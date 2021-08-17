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Обновление Firefox 91.0.1. Планы по обязательному включению WebRender

17.08.2021 20:32

Доступен корректирующий выпуск Firefox 91.0.1, в котором предложено несколько исправлений:

  • Исправлена уязвимость (CVE-2021-29991), позволяющая провести атаку по разделению HTTP-заголовков. Проблема вызвана некорректным принятием символа перевода строки в заголовках HTTP/3, что позволяет указать заголовок, который будет интерпретирован как два разных заголовка.
  • Устранена проблема с изменением размера кнопок в панели вкладок, проявляющаяся при загрузке некоторых сайтов, в заголовке которых используется unicode-коды математических символов.
  • Решена проблема, приводящая к отображению вкладок из окон, открытых в приватном режиме, в обычных окнах при просмотре рекомендаций в адресной строке.

Дополнительно можно отметить, что в Firefox 92, намеченном на 7 сентября, ожидается активация WebRender по умолчанию для всех пользователей Linux, Windows, macOS и Android, без исключений. В идущем следом выпуске Firefox 93 будет прекращена поддержка опций для отключения WebRender (gfx.webrender.force-legacy-layers и MOZ_WEBRENDER=0) и данный движок станет обязательным. WebRender написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. Для систем со старыми видеокартами или проблемными графическими драйверами в WebRender будет использован режим программной растеризации (gfx.webrender.software=true).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 91
  3. OpenNews: DNS-over-HTTPS будет включён по умолчанию в Firefox для пользователей из Канады
  4. OpenNews: Mozilla прекращает разработку браузера Firefox Lite
  5. OpenNews: В Firefox 85 будет активировано аппаратное ускорение отрисовки для GNOME на базе Wayland
  6. OpenNews: В Firefox решено не удалять компактный режим и активировать WebRender для всех Linux-окружений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55649-firefox
Ключевые слова: firefox, webrender
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (-), 20:53, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55615#69
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:30, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне интереснее, когда я уже смогу смотреть лайв стримы нормально, а то хватает только на 1, да и тот постоянно рассинхронизовывается и отваливается. В частности, если альтабнуться, это происходит сразу, и с вытащенным видео окном тоже. Я даже не говорю о 10, надо хотя бы 5.

    Мне казалось h264 должен быть легче vp9, а по факту получается avc low latency жрёт весь процессор, в том же хроме 1 процесс жрёт ядро, а у фф сразу 2 процесса жрут по целому ядру.

     
     
  • 3.58, Аноним (58), 01:38, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда разработчики из nvidia, amd, google, mozilla, microsoft соберутся в одном месте и стандартизируют API который будет удовлетворять всех. Vaapi работает везде кроме nvidia-blob, nvenc/nvdec для vaapi нихрена не работает вообще, vdpau не работает в браузерах. По этому я смотрю твитч в vlc, в mpv нужны какие-то опции для включения  hwdec.
     
     
  • 4.61, Аноним (25), 03:33, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вулкан уже придумали.
     
     
  • 5.62, lufog (ok), 03:38, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стесняюсь спросить, а причем графический API с кодировщикам видео?
     
     
  • 6.63, Аноним (25), 04:03, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не стоит стесняться, я могу просветить: https://www.khronos.org/registry/vulkan/specs/1.2-extensions/html/vkspec.html#
     
  • 2.34, Аноним (34), 22:03, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жду Firefox 92 с коррекцией до 20 уязвимостей
     

  • 1.2, VINRARUS (ok), 20:58, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >символа перевода строки

    Случайно символ перевода каретки не участвует в баге?
    Наверно никогда не пойму почему этот бредовый символ проник в комп'ютерный мир.
    Премию Шнобеля его создателю вручили хоть?

     
     
  • 2.17, Аноним (25), 21:23, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сразу видно, что ты далёк от компьютерного мира, и мира технологий вообще.
     
     
  • 3.27, VINRARUS (ok), 21:32, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А ты недалёк?
    Или ты токо с переносом каретки пишеш?
     
     
  • 4.38, Ю.Т. (?), 22:37, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    терминалы
     
     
  • 5.40, VINRARUS (ok), 22:44, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > терминалы

    вместо нескольки строк кода движка терминала кто то решыл шо лишний символ в каждой строке это отличная идея?

     
     
  • 6.44, Mike Lee (?), 23:16, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так это только у вас в винде CRLF
     
  • 2.18, имя_ (?), 21:24, 17/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 21:32, 17/08/2021 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
     
  • 4.28, имя_ (?), 21:35, 17/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.31, VINRARUS (ok), 21:38, 17/08/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 5.33, faithman (??), 21:42, 17/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.41, Тинус Лорвальдс (ok), 22:56, 17/08/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (11)

  • 1.3, Аноним (3), 21:03, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    Всё ещё до уровня Google Chrome и Edge не дотягивает... И кто им пользуется в здравом уме?
     
     
  • 2.4, VINRARUS (ok), 21:05, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    >И кто им пользуется в здравом уме?

    Читатели на Rust жє.

     
  • 2.5, Аноным (ok), 21:08, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Чем не дотягивает? Скорее, даже хромоклоны, типа Брейва или Вивальди, до Фокса по удобству не тянут, хоть он и деградирует
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 21:26, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Лично для меня - хромиум по удобству превзошёл всех. У гулагодизигнеров таки есть вкус и умение всячески избегать вырвиглазия.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 21:29, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ага, при этом сам браузер сплошное вырвиглазство.
     
  • 4.32, имя_ (?), 21:39, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там того дизайна - как кот наплакал, но в лисе все равно умудрились сделать некрасиво. Удивительное умение.
     
  • 4.37, _ (??), 22:34, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как вы там отличаете разные вкладки с одним и тем же фавиконом? До сих пор не понимаю, как пользоваться хромом, если держишь открытыми вкладок 15 и больше. Вот бы была возможность запретить вкладкам сжиматься до микроразмера.
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:12, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Google Chrome и Edge не дотягивает...

    Не дотягивает чем? Лагами?
    Впринципе, шо то (хромиум), шо это (фуррифокс) — раздутые и/или забагованные приложения, которые ещё и лагать умудряются, хотя всё, что от них требуется — запустить пару скриптиков и отрисовать страницу. Если это оправдывать тем, что браузер от чего-то защищает, то с какого перепуга тогда он сам же и шпионит за системой и сливает сайтам ТАКУЮ ВАЖНУЮ информацию, как ОС, какой версии стоят определённые библиотеки, какой именно браузер это рендерит и т.д., если вэб вроде как стремился всё это время к унификации вокруг html, css и js?

     
  • 2.8, Степан (?), 21:12, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я им пользуюсь, моя жена, моя бабушка, мои родители.
    Не вижу в монополизации ничего хорошего
     
  • 2.12, Аноним (24), 21:20, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Google Chrome и Edge, как и Firefox, Vivaldi днище полное. До нормального браузера ещё расти и расти.
     
     
  • 3.30, vz_2 (?), 21:38, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ваш скромный совет?
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 23:49, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GNUzilla
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:25, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я перешёл на с Chrome на Firefox из-за того, что Firefox полностью поддерживает Wayland, но Chrome так, пока что не может, поскольку поддержка  Wayland в Chrome весьма ограничена.
     
  • 2.54, Аноним (54), 01:33, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И кто им пользуется в здравом уме?

    Люди "старой закалки" ненавидящие рекламу, например.

     

  • 1.6, Аноним (-), 21:10, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ожидается активация WebRender по умолчанию для всех пользователей Linux, Windows, macOS и Android, без исключений.

    Случаем ли не из-за этого?

    https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-27/

    Слава богу, в ESR такого не будет. Пока.

     
     
  • 2.60, Аноним (60), 02:55, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Для систем со старыми видеокартами или проблемными графическими драйверами в WebRender будет использован режим программной растеризации (gfx.webrender.software=true)

    что значительно увеличит нагрузку на CPU

     
     
  • 3.64, Аноньимъ (ok), 04:05, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это не факт.
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:16, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    На слабом процессоре я запускаю 3 видео и только 4е начинает лагать
    На слабой видеокарте я могу запустить 1 видео с твича и при запуске 2го видео, оба видео начинают лагать
    Ну хоть процессор отдохнёт, а то устал!
     
     
  • 2.14, Аноним (24), 21:21, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    А нормальные люди включают телевизор и смотрят видео нормального качества а не в браузере.
     
  • 2.20, VINRARUS (ok), 21:26, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Запускай видео в котором смотрят видео.
     
  • 2.36, Fedd (ok), 22:15, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Старенький интл со встроенной видяхой если её нагружать тротлит CPU, отличную оптимизацию придумали, а главное принудительно
     
     
  • 3.42, Рева RarogCmex Денис (?), 23:00, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Грустная правда: Это проблема твоего старенького процессора
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 00:38, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грустная правда в решении не существующей проблемы неподходящими средствами
     
     
  • 5.56, Аноньимъ (ok), 01:35, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, смотреть 5 видео одновременно в 5 разных вкладках проблема весьма надуманная.
     

  • 1.10, Аноним (24), 21:18, 17/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 21:21, 17/08/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 3.15, Аноним (24), 21:22, 17/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.29, Аноним (26), 21:37, 17/08/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.16, VINRARUS (ok), 21:22, 17/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.22, Аноним (24), 21:26, 17/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.43, freecoder (ok), 23:11, 17/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.11, НяшМяш (ok), 21:19, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Устранена проблема с изменением размера кнопок в панели вкладок, проявляющаяся при загрузке некоторых сайтов, в заголовке которых используется unicode-коды математических символов.

    Я так открывал elementary.io по ссылке из новости тут и панель вкладок раза в 4 в высоту выросла. Думал, что это из-за какой-нибудь сверхбольшой фавиконки может быть, а оно вон как оказалось.

     
     
  • 2.53, kissmyass (?), 00:49, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мало того что размер, так они же еще черти табы корявые сделали и отступ от окна добавили

    и как я плеать без этого жил

     

  • 1.35, Fedd (ok), 22:08, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С вебрендером на некоторых сайтах не отключается антиализинг шрифта и они меня хотят заставить смотреть на мыльцо
     
     
  • 2.52, Аноним (51), 00:41, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через несколько релизов научатся улучшать картинку нейронками от невидии
    Потерпи чуток
     
  • 2.57, Аноним (54), 01:36, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порадуй себя - купи нормальный монитор (вместо самоудовлетворяния вприсядку).

    Деньги можно взять в бухгалтерии (там они называются "зар. плата").

     

  • 1.39, Kuromi (ok), 22:43, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это было ожидаемо. Вся суть создания Hardware  Webrender и Software Webrender была в ликвидации зоопарка бэкэндов (basic, DX9,DX11, Advanced layers, OpenGL).
     
  • 1.45, Разбойник (?), 23:31, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Теперь этот монстр будет пожирать не только процессор, а ещё и видеокарту. Спасибо инженерам за то, что стимулируют экономику.
     
  • 1.46, Аноним (46), 23:40, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну да, принудительно залочить включённой опцию, которая позволяет идентифицировать одного пользователя даже после смены браузера.
     
     
  • 2.55, Аноньимъ (ok), 01:34, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как это работает?
     

  • 1.47, Аноним (47), 23:42, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот только software WebRender у них сейчас работает с артефактами. Пришлось его отключить.
     
  • 1.49, Аноним (49), 00:21, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Octane меж тем работает в Chrome в 2 раза быстрее.
     
  • 1.50, Nicholas (?), 00:25, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Браузер неплохой, как и Vivaldi, но им не хватает оптимизации!
    Если не хром, то что, кроме Firefox и Vivaldi, нормальных нет
     
  • 1.59, Дон Ягон (ok), 02:30, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > будет прекращена поддержка опций для отключения WebRender

    Вот уроды. Куда бежать?(

     

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