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Обновление Firefox 90.0.1

19.07.2021 16:07

Доступен корректирующий выпуск Firefox 90.0.1, в котором предложено несколько исправлений:

  • Устранено зацикливание, приводящее к паразитной нагрузке на CPU при обработке ответов по протоколу HTTP/3.
  • Устранён крах, возникающий во время завершения работы при редком стечении обстоятельств.
  • Исправлены ошибки аутентификации, возникающие при использовании некоторых смарт-карт.
  • Устранён крах, проявляющийся в Windows при использовании инструментов для людей с ограниченными возможностями.
  • Устранено состояние гонки при запуске после обновления браузера, приводящее к выводу пустого содержимого в отдельных таблицах на странице about:support.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 90
  3. OpenNews: DNS-over-HTTPS будет включён по умолчанию в Firefox для пользователей из Канады
  4. OpenNews: Mozilla прекращает разработку браузера Firefox Lite
  5. OpenNews: Mozilla обобщила планы по поддержке в Firefox третьей версии манифеста Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55510-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Жироватт (ok), 16:20, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > Устранён крах, проявляющийся в Windows при использовании инструментов для людей с ограниченными возможностями.

    Хех

     
     
  • 2.13, RomanCh (ok), 16:43, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > для людей с ограниченными возможностями.

    Каждый раз когда вижу эту фразу, то очень хочу чтобы мне показали людей с неограниченными возможностями.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:46, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже скоро.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55224
     
  • 3.24, Аноним (24), 16:51, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот показываю:
    https://smfanton.ru/wp-content/uploads/2021/04/oligarhi1-768x468.jpg
     
     
  • 4.27, Аноним (16), 16:53, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они все пользуются лисой??? :О
     
  • 4.29, Аноним (29), 16:59, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве чубайс не в опале?
     
  • 4.40, RomanCh (ok), 17:31, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Вот показываю:
    > https://smfanton.ru/wp-content/uploads/2021/04/oligarhi1-768x468.jpg

    Честно говоря об этом я тоже подумывал, но не уверен что это они. Таки их возможности тоже ограничены размерами их капиталов и соблюдением взаимных интересов.

    Мне кажется, это больше по части Marvel/DC Comics.

     
  • 4.43, Тфьу (?), 18:20, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каких-то нонеймов назвали олигархами, а олигархов стыдливо не добавили.
     
  • 4.47, kissmyass (?), 19:06, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что у них неограниченного? Рабы бабла?

    Маленькие деньги - маленькие проблемы, че пожрать, че одеть.. и тд.
    Большие деньги - большие проблемы, как не просрать контракт, завод, чтобы не пристрелили и тд.

     
     
  • 5.52, RomanCh (ok), 19:17, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага, богатые тоже плачут, пожалейте их. Слышали уже.
     
     
  • 6.64, Аноним (64), 20:41, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне тут богатые пели в уши, как дерьмо стоит дорого откачать у них на даче, которую они снимают за пол лямя в месяц
     
     
  • 7.65, Аноним (64), 20:42, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я им говорю, ну вы это лопатой сами. Своё же дерьмо
     
     
  • 8.66, Аноним (64), 20:43, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по лицу понял, что они не въехали даже... текст свёрнут, показать
     
  • 6.75, kissmyass (?), 23:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, богатые тоже плачут, пожалейте их. Слышали уже.

    зачем? мне как бы на них класть с прибором

    ты себя представь, у тебя увеличился доход в 10 раз, насколько долго будет длиться твоя эйфория?

    рано или поздно ты на свои 10*N USD найдешь геморой и будешь думать о том как заработать 10*10*N

    и нервы будешь прожигать точно также, только по другим причинам ))))

     
  • 3.53, VINRARUS (ok), 19:25, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Каждый раз когда вижу эту фразу, то очень хочу чтобы мне показали людей с неограниченными возможностями.

    JavaScript писатели?

     
  • 2.15, Аноним (15), 16:45, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > для людей с ограниченными возможностями

    Только такие и пользуются FF-ом.

     
  • 2.76, Аноньимъ (ok), 00:06, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крах фаерфокса уже ничто не остановит.
     

  • 1.2, Аноним (16), 16:26, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А гиганизм вкладок и элементов интерфейса это тоже ради инвалидов сделано? Или всё стало рассчитано на стеклотыки? Безголовый универсализм зло.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 16:47, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы пьяный фуфел и локтём не промазал.
     

  • 1.3, Аноним (24), 16:27, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    А разве Windows не является инструментом для людей с ограниченными возможностями?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:31, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но ведь они всегда под "администраторами")
     
     
  • 3.10, Аноним (16), 16:33, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто придумал такую нелепость?!
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 16:48, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пользователи венды, примерно 100% из них. Оставшиеся 0% приходятся на корпоративный сектор.
     
     
  • 5.39, Дегенератор (ok), 17:17, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Означает что дрочево с рутами - ниочем
     
     
  • 6.42, Аноним (20), 17:43, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Означает что дрочево с рутами - ниочем

    Ток админ венды не рут, а такой же инвалид которому венда может позволять что-то сделать дополнительно. Мс просёк что его пользователи вполне рады под рутом в однопользовательской системе работать.

     
     
  • 7.49, kissmyass (?), 19:08, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под админом винды можно получить права SYSTEM
     

  • 1.4, Аноним (16), 16:28, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Персонализации нормальной не стало. Уменьшить все, как было нельзя.
    Всё отгрызли и вырезали. Ура, товарищи!
     
     
  • 2.14, Rev (?), 16:44, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока что можно:
    https://github.com/Revertron/Firefox-Proton-UI-Fix
     
     
  • 3.23, Аноним (16), 16:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мелко (читай нормально), как было, с маленькими значками и вкладками уже не сделаешь. Рассчитано явно для ограниченных возможностей. По зрению.
     
     
  • 4.30, Rev (?), 17:00, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему это не сделаешь? Там обычный CSS, можно уменьшить всё.
     
     
  • 5.33, Аноним (16), 17:03, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может еще кодить надо, чтобы браузером пользоваться? Скоро все оставшиеся настройки вырежут. Вместе с интерфейсом. Только адресная строка останется.
     
     
  • 6.68, Аноним (68), 20:55, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Только адресная строка останется

    А зачем нервировать пользователя таким широким выбором?
    Хватит на скольких кнопок "предпочитаемых пользователями" ресурсов.

     
  • 3.31, Аноним (16), 17:01, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А полукривой возврат в новых версиях уже вырезали напрочь. По самые ноги.
     
  • 2.32, eugener (ok), 17:01, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего не вырезали. Только что проверил в версии 90.
    about:config
    browser.compactmode.show
     
     
  • 3.36, Аноним (16), 17:09, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    90 это стабильная версия теперешняя.
     
     
  • 4.45, Аноним (-), 18:56, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, чтобы ничего не вырезали из области отключения Протона (илм уменьшения его последствий) в 91 (хотя это можно посмотреть по бете). Иначе будут плакать Tor Browser и иже с ним.
     
     
  • 5.50, kissmyass (?), 19:09, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 91 ом протон уже не отключается, в девелопер версии отключил автообновление
     
  • 3.46, НяшМяш (ok), 19:00, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В настройках пункт "Значки -> Компактные (не поддерживаются)" пока не выпилили. Но скоро выпилят.
     
  • 3.71, Аноним (68), 21:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Ничего не вырезали. Только что проверил в версии

    Гуёвой включалки нет?
    Значит вырежут.

     

  • 1.5, InuYasha (??), 16:28, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не успели отгреметь салюты по поводу выпуска версии 90... )
    Проклятье круглой версии. %)
     
     
  • 2.60, Аноним (-), 20:17, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У них наоборот - проклятие нечётной версии.
    Firefox 29 - Австралис
    Firefox 57 - Квантум
    Firefox 89 - Протон...
     
     
  • 3.63, Ordu (ok), 20:36, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Австралис я не заметил, потому что у меня MicroFox стоял. Там то ли с австралисом, то ли позже, была раздражающая вещь, когда полоса вкладок поменялась местами с адресной строкой, но я довольно быстро привык.

    Квантум зашёл охрененно, я тогда подумывал о том, чтобы свалить с фф из-за тормозов, а квантум реально ускорил.

    С протоном же, я до сих пор не могу понять, что изменилось. Думаю, может собраться и перечитать весь вонизм в комментах, чтобы понять?

    Что-то мне подсказывает, что вся эта вонь в комментах из-за изменений в интерфейсе -- это манипуляции со стороны мозиллы. Они не могут придумать как бы улучшить фф, но без шума в комментах они тупо сдохнут, их доходы строятся на маркетинге. Поэтому они вносят несущественные изменения, полагаясь на способность анонимов поднимать бугурт из-за того, что третий пиксель сверху теперь непривычно пахнет. Такой бугурт лучше любого маркетинга.

     
  • 3.69, Аноним (69), 21:18, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё Firefox 75 - Megabar
     

  • 1.6, Аноним (16), 16:29, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, зачем Гугл так портит мазилу..., чтобы пользователи плевались и уходили с этого непотребства?..
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 16:47, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не гугл, это следствие контакта с растаманами.
     
  • 2.73, Аноним (8), 22:10, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Интересно, зачем Гугл так портит мазилу..., чтобы пользователи плевались и уходили с этого непотребства?

    Да они оба делают непотребства. Тут выбирать либо все классно в браузере работает, либо ты не пользуешься непотребством. Как это странно не звучало.

     

  • 1.9, Аноним (9), 16:32, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда и ни с чем не сталкивался что пишут про лису ,это заговор масонов
     
     
  • 2.19, Аноним (15), 16:48, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не сталкивался что пишут про лису

    Тоже не сталкивался, потому что лису не использую.

     
     
  • 3.22, Аноним (9), 16:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все пишут что не пользуются ,а чем пользуются не пишут 😂😂😂
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 17:10, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chromium
     
  • 3.44, Аноним (44), 18:40, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >потому что лису не использую

    Зря, Mozilla молодцы!
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/

     
     
  • 4.48, Аноним (16), 19:06, 19/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.59, Аноним (44), 19:54, 19/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.62, Аноним (62), 20:28, 19/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.11, Аноним (16), 16:34, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лиса больше всего денег получает от Гугеля. Кто платит, тот и музыку заказывает. Как надо, так и будет.
     
     
  • 2.12, Аноним (16), 16:36, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... а то, что юзеры тут бубенчиками звенят, мазиле на это положить большой прибор (а Гуглу и подавно)
     
     
  • 3.21, Аноним (15), 16:49, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо Мозиле сказать спасибо, что хотя бы выгнали растаманов на.
     
     
  • 4.25, Аноним (16), 16:52, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Да видать ещё не выгнали.
    Али скоро опять переписывать будут взад (кровати двигать)?
     
  • 3.26, Аноним (26), 16:53, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты какой-то неинклюзивный сегодня.
     

  • 1.38, Аноним (38), 17:11, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как включить эти ограниченно возможные инструменты?
     
     
  • 2.56, VINRARUS (ok), 19:42, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Установи Windows.
     

  • 1.77, Аноним (15), 00:11, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > зацикливание... крах... ошибки... крах... состояние гонки...

    А там точно на расте писали?! Или не смогли?

     

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