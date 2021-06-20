The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликован web-браузер Min 1.20

20.06.2021 08:07

Доступен релиз web-браузера Min 1.20, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.

Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).

В новом выпуске:

  • Улучшена работа при открытии сайтов, на которых используются всплывающие окна.
  • Улучшено определение полей с паролями и модернизирован интерфейс для сохранения паролей. Добавлена опция для отключения сохранения паролей.
  • Налажено открытие ссылок во внешних приложениях.
  • Добавлена кнопка для очистки истории посещения и данных сайта.
  • Расширено число поисковых систем, которые можно использовать для формирования рекомендаций при вводе.
  • Добавлена возможность остановки процесса загрузки страницы при нажатии клавиши Escape.
  • Упрощён вызов интерфейса для редактирования закладок со страниц, находящихся в закладках.
  • Обновлены переводы для русского и украинского языков.


  1. Главная ссылка к новости (https://minbrowser.org/release...)
  2. OpenNews: Доступны web-браузеры qutebrowser 1.11.0 и Min 1.14
  3. OpenNews: Опубликован web-браузер Min 1.13
  4. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера links 2.22
  5. OpenNews: Выпуск перенастраиваемого web-браузера Nyxt 2.0.0
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.2 с интерфейсом в стиле Opera 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55358-minbrowser
Ключевые слова: minbrowser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, VINRARUS (ok), 08:27, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Свой "браузер" выпустить шоле...
     
     
  • 2.3, acroobat (??), 08:29, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    На расте, пожалуйста
     
     
  • 3.6, VINRARUS (ok), 08:46, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > На расте, пожалуйста

    Могу на shell — надёжность проверена поколениями.

     
     
  • 4.8, Атон (?), 08:54, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем.
     
  • 4.16, Аноним (16), 09:57, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть на авке, главное про телеметрию не забывай.
     
     
  • 5.18, VINRARUS (ok), 10:02, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > главное про телеметрию не забывай.

    само собой
    echo html > /dev/google.com

     
  • 2.15, Аноним (16), 09:56, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное - не забудь телеметрию добавить. Включеную по умолчанию, как в этом самом Min.
     
  • 2.28, microcoder (ok), 12:17, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только обои нормальные воткни
     

  • 1.4, Lex (??), 08:45, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И что, даже никакого воя в комментах из-за электрона ?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:07, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А какая разница, все браузеры всё равно интрефейс на жс имеют. Чем форкать хром (поддерживать который адок ещё тот) можно взять электрон, который уже готовая обновляемая хромоплатформа для ПО, и сосредоточится только на интерфейсе и поддержке фишечек.
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:39, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут он используется разумно - т.е. как браузер, а не обёртка для веб странички, которая пытается выдать себя за программу.
     
     
  • 3.17, Аноним (11), 09:59, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Веб-страничка и есть программа, вылезай из крио-камеры.
     
     
  • 4.19, X86 (ok), 10:11, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Веб-страничка - это документ, который может содержать скрипты. А программа - это браузер, который этот документ открывает.
     
     
  • 5.22, Аноним (11), 10:38, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того, как вообще любую программу стало можно перегнать в скрипты, и она при этом будет "документ", такое определение уже очевиднейше не работает.
     
     
  • 6.31, Аноним (-), 12:49, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    программа - исполняемые привязанные к системе инструкции (после компиляции), js-листинг становится программой после aot/nectarjs/.., следовательно страница с листингами (документ) не программа.
     
     
  • 7.33, Аноним (11), 12:55, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, а исходники и листинг на расте тоже не программа, даже если они сами компилируются в программу при использовании компилятора. Программа -- это LLVM, всё остальное (документ) -- не программа. Логика тут такая?
     
     
  • 8.34, Аноним (-), 13:11, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    любой бинарный шмот можно назвать программой, но фактическая проверка - исполнен... текст свёрнут, показать
     
  • 4.21, Аноним (14), 10:16, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Первое - не притворяйтесь, что не поняли что я имел ввиду. Второе - не пытайтесь выманить меня из крио-камеры - я уже знаю, что у вас там лгбт, блм, по всюду трансгендеры и порушен коммунизм. Так что до следующего тысячелетия меня не будить!
     
     
  • 5.30, Dzen Python (ok), 12:42, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, согласен. Вылез тут, побродил: коронавирусы какие-то атипичные; бесноватым, которым в наше время били морду сейчас нетрадиционный почет и уважуха; бабы какие-то слишком страшные - жырные, с зелеными волосами, вонючими кустами в подмышках - наскакивают на спокойно мимо идущего меня и орут что-то там про диверсити, дал парочке таким по мордасам - они начали в своих твиттерах что-то писать, с их слов "травлю мне устраивать, отменить меня".

    *протянул PON до криокамеры*

     
  • 3.23, Аноним (23), 10:54, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Качество электрон приложения сугубо зависит от кривизны рук его написавшего, а 50мб разницы потребления оперативки сейчас погоды не делают
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 11:17, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а 50мб разницы потребления оперативки сейчас погоды не делают

    Какое наглое 4.2!
    Вот у меня запущено две сотни процессов. В итоге стараниями всяких долбоящеров-синоптиков погоды может получиться всего-то 10 Гб.

     
     
  • 5.29, Lex (??), 12:32, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя запущено две сотни процессов с гуями, но ты жмотишься на планку озу ?
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:46, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь как основным. Получше огнелиса будет.
     
  • 1.7, Аноним (7), 08:54, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Браузер на электроне? упрлс ?
     
     
  • 2.9, VINRARUS (ok), 09:04, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Браузер на электроне?

    Возврат к истокам.

     
  • 2.12, Sluggard (ok), 09:18, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это хитрый маркетинговый ход, чтоб не писать «Мы — очередная, стопиццотая, шкурка Хромога».
     

  • 1.13, unravel22 (?), 09:32, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мы встроили тебе браузер в браузер...
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:11, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >web-браузера Min 1.20
    >минималистичный интерфейс
    >создан с использованием платформы Electron

    А, ну понятно.

     
  • 1.25, anonim123 (?), 11:18, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    браузер встроенный в браузер встроенный в браузер.
     
  • 1.26, Аноним (26), 11:31, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена кнопка для очистки истории посещения и данных сайта.

    Важная кнопка.

     
  • 1.27, Аноним (-), 11:57, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > минималистичный интерфейс
    > Браузер создан с использованием платформы Electron

    Круто. Круто.

     
  • 1.32, Аноним (32), 12:53, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    electron то хрен с ним, сейчас оно уже не тормозит как раньше, а вот без возможности установки расширений - не нужно...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру