Открыт набор в бесплатную онлайн-школу для разработчиков Open Source

2.3 , OnTheEdge ( ok ), 13:18, 05/08/2021 аминь, брат

2.14 , n00by ( ok ), 14:09, 05/08/2021 > Никогда не забывайте копилефт и Столлмана, они как компас

> не дадут вам сбиться с правильного пути. Сотрудники ООО "НТЦ ИТ Роса" очень любили трындеть про GPL, а закончили проповедь словами "если ты работал на нас бесплатно, значит ты лох".

2.15 , Карабьян ( ? ), 14:11, 05/08/2021 Где притча, как Столлман накормил тьму контрибуторов одним донатом?

2.28 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 16:40, 05/08/2021 >ОпенСорс любят корпорасты и проприетарщики разных мастей. Его и столлмарасты любят. Упс, ты один из них.

И ни первое, ни второе — не о свободе. А вот открытый код — это вполне понятная тема, у которой есть осязаемый объективный критерий: открытость кода, в отличие от абстрактной «свободы» секты бородача.

3.31 , Wladmis ( ok ), 17:35, 05/08/2021 Копилефт — тоже понятная тема, у которой есть объективный критерий.