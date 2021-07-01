Выпуск web-браузера qutebrowser 2.3

|
|1.1, ыть (ok), 10:20, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
редкостная дичь, но если авторам нравится кодить - почему бы и нет)
|
|
|
|2.3, OnTheEdge (ok), 10:34, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
ваш комментарий — редкостная дичь, но если вам нравится комментировать - почему бы и нет)
|
|
|
|3.6, Ненавижу SJW (?), 12:12, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
ваш комментарий — редкостная дичь, но если вам нравится комментировать - почему бы и нет)
|
|
|
|4.12, SJW (?), 12:28, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
вам нравится редкостная дичь - но почему бы и нет, если комментировать ваш комментарий -)
|
|2.16, Аноним (-), 13:06, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
web-браузера qutebrowser 2.3
> редкостная дичь
Подробней, пожалуйста ;)
|
|1.2, Аноним (2), 10:24, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>> встроенный просмотрщик PDF (pdf.js),
Вот если бы встроенный просмотрщик FTP был, тогда бы пользовался.
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 10:47, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>>>> встроенный просмотрщик PDF (pdf.js),
>>
>> Вот если бы встроенный просмотрщик FTP был, тогда бы пользовался.
Вот если бы встроенный просмотрщик Gopher был, тогда бы пользовался.
|
|
|
|3.8, Урри (ok), 12:13, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Вот если бы встроенный просмотрщик FTP был, тогда бы пользовался.
> Вот если бы встроенный просмотрщик Gopher был, тогда бы пользовался.
Вот если бы встроенный просмотрщик Zip был, тогда бы пользовался.
|
|
|
|4.15, Аноним (15), 12:42, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот если бы встроенный проигрыватель аудио был, тогда бы пользовался.
|
|1.5, BSD_Cucks_BTFO (?), 11:22, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Отличный по своей задумке браузер (минимализм + клавиатурное управление), но, к сожалению, без расширений типа ublock и umatrix пользоваться современным вебом невозможно.
|
|1.7, Аноним (7), 12:13, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Переключение между вкладками (J, K) реализовано как-то... наоборот. По крайней мере по сравнению с привычным Vimium и т.п. Зато работает при навигации с открытой вкладкой Gmail, например, в отличии от.
|
|1.9, Урри (ok), 12:14, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Использую в качестве веб-вьювера. Очень удобно.
Однако, отсутствие юблока сильно сужает область использования, ибо от обилия рекламы в современном вебе так и норовит развиться эпилепсия.
|
|1.10, кек (?), 12:16, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> не отвлекающий от просмотра содержимого
> систему навигации в стиле текстового редактора Vim
Не отвлекаясь будешь смотреть на клавиатуру, а потом ещё и выйти не сможешь
|
|
|
|2.11, АнонИМышь (?), 12:28, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем на неё смотреть?
Я её вижу только в случае когда в одной из рук бутерброд.
Не осилил пока слепую печать одой рукой, к сожалению.
А на счёт выйти, это да, придётся сидеть в интернете пока электричество не кончится
|
|1.13, my_name_is_Mud (ok), 12:40, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пробовал, но, как и писали выше, без расширений и из-за иногда странного поведения хоткеев - не юзабелен на постоянной основе.
Тот же огнелис с vim vixen как-то удобнее будет.
|
|1.20, flagrantior (ok), 14:03, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пользуюсь давно, основной, очень доволен. Распространил среди жильцов своего ЖЭКа. Если что-то не устраивает, можете написать разрабу, он очень быстро отвечает.
|