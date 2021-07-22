Обновление Firefox 90.0.2, SeaMonkey 2.53.8.1 и Pale Moon 29.3.0

Доступен корректирующий выпуск Firefox 90.0.2, в котором предложено несколько исправлений: Исправлен стиль отображения меню для некоторых GTK-тем (например, при использовании GTK-темы Yaru Colors в Light-теме Firefox текст в меню отображался белым цветом на белом фоне, а в теме Minwaita контекстные меню становились прозрачными).

Устранена проблема с урезанием вывода при печати.

Внесены изменения для включения DNS-over-HTTPS по умолчанию для пользователей из Канады. Одновременно сформировано обновление набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.8.1, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. По сравнению с прошлым выпуском в почтовом клиенте налажена работа архивирования сообщений и обеспечено сохранение параметра offlineMsgSize при копировании и перемещении писем между папками. Также вышел новый выпуск web-браузера Pale Moon 29.3, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. В новой версии включена блокировка некоторых старых версий драйверов Mesa/Nouveau из-за наличия проблем, обновлён стиль страницы about:home, реорганизованы настройки приватности, добавлена поддержка алгоритма сжатия brotli, реализован конструктор EventTarget, обновлены стили для Windows 10, в список блокировки добавлен сетевой порт 10080, в CSS появилась поддержка тёмных тем.



