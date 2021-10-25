Доступны web-браузеры qutebrowser 2.4 и Min 1.22

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Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 2.4, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.
Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.
В новой версии:
- Устранена уязвимость (CVE-2021-41146), позволяющая выполнить свой код через манипуляции с аргументами обработчика URL. Проблема проявляется только в сборках для платформы Windows. В Windows регистрируется обработчик "qutebrowserurl:", при помощи которого стороннее приложение может инициировать выполнение команд в qutebrowser, а при помощи команд ":spawn" и ":debug-pyeval" можно выполнить произвольный код.
- Добавлена настройка "content.blocking.hosts.block_subdomains", которая может применяться для отключения блокировки поддоменов в блокировщике рекламы, использующем перенаправление доменов через /etc/hosts.
- Добавлена настройка "downloads.prevent_mixed_content" для защиты от загрузки смешанного содержимого (загрузка ресурсов по HTTP со страницы, открытой по HTTPS).
- В команду ":tab-clone" добавлен флаг "--private", позволяющий создать клон вкладки, открытый в новом окне приватного просмотра.
В то же время выпущена новая версия браузера Min 1.22, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.
Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.
Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).
В новом выпуске:
- А адресной строке предоставлена возможность вычисления математических выражений. Например, можно ввести "sqrt(2) + 1" и сразу получить результат.
- В список задач добавлено поле для поиска по открытым вкладкам.
- Обеспечено следование настройкам тёмной темы оформления, включенной в пользовательском окружении.
- Расширено число языков, поддерживаемых во встроенной системе перевода страниц (доступна через клик правой кнопкой мыши на странице).
- Добавлена горячая клавиша для перегруппировки вкладок.
- Компоненты браузерного движка обновлены до Chromium 94 и платформы Electron 15.