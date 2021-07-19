Обновление Firefox 90.0.1

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|1.1, Жироватт (ok), 16:20, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> Устранён крах, проявляющийся в Windows при использовании инструментов для людей с ограниченными возможностями.
Хех
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|2.13, RomanCh (ok), 16:43, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> для людей с ограниченными возможностями.
Каждый раз когда вижу эту фразу, то очень хочу чтобы мне показали людей с неограниченными возможностями.
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|4.43, Тфьу (?), 18:20, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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каких-то нонеймов назвали олигархами, а олигархов стыдливо не добавили.
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|4.47, kissmyass (?), 19:06, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что у них неограниченного? Рабы бабла?
Маленькие деньги - маленькие проблемы, че пожрать, че одеть.. и тд.
Большие деньги - большие проблемы, как не просрать контракт, завод, чтобы не пристрелили и тд.
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|6.64, Аноним (64), 20:41, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мне тут богатые пели в уши, как дерьмо стоит дорого откачать у них на даче, которую они снимают за пол лямя в месяц
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|6.75, kissmyass (?), 23:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ага, богатые тоже плачут, пожалейте их. Слышали уже.
зачем? мне как бы на них класть с прибором
ты себя представь, у тебя увеличился доход в 10 раз, насколько долго будет длиться твоя эйфория?
рано или поздно ты на свои 10*N USD найдешь геморой и будешь думать о том как заработать 10*10*N
и нервы будешь прожигать точно также, только по другим причинам ))))
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|3.53, VINRARUS (ok), 19:25, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Каждый раз когда вижу эту фразу, то очень хочу чтобы мне показали людей с неограниченными возможностями.
JavaScript писатели?
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|2.15, Аноним (15), 16:45, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> для людей с ограниченными возможностями
Только такие и пользуются FF-ом.
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|1.2, Аноним (16), 16:26, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А гиганизм вкладок и элементов интерфейса это тоже ради инвалидов сделано? Или всё стало рассчитано на стеклотыки? Безголовый универсализм зло.
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|1.3, Аноним (24), 16:27, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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А разве Windows не является инструментом для людей с ограниченными возможностями?
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|4.20, Аноним (20), 16:48, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пользователи венды, примерно 100% из них. Оставшиеся 0% приходятся на корпоративный сектор.
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|6.42, Аноним (20), 17:43, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Означает что дрочево с рутами - ниочем
Ток админ венды не рут, а такой же инвалид которому венда может позволять что-то сделать дополнительно. Мс просёк что его пользователи вполне рады под рутом в однопользовательской системе работать.
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|1.4, Аноним (16), 16:28, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Персонализации нормальной не стало. Уменьшить все, как было нельзя.
Всё отгрызли и вырезали. Ура, товарищи!
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|3.23, Аноним (16), 16:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мелко (читай нормально), как было, с маленькими значками и вкладками уже не сделаешь. Рассчитано явно для ограниченных возможностей. По зрению.
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|4.30, Rev (?), 17:00, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему это не сделаешь? Там обычный CSS, можно уменьшить всё.
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|5.33, Аноним (16), 17:03, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может еще кодить надо, чтобы браузером пользоваться? Скоро все оставшиеся настройки вырежут. Вместе с интерфейсом. Только адресная строка останется.
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|6.68, Аноним (68), 20:55, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Только адресная строка останется
А зачем нервировать пользователя таким широким выбором?
Хватит на скольких кнопок "предпочитаемых пользователями" ресурсов.
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|3.31, Аноним (16), 17:01, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А полукривой возврат в новых версиях уже вырезали напрочь. По самые ноги.
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|2.32, eugener (ok), 17:01, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничего не вырезали. Только что проверил в версии 90.
about:config
browser.compactmode.show
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|4.45, Аноним (-), 18:56, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, чтобы ничего не вырезали из области отключения Протона (илм уменьшения его последствий) в 91 (хотя это можно посмотреть по бете). Иначе будут плакать Tor Browser и иже с ним.
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|5.50, kissmyass (?), 19:09, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 91 ом протон уже не отключается, в девелопер версии отключил автообновление
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|3.46, НяшМяш (ok), 19:00, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В настройках пункт "Значки -> Компактные (не поддерживаются)" пока не выпилили. Но скоро выпилят.
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|3.71, Аноним (68), 21:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Ничего не вырезали. Только что проверил в версии
Гуёвой включалки нет?
Значит вырежут.
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|1.5, InuYasha (??), 16:28, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не успели отгреметь салюты по поводу выпуска версии 90... )
Проклятье круглой версии. %)
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|2.60, Аноним (-), 20:17, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У них наоборот - проклятие нечётной версии.
Firefox 29 - Австралис
Firefox 57 - Квантум
Firefox 89 - Протон...
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|3.63, Ordu (ok), 20:36, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Австралис я не заметил, потому что у меня MicroFox стоял. Там то ли с австралисом, то ли позже, была раздражающая вещь, когда полоса вкладок поменялась местами с адресной строкой, но я довольно быстро привык.
Квантум зашёл охрененно, я тогда подумывал о том, чтобы свалить с фф из-за тормозов, а квантум реально ускорил.
С протоном же, я до сих пор не могу понять, что изменилось. Думаю, может собраться и перечитать весь вонизм в комментах, чтобы понять?
Что-то мне подсказывает, что вся эта вонь в комментах из-за изменений в интерфейсе -- это манипуляции со стороны мозиллы. Они не могут придумать как бы улучшить фф, но без шума в комментах они тупо сдохнут, их доходы строятся на маркетинге. Поэтому они вносят несущественные изменения, полагаясь на способность анонимов поднимать бугурт из-за того, что третий пиксель сверху теперь непривычно пахнет. Такой бугурт лучше любого маркетинга.
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|1.6, Аноним (16), 16:29, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, зачем Гугл так портит мазилу..., чтобы пользователи плевались и уходили с этого непотребства?..
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|2.73, Аноним (8), 22:10, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Интересно, зачем Гугл так портит мазилу..., чтобы пользователи плевались и уходили с этого непотребства?
Да они оба делают непотребства. Тут выбирать либо все классно в браузере работает, либо ты не пользуешься непотребством. Как это странно не звучало.
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|1.9, Аноним (9), 16:32, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда и ни с чем не сталкивался что пишут про лису ,это заговор масонов
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|2.19, Аноним (15), 16:48, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не сталкивался что пишут про лису
Тоже не сталкивался, потому что лису не использую.
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|1.11, Аноним (16), 16:34, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лиса больше всего денег получает от Гугеля. Кто платит, тот и музыку заказывает. Как надо, так и будет.
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|2.12, Аноним (16), 16:36, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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... а то, что юзеры тут бубенчиками звенят, мазиле на это положить большой прибор (а Гуглу и подавно)
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|3.21, Аноним (15), 16:49, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо Мозиле сказать спасибо, что хотя бы выгнали растаманов на.
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|4.25, Аноним (16), 16:52, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... Да видать ещё не выгнали.
Али скоро опять переписывать будут взад (кровати двигать)?
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|1.77, Аноним (15), 00:11, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> зацикливание... крах... ошибки... крах... состояние гонки...
А там точно на расте писали?! Или не смогли?
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