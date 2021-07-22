The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Firefox 90.0.2, SeaMonkey 2.53.8.1 и Pale Moon 29.3.0

22.07.2021 23:32

Доступен корректирующий выпуск Firefox 90.0.2, в котором предложено несколько исправлений:

  • Исправлен стиль отображения меню для некоторых GTK-тем (например, при использовании GTK-темы Yaru Colors в Light-теме Firefox текст в меню отображался белым цветом на белом фоне, а в теме Minwaita контекстные меню становились прозрачными).
  • Устранена проблема с урезанием вывода при печати.
  • Внесены изменения для включения DNS-over-HTTPS по умолчанию для пользователей из Канады.

Одновременно сформировано обновление набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.8.1, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. По сравнению с прошлым выпуском в почтовом клиенте налажена работа архивирования сообщений и обеспечено сохранение параметра offlineMsgSize при копировании и перемещении писем между папками.

Также вышел новый выпуск web-браузера Pale Moon 29.3, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. В новой версии включена блокировка некоторых старых версий драйверов Mesa/Nouveau из-за наличия проблем, обновлён стиль страницы about:home, реорганизованы настройки приватности, добавлена поддержка алгоритма сжатия brotli, реализован конструктор EventTarget, обновлены стили для Windows 10, в список блокировки добавлен сетевой порт 10080, в CSS появилась поддержка тёмных тем.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 90.0.1
  3. OpenNews: Релиз Firefox 90
  4. OpenNews: DNS-over-HTTPS будет включён по умолчанию в Firefox для пользователей из Канады
  5. OpenNews: Mozilla прекращает разработку браузера Firefox Lite
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 29.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55536-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:00, 23/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Они в 90ой версии поломали скрытие титлбара при выборе темы без него.
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:10, 23/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ну значит скорей всего все форки обновились. Включая Basilisk.


    >текст в меню отображался белым цветом на белом фоне

    Знаю ребяток которое это не останавливало и они по памяти кликали. У них даже получалось заходить куда надо с первого раза.

     
     
  • 2.6, OnTheEdge (ok), 02:16, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    печатал на qwerty без нанесенной кириллицы как-то, карта символов на подкорке где-то отпечатана была)
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:13, 23/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    >при использовании GTK-темы Yaru Colors в Light-теме Firefox текст в меню отображался белым цветом на белом фоне

    Так это ж не баг, а фитча. Зондер-команда гномодизайнеров в мозилле уже выехала.

     
  • 1.4, Аноним (4), 00:44, 23/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    В PaleMoon:
    Из списка блокировки **убран** порт 10080:

      Updated the port blacklist (removed 10080)

    Протокол brotli ранее подерживался только для https, сейчас его разрешили для http (причину см. в Implementation notes http://www.palemoon.org/releasenotes.shtml)

      

     
  • 1.5, Аноним (5), 01:33, 23/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Добавили бы возможность обновления и установки через проксю
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 03:11, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вантузятник?
     
     
  • 3.8, Супер хуй (?), 03:18, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пошёл на х. Понял? Казлина еб,ная.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру