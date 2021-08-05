Открыт набор в бесплатную онлайн-школу для разработчиков Open Source

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|1.2, Аноним (-), 13:14, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Когда имеете дело с ОпенСорс будьте осторожны, ОпенСорс любят корпорасты и проприетарщики разных мастей. Никогда не забывайте копилефт и Столлмана, они как компас не дадут вам сбиться с правильного пути.
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|2.14, n00by (ok), 14:09, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Никогда не забывайте копилефт и Столлмана, они как компас
> не дадут вам сбиться с правильного пути.
Сотрудники ООО "НТЦ ИТ Роса" очень любили трындеть про GPL, а закончили проповедь словами "если ты работал на нас бесплатно, значит ты лох".
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|2.28, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:40, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>ОпенСорс любят корпорасты и проприетарщики разных мастей.
Его и столлмарасты любят. Упс, ты один из них.
И ни первое, ни второе — не о свободе. А вот открытый код — это вполне понятная тема, у которой есть осязаемый объективный критерий: открытость кода, в отличие от абстрактной «свободы» секты бородача.
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|3.31, Wladmis (ok), 17:35, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Копилефт — тоже понятная тема, у которой есть объективный критерий.
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|1.5, Аноним (5), 13:21, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>организованную в рамках конференции Samsung Open Source Conference Russia 2021.
>Samsung
Компания и open source. Подозрительно
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|2.12, Аноним (12), 14:01, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а Apache и Open Source у вас подозрения не вызывают или "вы не понимаете, это другое"?
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|3.16, Аноним (5), 14:16, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Apache издаёт изначально свободный продукт. Так что "ты всё понял и это другое".
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|1.8, Аноним (-), 13:41, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> помочь молодым разработчикам
Насколько молодым? ))
Какие начальные требования?
Содержательная статья
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|1.9, анон (?), 13:45, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> идёт набор в бесплатную онлайн-школу для желающих начать работу в Open Source
> подача заявки на участие в школе (доступно только зарегистрированным участникам конференции SOSCON Russia 2021)
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|1.11, Какаянахренразница (ok), 13:59, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Я очень хотел написать что-то хвалебное. Я постарался пропустить мимо ушей такой звоночек как "молодые разработчики". Я даже честно проклинал все линки, чтобы записаться в эту школу. Я был так близко...
> доступно только зарегистрированным пользователям
Шта??? Чтобы зарегистрироваться, надо уже быть зарегистрированным? Нам безразлично как вас зовут, но вы обязаны указать своё настоящее имя? Мы никогда не будем вас спамить, но вы обязаны указать работающий е-мейл? Введите номер кредитной карточки, с которой мы обещаем никогда ничего не списывать?
Идите вы в жэ, ребята.
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|2.19, Аноним (19), 14:54, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это ж завлекуха для лошар. Кто пишет свой код тот кладет свой прибор для размножения на всякие зазывы копрорастов. Как щас помню "Developers, Developers, Developers, Developers, Developers, Developers, Developers, Developers, Developers, Developers, Developers" и это презентация мелкомягких. Самсунь не может залечь корейцев, которые точно знают что есть у них единый госэкзамен и только он определяет в корейском обществе чьей они будут щучкой. Какого потомственного бога надо целовать в зад, кому кланяться и как глубоко, как заглатывать, ой что-то не то. Ну в лучших традициях корейского садо-мазо.
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|1.18, фанат перловки когдато (?), 14:25, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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deeppavlov - экс ipavlov это кринж 80го левела. говнокод на говнокоде и говнокодом погоняет, плинтусный престиж и шильдик физтеха вместо оправдания.
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|1.21, Офигевший питонист (?), 15:00, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я решил попробовать записаться. Зарегистрировался, выбрал кейс по знакомому стеку, связанному с питоном и бэком - по какой-то библиотеке DeepPavlov. В описании указано:
Желательные знания/опыт: Git/GitHub, Linux, Python, Backend разработка.
Пошел проходить тест. Он просто шедевральный.
У заданий 1-6 сложно в районе 1-2 из 10. Совсем простейшие задания. А в задании 7 надо написать web-сервер с применением их DeepPavlov. И ВОТ ТУТ МЕНЯ ПОРВАЛО! Товарищи составители теста, а не пойти ли вам в сторону леса с такими заданиями? На весь тест дается 2 часа. Что такое DeepPavlov я без понятия. Фласком конечно пользовался, но вот так с наскока запилить сервис за 10 мин у меня явно не получится. Текст задания я так и не понял до конца (там еще примеры ввода/вывода были и вот там меня понимание происходящего покинуло окончательно). Окончательно добило восьмое задание с эссе. Извините, а вы с какой целью такой тест сочинили? Я по-моему к вам на работу джуном не собираюсь и хотел вообще-то послушать вебинары по контрибьютингу в опенсорс.
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|2.22, Annoynymous (ok), 15:18, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для того, чтобы научиться писать на DeepPavlov, надо сделать web-сервер с помощью DeepPavlov, не ну логично же!
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|3.30, Офигевший питонист (?), 17:27, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ты не понял. Цель же школы научить не на DeepPavlov писать, а контрибьютить в попенсорц. Тут хоть на хелловорлдах учись. Главное - понять базовые принципы. Но тут решили до кучи еще создать кружок элитарности
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|2.35, Аноним (35), 17:55, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Я по-моему к вам на работу джуном не собираюсь
А они не учить людей, что не собираются работать на них бесплатно, тоже не собираются.
Такова суть корпораций, OpenSource нужен им для предоставления бесплатной рабочей силы. Это из той же оперы, что и: коллектив должен быть дружным и все должны делать всё, что в их силах на благо корпорации. И не ради увеличение собственного дохода, а потому, что ты часть команды и не должен её подвести!
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|1.25, pashev.me (?), 15:54, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Минимум 60% лиц школьного возраста должны записаться к сентябрю. Кто откажется без уважительной причины, будет отстранены от физкультуры.
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