Обновление Firefox 91.0.1. Планы по обязательному включению WebRender

2.4 , VINRARUS ( ok ), 21:05, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – >И кто им пользуется в здравом уме? Читатели на Rust жє.

2.5 , Аноным ( ok ), 21:08, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Чем не дотягивает? Скорее, даже хромоклоны, типа Брейва или Вивальди, до Фокса по удобству не тянут, хоть он и деградирует

3.21 , Аноним ( 21 ), 21:26, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Лично для меня - хромиум по удобству превзошёл всех. У гулагодизигнеров таки есть вкус и умение всячески избегать вырвиглазия.

4.24 , Аноним ( 24 ), 21:29, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ага, при этом сам браузер сплошное вырвиглазство.

4.32 , имя_ ( ? ), 21:39, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – там того дизайна - как кот наплакал, но в лисе все равно умудрились сделать некрасиво. Удивительное умение.

4.37 , _ ( ?? ), 22:34, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А как вы там отличаете разные вкладки с одним и тем же фавиконом? До сих пор не понимаю, как пользоваться хромом, если держишь открытыми вкладок 15 и больше. Вот бы была возможность запретить вкладкам сжиматься до микроразмера.

2.7 , Аноним ( 7 ), 21:12, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > Google Chrome и Edge не дотягивает... Не дотягивает чем? Лагами?

Впринципе, шо то (хромиум), шо это (фуррифокс) — раздутые и/или забагованные приложения, которые ещё и лагать умудряются, хотя всё, что от них требуется — запустить пару скриптиков и отрисовать страницу. Если это оправдывать тем, что браузер от чего-то защищает, то с какого перепуга тогда он сам же и шпионит за системой и сливает сайтам ТАКУЮ ВАЖНУЮ информацию, как ОС, какой версии стоят определённые библиотеки, какой именно браузер это рендерит и т.д., если вэб вроде как стремился всё это время к унификации вокруг html, css и js?

2.8 , Степан ( ? ), 21:12, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я им пользуюсь, моя жена, моя бабушка, мои родители.

Не вижу в монополизации ничего хорошего

2.12 , Аноним ( 24 ), 21:20, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Google Chrome и Edge, как и Firefox, Vivaldi днище полное. До нормального браузера ещё расти и расти.

3.30 , vz_2 ( ? ), 21:38, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой ваш скромный совет?

4.48 , Аноним ( 48 ), 23:49, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – GNUzilla

2.19 , Аноним ( 19 ), 21:25, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я перешёл на с Chrome на Firefox из-за того, что Firefox полностью поддерживает Wayland, но Chrome так, пока что не может, поскольку поддержка Wayland в Chrome весьма ограничена.

2.54 , Аноним ( 54 ), 01:33, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И кто им пользуется в здравом уме? Люди "старой закалки" ненавидящие рекламу, например.

