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Открыт набор в бесплатную онлайн-школу для разработчиков Open Source

05.08.2021 12:24

До 13 августа 2021 года идёт набор в бесплатную онлайн-школу для желающих начать работу в Open Source — «Community of Open Source Newcomers» (COMMoN), организованную в рамках конференции Samsung Open Source Conference Russia 2021. Проект направлен на то, чтобы помочь молодым разработчикам начать свой путь контрибьютора. Школа позволит получить опыт взаимодействия с сообществом разработчиков открытого ПО, и даст шанс сделать свой первый коммит в серьёзный Open Source-проект.

Формат онлайн-школы включает лекции для общего потока и работу в рамках конкретного направления (трека). В каждый трек набирают группу до 20 человек. Вместе с преподавателем участники пройдут путь с нуля до вклада в реальный проект. В финале студенты защищают выпускную работу, направленную на решение практически значимой задачи конкретного проекта с открытым кодом. Авторы лучших работ получат награды от компаний-партнёров треков. Подать заявку на участие можно на странице проекта.

Треки школы COMMoN:

  • Трек «Arenadata DB». СУБД Arenadata DB, построенная на основе массивно-параллельной СУБД Greenplum, предназначена для систем хранения больших объёмов данных с высокой нагрузкой. Трек будет посвящён разработке инструментов для Arenadata DB и других компонентов многофункциональной платформы данных Arenadata EDP. Участники займутся разработкой утилит для загрузки/выгрузки данных и реализации бэкапа, а также плагином для управления безопасностью.
  • Трек «ROS — Samsung». Robot Operation System — Open Source-проект в области управления роботами для различных платформ. Компания Samsung - одна из основных контрибьюторов проекта. На треке будет предложено решить одну из практических задач навигации робота в Navigation2 Stack и проверить её работоспособность на симуляторе Gazebo.
  • Трек «DeepPavlov — МФТИ». DeepPavlov — открытая платформа для разработки голосовых ассистентов и чат-ботов (партнёр трека — МФТИ). В практической части обучения участники освоят инструменты и приёмы разработки ИИ-ассистентов, а также управление сложными современными распределёнными системами на основе микросервисной архитектуры и контейнеризации.

Ключевые даты работы онлайн-школы COMMoN:

  • До 13 августа: подача заявки на участие в школе (доступно только зарегистрированным участникам конференции SOSCON Russia 2021) и прохождение отборочного теста.
  • 14 августа: зачисление студентов.
  • 16 августа – 10 сентября 2021: лекции, выполнение практических проектов.
  • Объявление и награждение победителей треков на конференции SOSCON Russia 2021.


  1. Главная ссылка к новости (https://arenadata.tech/about/n...)
Автор новости: Arenadata
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55594-common
Ключевые слова: common
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:35, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добро пожаловать, Arenadata.
     
  • 1.2, Аноним (-), 13:14, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Когда имеете дело с ОпенСорс будьте осторожны, ОпенСорс любят корпорасты и проприетарщики разных мастей. Никогда не забывайте копилефт и Столлмана, они как компас не дадут вам сбиться с правильного пути.
     
     
  • 2.3, OnTheEdge (ok), 13:18, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    аминь, брат
     
  • 2.14, n00by (ok), 14:09, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Никогда не забывайте копилефт и Столлмана, они как компас
    > не дадут вам сбиться с правильного пути.

    Сотрудники ООО "НТЦ ИТ Роса" очень любили трындеть про GPL, а закончили проповедь словами "если ты работал на нас бесплатно, значит ты лох".

     
  • 2.15, Карабьян (?), 14:11, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где притча, как Столлман накормил тьму контрибуторов одним донатом?
     
  • 2.28, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:40, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >ОпенСорс любят корпорасты и проприетарщики разных мастей.

    Его и столлмарасты любят. Упс, ты один из них.
    И ни первое, ни второе — не о свободе. А вот открытый код — это вполне понятная тема, у которой есть осязаемый объективный критерий: открытость кода, в отличие от абстрактной «свободы» секты бородача.

     
     
  • 3.31, Wladmis (ok), 17:35, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копилефт — тоже понятная тема, у которой есть объективный критерий.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:21, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Арендадата
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:21, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >организованную в рамках конференции Samsung Open Source Conference Russia 2021.
    >Samsung

    Компания и open source. Подозрительно

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:01, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а Apache и Open Source у вас подозрения не вызывают или "вы не понимаете, это другое"?
     
     
  • 3.16, Аноним (5), 14:16, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apache издаёт изначально свободный продукт. Так что "ты всё понял и это другое".
     

  • 1.6, mos87 (ok), 13:23, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Треки школы
    >Треки

    треники

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:24, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вареники
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:57, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биточки
     
     
  • 4.13, Валерий (??), 14:05, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    часочки
     
     
  • 5.23, Аноним (5), 15:27, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    курочки
     
     
  • 6.32, Аноним (-), 17:43, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сигаретой не угостите?
     

  • 1.8, Аноним (-), 13:41, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > помочь молодым разработчикам

    Насколько молодым? ))
    Какие начальные требования?
    Содержательная статья

     
  • 1.9, анон (?), 13:45, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > идёт набор в бесплатную онлайн-школу для желающих начать работу в Open Source
    > подача заявки на участие в школе (доступно только зарегистрированным участникам конференции SOSCON Russia 2021)
     
     
  • 2.17, Какаянахренразница (ok), 14:21, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти взаимоисключающие параграфы примиряет одно слово -- "компания".
     

  • 1.11, Какаянахренразница (ok), 13:59, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Я очень хотел написать что-то хвалебное. Я постарался пропустить мимо ушей такой звоночек как "молодые разработчики". Я даже честно проклинал все линки, чтобы записаться в эту школу. Я был так близко...

    > доступно только зарегистрированным пользователям

    Шта??? Чтобы зарегистрироваться, надо уже быть зарегистрированным? Нам безразлично как вас зовут, но вы обязаны указать своё настоящее имя? Мы никогда не будем вас спамить, но вы обязаны указать работающий е-мейл? Введите номер кредитной карточки, с которой мы обещаем никогда ничего не списывать?

    Идите вы в жэ, ребята.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:54, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это ж завлекуха для лошар. Кто пишет свой код тот кладет свой прибор для размножения на всякие зазывы копрорастов. Как щас помню "Developers, Developers, Developers, Developers, Developers, Developers, Developers, Developers, Developers, Developers, Developers" и это презентация мелкомягких. Самсунь не может залечь корейцев, которые точно знают что есть у них единый госэкзамен и только он определяет в корейском обществе чьей они будут щучкой. Какого потомственного бога надо целовать в зад, кому кланяться и как глубоко, как заглатывать, ой что-то не то. Ну в лучших традициях корейского садо-мазо.
     
  • 2.26, Какаянахренразница (ok), 16:14, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > проклинал все линки

    проклиНал -> проклиКал

     
     
  • 3.34, Аноним (-), 17:49, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нал на кал?
     

  • 1.18, фанат перловки когдато (?), 14:25, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    deeppavlov - экс ipavlov это кринж 80го левела. говнокод на говнокоде и говнокодом погоняет, плинтусный престиж и шильдик физтеха вместо оправдания.
     
  • 1.21, Офигевший питонист (?), 15:00, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я решил попробовать записаться. Зарегистрировался, выбрал кейс по знакомому стеку, связанному  с питоном и бэком - по какой-то библиотеке DeepPavlov. В описании указано:
    Желательные знания/опыт: Git/GitHub, Linux, Python, Backend разработка.

    Пошел проходить тест. Он просто шедевральный.

    У заданий 1-6 сложно в районе 1-2 из 10. Совсем простейшие задания. А в задании 7 надо написать web-сервер с применением их DeepPavlov. И ВОТ ТУТ МЕНЯ ПОРВАЛО! Товарищи составители теста, а не пойти ли вам в сторону леса с такими заданиями? На весь тест дается 2 часа. Что такое DeepPavlov я без понятия. Фласком конечно пользовался, но вот так с наскока запилить сервис за 10 мин у меня явно не получится. Текст задания я так и не понял до конца (там еще примеры ввода/вывода были и вот там меня понимание происходящего покинуло окончательно). Окончательно добило восьмое задание с эссе. Извините, а вы с какой целью такой тест сочинили? Я по-моему к вам на работу джуном не собираюсь и хотел вообще-то послушать вебинары по контрибьютингу в опенсорс.

     
     
  • 2.22, Annoynymous (ok), 15:18, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того, чтобы научиться писать на DeepPavlov, надо сделать web-сервер с помощью DeepPavlov, не ну логично же!
     
     
  • 3.29, n00by (ok), 17:04, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опыт появляется сразу после того, как был нужен.
     
  • 3.30, Офигевший питонист (?), 17:27, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты не понял. Цель же школы научить не на DeepPavlov писать, а контрибьютить в попенсорц. Тут хоть на хелловорлдах учись. Главное - понять базовые принципы. Но тут решили до кучи еще создать кружок элитарности
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:55, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я по-моему к вам на работу джуном не собираюсь

    А они не учить людей, что не собираются работать на них бесплатно, тоже не собираются.
    Такова суть корпораций, OpenSource нужен им для предоставления бесплатной рабочей силы. Это из той же оперы, что и: коллектив должен быть дружным и все должны делать всё, что в их силах на благо корпорации. И не ради увеличение собственного дохода, а потому, что ты часть команды и не должен её подвести!

     

  • 1.24, Аноним (24), 15:35, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проекты или как тут написали (тьфу) "Треки" - ниочём.
     
  • 1.25, pashev.me (?), 15:54, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Минимум 60% лиц школьного возраста должны записаться к сентябрю. Кто откажется без уважительной причины, будет отстранены от физкультуры.
     
  • 1.27, Аноним (27), 16:35, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тема наград не раскрыта.
     
     
  • 2.33, Аноним (-), 17:47, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почотная грамота и шоколодка из моего зада.
     

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