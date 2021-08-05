Открыт набор в бесплатную онлайн-школу для разработчиков Open Source

До 13 августа 2021 года идёт набор в бесплатную онлайн-школу для желающих начать работу в Open Source — «Community of Open Source Newcomers» (COMMoN), организованную в рамках конференции Samsung Open Source Conference Russia 2021. Проект направлен на то, чтобы помочь молодым разработчикам начать свой путь контрибьютора. Школа позволит получить опыт взаимодействия с сообществом разработчиков открытого ПО, и даст шанс сделать свой первый коммит в серьёзный Open Source-проект. Формат онлайн-школы включает лекции для общего потока и работу в рамках конкретного направления (трека). В каждый трек набирают группу до 20 человек. Вместе с преподавателем участники пройдут путь с нуля до вклада в реальный проект. В финале студенты защищают выпускную работу, направленную на решение практически значимой задачи конкретного проекта с открытым кодом. Авторы лучших работ получат награды от компаний-партнёров треков. Подать заявку на участие можно на странице проекта. Треки школы COMMoN: Трек «Arenadata DB». СУБД Arenadata DB, построенная на основе массивно-параллельной СУБД Greenplum, предназначена для систем хранения больших объёмов данных с высокой нагрузкой. Трек будет посвящён разработке инструментов для Arenadata DB и других компонентов многофункциональной платформы данных Arenadata EDP. Участники займутся разработкой утилит для загрузки/выгрузки данных и реализации бэкапа, а также плагином для управления безопасностью.

Трек «ROS — Samsung». Robot Operation System — Open Source-проект в области управления роботами для различных платформ. Компания Samsung - одна из основных контрибьюторов проекта. На треке будет предложено решить одну из практических задач навигации робота в Navigation2 Stack и проверить её работоспособность на симуляторе Gazebo.

Трек «DeepPavlov — МФТИ». DeepPavlov — открытая платформа для разработки голосовых ассистентов и чат-ботов (партнёр трека — МФТИ). В практической части обучения участники освоят инструменты и приёмы разработки ИИ-ассистентов, а также управление сложными современными распределёнными системами на основе микросервисной архитектуры и контейнеризации. Ключевые даты работы онлайн-школы COMMoN: До 13 августа: подача заявки на участие в школе (доступно только зарегистрированным участникам конференции SOSCON Russia 2021) и прохождение отборочного теста.

14 августа: зачисление студентов.

16 августа – 10 сентября 2021: лекции, выполнение практических проектов.

Объявление и награждение победителей треков на конференции SOSCON Russia 2021.



