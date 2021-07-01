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Выпуск web-браузера qutebrowser 2.3

01.07.2021 10:15

Представлен релиз web-браузера qutebrowser 2.3, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляются силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы, интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

В новой версии:

  • Добавлена настройка "content.prefers_reduced_motion" для информирования сайтов через media-запрос "prefers-reduced-motion" о необходимости отключения анимированных эффектов, которые могут усугубить состояние пользователей с мигренью и эпилепсией.
  • Добавлена настройка "colors.prompts.selected.fg" для переопределения цвета текста выделенных элементов в приглашениях ввода файлового пути.
  • В блокировщике рекламы, использующем перенаправление доменов через /etc/hosts (content.blocking.hosts.lists), реализована блокировка всех поддоменов блокируемых хостов.
  • В настройке "fonts.web.*" разрешено использование шаблонов URL.
  • При выполнении команды ":greasemonkey-reload" обеспечен показ всех загруженных скриптов (отключается через указание опции "--quiet").
  • Решена проблема со входом в учётную запись Google на платформе macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/qutebrowser...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера qutebrowser 2.0
  3. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.1.0, развиваемого проектом KDE
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.2 с интерфейсом в стиле Opera 12
  5. OpenNews: Выпуск перенастраиваемого web-браузера Nyxt 2.0.0
  6. OpenNews: Опубликован web-браузер Min 1.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55419-qutebrowser
Ключевые слова: qutebrowser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ыть (ok), 10:20, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    редкостная дичь, но если авторам нравится кодить - почему бы и нет)
     
     
  • 2.3, OnTheEdge (ok), 10:34, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    ваш комментарий — редкостная дичь, но если вам нравится комментировать - почему бы и нет)
     
     
  • 3.6, Ненавижу SJW (?), 12:12, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ваш комментарий — редкостная дичь, но если вам нравится комментировать - почему бы и нет)
     
     
  • 4.12, SJW (?), 12:28, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вам нравится редкостная дичь - но почему бы и нет, если комментировать ваш комментарий -)
     
  • 2.16, Аноним (-), 13:06, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    web-браузера qutebrowser 2.3
    > редкостная дичь

    Подробней, пожалуйста ;)

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:00, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не поставляется с Windows 10. )
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:24, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> встроенный просмотрщик PDF (pdf.js),

    Вот если бы встроенный просмотрщик FTP был, тогда бы пользовался.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:47, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>>> встроенный просмотрщик PDF (pdf.js),
    >>
    >> Вот если бы встроенный просмотрщик FTP был, тогда бы пользовался.

    Вот если бы встроенный просмотрщик Gopher был, тогда бы пользовался.

     
     
  • 3.8, Урри (ok), 12:13, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Вот если бы встроенный просмотрщик FTP был, тогда бы пользовался.
    > Вот если бы встроенный просмотрщик Gopher был, тогда бы пользовался.

    Вот если бы встроенный просмотрщик Zip был, тогда бы пользовался.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:42, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот если бы встроенный проигрыватель аудио был, тогда бы пользовался.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 13:24, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот если бы, тогда бы да.
     

  • 1.5, BSD_Cucks_BTFO (?), 11:22, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Отличный по своей задумке браузер (минимализм + клавиатурное управление), но, к сожалению, без расширений типа ublock и umatrix пользоваться современным вебом невозможно.
     
     
  • 2.18, Массоны Рептилоиды (?), 13:33, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же блокировщик
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:13, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переключение между вкладками (J, K) реализовано как-то... наоборот. По крайней мере по сравнению с привычным Vimium и т.п. Зато работает при навигации с открытой вкладкой Gmail, например, в отличии от.
     
  • 1.9, Урри (ok), 12:14, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Использую в качестве веб-вьювера. Очень удобно.

    Однако, отсутствие юблока сильно сужает область использования, ибо от обилия рекламы в современном вебе так и норовит развиться эпилепсия.

     
  • 1.10, кек (?), 12:16, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > не отвлекающий от просмотра содержимого
    > систему навигации в стиле текстового редактора Vim

    Не отвлекаясь будешь смотреть на клавиатуру, а потом ещё и выйти не сможешь

     
     
  • 2.11, АнонИМышь (?), 12:28, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем на неё смотреть?
    Я её вижу только в случае когда в одной из рук бутерброд.
    Не осилил пока слепую печать одой рукой, к сожалению.
    А на счёт выйти, это да, придётся сидеть в интернете пока электричество не кончится
     

  • 1.13, my_name_is_Mud (ok), 12:40, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал, но, как и писали выше, без расширений и из-за иногда странного поведения хоткеев - не юзабелен на постоянной основе.
    Тот же огнелис с vim vixen как-то удобнее будет.
     
  • 1.14, Аноним (15), 12:40, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А он тоже пищит и странички портит?
     
  • 1.20, flagrantior (ok), 14:03, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь давно, основной, очень доволен. Распространил среди жильцов своего ЖЭКа. Если что-то не устраивает, можете написать разрабу, он очень быстро отвечает.
     
  • 1.21, Царь Леонид (?), 14:49, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Ubuntu 20.04 версия 1.10.1 :)
    Говно мамонта?
    ЭТО LONG TERM SUPPORT!!!
     
  • 1.22, Царь Леонид (?), 14:51, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вообще браузер замечательный.
     
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