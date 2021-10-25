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Доступны web-браузеры qutebrowser 2.4 и Min 1.22

25.10.2021 09:02

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 2.4, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

В новой версии:

  • Устранена уязвимость (CVE-2021-41146), позволяющая выполнить свой код через манипуляции с аргументами обработчика URL. Проблема проявляется только в сборках для платформы Windows. В Windows регистрируется обработчик "qutebrowserurl:", при помощи которого стороннее приложение может инициировать выполнение команд в qutebrowser, а при помощи команд ":spawn" и ":debug-pyeval" можно выполнить произвольный код.
  • Добавлена настройка "content.blocking.hosts.block_subdomains", которая может применяться для отключения блокировки поддоменов в блокировщике рекламы, использующем перенаправление доменов через /etc/hosts.
  • Добавлена настройка "downloads.prevent_mixed_content" для защиты от загрузки смешанного содержимого (загрузка ресурсов по HTTP со страницы, открытой по HTTPS).
  • В команду ":tab-clone" добавлен флаг "--private", позволяющий создать клон вкладки, открытый в новом окне приватного просмотра.



В то же время выпущена новая версия браузера Min 1.22, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.

Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).

В новом выпуске:

  • А адресной строке предоставлена возможность вычисления математических выражений. Например, можно ввести "sqrt(2) + 1" и сразу получить результат.
  • В список задач добавлено поле для поиска по открытым вкладкам.
  • Обеспечено следование настройкам тёмной темы оформления, включенной в пользовательском окружении.
  • Расширено число языков, поддерживаемых во встроенной системе перевода страниц (доступна через клик правой кнопкой мыши на странице).
  • Добавлена горячая клавиша для перегруппировки вкладок.
  • Компоненты браузерного движка обновлены до Chromium 94 и платформы Electron 15.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/minbrowser/...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера qutebrowser 2.3
  3. OpenNews: Mozilla прекращает разработку браузера Firefox Lite
  4. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  5. OpenNews: Фонд СПО представил браузерное дополнение JShelter для ограничения JavaScript API
  6. OpenNews: Опубликован web-браузер Min 1.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56028-minbrowser
Ключевые слова: minbrowser, qutebrowser
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, hefenud (ok), 09:14, 25/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    > переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки"

    Почему Alt, а не Ctrl, как в Firefox и Chrome? Что бы никто не догадался?

     
     
  • 2.2, ET (?), 09:18, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у меня в двух Linux-дистрах Firefox переключается между вкладками именно по Alt+Цифре, это на Windows вроде через Ctrl -- совсем не палитесь, товарищ)
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:27, 25/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    >> ":w" для записи страницы.

    Реально крутая фича. Давно хотел некоторые страницы на некоторых сайтах подредактировать.

     
  • 1.4, kusb (?), 09:32, 25/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Можно вопрос? А почему использование веб-технологий для интерфейса и так уже браузера - это плохо? Это в отличие от других программ даже выглядит как упрощение. Или эти технологии настолько развились, что не позволят сделать лёгкий интерфейс и дополнительная нагрузка на движок - это хуже интерфейса без веба, мало того что все странички тяжёлые, так ещё и интерфейс тяжёлый. То есть нужно избегать веб технологий там, где это возможно, даже если это браузер...
    Либо кто-то не любит, когда программа выглядит и ведёт себя по другому?
     
     
  • 2.8, Sindzicat (?), 09:45, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в веб-технологиях, а в том, что используемые для этого технологии и фреймворки, в частности, Electron, кушают очень много ресурсов по сравнению с нативными программами, часто весьма не шустро загружаются и тормозят там, где нативная программа просто летает. Electron -- это целый браузер и node.js под капотом. Зачем эти технологии, скажем, калькулятору и файловому менеджеру? При возможности лучше использовать тогда webview или Sciter: хотя бы ресурсы так не жрут...
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:34, 25/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Min создан с использованием платформы Electron

    Браузер в браузере.

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:36, 25/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    В них удобный интерфейс? Они поддерживают все современные вэб-технологии? Они открывают все сайты?
     
  • 1.7, Аноним (6), 09:37, 25/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Или это огороженные недобраузеры?
     
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