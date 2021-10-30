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Релиз дистрибутива Nitrux 1.7.0 с рабочим столом NX Desktop

30.10.2021 08:29

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 1.7.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma, а также фреймворк построения интерфейсов пользователя MauiKit, на основе которого развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер загрузочных образов составляет 3.3 ГБ и 1.7 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель Clip, видеопроигрыватель VVave, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix.

В новом выпуске:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до версий KDE Plasma 5.23.2 (в прошлом выпуске использовался KDE 5.22), KDE Frameworksn 5.87.0 и KDE Gear (KDE Applications) 21.08.2.
  • Обновлены версии программ, в том числе Latte Dock 0.10.75, Firefox 93, Kdenlive 21.08.2, Heroic Games Launcher 1.10.3, Window Buttons Applet 0.10.0.
  • Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.14.15 (по умолчанию), 5.4.156, 5.10.76, Linux Libre 5.10.76 и Linux Libre 5.14.15, а также ядер 5.14.0-15.1, 5.14.15 и 5.14.15-cacule с патчами от проектов Liquorix и Xanmod.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/rel...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Nitrux 1.6.1 с рабочим столом NX Desktop
  3. OpenNews: Gentoo начал формирование дополнительных сборок на базе Musl и systemd
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 4.0, форка Debian без systemd
  5. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.3 и дистрибутив на его основе
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 21.05, использующего пакетный менеджер Nix
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56068-nitrux
Ключевые слова: nitrux
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Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:40, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вейланд нормально поддерживает?
     
     
  • 2.4, ET (?), 08:49, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как и плазма)
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:42, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас снова айтишники будут спорить, что Linux это разброд и шатание... что они бы сделали лучше и вообще опенсорсом лучше не пользоваться,.что браузеры - ёмкость с отверстиями, и вообще рабочие окружения косят под Mac OS
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 10:04, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты забил уточнить. Да, конкретно вантузные айтишники будут вечно так говорить. А ещё вантузные айтишники постоянно говорят, что Линукс не готов для Десктопа.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:51, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как там с фотошопом на линуксе? Не с Г*МПом, не с Кр*той, а именно фотошоп? А, под вайном... ну ладно :^)
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 14:18, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как наличие фотошопа показывает пригодность системы для десктоп-юзания? Этот инструмент нужен на серьёзных шах только профи, работающим по той или иной специальности, а не домохозяйке Наташе, которая самостоятельно даже Скайп не может установить
     
     
  • 5.42, Аноним (34), 14:57, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж этот профессиональный (ТМ) фотошоп. Да многим нужен фотошоп, многим вообще в принципе нужны программы от адоба, в т.ч. домохозяйке Наташе, да.
    Да и, если уж зашла речь про домохозяек, то давайте вспомним, что люди до сих пор пользуются внешними ЖД и хранят там сериальчики/фильмы. Помню я как-то решил скачать с внешнего ЖД на внутренний сериалы, так у меня вся система зависла намертво. Отвисла только после того, как всё докачалось. Вы знаете из-за чего это и знаете, что этот баг до сих пор актуален (было на убунту 20 LTS). Так что никаких линуксов для обычных пользователей, ни за что и никогда! А для разрабов/тестеров/etc. он крут, это согласен. Можно выбрать окружение под себя и баловаться с нормальной консолькой
     
  • 4.41, Pepenez (?), 14:56, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Photopea онлайн фотошоп, если нужен.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:31, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все среды рабочего стола косят либо вод Win либо под Mac. Третьего не дано. Разница у них очень серьезная, да, панель меню снизу или сверху, кнопки управления окном справа или слева. Кардинальные непреодолимые различия.
     
     
  • 3.9, ssh (ok), 11:36, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Все среды рабочего стола косят

    Наверное ты хотел сказать окружения.

    Используемые мной Awesome и CWM разве что в закосе под черный квадрат Малевича могут быть обвинены. ;)

     
     
  • 4.10, Аноним (8), 11:53, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Наверное ты хотел сказать окружения.

    Какое окружение, кем окружение?

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Среда_рабочего_стола

     
     
  • 5.15, ssh (ok), 12:05, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Наверное ты хотел сказать окружения.
    > Какое окружение, кем окружение?

    Я о "Desktop environment", а ты о чём?

    > https://ru.wikipedia.org/wiki/Среда_рабочего_стола

    Ах ну если википедия.

     
     
  • 6.17, Аноним (8), 12:27, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Awesome и CWM это оконные менеджеры.
    Я написал про среду рабочего стола.
    Ты написал про оконные менеджеры.
    Ты не шаришь.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Менеджер_окон
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Awesome
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Cwm_(менеджер_окон)
     
     
  • 7.19, ssh (ok), 12:53, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Awesome и CWM это оконные менеджеры.
    > Я написал про среду рабочего стола.
    > Ты написал про оконные менеджеры.
    > Ты не шаришь.
    > https://ru.wikipedia.org/wiki/Менеджер_окон
    > https://ru.wikipedia.org/wiki/Awesome
    > https://ru.wikipedia.org/wiki/Cwm_(менеджер_окон)

    Чего тебя так бугуртит на ровном месте? В интернете всегда кто-то не прав, привыкай.

     
     
  • 8.21, Аноним (8), 13:00, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твои оправдания нелепы ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.23, ssh (ok), 13:08, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответь пожалуйста, тебя невидимые друзяшки не беспокоят Я к тому, что ты видишь... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.24, Аноним (8), 13:14, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переход на личности это приём демагога, когда нечего сказать по существу ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.27, ssh (ok), 13:22, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что всё что я хотел сказать по существу я сказал своим первым по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.28, Аноним (8), 13:31, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умный человек признал ошибку и забыл Ты же продолжаешь ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.32, ssh (ok), 13:41, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут понимаешь проблема в другом, ты сам приписал мне ошибочное мнение и начал к... текст свёрнут, показать
     
  • 10.35, ты клоун (?), 13:55, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё ты против невидимых друзей имеешь Вон Президент Российской Федерации и мин... текст свёрнут, показать
     
  • 5.25, ssh (ok), 13:16, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какое окружение, кем окружение?

    Я тут проверил частоту запросов в wordstat "Среда рабочего стола" vs "Окружение рабочего стола", так там разница в 2+ раза в пользу последней.

    Так что видимо не "окружение, кем окружение?", а "с хрена среда, когда суббота, а так то мы пятницу любим". :D

     
  • 4.11, Аноним (8), 11:54, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разницу между средой рабочего стола и оконным менеджером понимаешь?

     
  • 4.12, Аноним (8), 11:55, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Используемые мной Awesome и CWM

    Я подозревал, что кто-нибудь напишет про оконные менеджеры. Поздравляю ты первый.

     
     
  • 5.16, ssh (ok), 12:11, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >>Используемые мной Awesome и CWM
    > Я подозревал, что кто-нибудь напишет про оконные менеджеры. Поздравляю ты первый.

    Попробуй писать все свои мысли в одном посте, дорогой whatsapp пациент.

     
     
  • 6.18, Аноним (8), 12:30, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человек который не понимает разницу между средой рабочего стола и оконным менеджером не в праве вообще никого ни в чем упрекать.
    Ты уже показал свой уровень экспертности.
    Иногда лучше молчать, чем говорить
     
     
  • 7.20, ssh (ok), 12:57, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Человек который не понимает разницу между средой рабочего стола и оконным менеджером
    > не в праве вообще никого ни в чем упрекать.

    Ты замени "разницу между средой рабочего стола и оконным менеджером" на "цветовую дифференциацию штанов", так будет внушительней и опять таки, к анналам отсылка.

    > Ты уже показал свой уровень экспертности.

    Тебе никто ничего не показывал, даже не пытался, выдохни.

    > Иногда лучше молчать, чем говорить

    Воистину!

    UPD:

    Особенно меня твои минусы умиляют. :))

     
     
  • 8.22, Аноним (8), 13:06, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Desktop environment DE это Среда рабочего стола СРС Менеджер окон бывает Ком... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.26, ssh (ok), 13:18, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сбавляй, продолжай Ты сюда всю википедию намерен скопипастить ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.29, Аноним (8), 13:33, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если ты ни разу не читал эти статьи, я тоже виноват Я тебя просвещаю, время ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.31, ssh (ok), 13:38, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот опять, разве я возмущался Впрочем, ОК, заблуждался, посыпаю голову дорож... текст свёрнут, показать
     
  • 8.30, Аноним (8), 13:38, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое у тебя оправдание использовать эту аббревиатуру Мы на американском сайте ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.33, ssh (ok), 13:50, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FYI это сокращение, не аббревиатура D Разве где-то необходимо приобретать инд... текст свёрнут, показать
     
  • 9.37, ты клоун (?), 14:01, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вобще то в американском интернете Который по утверждению Президента Российск... текст свёрнут, показать
     
  • 5.36, ты клоун (?), 13:58, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты так от этого сагрилась будто третья мировая началась. Ты из какой палаты, пациент?
     

  • 1.3, Анонидзе (?), 08:48, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    До жути кривое поделие. Намешали репозиториев Neon, Debian Sid, Debian Experimental и убунты, и оно отваливается после каждого обновления!
     
     
  • 2.39, Аноним (38), 14:20, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впрочем говоря, UralSoft в мире Linux
     

  • 1.5, Аноним (8), 09:17, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бубнит себе под нос: нескучные обои, очередная среда ничем не отличающаяся от таких же сред, макинтош для нищих...
     
  • 1.7, Аноним (-), 10:07, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >выпуск дистрибутива Nitrux 1.7.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC.

    Пацаны, там нет системД-а.

     
     
  • 2.14, Аноньимъ (ok), 11:58, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пожалуй единственное что можно сказать хорошего об этом счастье.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:57, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    больше альтлинуксов, хороших и разных. дело дениски живёт
     
  • 1.40, Аноним (40), 14:47, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, кто-нибудь из читающих это, пользовался данным дистром?
    Каково на системе полностью напиханной пакетами-AppImages?
    Как оно в целом по стабильности и ресурсожору?
     
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