Дистрибутив Fedora Linux 35 перешёл на стадию бета-тестирования

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora Linux 35. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 26 октября. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue, Fedora IoT и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 35: Рабочий стол Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 41, в котором переработан интерфейс управления установкой приложений. В конфигуратор добавлены новые разделы для настройки управления окнами/рабочими столами и подключения через сотовых операторов. Добавлен новый клиент для удалённого подключения к рабочему столу с использованием протоколов VNC и RDP. Изменено оформление музыкального проигрывателя. В GTK 4 задействован новый движок отрисовки на базе OpenGL, который позволил сократить потребление энергии и ускорить отрисовку.

Реализована возможность использования сеанса на базе протокола Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA.

Реализован режим киоска, позволяющий запустить урезанный сеанс GNOME, ограниченный выполнением только одного заранее выбранного приложения. Режим подходит для организации работы различных информационных стендов и терминалов самообслуживания.

Предложен первый выпуск новой редакции дистрибутива - Fedora Kinoite, основанной на технологиях Fedora Silverblue, но использующей KDE вместо GNOME. Монолитный образ Fedora Kinoite не разделяется на отдельные пакеты, обновляется атомарно и собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree. Базовое окружение (/ и /usr) монтируется в режиме "только чтение". Доступные для изменения данные размещаются в каталоге /var. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.

Мультимедийный сервер PipeWire, который начиная с прошлого выпуска применяется по умолчанию, переведён на использование менеджера звуковых сеансов WirePlumber. WirePlumber позволяет управлять графом мультимедийных узлов в PipeWire, настраивать звуковые устройства и управлять маршрутизацией звуковых потоков. Добавлена поддержка проброса протокола S/PDIF для передачи цифрового звука через оптические разъёмы S/PDIF и HDMI. Расширена поддержка Bluetooth, добавлены кодеки FastStream и AptX.

Обновлены версии пакетов, в том числе GCC 11, LLVM 13, Python 3.10-rc, Perl 5.34, PHP 8.0, Binutils 2.36, Boost 1.76, glibc 2.34, binutils 2.37, gdb 10.2, Node.js 16, RPM 4.17, Erlang 24

Осуществлён переход на использование схемы хеширования паролей yescrypt для новых пользователей. Поддержка старых хэшей, созданных на базе ранее применяемого алгоритма sha512crypt, сохранена и доступна в форме опции. Yescrypt расширяет возможности классического scrypt поддержкой использования схем с большим расходом оперативной памяти и снижает эффективность атак, использующих GPU, FPGA и специализированные чипы. Безопасность Yescrypt обеспечивается благодаря применению уже проверенных криптографических примитивов SHA-256, HMAC и PBKDF2.

В файле /etc/os-release параметр 'NAME=Fedora' заменён на 'NAME="Fedora Linux"' (имя Fedora теперь используется для всего проекта и связанного с ним сообщества, а дистрибутив именуется Fedora Linux). Параметр "ID=fedora" остался без изменений, т.е. не потребуется изменять скрипты и условные блоки в spec-файлах. Специализированные редакции также продолжат поставляться под старыми именами, например, Fedora Workstation, Fedora CoreOS и Fedora KDE Plasma Desktop.

В образах Fedora Cloud по умолчанию задействована файловая система Btrfs и гибридный загрузчик, поддерживающий загрузку на системах с BIOS и UEFI.

Добавлен обработчик power-profiles-daemon, предоставляющий возможность переключения на лету между режимом экономии энергии, режимом сбалансированного энергопотребления и режимом максимальной производительности.

Обеспечен перезапуск пользовательских сервисов systemd после выполнения "rpm upgrade" (ранее перезапускались только системные сервисы).

Изменён механизм активации сторонних репозиториев. Если раньше включение настройки "Third-party Software Repositories" приводило к установке пакета fedora-workstation-repositories, но репозитории оставались отключёнными, то теперь пакет fedora-workstation-repositories устанавливается по умолчанию, а настройка активирует репозитории.

Включение сторонних репозиториев теперь охватывает прошедшие рецензирование избранные приложения из каталога Flathub, т.е. подобные приложения будут доступны в GNOME Software без установки FlatHab. В настоящее время одобрены приложения Zoom, Microsoft Teams, Skype, Bitwarden, Postman и Minecraft, ожидают завершения рецензирования Discord, Anydesk, WPS Office, OnlyOffice, MasterPDFEditor, Slack, UngoogledChromium, Flatseal, WhatsAppQT и GreenWithEnvy.

Реализовано применение по умолчанию протокола DNS over TLS (DoT) при его поддержке выбранным DNS-сервером.

Добавлена поддержка мышей с высокоточным позиционированием колеса прокрутки (до 120 событий на вращение).

Изменены правила выбора компилятора при сборке пакетов. До сих пор правила предписывали сборку пакета при помощи GCC, за исключением случаев, если пакет может быть собран только при помощи Clang. Новые правила позволяют сопровождающим пакеты выбрать Clang, даже если upstream-проект поддерживает GCC, и наоборот, выбрать GCC, если upstream-проект не поддерживает GCC.

При настойке дискового шифрования с использованием LUKS обеспечен автоматический выбор оптимального размера сектора, т.е. для дисков с физическими секторами 4k будет выбран размер сектора 4096 в LUKS. Стоит обратить внимание на известные нерешённые проблемы в бета-версии.



