Обновление Firefox 91.0.1. Планы по обязательному включению WebRender

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|2.25, Аноним (25), 21:30, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне интереснее, когда я уже смогу смотреть лайв стримы нормально, а то хватает только на 1, да и тот постоянно рассинхронизовывается и отваливается. В частности, если альтабнуться, это происходит сразу, и с вытащенным видео окном тоже. Я даже не говорю о 10, надо хотя бы 5.
Мне казалось h264 должен быть легче vp9, а по факту получается avc low latency жрёт весь процессор, в том же хроме 1 процесс жрёт ядро, а у фф сразу 2 процесса жрут по целому ядру.
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|3.58, Аноним (58), 01:38, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда разработчики из nvidia, amd, google, mozilla, microsoft соберутся в одном месте и стандартизируют API который будет удовлетворять всех. Vaapi работает везде кроме nvidia-blob, nvenc/nvdec для vaapi нихрена не работает вообще, vdpau не работает в браузерах. По этому я смотрю твитч в vlc, в mpv нужны какие-то опции для включения hwdec.
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|5.62, lufog (ok), 03:38, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стесняюсь спросить, а причем графический API с кодировщикам видео?
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|1.2, VINRARUS (ok), 20:58, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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>символа перевода строки
Случайно символ перевода каретки не участвует в баге?
Наверно никогда не пойму почему этот бредовый символ проник в комп'ютерный мир.
Премию Шнобеля его создателю вручили хоть?
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|2.17, Аноним (25), 21:23, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сразу видно, что ты далёк от компьютерного мира, и мира технологий вообще.
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|5.40, VINRARUS (ok), 22:44, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> терминалы
вместо нескольки строк кода движка терминала кто то решыл шо лишний символ в каждой строке это отличная идея?
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|1.3, Аноним (3), 21:03, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
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Всё ещё до уровня Google Chrome и Edge не дотягивает... И кто им пользуется в здравом уме?
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|2.5, Аноным (ok), 21:08, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Чем не дотягивает? Скорее, даже хромоклоны, типа Брейва или Вивальди, до Фокса по удобству не тянут, хоть он и деградирует
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|3.21, Аноним (21), 21:26, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Лично для меня - хромиум по удобству превзошёл всех. У гулагодизигнеров таки есть вкус и умение всячески избегать вырвиглазия.
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|4.32, имя_ (?), 21:39, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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там того дизайна - как кот наплакал, но в лисе все равно умудрились сделать некрасиво. Удивительное умение.
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|4.37, _ (??), 22:34, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как вы там отличаете разные вкладки с одним и тем же фавиконом? До сих пор не понимаю, как пользоваться хромом, если держишь открытыми вкладок 15 и больше. Вот бы была возможность запретить вкладкам сжиматься до микроразмера.
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|2.7, Аноним (7), 21:12, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Google Chrome и Edge не дотягивает...
Не дотягивает чем? Лагами?
Впринципе, шо то (хромиум), шо это (фуррифокс) — раздутые и/или забагованные приложения, которые ещё и лагать умудряются, хотя всё, что от них требуется — запустить пару скриптиков и отрисовать страницу. Если это оправдывать тем, что браузер от чего-то защищает, то с какого перепуга тогда он сам же и шпионит за системой и сливает сайтам ТАКУЮ ВАЖНУЮ информацию, как ОС, какой версии стоят определённые библиотеки, какой именно браузер это рендерит и т.д., если вэб вроде как стремился всё это время к унификации вокруг html, css и js?
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|2.8, Степан (?), 21:12, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я им пользуюсь, моя жена, моя бабушка, мои родители.
Не вижу в монополизации ничего хорошего
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|2.12, Аноним (24), 21:20, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Google Chrome и Edge, как и Firefox, Vivaldi днище полное. До нормального браузера ещё расти и расти.
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|2.19, Аноним (19), 21:25, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я перешёл на с Chrome на Firefox из-за того, что Firefox полностью поддерживает Wayland, но Chrome так, пока что не может, поскольку поддержка Wayland в Chrome весьма ограничена.
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|2.54, Аноним (54), 01:33, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И кто им пользуется в здравом уме?
Люди "старой закалки" ненавидящие рекламу, например.
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|2.60, Аноним (60), 02:55, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Для систем со старыми видеокартами или проблемными графическими драйверами в WebRender будет использован режим программной растеризации (gfx.webrender.software=true)
что значительно увеличит нагрузку на CPU
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|1.9, Аноним (9), 21:16, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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На слабом процессоре я запускаю 3 видео и только 4е начинает лагать
На слабой видеокарте я могу запустить 1 видео с твича и при запуске 2го видео, оба видео начинают лагать
Ну хоть процессор отдохнёт, а то устал!
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|2.14, Аноним (24), 21:21, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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А нормальные люди включают телевизор и смотрят видео нормального качества а не в браузере.
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|2.36, Fedd (ok), 22:15, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Старенький интл со встроенной видяхой если её нагружать тротлит CPU, отличную оптимизацию придумали, а главное принудительно
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|4.51, Аноним (51), 00:38, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Грустная правда в решении не существующей проблемы неподходящими средствами
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|5.56, Аноньимъ (ok), 01:35, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, смотреть 5 видео одновременно в 5 разных вкладках проблема весьма надуманная.
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|1.11, НяшМяш (ok), 21:19, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Устранена проблема с изменением размера кнопок в панели вкладок, проявляющаяся при загрузке некоторых сайтов, в заголовке которых используется unicode-коды математических символов.
Я так открывал elementary.io по ссылке из новости тут и панель вкладок раза в 4 в высоту выросла. Думал, что это из-за какой-нибудь сверхбольшой фавиконки может быть, а оно вон как оказалось.
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|2.53, kissmyass (?), 00:49, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мало того что размер, так они же еще черти табы корявые сделали и отступ от окна добавили
и как я плеать без этого жил
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|1.35, Fedd (ok), 22:08, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С вебрендером на некоторых сайтах не отключается антиализинг шрифта и они меня хотят заставить смотреть на мыльцо
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|2.52, Аноним (51), 00:41, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Через несколько релизов научатся улучшать картинку нейронками от невидии
Потерпи чуток
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|2.57, Аноним (54), 01:36, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Порадуй себя - купи нормальный монитор (вместо самоудовлетворяния вприсядку).
Деньги можно взять в бухгалтерии (там они называются "зар. плата").
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|1.39, Kuromi (ok), 22:43, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это было ожидаемо. Вся суть создания Hardware Webrender и Software Webrender была в ликвидации зоопарка бэкэндов (basic, DX9,DX11, Advanced layers, OpenGL).
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|1.45, Разбойник (?), 23:31, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Теперь этот монстр будет пожирать не только процессор, а ещё и видеокарту. Спасибо инженерам за то, что стимулируют экономику.
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|1.46, Аноним (46), 23:40, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну да, принудительно залочить включённой опцию, которая позволяет идентифицировать одного пользователя даже после смены браузера.
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|1.47, Аноним (47), 23:42, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот только software WebRender у них сейчас работает с артефактами. Пришлось его отключить.
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|1.50, Nicholas (?), 00:25, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Браузер неплохой, как и Vivaldi, но им не хватает оптимизации!
Если не хром, то что, кроме Firefox и Vivaldi, нормальных нет
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|1.59, Дон Ягон (ok), 02:30, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> будет прекращена поддержка опций для отключения WebRender
Вот уроды. Куда бежать?(
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