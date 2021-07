Обновление Firefox 90.0.1

2.13 , RomanCh ( ok ), 16:43, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – > для людей с ограниченными возможностями. Каждый раз когда вижу эту фразу, то очень хочу чтобы мне показали людей с неограниченными возможностями.

3.16 , Аноним ( 16 ), 16:46, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже скоро.

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55224

3.24 , Аноним ( 24 ), 16:51, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вот показываю:

https://smfanton.ru/wp-content/uploads/2021/04/oligarhi1-768x468.jpg

4.27 , Аноним ( 16 ), 16:53, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Они все пользуются лисой??? :О

4.29 , Аноним ( 29 ), 16:59, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разве чубайс не в опале?

4.40 , RomanCh ( ok ), 17:31, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Вот показываю:

> https://smfanton.ru/wp-content/uploads/2021/04/oligarhi1-768x468.jpg Честно говоря об этом я тоже подумывал, но не уверен что это они. Таки их возможности тоже ограничены размерами их капиталов и соблюдением взаимных интересов. Мне кажется, это больше по части Marvel/DC Comics.

4.43 , Тфьу ( ? ), 18:20, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – каких-то нонеймов назвали олигархами, а олигархов стыдливо не добавили.

4.47 , kissmyass ( ? ), 19:06, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что у них неограниченного? Рабы бабла? Маленькие деньги - маленькие проблемы, че пожрать, че одеть.. и тд.

Большие деньги - большие проблемы, как не просрать контракт, завод, чтобы не пристрелили и тд.

5.52 , RomanCh ( ok ), 19:17, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ага, богатые тоже плачут, пожалейте их. Слышали уже.

6.64 , Аноним ( 64 ), 20:41, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – мне тут богатые пели в уши, как дерьмо стоит дорого откачать у них на даче, которую они снимают за пол лямя в месяц

7.65 , Аноним ( 64 ), 20:42, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – я им говорю, ну вы это лопатой сами. Своё же дерьмо

8.66 , Аноним ( 64 ), 20:43, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать по лицу понял, что они не въехали даже... 6.75 , kissmyass ( ? ), 23:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ага, богатые тоже плачут, пожалейте их. Слышали уже. зачем? мне как бы на них класть с прибором ты себя представь, у тебя увеличился доход в 10 раз, насколько долго будет длиться твоя эйфория? рано или поздно ты на свои 10*N USD найдешь геморой и будешь думать о том как заработать 10*10*N и нервы будешь прожигать точно также, только по другим причинам ))))

3.53 , VINRARUS ( ok ), 19:25, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Каждый раз когда вижу эту фразу, то очень хочу чтобы мне показали людей с неограниченными возможностями. JavaScript писатели?

2.15 , Аноним ( 15 ), 16:45, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – > для людей с ограниченными возможностями Только такие и пользуются FF-ом.

2.76 , Аноньимъ ( ok ), 00:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Крах фаерфокса уже ничто не остановит.