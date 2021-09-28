Дистрибутив Fedora Linux 35 перешёл на стадию бета-тестирования

|
|1.3, Аноним (3), 20:12, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
да вроде все пристойно, вяленый гном ощутимо шустрее работает, жаль что так не было пару лет назад.
|
|
|
|2.4, Урри (ok), 20:17, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Вяленый до сих пор не умеет в hdr. Это все, что надо про него знать.
|
|
|
|3.6, Qwerty (??), 20:25, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Лол, зачем он в Linux? Всё равно на ЭЛТ-мониторе HDR не работает, а других у линуксоидов и нет.
|
|1.5, Qwerty (??), 20:17, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>Монолитный образ Fedora Kinoite не разделяется на отдельные пакеты, обновляется атомарно и собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree. Базовое окружение (/ и /usr) монтируется в режиме "только чтение".
Ребята изобрели Mac OS.
|
|
|
|2.9, Федор (?), 20:39, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Современный Linux почти все в себя тянет из Windows, MacOS. Только не в коня овес. Как было около 1% так и осталось. Людям проще отдать деньги за лицензию Windows и Office, чем страдать от постоянных тяп-ляп-хренак в десктопом Linux. На сервере речи нет, linux там царь.
|
|
|
|3.11, Qwerty (??), 20:46, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> проще отдать деньги за лицензию Windows и Office, чем страдать от
Или своровать с торрентов.
|
|
|
|2.13, бугурма (?), 20:47, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а как он должон работать? у меня не было нареканий на 34 ... пока что
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 20:59, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ты задолбал подписываться, никому ты не нужен, нэймфаг чёртов
|
|
|
|4.29, Аноним (14), 22:05, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То, что вас это так задевает, подогревает моё желание и дальше использовать эту подпись.
// b.
|
|1.12, Аноним (14), 20:47, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
На какой хрен они стали называться Fedora Linux - не знаю.
Спросил в bugzilla, а что будет, если они начнут использовать другое ядро (FreeBSD, Hurd, Zircon, etc.) - ответили: "Потом подумаем, а щас нехай".
// b.
|
|1.17, Федор (?), 20:59, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Напомните мне, а какому выпуску Silverblue хотели сделать основной редакцией Fedora. Случаем не к Fedora 30? Такими темпами ещё лет 5-10 будут заменять классическую Fedora Workstation на Silverblue.
|
|
|
|2.25, Аноним (25), 21:47, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как всегда, идея очень классная, но реализация пока мега-отстойная (перезагрузка на каждый чих, оверхед пакетов и проч)
|
|2.27, Аноним (27), 21:57, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К чему это вообще? Они когда анонсировали его, сразу сказали что это оооочень долгое время займёт, так что точных дат не давали.
|
|
|
|2.19, Аноним (14), 21:03, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С главной выбираете версию - а там на каждой странице будет ссылка на 35 beta.
// b.
|
|
|
|2.30, Аноним (14), 22:12, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Killer - не знаю, не уверен.
Для меня лично - это: RPM/DNF >>>>> DPKG/APT. Debian/Ubuntu фаны могут плести что угодно, но rpm/dnf не могут привести систему в состояние, когда пакеты нормальным образом нельзя ни удалить, ни поставить, а dpkg/apt - пожалуйста. Тем на форумах "У меня apt сломался" - каждый день ни по разу. Раньше у apt было большое преимущество в виде Suggests/weak dependencies, Но это в RPM/DNF уже года три как.
Второе, что для меня важно - это то, что Fedora не так маньячно патчит пакеты, а старается всё в upstream. Ubuntu/Debian - вагон патчей на всё.
SeLinux из коробки - наверное, важно только для сервера.
// b.
|
|1.24, Huy21sm (?), 21:34, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Чё там русское сообщество федорки, живо? Забыл, как там их васянская сборочка называлась. 1,5 пользователя осиротели.
|
|
|
|2.36, Аноним (36), 22:39, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лёня Кантер например - на мак перешёл. Пакеты для рашшн-федоры в виртуалке собирает.
|
|1.28, pashev.me (?), 22:02, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В GTK 4 задействован новый движок отрисовки на базе OpenGL, который позволил сократить потребление энергии и ускорить отрисовку.
Не верю (что позволил сократить).
|
|1.34, Аноним (34), 22:25, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Fedora - единственный дистр, у которого не возникло проблем. Убунту - убогая пародия.
|