Опубликован web-браузер Min 1.20

|
|
|
|
|
|3.6, VINRARUS (ok), 08:46, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> На расте, пожалуйста
Могу на shell — надёжность проверена поколениями.
|
|
|
|
|
|5.18, VINRARUS (ok), 10:02, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> главное про телеметрию не забывай.
само собой
echo html > /dev/google.com
|
|2.15, Аноним (16), 09:56, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Главное - не забудь телеметрию добавить. Включеную по умолчанию, как в этом самом Min.
|
|1.4, Lex (??), 08:45, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
И что, даже никакого воя в комментах из-за электрона ?
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 09:07, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А какая разница, все браузеры всё равно интрефейс на жс имеют. Чем форкать хром (поддерживать который адок ещё тот) можно взять электрон, который уже готовая обновляемая хромоплатформа для ПО, и сосредоточится только на интерфейсе и поддержке фишечек.
|
|2.14, Аноним (14), 09:39, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут он используется разумно - т.е. как браузер, а не обёртка для веб странички, которая пытается выдать себя за программу.
|
|
|
|
|
|4.19, X86 (ok), 10:11, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Веб-страничка - это документ, который может содержать скрипты. А программа - это браузер, который этот документ открывает.
|
|
|
|5.22, Аноним (11), 10:38, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
После того, как вообще любую программу стало можно перегнать в скрипты, и она при этом будет "документ", такое определение уже очевиднейше не работает.
|
|
|
|6.31, Аноним (-), 12:49, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
программа - исполняемые привязанные к системе инструкции (после компиляции), js-листинг становится программой после aot/nectarjs/.., следовательно страница с листингами (документ) не программа.
|
|
|
|7.33, Аноним (11), 12:55, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Угу, а исходники и листинг на расте тоже не программа, даже если они сами компилируются в программу при использовании компилятора. Программа -- это LLVM, всё остальное (документ) -- не программа. Логика тут такая?
|
|
|
|8.34, Аноним (-), 13:11, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
любой бинарный шмот можно назвать программой, но фактическая проверка - исполнен... текст свёрнут, показать
|
|4.21, Аноним (14), 10:16, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Первое - не притворяйтесь, что не поняли что я имел ввиду. Второе - не пытайтесь выманить меня из крио-камеры - я уже знаю, что у вас там лгбт, блм, по всюду трансгендеры и порушен коммунизм. Так что до следующего тысячелетия меня не будить!
|
|
|
|5.30, Dzen Python (ok), 12:42, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да, согласен. Вылез тут, побродил: коронавирусы какие-то атипичные; бесноватым, которым в наше время били морду сейчас нетрадиционный почет и уважуха; бабы какие-то слишком страшные - жырные, с зелеными волосами, вонючими кустами в подмышках - наскакивают на спокойно мимо идущего меня и орут что-то там про диверсити, дал парочке таким по мордасам - они начали в своих твиттерах что-то писать, с их слов "травлю мне устраивать, отменить меня".
*протянул PON до криокамеры*
|
|3.23, Аноним (23), 10:54, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Качество электрон приложения сугубо зависит от кривизны рук его написавшего, а 50мб разницы потребления оперативки сейчас погоды не делают
|
|
|
|4.24, Аноним (24), 11:17, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> а 50мб разницы потребления оперативки сейчас погоды не делают
Какое наглое 4.2!
Вот у меня запущено две сотни процессов. В итоге стараниями всяких долбоящеров-синоптиков погоды может получиться всего-то 10 Гб.
|
|
|
|5.29, Lex (??), 12:32, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У тебя запущено две сотни процессов с гуями, но ты жмотишься на планку озу ?
|
|
|
|2.12, Sluggard (ok), 09:18, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Это хитрый маркетинговый ход, чтоб не писать «Мы — очередная, стопиццотая, шкурка Хромога».
|
|1.20, Аноним (20), 10:11, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>web-браузера Min 1.20
>минималистичный интерфейс
>создан с использованием платформы Electron
А, ну понятно.
|
|1.26, Аноним (26), 11:31, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Добавлена кнопка для очистки истории посещения и данных сайта.
Важная кнопка.
|
|1.27, Аноним (-), 11:57, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> минималистичный интерфейс
> Браузер создан с использованием платформы Electron
Круто. Круто.
|
|1.32, Аноним (32), 12:53, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
electron то хрен с ним, сейчас оно уже не тормозит как раньше, а вот без возможности установки расширений - не нужно...
|