Опубликован web-браузер Min 1.20

Доступен релиз web-браузера Min 1.20, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows. Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов. Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.). В новом выпуске: Улучшена работа при открытии сайтов, на которых используются всплывающие окна.

Улучшено определение полей с паролями и модернизирован интерфейс для сохранения паролей. Добавлена опция для отключения сохранения паролей.

Налажено открытие ссылок во внешних приложениях.

Добавлена кнопка для очистки истории посещения и данных сайта.

Расширено число поисковых систем, которые можно использовать для формирования рекомендаций при вводе.

Добавлена возможность остановки процесса загрузки страницы при нажатии клавиши Escape.

Упрощён вызов интерфейса для редактирования закладок со страниц, находящихся в закладках.

Обновлены переводы для русского и украинского языков.



