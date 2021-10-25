Доступны web-браузеры qutebrowser 2.4 и Min 1.22

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 2.4, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt. Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения. В новой версии: Устранена уязвимость (CVE-2021-41146), позволяющая выполнить свой код через манипуляции с аргументами обработчика URL. Проблема проявляется только в сборках для платформы Windows. В Windows регистрируется обработчик "qutebrowserurl:", при помощи которого стороннее приложение может инициировать выполнение команд в qutebrowser, а при помощи команд ":spawn" и ":debug-pyeval" можно выполнить произвольный код.

Добавлена настройка "content.blocking.hosts.block_subdomains", которая может применяться для отключения блокировки поддоменов в блокировщике рекламы, использующем перенаправление доменов через /etc/hosts.

Добавлена настройка "downloads.prevent_mixed_content" для защиты от загрузки смешанного содержимого (загрузка ресурсов по HTTP со страницы, открытой по HTTPS).

В команду ":tab-clone" добавлен флаг "--private", позволяющий создать клон вкладки, открытый в новом окне приватного просмотра.





В то же время выпущена новая версия браузера Min 1.22, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows. Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов. Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.). В новом выпуске: А адресной строке предоставлена возможность вычисления математических выражений. Например, можно ввести "sqrt(2) + 1" и сразу получить результат.

В список задач добавлено поле для поиска по открытым вкладкам.

Обеспечено следование настройкам тёмной темы оформления, включенной в пользовательском окружении.

Расширено число языков, поддерживаемых во встроенной системе перевода страниц (доступна через клик правой кнопкой мыши на странице).

Добавлена горячая клавиша для перегруппировки вкладок.

Компоненты браузерного движка обновлены до Chromium 94 и платформы Electron 15.



