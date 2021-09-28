The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Дистрибутив Fedora Linux 35 перешёл на стадию бета-тестирования

28.09.2021 19:05

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora Linux 35. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 26 октября. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue, Fedora IoT и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM.

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 35:

  • Рабочий стол Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 41, в котором переработан интерфейс управления установкой приложений. В конфигуратор добавлены новые разделы для настройки управления окнами/рабочими столами и подключения через сотовых операторов. Добавлен новый клиент для удалённого подключения к рабочему столу с использованием протоколов VNC и RDP. Изменено оформление музыкального проигрывателя. В GTK 4 задействован новый движок отрисовки на базе OpenGL, который позволил сократить потребление энергии и ускорить отрисовку.
  • Реализована возможность использования сеанса на базе протокола Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA.
  • Реализован режим киоска, позволяющий запустить урезанный сеанс GNOME, ограниченный выполнением только одного заранее выбранного приложения. Режим подходит для организации работы различных информационных стендов и терминалов самообслуживания.
  • Предложен первый выпуск новой редакции дистрибутива - Fedora Kinoite, основанной на технологиях Fedora Silverblue, но использующей KDE вместо GNOME. Монолитный образ Fedora Kinoite не разделяется на отдельные пакеты, обновляется атомарно и собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree. Базовое окружение (/ и /usr) монтируется в режиме "только чтение". Доступные для изменения данные размещаются в каталоге /var. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.
  • Мультимедийный сервер PipeWire, который начиная с прошлого выпуска применяется по умолчанию, переведён на использование менеджера звуковых сеансов WirePlumber. WirePlumber позволяет управлять графом мультимедийных узлов в PipeWire, настраивать звуковые устройства и управлять маршрутизацией звуковых потоков. Добавлена поддержка проброса протокола S/PDIF для передачи цифрового звука через оптические разъёмы S/PDIF и HDMI. Расширена поддержка Bluetooth, добавлены кодеки FastStream и AptX.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе GCC 11, LLVM 13, Python 3.10-rc, Perl 5.34, PHP 8.0, Binutils 2.36, Boost 1.76, glibc 2.34, binutils 2.37, gdb 10.2, Node.js 16, RPM 4.17, Erlang 24
  • Осуществлён переход на использование схемы хеширования паролей yescrypt для новых пользователей. Поддержка старых хэшей, созданных на базе ранее применяемого алгоритма sha512crypt, сохранена и доступна в форме опции. Yescrypt расширяет возможности классического scrypt поддержкой использования схем с большим расходом оперативной памяти и снижает эффективность атак, использующих GPU, FPGA и специализированные чипы. Безопасность Yescrypt обеспечивается благодаря применению уже проверенных криптографических примитивов SHA-256, HMAC и PBKDF2.
  • В файле /etc/os-release параметр 'NAME=Fedora' заменён на 'NAME="Fedora Linux"' (имя Fedora теперь используется для всего проекта и связанного с ним сообщества, а дистрибутив именуется Fedora Linux). Параметр "ID=fedora" остался без изменений, т.е. не потребуется изменять скрипты и условные блоки в spec-файлах. Специализированные редакции также продолжат поставляться под старыми именами, например, Fedora Workstation, Fedora CoreOS и Fedora KDE Plasma Desktop.
  • В образах Fedora Cloud по умолчанию задействована файловая система Btrfs и гибридный загрузчик, поддерживающий загрузку на системах с BIOS и UEFI.
  • Добавлен обработчик power-profiles-daemon, предоставляющий возможность переключения на лету между режимом экономии энергии, режимом сбалансированного энергопотребления и режимом максимальной производительности.
  • Обеспечен перезапуск пользовательских сервисов systemd после выполнения "rpm upgrade" (ранее перезапускались только системные сервисы).
  • Изменён механизм активации сторонних репозиториев. Если раньше включение настройки "Third-party Software Repositories" приводило к установке пакета fedora-workstation-repositories, но репозитории оставались отключёнными, то теперь пакет fedora-workstation-repositories устанавливается по умолчанию, а настройка активирует репозитории.
  • Включение сторонних репозиториев теперь охватывает прошедшие рецензирование избранные приложения из каталога Flathub, т.е. подобные приложения будут доступны в GNOME Software без установки FlatHab. В настоящее время одобрены приложения Zoom, Microsoft Teams, Skype, Bitwarden, Postman и Minecraft, ожидают завершения рецензирования Discord, Anydesk, WPS Office, OnlyOffice, MasterPDFEditor, Slack, UngoogledChromium, Flatseal, WhatsAppQT и GreenWithEnvy.
  • Реализовано применение по умолчанию протокола DNS over TLS (DoT) при его поддержке выбранным DNS-сервером.
  • Добавлена поддержка мышей с высокоточным позиционированием колеса прокрутки (до 120 событий на вращение).
  • Изменены правила выбора компилятора при сборке пакетов. До сих пор правила предписывали сборку пакета при помощи GCC, за исключением случаев, если пакет может быть собран только при помощи Clang. Новые правила позволяют сопровождающим пакеты выбрать Clang, даже если upstream-проект поддерживает GCC, и наоборот, выбрать GCC, если upstream-проект не поддерживает GCC.
  • При настойке дискового шифрования с использованием LUKS обеспечен автоматический выбор оптимального размера сектора, т.е. для дисков с физическими секторами 4k будет выбран размер сектора 4096 в LUKS.

Стоит обратить внимание на известные нерешённые проблемы в бета-версии.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 41
  3. OpenNews: В Fedora 35 намечен переход на yescrypt для хэширования паролей
  4. OpenNews: Дистрибутив Fedora на пути переименования в Fedora Linux
  5. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 34
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55881-fedora
Ключевые слова: fedora
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, guser (?), 19:50, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Падение openh починили бы
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:56, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да я уже 2 недели на нём.
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:12, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да вроде все пристойно, вяленый гном ощутимо шустрее работает, жаль что так не было пару лет назад.
     
     
  • 2.4, Урри (ok), 20:17, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вяленый до сих пор не умеет в hdr. Это все, что надо про него знать.
     
     
  • 3.6, Qwerty (??), 20:25, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лол, зачем он в Linux? Всё равно на ЭЛТ-мониторе HDR не работает, а других у линуксоидов и нет.
     

  • 1.5, Qwerty (??), 20:17, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Монолитный образ Fedora Kinoite не разделяется на отдельные пакеты, обновляется атомарно и собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree. Базовое окружение (/ и /usr) монтируется в режиме "только чтение".

    Ребята изобрели Mac OS.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:39, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть сходные черты с Endless OS Linux?
     
  • 2.9, Федор (?), 20:39, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Современный Linux почти все в себя тянет из Windows, MacOS. Только не в коня овес. Как было около 1% так и осталось. Людям проще отдать деньги за лицензию Windows и Office, чем страдать от постоянных тяп-ляп-хренак в десктопом Linux. На сервере речи нет, linux там царь.
     
     
  • 3.11, Qwerty (??), 20:46, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проще отдать деньги за лицензию Windows и Office, чем страдать от

    Или своровать с торрентов.

     
     
  • 4.32, псевдонимус (?), 22:17, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скопировать.
     
  • 3.20, AlexYeCu_not_logged (?), 21:04, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Людям проще отдать деньги за лицензию Windows и Office

    Людям ли?

     
     
  • 4.22, Федор (?), 21:06, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И марсианам тоже.
     

  • 1.7, хрен с горы (?), 20:37, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А блютус так и не работает как надо
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 20:43, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в Fedora 35 тестовой BT наушники Philips заработали.
     
  • 2.13, бугурма (?), 20:47, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как он должон работать? у меня не было нареканий на 34 ... пока что
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:48, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не к Fedora, а к Линуксу вообще.

    // b.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 20:59, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты задолбал подписываться, никому ты не нужен, нэймфаг чёртов
     
     
  • 4.29, Аноним (14), 22:05, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что вас это так задевает, подогревает моё желание и дальше использовать эту подпись.

    // b.

     

  • 1.12, Аноним (14), 20:47, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На какой хрен они стали называться Fedora Linux - не знаю.

    Спросил в bugzilla, а что будет, если они начнут использовать другое ядро (FreeBSD, Hurd, Zircon, etc.) - ответили: "Потом подумаем, а щас нехай".

    // b.

     
  • 1.15, Аноним (15), 20:52, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эти линухи так часто обновляются, что я уже не успеваю их обновлять.
     
  • 1.17, Федор (?), 20:59, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните мне, а какому выпуску Silverblue хотели сделать основной редакцией Fedora. Случаем не к Fedora 30? Такими темпами ещё лет 5-10 будут заменять классическую Fedora Workstation на Silverblue.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:47, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как всегда, идея очень классная, но реализация пока мега-отстойная (перезагрузка на каждый чих, оверхед пакетов и проч)
     
  • 2.27, Аноним (27), 21:57, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К чему это вообще? Они когда анонсировали его, сразу сказали что это оооочень долгое время займёт, так что точных дат не давали.
     

  • 1.18, Аноним (16), 21:00, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://getfedora.org/en/workstation/prerelease/ - 404
     
     
  • 2.19, Аноним (14), 21:03, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С главной выбираете версию - а там на каждой странице будет ссылка на 35 beta.

    // b.

     
  • 2.21, Федор (?), 21:04, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все есть тут https://getfedora.org/workstation/download/
     

  • 1.23, Ненавижу SJW (?), 21:25, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие киллер-фичи Федоры? Сколько лет юзаю Линукс, а Федоры не виднл
     
     
  • 2.30, Аноним (14), 22:12, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Killer - не знаю, не уверен.

    Для меня лично - это: RPM/DNF >>>>> DPKG/APT. Debian/Ubuntu фаны могут плести что угодно, но rpm/dnf не могут привести систему в состояние, когда пакеты нормальным образом нельзя ни удалить, ни поставить, а dpkg/apt - пожалуйста. Тем на форумах "У меня apt сломался" - каждый день ни по разу. Раньше у apt было большое преимущество в виде Suggests/weak dependencies, Но это в RPM/DNF уже года три как.

    Второе, что для меня важно - это то, что Fedora не так маньячно патчит пакеты, а старается всё в upstream. Ubuntu/Debian - вагон патчей на всё.

    SeLinux из коробки - наверное, важно только для сервера.


    // b.

     

  • 1.24, Huy21sm (?), 21:34, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чё там русское сообщество федорки, живо? Забыл, как там их васянская сборочка называлась. 1,5 пользователя осиротели.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:56, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ще не вмерло вроде. С чего ему помирать?
     
  • 2.31, Аноним (14), 22:13, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Издохло давно, о чём на opennet писали давно:

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51754


    // b.

     
     
  • 3.33, Huy21sm (?), 22:22, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аминь
     
  • 2.36, Аноним (36), 22:39, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лёня Кантер например - на мак перешёл. Пакеты для рашшн-федоры в виртуалке собирает.
     

  • 1.28, pashev.me (?), 22:02, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В GTK 4 задействован новый движок отрисовки на базе OpenGL, который позволил сократить потребление энергии и ускорить отрисовку.

    Не верю (что позволил сократить).

     
  • 1.34, Аноним (34), 22:25, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora - единственный дистр, у которого не возникло проблем. Убунту - убогая пародия.
     
  • 1.35, Аноним (35), 22:29, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При настойке дискового шифрования ....

    Что такое настойка шифрования?

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру