не домохозяйке Наташе, которая самостоятельно даже Скайп не может установить
|
|
|
|5.42, Аноним (34), 14:57, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ох уж этот профессиональный (ТМ) фотошоп. Да многим нужен фотошоп, многим вообще в принципе нужны программы от адоба, в т.ч. домохозяйке Наташе, да.
Да и, если уж зашла речь про домохозяек, то давайте вспомним, что люди до сих пор пользуются внешними ЖД и хранят там сериальчики/фильмы. Помню я как-то решил скачать с внешнего ЖД на внутренний сериалы, так у меня вся система зависла намертво. Отвисла только после того, как всё докачалось. Вы знаете из-за чего это и знаете, что этот баг до сих пор актуален (было на убунту 20 LTS). Так что никаких линуксов для обычных пользователей, ни за что и никогда! А для разрабов/тестеров/etc. он крут, это согласен. Можно выбрать окружение под себя и баловаться с нормальной консолькой
|
|2.8, Аноним (8), 11:31, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Все среды рабочего стола косят либо вод Win либо под Mac. Третьего не дано. Разница у них очень серьезная, да, панель меню снизу или сверху, кнопки управления окном справа или слева. Кардинальные непреодолимые различия.
|
|
|
|3.9, ssh (ok), 11:36, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> Все среды рабочего стола косят
Наверное ты хотел сказать окружения.
Используемые мной Awesome и CWM разве что в закосе под черный квадрат Малевича могут быть обвинены. ;)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|9.23, ssh (ok), 13:08, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ответь пожалуйста, тебя невидимые друзяшки не беспокоят Я к тому, что ты видишь... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|11.27, ssh (ok), 13:22, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Проблема в том, что всё что я хотел сказать по существу я сказал своим первым по... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|13.32, ssh (ok), 13:41, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тут понимаешь проблема в другом, ты сам приписал мне ошибочное мнение и начал к... текст свёрнут, показать
|
|5.25, ssh (ok), 13:16, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Какое окружение, кем окружение?
Я тут проверил частоту запросов в wordstat "Среда рабочего стола" vs "Окружение рабочего стола", так там разница в 2+ раза в пользу последней.
Так что видимо не "окружение, кем окружение?", а "с хрена среда, когда суббота, а так то мы пятницу любим". :D
|
|4.11, Аноним (8), 11:54, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разницу между средой рабочего стола и оконным менеджером понимаешь?
|
|4.12, Аноним (8), 11:55, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Используемые мной Awesome и CWM
Я подозревал, что кто-нибудь напишет про оконные менеджеры. Поздравляю ты первый.
|
|
|
|5.16, ssh (ok), 12:11, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>>Используемые мной Awesome и CWM
> Я подозревал, что кто-нибудь напишет про оконные менеджеры. Поздравляю ты первый.
Попробуй писать все свои мысли в одном посте, дорогой whatsapp пациент.
|
|
|
|6.18, Аноним (8), 12:30, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Человек который не понимает разницу между средой рабочего стола и оконным менеджером не в праве вообще никого ни в чем упрекать.
Ты уже показал свой уровень экспертности.
Иногда лучше молчать, чем говорить
|
|
|
|7.20, ssh (ok), 12:57, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Человек который не понимает разницу между средой рабочего стола и оконным менеджером
> не в праве вообще никого ни в чем упрекать.
Ты замени "разницу между средой рабочего стола и оконным менеджером" на "цветовую дифференциацию штанов", так будет внушительней и опять таки, к анналам отсылка.
> Ты уже показал свой уровень экспертности.
Тебе никто ничего не показывал, даже не пытался, выдохни.
> Иногда лучше молчать, чем говорить
Воистину!
UPD:
Особенно меня твои минусы умиляют. :))
|
|
|
|
|
|9.26, ssh (ok), 13:18, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не сбавляй, продолжай Ты сюда всю википедию намерен скопипастить ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|11.31, ssh (ok), 13:38, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну вот опять, разве я возмущался Впрочем, ОК, заблуждался, посыпаю голову дорож... текст свёрнут, показать
|
|8.30, Аноним (8), 13:38, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Какое у тебя оправдание использовать эту аббревиатуру Мы на американском сайте ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.33, ssh (ok), 13:50, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
FYI это сокращение, не аббревиатура D Разве где-то необходимо приобретать инд... текст свёрнут, показать
|
|5.36, ты клоун (?), 13:58, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ты так от этого сагрилась будто третья мировая началась. Ты из какой палаты, пациент?
|
|1.3, Анонидзе (?), 08:48, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
До жути кривое поделие. Намешали репозиториев Neon, Debian Sid, Debian Experimental и убунты, и оно отваливается после каждого обновления!
|
|1.5, Аноним (8), 09:17, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Бубнит себе под нос: нескучные обои, очередная среда ничем не отличающаяся от таких же сред, макинтош для нищих...
|
|1.7, Аноним (-), 10:07, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>выпуск дистрибутива Nitrux 1.7.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC.
Пацаны, там нет системД-а.
|
|1.40, Аноним (40), 14:47, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Народ, кто-нибудь из читающих это, пользовался данным дистром?
Каково на системе полностью напиханной пакетами-AppImages?
Как оно в целом по стабильности и ресурсожору?
|