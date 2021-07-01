Выпуск web-браузера qutebrowser 2.3

Представлен релиз web-браузера qutebrowser 2.3, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляются силами движка Blink и библиотеки Qt. Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы, интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения. В новой версии: Добавлена настройка "content.prefers_reduced_motion" для информирования сайтов через media-запрос "prefers-reduced-motion" о необходимости отключения анимированных эффектов, которые могут усугубить состояние пользователей с мигренью и эпилепсией.

Добавлена настройка "colors.prompts.selected.fg" для переопределения цвета текста выделенных элементов в приглашениях ввода файлового пути.

В блокировщике рекламы, использующем перенаправление доменов через /etc/hosts (content.blocking.hosts.lists), реализована блокировка всех поддоменов блокируемых хостов.

В настройке "fonts.web.*" разрешено использование шаблонов URL.

При выполнении команды ":greasemonkey-reload" обеспечен показ всех загруженных скриптов (отключается через указание опции "--quiet").

Решена проблема со входом в учётную запись Google на платформе macOS.



